Jaką moc powinien mieć odkurzacz domowy?

Moc odkurzacza a moc ssania – co musisz wiedzieć?

Moce odkurzaczy mierzy się na kilka sposobów. Wyróżnia się następujące parametry:

Moc nominalna / wejściowa (W) – jest to ilość energii pobieranej przez urządzenie.

– jest to ilość energii pobieranej przez urządzenie. Moc ssąca odkurzacza (Pa lub kPa) – to faktyczna siła zasysania powietrza.

– to faktyczna siła zasysania powietrza. Podciśnienie / siła ciągu – im wyższa, tym łatwiej odkurzacz radzi sobie z dywanami, sierścią czy cięższym brudem.

Niestety, niektóre modele nie mają wprost określonej mocy ssania. Wówczas należy sprawdzić inne parametry techniczne i zwrócić uwagę na konstrukcję odkurzacza, które pośrednio świadczą o jego efektywności.

Czasem moc odkurzaczy podawana jest w Airwatach (AW) – wtedy uwzględnia ona zarówno przepływ powietrza, jak i siłę ssania (podciśnienie) wytwarzane przez odkurzacz. Zwróć uwagę, że etykieta energetyczna podaje zazwyczaj maksymalną moc odkurzacza, jednak to rzeczywista siła ssania decyduje o efektywności sprzątania.

Weźmy teraz pod lupę konkretne wartości, którymi mogą być oznaczone odkurzacze. Ich analiza pomoże Ci lepiej zrozumieć, czym kierować się przy zakupie urządzenia.

Odkurzacz 600 W – czy warto?

Tak, ale tylko w przypadku, gdy urządzenie oferuje wysoką moc ssania, ponieważ sama moc wejściowa (w tym przypadku 600 W) nie daje pełnego obrazu skuteczności.

Współczesne odkurzacze są projektowane w taki sposób, aby z mniejszego poboru energii wyciągać większą efektywność przepływu powietrza. Z tego powodu odkurzacz 600 W może pracować równie wydajnie, jak urządzenia starszej generacji o wyższej mocy.

Jeśli moc odkurzacza (ssania) zawiera się w przedziale 15-20 kPa, to taki sprzęt będzie w zupełności wystarczający do standardowych zastosowań domowych.

Moc ssania 4 kPa – czy to dużo?

4 kPa to niewielka moc ssania, typowa dla odkurzaczy ręcznych, samochodowych lub przeznaczonych do bardzo lekkich zadań. Przy 4 kPa urządzenie usuwa jedynie drobny kurz, okruchy i powierzchniowy pył, ale nie poradzi sobie z dywanami, sierścią ani większymi zanieczyszczeniami.

Moc ssania 15 kPa – czy to dużo?

Wartość 15 kPa jest uznawana za dobrą moc ssania do codziennego sprzątania. Taki odkurzacz sprawnie zbiera kurz, piasek, włosy czy okruchy z podłóg twardych i dywanów. Poradzi sobie z większością domowych zabrudzeń, bez konieczności wielokrotnego przejeżdżania w tym samym miejscu.

Moc ssania 17 kPa – czy to dużo?

Tak. Poziom ssania 17 kPa jest już wyraźnie wyższy niż standardowy, co przekłada się na większą zdolność wyciągania zanieczyszczeń z głębszych struktur, np. dywanów z długim włosiem. To również optymalna wartość dla dużych mieszkań i domów.