Odkurzacz uniwersalny WD 5 P S V-25/5/22

Niezwykle silne ssanie: odkurzacz WD 5 P S V-25/5/22 – wyposażony w pojemnik ze stali nierdzewnej o pojemności 25 l, gniazdo zasilania, przewód o długości 5 m i wąż ssący o długości 2,2 m – idealnie sprawdza się w różnych zadaniach związanych ze sprzątaniem w domu i wokół niego.

Niezwykle wydajne ssanie i energooszczędność: odkurzacz uniwersalny WD 5 P S V-25/5/22 osiąga najlepsze możliwe efekty czyszczenia przy znamionowej mocy wejściowej wynoszącej zaledwie 1200 watów – niezależnie od tego, czy chodzi o suche, mokre, drobne czy grube zanieczyszczenia. Urządzenie jest dostarczane z wytrzymałym zbiornikiem ze stali nierdzewnej o pojemności 25 l, 5-metrowym kablem, wężem ssącym o długości 2,2 m, przełączaną ssawką podłogową, płaskim filtrem falistym i fizelinowym workiem filtracyjnym. Elektronarzędzia można łatwo podłączyć do gniazdka elektrycznego za pomocą automatycznego włącznika/wyłącznika. Zanieczyszczenia powstałe w wyniku cięcia lub szlifowania są odsysane bezpośrednio. Przełącznik obrotowy może być używany do regulacji mocy ssania w zależności od potrzeb. Dzięki opatentowanej technologii demontażu filtra płaski filtr falisty można wyjąć w ciągu kilku sekund, unikając kontaktu z zanieczyszczeniami. Aby szybko i skutecznie wyczyścić filtr wystarczy nacisnąć przycisk czyszczenia filtra. Odłączany uchwyt z zabezpieczeniem elektrostatycznym umożliwia podłączenie akcesoriów bezpośrednio do węża ssącego. Wąż można bezpiecznie umieścić na górze urządzenia,aby zaoszczędzić miejsce podczas przechowywania. Pozycja parkingowa na zderzaku umożliwia także szybkie i wygodne przechowywanie rur i ssawki podłogowej podczas krótkiej przerwy w pracy.

Cechy i zalety
Odkurzacz uniwersalny WD 5 P S V-25/5/22: Aktywne gniazdo do podłączania elektronarzędzi
Aktywne gniazdo do podłączania elektronarzędzi
Odsysanie zabrudzeń powstających podczas pracy zanim osiądą na podłodze czy meblach. Włączenie/wyłączenie elektronarzędzia powoduje włączenie/wyłączenie odkurzacza.
Odkurzacz uniwersalny WD 5 P S V-25/5/22: Innowacyjne czyszczenie filtra
Innowacyjne czyszczenie filtra
Po trzykrotnym naciśnięciu przycisku strumień zwrotnego powietrza przedmuchuje filtr przywracając maszynie pełną siłę ssania. Siła ssania zostaje szybko przywrócona.
Odkurzacz uniwersalny WD 5 P S V-25/5/22: Innowacyjna, opatentowana technologia szybkiego wyjmowania filtra
Innowacyjna, opatentowana technologia szybkiego wyjmowania filtra
Innowacyjna, opatentowana technologia szybkiego i łatwego wyjmowania filtra bez kontaktu z brudem. Praca na sucho i na mokro bez potrzeby wymiany filtra.
Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia
  • Wąż ssący można bezpiecznie zawiesić na głowicy urządzenia, dzięki czemu zajmuje mało miejsca.
  • Intuicyjny mechanizm zabezpieczający dla prawo i leworęcznych użytkowników.
Praktyczne przechowywanie przewodu i wyposażenia.
  • Oszczędność miejsca, bezpieczeństwo i łatwy dostęp przy przechowywaniu akcesoriów.
  • Kabel zasilający można bezpiecznie przechować dzięki zintegrowanym hakom.
Praktyczna funkcja wydmuchu
  • Użyteczna funkcja wydmuchu przydatna, kiedy nie chcesz zbierać śmieci do zbiornika.
  • Łatwe usuwanie zanieczyszczeń np.: ze ścieżek żwirowych.
  • Łagodne czyszczenie delikatnych powierzchni lub przedmiotów o skomplikowanym kształcie.
Fizelinowa torebka filtracyjna
  • Trójwarstwowa, niezwykle odporna na rozdarcie fizelina.
  • Długotrwała wysoka moc zasysania oraz wysoki stopień separacji zanieczyszczeń.
Wypinane kolanko
  • Możliwość podłączenia różnych ssawek bezpośrednio do węża ssącego.
  • Łatwe odkurzanie nawet w trudno dostępnych miejscach.
Praktyczna pozycja parking
  • Łatwe i wygodne przechowywanie rury ssącej i ssawki podłogowej w czasie przerw w pracy.
Urządzenie, wąż ssący i ssawka podłogowa są do siebie optymalnie dopasowane
  • Najlepszy efekt czyszczenia - dla suchych, mokrych, drobnych i dużych zanieczyszczeń.
  • Maksymalna wygoda odkurzania.
Specyfikacja

Dane techniczne

Znamionowa moc wejściowa (W) 1200
Znamionowy pobór mocy zintegrowanego gniazdka elektrycznego (W) min. 100 - maks. 2100
Moc ssania (W) 280
Podciśnienie (mbar) maks. 260
Wydatek powietrza (l/s) maks. 70
Pojemność zbiornika (l) 25
Materiał zbiornika Stal nierdzewna
Składnik koloru Głowica urządzenia żółty Zbiornik Stal nierdzewna Listwa odbojowa żółty
Kabel zasilający (m) 5
Rozmiar nominalny akcesoriów (mm) 35
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 73
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 8,9
Waga z opakowaniem (kg) 12,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 418 x 382 x 646

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 2.2 m
  • Typ węża ssącego: z zagiętą rękojeścią
  • Materiał węża ssącego: Tworzywo sztuczne
  • Wypinane kolanko z zabezpieczeniem elektrostatycznym
  • Ilość rur ssących: 2 szt.
  • Długość rur ssących: 0.5 m
  • Nominalna szerokość rur ssących: 35 mm
  • Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
  • Ssawka uniwersalna podłogowa: Przełączana
  • Ssawka szczelinowa
  • Adapter do podłączania elektronarzędzi
  • Płaski filtr falisty: 1 szt., Celuloza
  • Fizelinowa torebka filtracyjna: 1 szt., 3 warstwy

Wyposażenie

  • Gniazdo do elektronarzędzi z automatycznym wyłącznikiem
  • Funkcja oczyszczania filtra
  • Obrotowy włącznik (ON/OFF)
  • Regulacja mocy zasysania
  • Funkcja wydmuchu
  • Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
  • Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia
  • Schowek na drobne przedmioty
  • Wygodny uchwyt 3 w 1
  • Hak na przewód zasilający
  • Pozycja parking
  • Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
  • Listwa odbojowa
  • Kółka bez hamulca: 5 szt.
Odkurzacz uniwersalny WD 5 P S V-25/5/22

Wideo

Zastosowania
  • Warsztat
  • Prace remontowe
  • Wnętrze samochodu
  • Garaż
  • Tarasy
  • Płyny
  • Piwnica
  • Warsztat majsterkowicza
  • Czyszczenie strefy wejścia
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.