PRZYCINANIE DRZEW I KRZEWÓW: WSKAZÓWKI UMOŻLIWIAJĄCE WŁAŚCIWE PRZYCINANIE GAŁĘZI
Podobnie jak prawie wszystkie rośliny w ogrodzie, drzewa i krzewy również wymagają regularnej pielęgnacji, aby stanowiły element dekoracyjny, intensywnie kwitły oraz owocowały. Regularnie przycinanie drzew i krzewów wydaje się pracochłonnym zadaniem, ale dzięki odpowiedniemu narzędziu i kilku wskazówkom, stanie się dziecinnie proste. Do prawidłowego przycinania drzew niezbędne są nożyce do gałęzi i piła łańcuchowa – najlepiej zasilana akumulatorowo – odzież ochronna, rękawice, ewentualnie drabina i plan przycinania kolejnych drzew.
Właściwe narzędzie do przycinania drzew
Pielęgnacja drzew nie musi tylko być domeną profesjonalistów. Z właściwymi narzędziami amatorzy-ogrodnicy również świetnie poradzą sobie z tym zadaniem. Zakupione i odpowiednio konserwowane po zakończeniu pracy akcesoria do przycinania drzew, posłużą wiele lat.
Nożyce do gałęzi są przeznaczone do przycinki gałęzi o średnicy do trzech centymetrów. Akumulatorowe nożyce do gałęzi znacznie ułatwiają pracę, ponieważ wymagają użycia mniejszej siły.
W przypadku grubszych gałęzi lepszym wyborem będzie piła łańcuchowa. Akumulatorowe piły łańcuchowe są idealne do przycinania drzew, ponieważ są lżejsze niż piły spalinowe, a podczas pracy nie trzeba wdychać szkodliwych oparów. Elektrycznych pił łańcuchowych można bezpiecznie używać tylko stojąc na ziemi. Do używania urządzenia na wysokości potrzebne są umiejętności arborystyczne lub doświadczenie w zbieraniu owoców takich jak na przykład wiśnie.
Łatwe przycinanie gałęzi dzięki teleskopowemu przedłużeniu
Gdy chcesz przyciąć większe krzewy i starsze drzewa, zazwyczaj oznacza to, że potrzebujesz większego zasięgu. Akumulatorowa piła do gałęzi na wysięgniku dzięki pasowi na ramię umożliwia dosięganie do gałęzi na wysokości nawet czerech metrów. Takie rozwiązanie umożliwia pracę przy przycinaniu drzew nawet przez dłuższy czas. Możesz bezpiecznie stać na ziemi i nie musisz używać drabiny.
Podczas cięcia drzew zawsze zadbaj o ochronę głowy, jak również dłoni. Minimalnym, standardowym zabezpieczeniem podczas pracy są ochronne rękawice oraz gogle, które osłonią Cię przed wiórami. W przypadku usuwania większych konarów, dodatkowo należy założyć kask lub nigdy nie stawać pod spadającą gałęzią.
Podczas pielęgnacji drzew przy pomocy piły łańcuchowej niezbędne jest noszenie spodni i butów zapewniających zabezpieczenie przed przecięciem, a także stosowanie środków ochrony słuchu, oczu oraz rękawic. Należy również przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących natężenia hałasu oraz regulacji dotyczących ochrony ptaków i innych zwierząt.
Przycinanie drzew: Kiedy należy wykonywać poszczególne prace?
Odpowiedni moment przycinania drzew i krzewów zależy od gatunku oraz sposobu przycinania. Krzewy ozdobne są zazwyczaj przycinane co roku, dzięki czemu zachowują odpowiedni kształt. Drzewka owocowe rosnące w sadzie nie wymagają przycinania co roku, a jedynie co cztery do szczęściu lat. Częściej należy przycinać młode drzewka, ponieważ to zapewnia kontrolowany i zdrowy wzrost.
Należy także uwzględnić cykl wegetacyjny drzew i krzewów. Od sierpnia wiele gatunków drzew przesuwa materiał zapasowy z liści do korzeni, co umożliwia im wypuszczenie pędów na wiosnę. Nadmiernego obcinania gałęzi należy więc unikać pomiędzy sierpniem a grudniem.
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Drzewa i krzewy możesz przycinać przez cały rok po uszkodzeniu podczas burzy, gdy gałęzie spróchniały albo są nadłamane. Priorytetem jest jednak bezpieczeństwo.
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Zima to okres, kiedy należy przycinać drzewa i krzewy owocowe. Teraz można ścinać róże i przerzedzać korony drzew, ponieważ konary są najlepiej widoczne, a materiał zapasowy znajduje się w korzeniach. W czasie silnych mrozów należy unikać przycinania drzew. Najlepszy okres jest pomiędzy styczniem i początkiem marca, gdy temperatura nie spada poniżej -5 °C.
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Niektóre drzewa owocowe takie jak brzoskwinie przycina się wiosną. W przypadku wcześnie kwitnących roślin takich jak: śliwa czy forsycja, przycinanie należy wykonać po zakończeniu okresu kwitnienia.
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Latem możesz przerzedzać korony drzew. Możesz także usunąć z drzewa pionowe, młode pędy (wilki). Wiśnie można przycinać latem i po zakończeniu zbiorów, podobnie jak niektóre gatunki drzew ozdobnych takich jak na przykład wierzba. Przycinanie letnie sprawi, że łatwiej zauważysz też choroby liści, a miejsca przycięcia gałęzi szybciej się zasklepią. Orzech włoski najlepiej przycinać latem.
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Jesień to czas naszych drzew liściastych i iglastych. Niektóre gatunki drzew owocowych można wtedy przyciąć, jeżeli wymagają wzmocnienia. W przypadku drzew owocowych dla uzyskania licznych pędów, przycinanie najlepiej rozpocząć w styczniu lub lutym.
Nie istnieją ogólne zalecenia dotyczące wszystkich gatunków drzew. Najlepiej samodzielnie wyszukać informacje dotyczące okresu oraz sposobu przycinania określonych drzew oraz krzewów.
Które części drzewa należy usunąć podczas przycinania?
Przycinanie drzew i krzewów ma na celu przede wszystkim usuwanie chorych oraz nieptrzebnych gałęzi. Krzewy ozdobne powinny zachować odpowiedni kształt, a drzewa owocowe być zdrowe i zapewniać duży plon. Często spotykane rodzaje przycinania:
Przycinanie roślin: W celu stymulowania wzrostu i kształtowania korony świeżo posadzonego drzewa, możesz przyciąć główny pęd lub maksymalnie trzy pędy dodatkowe.
Nadawanie kształtu: Zwykle wykorzystuje się do przycinania krzewów, ale także do zmniejszania objętości korony drzewa, korygowania wzrostu i usuwania przeszkadzających konarów lub tych, które rosną w poprzek. Nadawanie kształtu pozwala uzyskać przestrzeń, na przykład poprzez odsłonięcie pnia (odcięcie konarów od pnia). Dla uzyskania nowych pędów bocznych można przyciąć konary do pożądanej długości, aż do bocznych pędów lub dolnych pąków (oczek).
Przycinanie zwiększające plony: Regularnie przycinane drzewa owocowe pozwalają uzyskać lepsze plony. Przerzedzając koronę drzewa, zawsze usuwaj niepotrzebne pędy, aby nie odrosły jeszcze grubsze. W przypadku jabłoni należy odciąć pędy zwisające poniżej młodych pędów.
Przycinanie pielęgnacyjne: Usunąć uszkodzone gałęzie, na przykład złamane po burzy, śnieżycy lub zaatakowane przez szkodniki. Odciąć konary, które zaburzają równowagę drzewa. Miejsca po pielęgnacyjnym przycinaniu drzew powinny zostać starannie zabezpieczone woskiem do szczepienia lub innymi odpowiednimi preparatami.
Przycinanie drzew i krzewów oznacza zaburzenie równowagi pomiędzy masą korzeni a koroną drzewa. Intensywne przycinanie stymuluje szybszy wzrost rośliny. Należy odciąć wszystkie chore lub niepotrzebne gałęzie. Bardzo rzadko zaleca się całkowite przycinane krzewów.
Prawidłowe przycinanie drzew: Techniki przycinania
Nożycami ogrodniczymi (sekatorem) można przyciąć małe gałęzie znajdujące się na wysokości głowy. Akumulatorowe nożyce do gałęzi są przeznaczone do przycinania grubszych gałęzi oraz małych konarów o maksymalnej średnicy do trzech centymetrów. Zasada działania jest taka sama – nożyce ogrodnicze lub nożyce do drzew umieszcza się blisko podstawy gałęzi lub konaru, dzięki czemu nie pozostają żadne zbędne fragmenty. „Technika omijania” jest ważna, aby obumarłe gałęzie nie stały się ulubionym miejscem szkodników albo nie zgniły.
Piłą łańcuchową możesz usunąć grube gałęzie drzew i krzewów. To wymaga delikatnej techniki przycinania. tak aby niepotrzebnie nie uszkodzić kory.
Zacznij u podstawy gałęzi. Zacznij od nacięcia gałęzi od dołu w odległości około dwóch szerokości dłoni od jej nasady.
Następnie zaczynasz w odległości trzech szerokości dłoni od nasady gałęzi i odcinasz ją.
Pozostały fragment jest odcinany u nasady gałęzi. Najlepiej ustawić piłę nieco po przekątnej, z dala od pnia drzewa. Tkanka twórcza gałęzi sprawi, że kora znowu odrośnie na ściętej powierzchni. Dłuższe konary należy przycinać po kawałku, w kierunku od zewnątrz do drzewa. To zajmuje więcej czasu, ale jest bezpieczniejsze, a poza tym utylizowanie pociętego drewna trwa krócej. Drewno należy zutylizować.
Konserwacja narzędzi po przycinaniu drzew
Najlepiej bezpośrednio po zakończeniu przycinania drzew zadbać o narzędzia, aby długo i skutecznie Ci służyły.
Czyszczenie ostrza nożyc do gałęzi szczotką to najlepszy sposób ich konserwacji. Ostrza zapewniają odpowiednie działanie urządzenia, jeżeli po każdym użyciu zostaną posmarowane cienką warstwą oleju maszynowego lub zabezpieczone olejem w sprayu. To zapewnia niezbędne smarowanie i ochronę przed rdzą. Należy również regularnie sprawdzać, czy śruby i nakrętki nożyc do gałęzi są mocno dokręcone. Po każdym przycinaniu zaleca się także dezynfekcję narzędzi ogrodniczych, co zapobiega rozprzestrzenianiu się chorób drzew.
Piłę łańcuchową należy czyścić po każdym użyciu. Żywicę i zanieczyszczenia usuwa się specjalnym środkiem czyszczącym. Suche urządzenie można wyczyścić twardą szczotką, ale wcześniej trzeba zdemontować akumulator. Należy sprawdzić poziom oleju i smarowanie. Aby wydłużyć żywotność łańcucha oraz urządzenia zawsze należy zadbać o odpowiednią ilość oleju. Jeżeli ilość oleju jest właściwa, należy sprawdzić smarowanie. Na jasnym tle, na jedną minutę, na sucho uruchom urządzenie z ostrzem skierowanym ku dołowi i sprawdź, czy pojawią się krople oleju lub po pracy na sucho ostrożnie podnieś łańcuch (Uwaga: ryzyko obrażeń) i zobacz, czy prowadnica jest pokryta cienką warstwą oleju.
Najlepiej przed każdym użyciem systematycznie sprawdzać i regulować napięcie łańcucha - nie może być zbyt luźny. W razie potrzeby naostrzyć zęby piły łańcuchowej. Odpowiednio naostrzona piła zapewnia lepsze rezultaty przycinania oraz większe bezpieczeństwo podczas pracy. Służy do tego okrągły pilnik pasujący do wielkości ogniwa łańcucha. To zadanie możesz także powierzyć profesjonalnemu serwisowi. Po kilku godzinach pracy ostrze piły łańcuchowej może wymagać odsunięcia od otaczających krawędzi i sprawdzenia pod kątem uszkodzeń, a w razie potrzeby wymiany. To zadanie możesz także powierzyć profesjonalistom.