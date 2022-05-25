Odkurzacz uniwersalny WD 5 P S V-25/5/22
Niezwykle silne ssanie: odkurzacz WD 5 P S V-25/5/22 – wyposażony w pojemnik ze stali nierdzewnej o pojemności 25 l, gniazdo zasilania, przewód o długości 5 m i wąż ssący o długości 2,2 m – idealnie sprawdza się w różnych zadaniach związanych ze sprzątaniem w domu i wokół niego.
Niezwykle wydajne ssanie i energooszczędność: odkurzacz uniwersalny WD 5 P S V-25/5/22 osiąga najlepsze możliwe efekty czyszczenia przy znamionowej mocy wejściowej wynoszącej zaledwie 1200 watów – niezależnie od tego, czy chodzi o suche, mokre, drobne czy grube zanieczyszczenia. Urządzenie jest dostarczane z wytrzymałym zbiornikiem ze stali nierdzewnej o pojemności 25 l, 5-metrowym kablem, wężem ssącym o długości 2,2 m, przełączaną ssawką podłogową, płaskim filtrem falistym i fizelinowym workiem filtracyjnym. Elektronarzędzia można łatwo podłączyć do gniazdka elektrycznego za pomocą automatycznego włącznika/wyłącznika. Zanieczyszczenia powstałe w wyniku cięcia lub szlifowania są odsysane bezpośrednio. Przełącznik obrotowy może być używany do regulacji mocy ssania w zależności od potrzeb. Dzięki opatentowanej technologii demontażu filtra płaski filtr falisty można wyjąć w ciągu kilku sekund, unikając kontaktu z zanieczyszczeniami. Aby szybko i skutecznie wyczyścić filtr wystarczy nacisnąć przycisk czyszczenia filtra. Odłączany uchwyt z zabezpieczeniem elektrostatycznym umożliwia podłączenie akcesoriów bezpośrednio do węża ssącego. Wąż można bezpiecznie umieścić na górze urządzenia,aby zaoszczędzić miejsce podczas przechowywania. Pozycja parkingowa na zderzaku umożliwia także szybkie i wygodne przechowywanie rur i ssawki podłogowej podczas krótkiej przerwy w pracy.
Cechy i zalety
Aktywne gniazdo do podłączania elektronarzędziOdsysanie zabrudzeń powstających podczas pracy zanim osiądą na podłodze czy meblach. Włączenie/wyłączenie elektronarzędzia powoduje włączenie/wyłączenie odkurzacza.
Innowacyjne czyszczenie filtraPo trzykrotnym naciśnięciu przycisku strumień zwrotnego powietrza przedmuchuje filtr przywracając maszynie pełną siłę ssania. Siła ssania zostaje szybko przywrócona.
Innowacyjna, opatentowana technologia szybkiego wyjmowania filtraInnowacyjna, opatentowana technologia szybkiego i łatwego wyjmowania filtra bez kontaktu z brudem. Praca na sucho i na mokro bez potrzeby wymiany filtra.
Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia
- Wąż ssący można bezpiecznie zawiesić na głowicy urządzenia, dzięki czemu zajmuje mało miejsca.
- Intuicyjny mechanizm zabezpieczający dla prawo i leworęcznych użytkowników.
Praktyczne przechowywanie przewodu i wyposażenia.
- Oszczędność miejsca, bezpieczeństwo i łatwy dostęp przy przechowywaniu akcesoriów.
- Kabel zasilający można bezpiecznie przechować dzięki zintegrowanym hakom.
Praktyczna funkcja wydmuchu
- Użyteczna funkcja wydmuchu przydatna, kiedy nie chcesz zbierać śmieci do zbiornika.
- Łatwe usuwanie zanieczyszczeń np.: ze ścieżek żwirowych.
- Łagodne czyszczenie delikatnych powierzchni lub przedmiotów o skomplikowanym kształcie.
Fizelinowa torebka filtracyjna
- Trójwarstwowa, niezwykle odporna na rozdarcie fizelina.
- Długotrwała wysoka moc zasysania oraz wysoki stopień separacji zanieczyszczeń.
Wypinane kolanko
- Możliwość podłączenia różnych ssawek bezpośrednio do węża ssącego.
- Łatwe odkurzanie nawet w trudno dostępnych miejscach.
Praktyczna pozycja parking
- Łatwe i wygodne przechowywanie rury ssącej i ssawki podłogowej w czasie przerw w pracy.
Urządzenie, wąż ssący i ssawka podłogowa są do siebie optymalnie dopasowane
- Najlepszy efekt czyszczenia - dla suchych, mokrych, drobnych i dużych zanieczyszczeń.
- Maksymalna wygoda odkurzania.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|1200
|Znamionowy pobór mocy zintegrowanego gniazdka elektrycznego (W)
|min. 100 - maks. 2100
|Moc ssania (W)
|280
|Podciśnienie (mbar)
|maks. 260
|Wydatek powietrza (l/s)
|maks. 70
|Pojemność zbiornika (l)
|25
|Materiał zbiornika
|Stal nierdzewna
|Składnik koloru
|Głowica urządzenia żółty Zbiornik Stal nierdzewna Listwa odbojowa żółty
|Kabel zasilający (m)
|5
|Rozmiar nominalny akcesoriów (mm)
|35
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|73
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|8,9
|Waga z opakowaniem (kg)
|12,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|418 x 382 x 646
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 2.2 m
- Typ węża ssącego: z zagiętą rękojeścią
- Materiał węża ssącego: Tworzywo sztuczne
- Wypinane kolanko z zabezpieczeniem elektrostatycznym
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 0.5 m
- Nominalna szerokość rur ssących: 35 mm
- Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
- Ssawka uniwersalna podłogowa: Przełączana
- Ssawka szczelinowa
- Adapter do podłączania elektronarzędzi
- Płaski filtr falisty: 1 szt., Celuloza
- Fizelinowa torebka filtracyjna: 1 szt., 3 warstwy
Wyposażenie
- Gniazdo do elektronarzędzi z automatycznym wyłącznikiem
- Funkcja oczyszczania filtra
- Obrotowy włącznik (ON/OFF)
- Regulacja mocy zasysania
- Funkcja wydmuchu
- Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
- Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia
- Schowek na drobne przedmioty
- Wygodny uchwyt 3 w 1
- Hak na przewód zasilający
- Pozycja parking
- Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
- Listwa odbojowa
- Kółka bez hamulca: 5 szt.
Wideo
Zastosowania
- Warsztat
- Prace remontowe
- Wnętrze samochodu
- Garaż
- Tarasy
- Płyny
- Piwnica
- Warsztat majsterkowicza
- Czyszczenie strefy wejścia
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.