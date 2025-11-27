Jaką moc powinien mieć odkurzacz domowy?
Wybór odkurzacza o odpowiedniej mocy często bywa sporym wyzwaniem. W specyfikacji urządzeń znajdują się parametry, które niekoniecznie są jasne dla zwykłego użytkownika. Wyjaśniamy, jaka moc odkurzacza domowego sprosta codziennym wyzwaniom!
Odkurzacz – jaka moc będzie odpowiednia?
Dobór odpowiedniej mocy odkurzacza ma realny wpływ na komfort sprzątania i skuteczność usuwania zanieczyszczeń z różnych powierzchni. Warto jednak wiedzieć, że moc podawana na obudowie urządzenia nie zawsze oznacza jego rzeczywistą siłę ssania.
Na urządzeniach znajdziesz zazwyczaj dwa różne parametry: moc wejściową (W) oraz moc ssania odkurzacza (Pa / kPa). To właśnie ten drugi parametr określa, jak mocno odkurzacz zasysa kurz.
Moc wejściowa podawana jest w watach (W) i określa ilość energii pobieranej przez silnik. Z kolei moc ssania podawana jest w kilopaskalach (kPa) lub samych paskalach (Pa) i jest to parametr o wiele bardziej użyteczny. Pokazuje, jak silne jest podciśnienie wytwarzane w czasie odkurzania i jak dobrze urządzenie radzi sobie z zasysaniem brudu.
Moc odkurzacza a moc ssania – co musisz wiedzieć?
Moce odkurzaczy mierzy się na kilka sposobów. Wyróżnia się następujące parametry:
- Moc nominalna / wejściowa (W) – jest to ilość energii pobieranej przez urządzenie.
- Moc ssąca odkurzacza (Pa lub kPa) – to faktyczna siła zasysania powietrza.
- Podciśnienie / siła ciągu – im wyższa, tym łatwiej odkurzacz radzi sobie z dywanami, sierścią czy cięższym brudem.
Niestety, niektóre modele nie mają wprost określonej mocy ssania. Wówczas należy sprawdzić inne parametry techniczne i zwrócić uwagę na konstrukcję odkurzacza, które pośrednio świadczą o jego efektywności.
Czasem moc odkurzaczy podawana jest w Airwatach (AW) – wtedy uwzględnia ona zarówno przepływ powietrza, jak i siłę ssania (podciśnienie) wytwarzane przez odkurzacz. Zwróć uwagę, że etykieta energetyczna podaje zazwyczaj maksymalną moc odkurzacza, jednak to rzeczywista siła ssania decyduje o efektywności sprzątania.
Weźmy teraz pod lupę konkretne wartości, którymi mogą być oznaczone odkurzacze. Ich analiza pomoże Ci lepiej zrozumieć, czym kierować się przy zakupie urządzenia.
Odkurzacz 600 W – czy warto?
Tak, ale tylko w przypadku, gdy urządzenie oferuje wysoką moc ssania, ponieważ sama moc wejściowa (w tym przypadku 600 W) nie daje pełnego obrazu skuteczności.
Współczesne odkurzacze są projektowane w taki sposób, aby z mniejszego poboru energii wyciągać większą efektywność przepływu powietrza. Z tego powodu odkurzacz 600 W może pracować równie wydajnie, jak urządzenia starszej generacji o wyższej mocy.
Jeśli moc odkurzacza (ssania) zawiera się w przedziale 15-20 kPa, to taki sprzęt będzie w zupełności wystarczający do standardowych zastosowań domowych.
Moc ssania 4 kPa – czy to dużo?
4 kPa to niewielka moc ssania, typowa dla odkurzaczy ręcznych, samochodowych lub przeznaczonych do bardzo lekkich zadań. Przy 4 kPa urządzenie usuwa jedynie drobny kurz, okruchy i powierzchniowy pył, ale nie poradzi sobie z dywanami, sierścią ani większymi zanieczyszczeniami.
Moc ssania 15 kPa – czy to dużo?
Wartość 15 kPa jest uznawana za dobrą moc ssania do codziennego sprzątania. Taki odkurzacz sprawnie zbiera kurz, piasek, włosy czy okruchy z podłóg twardych i dywanów. Poradzi sobie z większością domowych zabrudzeń, bez konieczności wielokrotnego przejeżdżania w tym samym miejscu.
Moc ssania 17 kPa – czy to dużo?
Tak. Poziom ssania 17 kPa jest już wyraźnie wyższy niż standardowy, co przekłada się na większą zdolność wyciągania zanieczyszczeń z głębszych struktur, np. dywanów z długim włosiem. To również optymalna wartość dla dużych mieszkań i domów.
Ranking odkurzaczy Kärcher – TOP 5 modeli o dużej mocy ssania
Przejdźmy do rankingu, w którym przyjrzymy się konkretnym modelom odkurzaczy Kärcher – odpowiednim do konkretnych zastosowań.
1. Odkurzacz Kärcher VC 2
Ten ranking otwiera odkurzacz Kärcher VC 2 – standardowy model do odkurzania podłóg twardych, dywanów i wszelkich delikatnych powierzchni. W środku zastosowano filtr HEPA 12, który wychwytuje drobne cząsteczki zanieczyszczeń – dzięki temu idealnie nadaje się dla osób wrażliwych na kurz. Urządzenie zbiera brud do jednorazowych worków, wymagających regularnej wymiany.
Model VC 2 oferuje płynną regulację siły ssania, sterowaną wygodnym pokrętłem na obudowie. Z jego pomocą łatwo dopasujesz moc do rodzaju odkurzanej powierzchni – od delikatnych paneli po dywany o gęstym runie. Komfort pracy poprawiają także gumowane koła, które nie rysują podłogi i ułatwiają manewrowanie urządzeniem.
Przewód zasilający zwija się automatycznie po naciśnięciu jednego przycisku, a wszystkie najważniejsze końcówki można przechowywać w praktycznym schowku znajdującym się na obudowie. O stanie zapełnienia worka informuje czytelny wskaźnik.
Specyfikacja techniczna:
- Moc znamionowa: 700 W
- Rodzaj: workowy
- Pojemność worka: 2,8 l
- Zasięg działania: 7,5 m
- Długość węża ssącego: 1,5 m
- Poziom hałasu: 76 dB
- Waga bez akcesoriów: 5,1 kg
Zalety:
- Prosta wymiana worka – bez kontaktu z brudem.
- Odczepiany wąż ssący – możliwość odczepienia węża ssącego ułatwia przechowywanie.
- Różne akcesoria w zestawie – ssawka podłogowa, ssawka szczelinowa i miękka ssawka szczotkowa pomogą Ci w sprzątaniu różnych powierzchni i zakamarków.
2. Odkurzacz Kärcher VC 3
Drugą propozycją w zestawieniu jest bezworkowy odkurzacz Kärcher VC 3, zaprojektowany z myślą o osobach szczególnie wrażliwych na kurz i alergeny. Urządzenie wyposażono w filtr HEPA 12, który skutecznie zatrzymuje drobne pyłki i zanieczyszczenia.
Stabilna moc ssania odkurzacza jest pewnikiem niezależnie od stopnia napełnienia zbiornika. Dzięki temu pozwala uzyskać równomierne efekty odkurzania przez cały czas pracy. Gumowane koła ułatwiają manewrowanie i chronią podłogi wrażliwe na zarysowania, np. panele i parkiety. Całość uzupełnia funkcja automatycznego zwijania przewodu.
Specyfikacja techniczna:
- Moc znamionowa: 700 W
- Rodzaj: bezworkowy
- Pojemność zbiornika: 0,9 l
- Długość węża ssącego: 1,5 m
- Poziom hałasu: 76 dB
- Waga bez akcesoriów: 4,4 kg
Zalety:
- Technologia multicyklonowa – odkurzacz nie potrzebuje worka; zanieczyszczenia gromadzone są w pojemniku, który można czyścić wodą.
- Filtr HEPA 13 – filtruje nawet małe cząsteczki brudu, w tym pyłki i inne alergeny.
- Komplet akcesoriów w zestawie – ssawka podłogowa, ssawka szczelinowa i miękka ssawka szczotkowa.
3. Odkurzacz uniwersalny Kärcher WD 3 S V-19/4/20
Odkurzacz WD 5 P S V-25/5/22 to model, który przy poborze mocy 1200 W zapewnia bardzo wysoką siłę zasysania – zarówno przy pracy na sucho, jak i mokro. Wyposażony w 25-litrowy stalowy zbiornik, długi wąż ssący (2,2 m) oraz 5-metrowy przewód, dzięki czemu sprawdza się podczas sprzątania dużych powierzchni i warsztatów.
Urządzenie posiada gniazdo z automatycznym włącznikiem, które umożliwia podłączenie elektronarzędzi. Dzięki temu, podczas cięcia czy szlifowania, pył i odpady są zasysane bezpośrednio do zbiornika. Obsługę odkurzacza ułatwia regulacja mocy, funkcja szybkiego czyszczenia filtra oraz system jego błyskawicznego wyjmowania bez kontaktu z brudem.
Specyfikacja techniczna:
- Moc znamionowa: 1200 W
- Moc ssania: 280 W
- Wydatek powietrza: 70 l/s
- Rodzaj: bezworkowy
- Pojemność zbiornika: 25 l
- Długość węża ssącego: 2,2 m
- Długość kabla zasilającego: 5 m
- Poziom hałasu: 73 dB
- Waga bez akcesoriów: 8,9 kg
Zalety:
- Urządzenie bezworkowe – możliwość zbierania zanieczyszczeń suchych i mokrych.
- Pojemny zbiornik na zanieczyszczenia – aż 25 litrów pojemności oznacza możliwość sprzątania dużej ilości zanieczyszczeń, bez potrzeby częstego opróżniania pojemnika.
- Aktywne gniazdo do podłączenia elektronarzędzi – umożliwia współpracę odkurzacza z elektronarzędziami w celu zapobiegania roznoszeniu pyłu.
- Funkcja wydmuchu – przydatna do zdmuchiwania zanieczyszczeń w jedno miejsce.
4. Odkurzacz uniwersalny Kärcher WD 5 P S V-25/5/22
Odkurzacz uniwersalny WD 3 S V-19/4/20 – odpowiednia propozycja do sprzątania domu, ale także podwórka czy garażu. Wraz z urządzeniem otrzymasz wąż ssący, kolanko i ssawkę podłogową z wymiennymi listwami, które sprawdzą się zarówno podczas odkurzania na sucho, jak i zbierania mokrych zanieczyszczeń.
Trwały zbiornik ze stali nierdzewnej o pojemności 19 litrów pozwala pracować bez konieczności częstego opróżniania. Odkurzacz wyposażono również w jednoczęściowy filtr kartridżowy, umożliwiający przechodzenie między trybem mokrym a suchym bez konieczności jego wymiany. Funkcja wydmuchu pomaga w czyszczeniu zakamarków, schodów, wnęk czy przestrzeni na zewnątrz domu.
Model wyróżnia się przemyślanym systemem przechowywania. Wąż można zawiesić na głowicy, przewód umieścić na specjalnym haku, a rury i ssawkę przypiąć do listwy odbojowej.
Specyfikacja techniczna:
- Moc znamionowa: 1000 W
- Moc ssania: 230 W
- Wydatek powietrza: 45 l/s
- Rodzaj: bezworkowy
- Pojemność zbiornika: 19 l
- Długość węża ssącego: 2 m
- Długość kabla zasilającego: 4 m
- Poziom hałasu: 74 dB
- Waga bez akcesoriów: 4,9 kg
Zalety:
- Urządzenie bezworkowe – możliwość zbierania zanieczyszczeń suchych i mokrych.
- Pojemny zbiornik na zanieczyszczenia – 19 litrów pojemności oznacza możliwość długiego sprzątania, bez przerw na opróżnianie pojemnika.
- Praktyczne przechowywanie przewodu i wyposażenia – bezpośrednio na obudowie.
- Funkcja wydmuchu – służąca m.in. do zbierania zanieczyszczeń w jedno miejsce, np. suchych liści.
5. Odkurzacz uniwersalny Kärcher WD 6 P S V-30/8/35/T
Model WD 6 P S V-30/8/35/T to odkurzacz z dużą mocą ssania, przeznaczony do pracy w wymagających warunkach. Przy poborze mocy 1300 W nadaje się do sprzątania zarówno suchych, jak i mokrych zabrudzeń. Wyposażono go w 30-litrowy stalowy zbiornik ze spustem wody, 8-metrowy przewód oraz 3,5-metrowy wąż ssący.
Płaski filtr falisty umożliwia sprzątanie na mokro i sucho bez jego wymiany, a funkcja szybkiego czyszczenia pozwala oczyścić go jednym przyciskiem.
Specyfikacja techniczna:
- Moc znamionowa: 1300 W
- Moc ssania: 300 W
- Wydatek powietrza: 75 l/s
- Rodzaj: bezworkowy
- Pojemność zbiornika: 30 l
- Długość węża ssącego: 3,5 m
- Długość kabla zasilającego: 8 m
- Poziom hałasu: 73 dB
- Waga bez akcesoriów: 9,3 kg
Zalety:
- Urządzenie bezworkowe – możliwość zbierania zanieczyszczeń suchych i mokrych.
- Pojemny zbiornik na zanieczyszczenia – aż 30 litrów pojemności oznacza możliwość sprzątania dużej ilości zanieczyszczeń bez potrzeby częstego opróżniania zbiornika.
- Spust wody – ułatwia opróżnianie zbiornika z brudnej wody bezpośrednio do kratki ściekowej.
- Funkcja wydmuchu – przydatna do zagarniania zanieczyszczeń w jedno miejsce.
- Aktywne gniazdo do podłączenia elektronarzędzi – umożliwia współpracę odkurzacza z elektronarzędziami w celu zapobiegania roznoszeniu pyłu.
Jaki odkurzacz domowy o dużej mocy ssania? Porównanie najważniejszych funkcji
Moc ssania a zastosowanie i funkcje odkurzacza
Skuteczność odkurzacza zależy nie tylko od samej mocy ssania. Najlepiej przedstawić to na przykładzie konkretnych rodzajów powierzchni lub rodzajów zanieczyszczeń:
- Dywany i wykładziny – wymagają odkurzacza o mocy ssania min. 16-20 kPa.
- Podłogi twarde – w tym przypadku szczególnie sprawdzi się odkurzacz o mocy ssania ok. 12-15 kPa – który został wyposażony w szeroką szczotkę z miękką końcówką.
- Sierść zwierząt – im wyższa moc, tym lepiej. Przydatne do zbierania sierści mogą być specjalne końcówki rotacyjne.
- Alergeny, pył, kurz – istotna jest nie tylko siła ssania odkurzacza, ale też filtracja HEPA.
Znaczenie mają też dodatkowe funkcje, np. regulacja mocy, szczelność systemu filtracji czy konstrukcja turbiny.
Jak sprawdzić moc ssania odkurzacza przed zakupem?
Jeśli chcesz się dowiedzieć, ile wat ma odkurzacz oraz jaką moc ssania oferuje, wszelkie informacje znajdziesz w karcie produktu i w opisie technicznym na stronie producenta. Moc wejściowa odkurzacza wyrażana w watach (W) mówi o poborze energii, natomiast realną skuteczność zbierania brudu określa siła ssania odkurzacza (kPa / Pa).
Warto też zwrócić uwagę na przepływ powietrza (l/min lub l/s), który wpływa na zdolność odkurzacza do podnoszenia i transportowania zanieczyszczeń.
Te 3 wartości pozwalają najlepiej ocenić wydajność urządzenia przed zakupem.
Już wiesz, jaką moc powinien mieć odkurzacz!
Nie powinno się opierać wyłącznie na liczbie watów, wybierając odpowiedni odkurzacz. Siła ssania ma dużo większe znaczenie. Do tego dochodzi jeszcze konstrukcja urządzenia oraz to, do jakich zadań będzie wykorzystywane. Jeśli poznasz różnice między parametrami, łatwiej dopasujesz odkurzacz do swojego domu i rodzaju podłóg.
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