Czyszczenie kominka. Jaki odkurzacz do popiołu wybrać?

Czyszczenie kominka z sadzy i popiołu

Trzeba pamiętać, że czyszczenie kominka należy rozpocząć dopiero wtedy, gdy ogień jest dokładnie wygaszony. Nawet jeśli palenisko wygląda na wygaszone, na dnie mogą jeszcze żarzyć się jakieś fragmenty drewna. Przy tym do wygaszania nie zaleca się używania zwykłej wody.

Pierwszym krokiem podczas czyszczenia kominka jest usunięcie popiołu z paleniska. Można to zrobić za pomocą szczotki, szufelki i wiadra. Nie można przy tym zapominać, że popiół jest lekki i łatwo unosi się w powietrzu. W efekcie osadza się na meblach i innych elementach wyposażenia pomieszczenia. Dlatego lepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie odkurzacza. Nie może być to jednak sprzęt domowy, który nie jest przystosowany do zbierania tego typu zanieczyszczeń.

Próby usuwania popiołu i sadzy za pomocą odkurzacza domowego zwykle kończą się zapchaniem filtrów i spadkiem wydajności. W najgorszym przypadku może dojść do uszkodzenia silnika. Do czyszczenia kominka służą odkurzacze kominkowe, które pozwalają na szybkie i wygodne zebranie popiołu bez uciążliwego pylenia.

Kolejnym krokiem jest zdemontowanie ruchomych elementów i usunięcie sadzy ze ścian za pomocą specjalnych płynów do czyszczenia kominka. Po kilku minutach powierzchnię należy wytrzeć wilgotną ściereczką.