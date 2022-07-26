Jak i kiedy zabezpieczyć kosiarki oraz roboty koszące przed zimą?

Akumulatorowe kosiarki oraz roboty koszące nigdy nie powinny na zimę pozostać w ogrodzie. W przeciwnym razie ich elektronika może ulec uszkodzeniu. To samo dotyczy akumulatorów i stacji ładującej. Koniec października to ostatni moment na przeniesienie urządzeń do suchego miejsca - najlepiej po ostatnim w tym roku koszeniu trawnika. Przed zimą akumulator kosiarki lub robota koszącego powinien być naładowany w 75%. Wyjaśnienie: Całkowite rozładowanie litowo-jonowych akumulatorów skraca ich żywotność. Idealna temperatura do przechowywania akumulatorów wynosi pomiędzy 10 i 20°C. Dlatego zimą najlepiej zostawić je w domu. Kosiarka oraz akumulatorowo zasilana kosiarka może bez problemu być przechowywana z szopie, piwnicy lub garażu. Gdy akumulator jest zainstalowany na stałe w robocie koszącym, zimą urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu.

Takie same zasady związane z przechowywaniem dotyczą małych urządzeń ogrodniczych. Należy je wyczyścić - wężem albo urządzeniem wysokociśnieniowym, bądź też najlepiej wilgotną ściereczką. W przeciwnym razie ich elektronika urządzenia może ulec uszkodzeniu. Aby zdemontować stację ładującą, najpierw należy wyjąć wszystkie przewody, a ich końce przed wilgocią i mrozem zabezpieczyć folią. Jeżeli styki stacji ładującej są zabrudzone, należy je wyczyścić drobnoziarnistym papierem ściernym.