Energooszczędne ssanie o dużej mocy: WD 6 P S V-30/8/35/T osiąga doskonałe rezultaty czyszczenia przy zachowaniu zużycia energii na poziomie zaledwie 1300 W - na wszystkich rodzajach zabrudzeń, zarówno suchych, jak i mokrych, małych i dużych. Odkurzacz do pracy na mokro i sucho jest wyposażony w wytrzymały 30-litrowy zbiornik ze stali nierdzewnej ze spustem wody, 8-metrowy przewód, 3,5-metrowy wąż ssący z uchwytem, rury ze stali nierdzewnej, przełączaną ssawką podłogową, płaski filtr falisty i fizelinowy worek filtrujący. Zintegrowane gniazdo zasilania z automatycznym włącznikiem/wyłącznikiem umożliwia podłączenie elektronarzędzi, takich jak piły lub szlifierki. Powstałe zanieczyszczenia są natychmiast usuwane przez odsysanie. Przełącznik obrotowy pozwala użytkownikowi dostosować moc ssania do swoich potrzeb. Dzięki płaskiemu falistemu filtrowi można odkurzać mokre i suche zanieczyszczenia bez konieczności wymiany filtra. Filtr można wyjąć w ciągu kilku sekund, unikając kontaktu z zanieczyszczeniami. Filtr można wyczyścić, naciskając przycisk czyszczenia filtra. Zdejmowany uchwyt z zabezpieczeniem elektrostatycznym umożliwia podłączenie akcesoriów bezpośrednio do węża ssącego. Dodatkowe zalety to możliwość przechowywania węża ssącego na głowicy urządzenia, jak również pozycja parking do przechowywania ssawki podłogowej.