Kärcher RCV 3 z mopowaniem - Robot sprzątający
Robot sprzątający Kärcher RCV 3 to zaawansowany, który odkurza i mopuje, zapewniając czystość w Twoim domu. Wyposażony w nawigację LiDAR, skutecznie sprząta dywany z krótkim włosiem i twarde powierzchnie. Robot sprzątający Kärcher RCV 3 sterowany za pomocą aplikacji, umożliwia ustawienie harmonogramu sprzątania. Zastosowania: odkurzanie dywanów, mopowanie twardych powierzchni.
Robot sprzątający RCV 3 wyczyści posadzki dzięki temu więcej czasu można poświęcić na przyjemności. Po uruchomieniu RCV 3 systematycznie oraz w autonomiczny sposób wyczyści Twoje twarde posadzki, jak również dywany z niskim włosiem. Obrotowa szczotka, a w przypadku obszarów znajdujących się wzdłuż krawędzi, szczotka boczna i wentylator sprawiają, że suche zanieczyszczenia trafiają prosto do wbudowanego zbiornika zanieczyszczeń. Tam, gdzie jest to konieczne, odkurzacz automatyczny RCV 3 nie tylko odkurza, ale także wyciera posadzkę na mokro. Akumulator robota sprzątającego RCV 3 można regularnie doładowywać, a po skończeniu czyszczenia urządzenie zawsze wraca do stacji ładującej. Aplikacja umożliwia RCV 3 poznawanie otoczenie i automatycznie tworzy mapy pomieszczeń dzięki wykrywaniu otoczenia (LiDAR). Każde pomieszczenie może być czyszczone w spersonalizowany sposób. Wybrane pomieszczenia mogą być odkurzane, mopowane, bądź też pozostawione bez czyszczenia. Dodatkowo czujniki chronią urządzenie przed upadkiem na przykład ze schodów. Robota sprzątającego RCV 3 można wygodnie uruchomić w aplikacji zgodnie ze spersonalizowanym harmonogramem lub naciskając przycisk znajdujący się na urządzeniu. Gdy robot będzie potrzebował Twojej pomocy usłyszysz odpowiedni komunikat.
Cechy i zalety
MopowanieJeszcze lepsze efekty czyszczenia, odkurzacz automatyczny RCV 3 wyciera posadzkę także na mokro. W razie potrzeby użyć ściereczki z mikrofibry, napełnić zbiornik czystej wody i do dzieła. Robot sprzątający RCV 3 może czyścić w trzech trybach : na sucho, na mokro, lub w trybie łączonym zarówno na sucho jak i mokro.
Precyzyjna nawigacjaUrządzenie RCV 3 umożliwia bezpieczne czyszczenie, dzięki czujnikowi LiDAR, który zapewnia precyzyjne skanowanie oraz mapowanie pomieszczeń. Precyzyjny czujnik LiDAR odkurzacza automatycznego RCV 3 skanuje pomieszczenia w Twoim domu, co pozwala stworzyć precyzyjne mapy umożliwiające bezpieczne oraz skuteczne przemieszczanie się urządzenia nawet w ciemności.
Czujniki zapobiegające upadkowi ze schodówCzujniki skutecznie chronią RCV 3 przed upadkiem ze schodów lub innych spadków powierzchni. Czujniki mogą skanować posadzkę. W przypadku dużego spadku powierzchni, sygnał przesłany do kontrolera sprawi, że robot sprzątający zawróci.
Ochrona danych i aktualizacje
- Jako producent z siedzibą w Niemczech firma Kärcher przywiązuje dużą wagę do ochrony danych i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić spełnienie wszystkich obowiązujących wymogów prawnych w tym zakresie.
- Cały transfer danych między aplikacją Home Robots na smartfonie a automatycznym odkurzaczem i mopem odbywa się za pośrednictwem chmury do serwerów zlokalizowanych wyłącznie w Niemczech.
- Regularne aktualizacje poprawiają i zwiększają wydajność odkurzacza automatycznego i aplikacji. Oznacza to również, że bezpieczeństwo systemu jest stale aktualizowane, aby odpowiadało aktualnym specyfikacjom.
Komunikat głosowy
- Robot RCV 3 za pomocą komunikatów głosowych przekazuje ważne informacje, również dotyczące aktualnego statusu.
- Gdy robot sprzątający RCV 3 będzie potrzebował Twojej pomocy lub obsługi, usłyszysz odpowiedni komunikat.
Wygodne sterowanie urządzeniem w aplikacji połączonej z WLAN
- Aplikacja umożliwia spersonalizowanie wielu ustawień.
- W aplikacji możesz skonfigurować robota sprzątającego RCV 3, a także kontrolować go z dowolnego miejsca. Nawet, gdy nie ma Cię w domu.
- W aplikacji dostępne są informacje dotyczące bieżącego statusu urządzenia, a na wyświetlaczu widoczny jest także postęp czyszczenia.
Precyzyjne mapowanie z różnymi opcjami personalizacji
- W aplikacji można przechowywać kilka map np.: wielu pięter.
- Możliwe jest wyznaczenie obszarów, które robot sprzątający ma pominąć (np.: drapak dla kota, miejsca zabaw w dziecięcym pokoju lub przeszkody trudne do pokonania dla robota).
- Aplikacja umożliwia wyznaczeie obszarów, które mają być wielokrotnie czyszczone, czyszczone w trybie intensywnym lub mopowane przy użyciu większej ilości wody.
Możliwość dopasowania parametrów czyszczenia
- W aplikacji można ustawić różne parametry czyszczenia dla poszczególnych obszarów pomieszczeń (np.: moc zasysania zanieczyszczeń lub ilość wykorzystywanej wody, bądź też intensywność czyszczenia powierzchni).
Funkcja timer
- W aplikacji możesz przygotować harmonogramy i plany czyszczenia.
- RCV3 automatycznie rozpoczyna czyszczenie Zgodnie z harmonogramem.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Czas ładowania akumulatora (min)
|230
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Pojemność baterii (Ah)
|3,2
|Czas pracy baterii (min)
|120
|Wydajność powierzchniowa (zależna od trybu czyszczenia) (m²/h)
|85
|Zbiornik na zanieczyszczenia (ml)
|500
|Zbiornik na znieczyszczenia 2 w 1 (ml)
|300
|Zbiornik czystej wody 2 w 1 (ml)
|170
|Moc ssania (Pa)
|2500
|Poziom mocy akustycznej (dB(A))
|67
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|100 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Kolor
|Biała
|Waga robota sprzątającego (z jednostką do wycierania na mokro i ściereczką do wycierania) (kg)
|3,7
|Ciężar, stacji ładowania (kg)
|0,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|6,9
|Wysokość robota sprzątającego (mm)
|94
|Średnica robota (mm)
|350
|Wymiary - stacja ładowania (dł. x szer. x wys.) (mm)
|80 x 150 x 102
Zakres dostawy
- Szczotka do czyszczenia
- Szczotka boczna: 2 x
- Filtry: 2 x
- Narzędzie do czyszczenia
- Urządzenie do wycierania
- Ściereczka czyszcząca: 2 x
- Zbiornik na zanieczyszczenia 2 w 1 ze zbiornikiem czystej wody
- Zbiornik na zanieczyszczenia
- Stacja do ładowania baterii
Wyposażenie
- czyszczenie autonomiczne
- Czujniki zapobiegające upadkowi ze schodów
- obsługa za pomocą aplikacji
- Połączenie przez WLAN
- inteligentne usługi/funkcje w aplikacji
- Komunikat głosowy
- System laserowej nawigacji (LiDAR)
- Funkcja timer: Wybór czasu odkurzania
- Tryby odkurzania: Czyszczenie na sucho/ Czyszczenie na mokro/ Połączone czyszczenie (na morko i na sucho)/ Automatyczny system/ Punkt
Wideo
Zastosowania
- Podłogi twarde
- Dywany o krótkim włosiu
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.
Sterowanie robotem sprzątającym
Robotem czyszczącym można sterować bezpośrednio za pomocą przycisków na urządzeniu lub poprzez aplikację za pomocą urządzenia mobilnego obsługującego WLAN. Aby możliwe było korzystanie ze wszystkich dostępnych funkcji, zaleca się sterowanie robotem czyszczącym za pomocą aplikacji Kärcher Home Robots.
Przed pobraniem aplikacji sprawdzić następujące kwestie:
- urządzenie mobilne jest podłączone do internetu (minimalne oprogramowanie - IOS 10 , Androind 8 i wyższy)
- sieć WLAN 2,4 GHz routera jest aktywna.
- zapewniony jest wystarczający zasięg sieci WLAN
Pobrać aplikację Kärcher Home Robots z Apple App Store® lub Google Play™ Store.
Aplikacja Kärcher Home Robots oferuje między innymi następujące główne funkcje:
- mapowanie pomieszczeń i kilku pięter
- ustalanie harmonogramów
- definiowanie stref zakazu i wirtualnych ścian
- wskazówki dotyczące błędów lub zakłóceń oraz przebiegu czyszczenia
- ustawianie preferencji czyszczenia (tryby ssania)
- ustanawianie stref czyszczenia
- aktywowanie/dezaktywowanie trybu „Nie przeszkadzać”
- często zadawane pytania ze skuteczną pomocą w razie usterki
- dane kontaktowe do Centrów Serwisowych KÄRCHER
Aby uzyskać dodatkowe funkcje należy pobrać i zainstalować aplikację Kärcher Home Robots, a następnie utworzyć konto. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych w aplikacji jest Alfred Kärcher SE & Co. KG. Ze szczegółowymi informacjami na temat przetwarzania danych osobowych można zapoznać się w aplikacji przed stworzeniem konta (link na karcie startowej) lub w zakładce Ochrona Prywatności.