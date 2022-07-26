Zasady koszenie trawnika latem: Czy należy kosić trawnik, gdy jest gorąco?

Nie polecamy takiego rozwiązania. Zgodnie z zasadami prawidłowego koszenia trawy, latem oraz w okresie, kiedy temperatura jest wysoka częstotliwość koszenia trawnika nie powinna być duża. Dłuższe źdźbła trawy zabezpieczają glebę oraz korzenie trawy przed nadmierną utratą wilgoci, co umożliwia roślinom zdrowy wzrost.



Koszenie trawnika i pory roku: Od kiedy i jak często kosić trawnik?



Częstotliwość koszenia zależy przede wszystkim od pory roku. Kiedy warto wykonać pierwsze koszenie trawy po zimie? Pierwsze koszenie trawnika powinno odbyć się wiosną, gdy zaczyna się sezon ogrodniczy. Od tego momentu najlepiej skracać trawy raz lub dwa razy w tygodniu, aż do jesieni. Różne gatunki traw rosną szczególnie szybko między majem a czerwcem. W tym okresie zdecydowanie trawnik należy kosić raz w tygodniu. Zimą z powodu niskich temperatur, trawa nie rośnie, dlatego nie trzeba jej kosić. Ostatnie koszenie w sezonie najlepiej wykonać więc w drugiej połowie października lub na początku listopada, po zakończeniu sezonu wegetacyjnego roślin, przed przymrozkami.

Czy można kosić mokry trawnik?



Nie, nie należy kosić mokrego trawnika. Dzieje się tak, ponieważ wilgotne źdźbła trawy sklejają się i nie są precyzyjnie ścinanie. To sprawia, że źdźbła trawy są nierówno przycięte. Koszenie trawy mokrej wymaga zwiększonej koncentracji, gdyż skoszona trawa zbryla się zamiast rozsypywać lub w całości trafia do zbiornika na trawę.