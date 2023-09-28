Aeracja trawnika – co to jest i kiedy ją przeprowadzić?

Jakie narzędzia do aeracji trawnika wybrać?

Sam zabieg aeracji trawnika stanowi jedynie część całego dłuższego procesu. Przed przystąpieniem do napowietrzania trawnika należy go odpowiednio przygotować. W innym wypadku aeracja nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Rozpocznij od usunięcia z trawnika wszelkich dużych elementów, takich jak kamienie czy patyki. Jeśli przeprowadzasz zabieg wczesną wiosną, zwróć również uwagę na pozostałe po zimie liście. Do ich usunięcia możesz użyć dmuchawy do liści Karcher. Po oczyszczeniu trawnika sprawdź, czy trawa nie jest zbyt wysoka. W razie potrzeby przystrzyż ją na wysokość około 3 cm. Do tego celu idealnie nada się kosiarka akumulatorowa. Miejsca trudno dostępne oraz obrzeża możesz wyrównać podkaszarką akumulatorową. Tak przygotowany trawnik jest gotowy do przeprowadzenia aeracji.

Następny krok zależy od wybranej metody aeracji. Można przeprowadzić aerację powierzchniową, stosując kolce na buty bądź wałek z kolcami dostępne w większości sklepów ogrodniczych. Ta metoda przyniesie doraźne rezultaty, jednak nie wpłynie znacząco na strukturę trawnika i raczej nie sprawdzi się w przypadku bardzo zwartych trawników wysianych wiele lat temu.

Do przeprowadzenia aeracji wgłębnej najlepiej jest użyć aeratora spalinowego. Taki sprzęt nie tylko zapewni regularne otwory o właściwej głębokości, ale również skutecznie napowietrzy wszystkie warstwy nawet bardzo zwartego trawnika. W tym przypadku ziemia zostaje wyrzucona na zewnątrz, a powstałe w trawniku otwory umożliwiają rozluźnienie gleby i dopływ składników mineralnych i wody. Nie obawiaj się tego procesu. Już po po otworach nie będzie śladu, za to trawnik nabierze koloru i będzie cieszył oczy.

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