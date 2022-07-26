Właściwe narzędzie do przycinania drzew

Pielęgnacja drzew nie musi tylko być domeną profesjonalistów. Z właściwymi narzędziami amatorzy-ogrodnicy również świetnie poradzą sobie z tym zadaniem. Zakupione i odpowiednio konserwowane po zakończeniu pracy akcesoria do przycinania drzew, posłużą wiele lat.

Nożyce do gałęzi są przeznaczone do przycinki gałęzi o średnicy do trzech centymetrów. Akumulatorowe nożyce do gałęzi znacznie ułatwiają pracę, ponieważ wymagają użycia mniejszej siły.

W przypadku grubszych gałęzi lepszym wyborem będzie piła łańcuchowa. Akumulatorowe piły łańcuchowe są idealne do przycinania drzew, ponieważ są lżejsze niż piły spalinowe, a podczas pracy nie trzeba wdychać szkodliwych oparów. Elektrycznych pił łańcuchowych można bezpiecznie używać tylko stojąc na ziemi. Do używania urządzenia na wysokości potrzebne są umiejętności arborystyczne lub doświadczenie w zbieraniu owoców takich jak na przykład wiśnie.