Niezwykle wydajne ssanie i energooszczędność: odkurzacz uniwersalny WD 5 P S V-25/5/22 osiąga najlepsze możliwe efekty czyszczenia przy znamionowej mocy wejściowej wynoszącej zaledwie 1200 watów – niezależnie od tego, czy chodzi o suche, mokre, drobne czy grube zanieczyszczenia. Urządzenie jest dostarczane z wytrzymałym zbiornikiem ze stali nierdzewnej o pojemności 25 l, 5-metrowym kablem, wężem ssącym o długości 2,2 m, przełączaną ssawką podłogową, płaskim filtrem falistym i fizelinowym workiem filtracyjnym. Elektronarzędzia można łatwo podłączyć do gniazdka elektrycznego za pomocą automatycznego włącznika/wyłącznika. Zanieczyszczenia powstałe w wyniku cięcia lub szlifowania są odsysane bezpośrednio. Przełącznik obrotowy może być używany do regulacji mocy ssania w zależności od potrzeb. Dzięki opatentowanej technologii demontażu filtra płaski filtr falisty można wyjąć w ciągu kilku sekund, unikając kontaktu z zanieczyszczeniami. Aby szybko i skutecznie wyczyścić filtr wystarczy nacisnąć przycisk czyszczenia filtra. Odłączany uchwyt z zabezpieczeniem elektrostatycznym umożliwia podłączenie akcesoriów bezpośrednio do węża ssącego. Wąż można bezpiecznie umieścić na górze urządzenia,aby zaoszczędzić miejsce podczas przechowywania. Pozycja parkingowa na zderzaku umożliwia także szybkie i wygodne przechowywanie rur i ssawki podłogowej podczas krótkiej przerwy w pracy.