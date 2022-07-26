KOSZENIE TRAWNIKA: CO MUSISZ WIEDZIEĆ ORAZ WSKAZÓWKI I PORADY
Kiedy zaczyna się sezon ogrodniczy, znowu nadchodzi ten czas - przed Tobą wiosenne porządki w ogrodzie. Jest wiele do zrobienia! To wtedy trzeba zasilić krzewy i żywopłoty, a drzewa podciąć. Należy zwrócić szczególną uwagę na trawnik, ponieważ wiosną i w czasie kolejnych miesięcy wymaga wielu zabiegów pielęgnacyjnych, co sprawi, że przez cały sezon będzie zielony. Jakie są typowe pytania i główne kwestie związane z koszeniem trawnika? Idealny trawnik
Pięć najczęściej zadawanych pytań dotyczących koszenia trawnika
Każdy ogrodnik-amator wie, że w ciągu zaledwie kilku dni trawnik odrasta jak szalony. Dlatego zwykłe koszenie bez wykorzystania wskazówek nie będzie mądrym rozwiązaniem. Podczas sąsiedzkich spotkań lub spotkań w grupach hobbistycznych można usłyszeć wiele interesujących, aczkolwiek nieprawdziwych opowieści.
Zasady koszenie trawnika latem: Czy należy kosić trawnik, gdy jest gorąco?
Nie polecamy takiego rozwiązania. Zgodnie z zasadami prawidłowego koszenia trawy, latem oraz w okresie, kiedy temperatura jest wysoka częstotliwość koszenia trawnika nie powinna być duża. Dłuższe źdźbła trawy zabezpieczają glebę oraz korzenie trawy przed nadmierną utratą wilgoci, co umożliwia roślinom zdrowy wzrost.
Koszenie trawnika i pory roku: Od kiedy i jak często kosić trawnik?
Częstotliwość koszenia zależy przede wszystkim od pory roku. Kiedy warto wykonać pierwsze koszenie trawy po zimie? Pierwsze koszenie trawnika powinno odbyć się wiosną, gdy zaczyna się sezon ogrodniczy. Od tego momentu najlepiej skracać trawy raz lub dwa razy w tygodniu, aż do jesieni. Różne gatunki traw rosną szczególnie szybko między majem a czerwcem. W tym okresie zdecydowanie trawnik należy kosić raz w tygodniu. Zimą z powodu niskich temperatur, trawa nie rośnie, dlatego nie trzeba jej kosić. Ostatnie koszenie w sezonie najlepiej wykonać więc w drugiej połowie października lub na początku listopada, po zakończeniu sezonu wegetacyjnego roślin, przed przymrozkami.
Czy można kosić mokry trawnik?
Nie, nie należy kosić mokrego trawnika. Dzieje się tak, ponieważ wilgotne źdźbła trawy sklejają się i nie są precyzyjnie ścinanie. To sprawia, że źdźbła trawy są nierówno przycięte. Koszenie trawy mokrej wymaga zwiększonej koncentracji, gdyż skoszona trawa zbryla się zamiast rozsypywać lub w całości trafia do zbiornika na trawę.
Jak prawidło kosić trawnik?
Jakie zasady koszenia trawy warto znać, aby trawnik wyglądał zdrowo i estetycznie? Aby uzyskać równomierny efekt koszenia, kosiarka powinna wystawać poza koszony obszar na szerokość około jednego koła. Zbocza najlepiej kosić poziomo w poprzek pochyłości. Wówczas, gdy się poślizgniesz nie istnieje ryzyko odniesienia obrażeń spowodowanych przez kosiarkę. Krawędzie trawnika można pozostawić, a następnie przyciąć do perfekcji za pomocą nożyc lub akumulatorowej podkaszarki.
Czy skoszona trawa powinna pozostać na trawniku?
To sporna kwestia. Istnieją zarówno zalety, jak i wady mulczowania (zestaw do mulczwania Kärcher jest dostarczany razem z akumulatorową kosiarką) oraz koszenia w tradycyjny sposób. Zaletami koszenia z mulczowaniem jest mniejsza ilość skoszonej trawy, brak konieczności jej utylizowania i mniejsze zużycie nawozu. Jednak musisz częściej kosić trawnik, oczywiście tylko wtedy, gdy jest suchy. Korzyściami wynikającymi z koszenia trawnika w tradycyjny sposób jest czysty obszar, rzadsze koszenie i możliwość nawożenia kwiatów skoszoną trawą. Wady to utrata większej ilości składników odżywczych, konieczność nawożenia trawnika, a także dodatkowa praca przy utylizowaniu skoszonej trawy.
Koszenie trawnika: optymalna wysokość koszenia trawnika
Na jaką wysokość kosić trawę? Trawę należy kosić tak, aby źdźbła miały średnią długość. To może wydawać się niezrozumiałe, ale to jaką długość powinien mieć trawnik zależy od kilku czynników. Zbyt krótkie przycinanie uszkadza darń, a nawet korzenie trawy – szczególnie podczas suchych i upalnych pór roku. W konsekwencji powstają brązowe plamy. Innymi słowy: (Zbyt) dużo bezpośredniego światła słonecznego jest szkodliwe! Słońce i wysokie temperatury łatwo uszkadzają zbyt krótką trawę, przez co słabo rośnie. To może spowodować większą ilość chwastów i przerzedzić trawę. Tak samo może stać się w przypadku zbyt długiej trawy. Aby wysokość koszenia trawnika była optymalna, ręcznie można dostosować ustawienia noży kosiarki.
Ważna jest zasada jednej trzeciej i tzw. punkt wegetacji. To mniej więcej połowa wysokości źdźbła trawy. Jeżeli skosisz więcej, pędy będą dość długo odrastać – prawidłowy wzrost trawy będzie praktycznie niemożliwy, zwłaszcza że zwiększone nasłonecznienie również może spowodować uszkodzenie skoszonego trawnika. Zbyt wysoka trawa będzie natomiast wyglądać niechlujnie i zaburzy wizualny efekt. Co to konkretnie oznacza? Trawnik należy kosić jedynie w jednej trzeciej wysokości, która odrosła. To oznacza, że pozostają dwie trzecie wysokości, co jest uznawane za idealną wysokość koszenia. Załóżmy, że podczas Twojego urlopu, trawnik urośnie, a źdźbła osiągną 15 cm wysokości. Wówczas trawę kosimy tylko o około pięć centymetrów, do pożądanej wysokości czyli nie mniej niż na 10–11 cm. Oto wskazówka eksperta: Aby cieszyć się pięknym trawnikiem, lepiej kosić mniej, ale za to regularnie i brać pod uwagę pogodę oraz kondycję źdźbeł trawy. Regularne koszenie pozwoli zachować nienaganny wygląd trawnika przez cały rok.
Trik, który umożliwia równe skoszenie trawnika polega na ty, aby nie chodzić po nieskoszonym trawniku, ponieważ źdźbła trawy będą się zwijać i szybko się nie podniosą.
Czym kosić trawę? Kosiarka, podkaszarka czy robot?
Jakie urządzenia do koszenia warto wybrać, aby odpowiednio zadbać o trawnik? Wielu ogrodników-amatorów zadaje sobie pytanie, które narzędzie ogrodowe sprawi, że trawnik będzie perfekcyjnie wyglądał. Używasz klasycznej kosiarki z koszem zbierającym, kosiarki do mulczowania lub rozwiązania 2 w 1 z zestawem do mulczowania (jest dostarczany razem z urządzeniem Kärcher)? A może wolisz podkaszarkę - a gdy odpowiedź brzmi tak, powinna być zasilana akumulatorowo, czy nie? Możesz także wybrać robota koszącego, który wykona za Ciebie całą pracę, podczas gdy Ty będziesz się relaksować w ogrodzie. Stara kosiarka z przewodem zasilającym może nadal pozostać w altanie, ale koszenie nią nie jest zbyt przyjemne – jest za duża, za ciężka i ma zbyt małą moc! Istnieje wiele pytań oraz opcji, które szybko mogą Cię zdezorientować?
Wybór urządzenia zależy od kilku kwestii dotyczących jakości, oprócz zastosowań w ogrodzie i gustu. Przede wszystkim nowe urządzenie powinno niezawodnie działać. Jeżeli zdecydujesz się na akumulatorowo zasilane urządzenie, czas użytkowania powinien być optymalny. Tak zwana wydajność powierzchniowa (m2 na jednym naładowaniu akumulatora; metr na jednym naładowaniu w przypadku podkaszarek, jak również nożyc do trawy) określa czas działania urządzenia. Wydajność powierzchniowa może się różnić w zależności od rodzaju trawnika. Warto pamiętać także o szerokości oraz wysokości koszenia. Zwłaszcza w przypadku wysokości koszenia, warunki panujące w ogrodzie mają znaczenie. Czy trawnik jest płaski, czy znajduje się na nierównym obszarze?
Klasyczne koszenie trawnika: Kosiarka elektryczna
Jaka kosiarka okaże się najlepszym wyborem? Można wybierać pomiędzy kosiarką z przewodem zasilającym, spalinową i akumulatorową. Która jest lepsza? Nowoczesne, akumulatorowe kosiarki wyposażone w ostre noże w niczym nie ustępują kosiarkom spalinowym. Wprost przeciwnie! W kwestii objętości, czasu ustawienia oraz konserwacji, coraz więcej ogrodników-amatorów wybiera kosiarki do trawy zasilane akumulatorowo. Przewagę nad starszymi kosiarkami z przewodem zasilającym można łatwo wyjaśnić. Są lżejsze i ciszej pracują – a także ze względu na brak przewodu nie stwarzają ryzyka potknięcia się.
Warto określić, które funkcje są dla nas kluczowe, jeżeli chodzi o obsługę kosiarki. Czy kosiarka powinna być jak najlżejsza, aby można ją było łatwo pchać i przechowywać? Czy powinna być również składana, a także mieć uchwyt do przenoszenia i wygodną regulację wysokości koszenia? Kompaktowe 18 V kosiarki o szerokości koszenia do 36 centymetrów idealnie sprawdzą się w przypadku małych trawników. Jeżeli chodzi o koszenie trawników o większej powierzchni 36 V urządzenia z szerokością koszenia do 46 centymetrów pozwolą zaoszczędzić cenny czas.
Czym kosić trawnik w trudno dostępnym miejscu? Z pomocą przyjdzie podkaszarka.
Sekret perfekcyjnych krawędzi trawnika: W przypadku trudno dostępnych trawników, nie obędziesz się bez akumulatorowej podkaszarki. Posiada szybko obracające się żyłki lub ostrza wykonane z tworzywa sztucznego, które skutecznie koszą trawę i chwasty.
Dzięki akumulatorowemu zasilaniu podkaszarki są bardzo ciche, a hałas podczas pracy można jeszcze bardziej zredukować dzięki zastosowaniu plastikowych ostrzy. Obsługę ułatwia dołączony pasek do przenoszenia oraz obrotowe pokrętła i uchwyty z regulacją wysokości podkaszarki.
Żyłki obracają się z dużą prędkością, dlatego szczególną uwagę trzeba zwrócić na fragmenty trawnika albo kamyki, które mogą odskoczyć. Zachowanie bezpieczeństwa jest podstawą, dlatego niezbędne jest stosowanie okularów ochronnych i odpowiedniego obuwia. Aby uniknąć uszkodzeń, należy zachować odpowiedni odstęp od drzew i roślin ozdobnych oraz drewnianych tarasów.
Bardzo praktyczne: Gdy żyłka się zużyje, w marketach budowlanych można zakupić żyłkę na metry i samodzielnie nawinąć ją na szpulę.
Mały, ale z dużą mocą! Popularne są roboty koszące.
W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszą się roboty koszące. Zasada jest prosta: Robot pracuje, a Ty możesz się relaksować. Od czego zależy automatyczna pielęgnacja trawnika?
W zależności od wielkości trawnika, warto dokładnie sprawdzić pojemność oraz czas pracy akumulatora danego modelu. Do wąskiego oraz krętego obszaru, idealnym wyborem będzie mały robot koszący. Sposób koszenia umożliwia podział na kosiarki rotacyjne oraz podkaszarki. Te ostatnie mają większe ostrza i dlatego nadają się do koszenia gęstej trawy, na której czasami mogą leżeć owoce, które spadły z drzewa lub gałęzie.
Łatwo wyjaśnić zasadę działania. Robot koszący zaczyna pracę od stacji ładującej (miejsca automatycznego ładowania). Większość modeli kosi losowo. Prawdą jest, że istnieją urządzenia, które koszą wzdłuż wyznaczonych ścieżek, ale czasami nie działają prawidłowo. Niezależnie od tego, po kilku dniach trawa i tak będzie skoszona - bez wysiłku.