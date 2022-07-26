Jak przygotować ogród na zimę?
Jesienią ogrodnicy powinny rozpocząć przygotowania do zimy. Odpowiedź na pytanie, kiedy należy zabezpieczyć swój ogród przed zimą, jest łatwa – najlepiej w okresie od połowy października do początku listopada. Należy pamiętać też o trawnikach, grządkach, krzewach, drzewach i żywopłotach. Zimą ważne jest, aby właściwie przechowywać narzędzia ogrodnicze. Kärcher podpowie Ci, jak przygotować ogród do zimy!
Co zrobić w ogrodzie przed zimą? Przygotowanie trawnika do zimy
Każdy, kto zadba o trawnik zimą, będzie cieszyć się bujną, zieloną trawą na wiosnę, a także może posadzić zimozielone rośliny dla lepszego efektu. Dlatego ważne jest koszenie trawnika do wysokości sześciu centymetrów. Należy również zgrabić liście, pozbierać drobne gałązki, mech i skoszoną trawę. To zapobiega gniciu i pleśnieniu. Do trawy dociera także więcej promieni słonecznych i szybciej rośnie. Najlepszym narzędziem będą do tego grabie. To również dobry moment na to, aby ostatni raz zastosować nawóz – co zapewni trawnikowi ważne składniki odżywcze na zimę.
Jesienne prace w ogrodzie. Co z roślinami doniczkowymi wrażliwymi na mróz?
Na zimę rośliny doniczkowe warto przenieść do domu, ponieważ to ochroni je przed zimą. Niektóre rośliny takie jak lawenda, ciernik biały, szkarłatna fuksja oraz fiołek rogaty są mrozoodporne i mogą zimą pozostać w ogrodzie. Ale nie w dowolnym miejscu - tylko w miejscu, w którym są chronione przed warunkami atmosferycznymi. Rośliny doniczkowe, które muszą spędzić zimę w domu, należy najpierw sprawdzić pod kątem chorób i szkodników. Jeśli są chore lub zaatakowane przez szkodniki, istnieje ryzyko, że ucierpią również pozostałe rośliny – zwłaszcza jeśli stoją blisko siebie.
Przygotowanie ogrodu do zimy: Ścinanie krzewów, żywopłotów i drzew
Następnym krokiem w zabezpieczeniu ogrodu przed zimą jest sięgnięcie po nożyce do żywopłotu. Ten krok dotyczy długich pędów, które wymagają przycięcia, jak również chorych oraz uschniętych gałęzi drzew. Ważne jest, aby przewidzieć, kiedy pojawią się pierwsze minusowe temperatury, ponieważ miejsca, w których konary zostały przycięte muszą się zasklepić. Żywopłot powinien swoim kształtem przypominać trapez – zwężać się stopniowo od dołu do góry, tworząc ozdobny element ogrodu. Taki zabieg sprawia, że do pędów znajdujących się blisko ziemi również dociera wystarczająca ilość światła; poza tym – co ma kluczowe znaczenie zimą – żywopłot zachowuje ten sam kształt, nawet jeżeli spadnie na niego dużo śniegu.
Jesienne przygotowanie do zimy: Pielęgnacja grządek
Ważne jest również przygotowanie rabat kwiatowych i warzywnych grządek. Przed nastaniem zimy nożycami należy przyciąć zwiędłe lub uschnięte rośliny. Do użyźnienia gleby można wykorzystać mulcz i liście. Wyjątkowo praktyczne: Mulcz i suche liście chronią rośliny przed mrozem.
Pozostałe możliwości wykorzystania ogrodowych odpadów
Przed nastaniem zimy z ogrodowych odpadów takich jak: liście, chrust i gałęzie, można ułożyć jeden lub kilka stosów, które mogą posłużyć jako schronienie dla jeży, myszy i różnych owadów. Kompost można przygotować z mulczu i liści. Z upływem czasu mikroorganizmy i owady przekształcają go w bogaty w składniki odżywcze humus. Składniki kompostu decydują o jego jakości. Nie wszystkie gatunki drzew są odpowiednie do tego celu, a niektóre liście mają bardzo niską zawartość składników odżywczych. Miejsce na pryzmę kompostu powinno być w połowie zacienione i otwarte – to znaczy nie może znajdować się na szczelnym podłożu. Odpowiednie wykorzystanie tej informacji podczas zabezpieczenia ogrodu przed zimą, wiosną umożliwi użycie świeżego humusu do nawożenia roślin.
Prawidłowe przechowywanie narzędzi ogrodniczych
Prawidłowe przechowywanie narzędzi ogrodowych takich jak: grabie, kosy, węże i nożyce, a także elektrycznych narzędzi ogrodniczych jest ważne, aby zapewnić ich prawidłowe działanie. Dzięki tym wskazówkom narzędzia ogrodnicze będą gotowe do użycia wiosną.
Odpowiednie przygotowanie
Kluczowe jest, aby urządzenia ogrodnicze były przechowane w czystym miejscu. Zanieczyszczenia z łopat, grabi oraz szpadli należy usunąć wełną stalową, drucianą szczotką, ssawką lub urządzeniem wysokociśnieniowym. Zacząć od usunięcia szczotką dużych zanieczyszczeń z urządzeń z napędem silnikowym lub zasilanych akumulatorowo, a następnie przetrzeć je wilgotną ściereczką. Przed przechowywaniem urządzenia wysokociśnieniowe oraz inne urządzenia z wylotem wody powinny zostać opróżnione. Należy pamiętać, że w tych urządzeniach zawsze pozostaje trochę wody, dlatego urządzenia wykorzystujące wodę muszą być przechowywane tak, aby zabezpieczyć je przed skutkami mrozu. Z węży należy spuścić wodę, osuszyć je, a następnie zwinąć, tak aby nie powstały załamania.
Zabezpieczenie zewnętrznego kranu przed zimą
Zewnętrzny kran także powinien zostać zabezpieczony przed zimą. Aby zapobiec zamarzaniu wody, która pozostała w rurach, a tym samym pęknięciu rur, zakręcić dopływ wody do zewnętrznego kranu, a kran pozostawić odkręcony. Wodę wylać z konewek, jak również beczek na wodę. Beczki z odkręconym kranem spustowym mogą pozostać na zimę na zewnątrz, jednak konewki lepiej przechowywać wewnątrz. Pompy powinny zostać wyłączone, a ich wlot i wylot opróżniony. Przechowuj w sposób zabezpieczający przed działaniem mrozu.
Usuwanie rdzy
Często używane urządzenia powinny być regularnie czyszczone, aby na dłużej zachowały swoją żywotność. Należy to zrobić jeszcze przed nadejściem zimy. Aby zabezpieczyć urządzenia przed rdzą, wykonaj następujące czynności:
- Zacznij od usunięcia zanieczyszczeń przy pomocy szczotki oraz wody.
- Następnie dokładnie je osusz.
- Rdzę usuń wełną stalową lub stalową/ostrą szczotką.
- Na koniec zastosuj olej. Powinien zostać nałożony na chropowate powierzchnie, co pozwoli ochronić je przed nawracającą rdzą.
Gdzie przechowywać urządzenia?
Idealnym miejscem do przechowywania urządzeń jest ogrodowa szopa lub szopa na narzędzia. Garaż lub piwnica to również odpowiednie miejsca, zwłaszcza gdy możesz do tego celu wykorzystać profesjonalne systemy mocowań oraz przechowywania. Zimą nie należy pozostawić narzędzi ogrodniczych na zewnątrz. W niskiej temperaturze guma staje się porowata, a materiały mogą ulec odkształceniu - nie wspominając o delikatnej elektronice w urządzeniach takich jak: akumulatorowe kosiarki, akumulatorowe nożyce do żywopłotu i wreszcie roboty koszące. Po schowaniu i zabezpieczeniu ich przed zimą, warto wziąć pod uwagę pozostałe kwestie.
Instrukcje: Zabezpieczenie urządzeń wysokociśnieniowych przed mrozem
Zimą zawsze należy zabezpieczyć urządzenie wysokociśnieniowe przed mrozem. Jednak przechowywanie w ogrzewanych pomieszczeniach nie zawsze jest możliwe. W przypadku silnych mrozów temperatury w altanie ogrodowej lub garażu również mogą spaść poniżej zera. Wówczas istnieje ryzyko zamarznięcia niewielkich ilości wody w urządzeniu wysokociśnieniowym. Zamarznięta woda zwiększa swoją objętość, uszczelnienia, a w najgorszym przypadku pompa mogą ulec uszkodzeniu. Aby zapobiegać powstawaniu uszkodzeń spowodowanych działaniem mrozu, rekomendujemy usunięcie wody z urządzenia, akcesoriów i węży. Rekomendujemy: Zdemontuj akcesoria i na około pół minuty włącz urządzenie wysokociśnieniowe bez podłączenia wody. Zaczekaj aż urządzenie będzie zupełnie suche. Urządzenie posiada także zbiornik na środek czyszczący. Przed przechowywaniem należy go opróżnić i wypłukać. Aby usunąć z systemu pozostałości wody, zbiornik można po prostu napełnić około 0,2 litra czystej wody. Następnie na krótką chwilę uruchom urządzenie w trybie czyszczenia. Woda zostanie usunięta ze zbiornika. Raz w roku należy również sprawdzić i wyczyścić filtr wody znajdujący się obok zasilania urządzenia wysokociśnieniowego. Te czynności można wykonywać jednocześnie.
Jak i kiedy zabezpieczyć kosiarki oraz roboty koszące przed zimą?
Akumulatorowe kosiarki oraz roboty koszące nigdy nie powinny na zimę pozostać w ogrodzie. W przeciwnym razie ich elektronika może ulec uszkodzeniu. To samo dotyczy akumulatorów i stacji ładującej. Koniec października to ostatni moment na przeniesienie urządzeń do suchego miejsca - najlepiej po ostatnim w tym roku koszeniu trawnika. Przed zimą akumulator kosiarki lub robota koszącego powinien być naładowany w 75%. Wyjaśnienie: Całkowite rozładowanie litowo-jonowych akumulatorów skraca ich żywotność. Idealna temperatura do przechowywania akumulatorów wynosi pomiędzy 10 i 20°C. Dlatego zimą najlepiej zostawić je w domu. Kosiarka oraz akumulatorowo zasilana kosiarka może bez problemu być przechowywana z szopie, piwnicy lub garażu. Gdy akumulator jest zainstalowany na stałe w robocie koszącym, zimą urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu.
Takie same zasady związane z przechowywaniem dotyczą małych urządzeń ogrodniczych. Należy je wyczyścić - wężem albo urządzeniem wysokociśnieniowym, bądź też najlepiej wilgotną ściereczką. W przeciwnym razie ich elektronika urządzenia może ulec uszkodzeniu. Aby zdemontować stację ładującą, najpierw należy wyjąć wszystkie przewody, a ich końce przed wilgocią i mrozem zabezpieczyć folią. Jeżeli styki stacji ładującej są zabrudzone, należy je wyczyścić drobnoziarnistym papierem ściernym.
Zabezpieczenie mebli ogrodowych przed zimą
Bez względu na to, czy stoły i krzesła ogrodowe są wykonane z mrozoodpornych materiałów takich jak polirattan, aluminium czy drewno, podobnie jak obrusy i poduszki należy je zabezpieczyć przed zimą. Odpowiednie są do tego suche i chłodne pomieszczenia, takie jak piwnice, garaże lub altany ogrodowe. Zimą w ogrodzie mogą pozostać tylko stalowe meble. Jeżeli nie masz wystarczająco dużo miejsca do przechowywania mebli w pomieszczeniu, możesz użyć specjalnych pokrowców. Zawsze należy postępować zgodnie z trzema krokami:
- Wyczyść meble ogrodowe i pozostaw je do wyschnięcia.
- Pokrowce zabezpiecz przed wiatrem.
- Gdy powietrze nie będzie docierało do mebli, na meblach nie pojawi się pleśń.