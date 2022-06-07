Czyszczenie kominka. Jaki odkurzacz do popiołu wybrać?
Kominek pełni funkcje użytkowe, ale także dekoracyjne. Aby ładnie się prezentował, a jego użytkowanie było bezpieczne i jak najdłuższe, konieczne jest regularne czyszczenie paleniska. Jak czyścić kominek i od czego zacząć? Jakie sprzęty są przydatne podczas usuwania sadzy i popiołu? Sprawdź!
Jak i czym czyścić kominek? Dlaczego warto to robić?
Regularne czyszczenie kominka pomaga utrzymać jego dobry stan wizualny i techniczny. Jest ważne także z punktu widzenia efektywności spalania drewna. Jednak przede wszystkim sadzę i popiół trzeba usuwać ze względów bezpieczeństwa. Trzeba wiedzieć, że podczas spalania niedostatecznie wysuszonego drewna powstaje łatwopalny kreozot. Osadza się on na wewnętrznych ścianach kominka i przewodów kominowych. Kreozot może spowodować korozję wsadu, ale także niebezpieczny pożar, podobnie jak sadza zbierająca się w palenisku i na drzwiczkach.
Dlatego bardzo ważne jest systematyczne czyszczenie kominka. Czynność ta jest obowiązkowa przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. Następnie zaleca się usuwanie sadzy i popiołu raz na 3 miesiące lub częściej, w zależności od stopnia eksploatacji kominka (nawet raz w tygodniu).
Wyczyścić należy:
- całe palenisko wraz z szamotem, rusztem, płytami żeliwnymi i delektorem.
- Mycia wymaga również szyba kominkowa oraz obudowa zewnętrzna.
Czyszczenie kominka z sadzy i popiołu
Trzeba pamiętać, że czyszczenie kominka należy rozpocząć dopiero wtedy, gdy ogień jest dokładnie wygaszony. Nawet jeśli palenisko wygląda na wygaszone, na dnie mogą jeszcze żarzyć się jakieś fragmenty drewna. Przy tym do wygaszania nie zaleca się używania zwykłej wody.
Pierwszym krokiem podczas czyszczenia kominka jest usunięcie popiołu z paleniska. Można to zrobić za pomocą szczotki, szufelki i wiadra. Nie można przy tym zapominać, że popiół jest lekki i łatwo unosi się w powietrzu. W efekcie osadza się na meblach i innych elementach wyposażenia pomieszczenia. Dlatego lepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie odkurzacza. Nie może być to jednak sprzęt domowy, który nie jest przystosowany do zbierania tego typu zanieczyszczeń.
Próby usuwania popiołu i sadzy za pomocą odkurzacza domowego zwykle kończą się zapchaniem filtrów i spadkiem wydajności. W najgorszym przypadku może dojść do uszkodzenia silnika. Do czyszczenia kominka służą odkurzacze kominkowe, które pozwalają na szybkie i wygodne zebranie popiołu bez uciążliwego pylenia.
Kolejnym krokiem jest zdemontowanie ruchomych elementów i usunięcie sadzy ze ścian za pomocą specjalnych płynów do czyszczenia kominka. Po kilku minutach powierzchnię należy wytrzeć wilgotną ściereczką.
Fot.: Czyszczenie kominka z sadzy i popiołu.
Czyszczenie obudowy kominka
Kominek podczas użytkowania brudzi się również z zewnątrz. Sposób czyszczenia obudowy zależy od materiału, z którego jest wykonana. Najczęściej wystarczy przetrzeć na sucho, aby usunąć nagromadzony na powierzchni kurz. Jeśli jednak obudowa kominka jest bardzo zanieczyszczona, trzeba wyczyścić ją na mokro z użyciem odpowiednich detergentów.
- Obudowa kominka z powłoką malarską wymaga delikatnego mycia. Najlepsze są zatem miękkie ściereczki i niewielka ilość łagodnego detergentu, np. płynu do naczyń czy mydła w płynie.
- Z kolei kamień, drewno lub stal żaroodporna odzyskają blask po umyciu roztworem wody i przeznaczonego do tych powierzchni środka czyszczącego.
Jak czyścić szybę od kominka?
Czyszczenie szyby kominka jest konieczne bez względu na jej rodzaj. Co prawda, niektóre wkłady posiadają szyby np. z kurtyną powietrzną lub samoczyszczące. Te rozwiązania mają zapobiegać nadmiernemu gromadzeniu się zabrudzeń. Jednak co kilka dni szybę kominkową trzeba umyć.
Należy pamiętać, aby do czyszczenia szyby kominkowej nie używać silnych środków chemicznych czy skrobaków, które mogą porysować powierzchnię. Do mycia stosuje się specjalne preparaty. Należy spryskać płynem szybę kominka i odczekać chwilę, aż brud się rozpuści. Następnie powierzchnię trzeba przetrzeć wilgotną ścierką. Szybę kominkową można również umyć, stosując domowe metody. Potrzebne są stare gazety lub ręczniki papierowe i popiół, którym przeciera się szybę.
Aby maksymalnie ułatwić sobie pracę i uniknąć męczącego szorowania, najlepiej sięgnąć po myjkę parową Kärcher. Gorąca para wodna skutecznie odspaja zabrudzenia bez konieczności używania jakichkolwiek preparatów do czyszczenia kominka. Skuteczność usuwania sadzy wzmacnia dodatkowo mechaniczne pocieranie specjalną nakładką. Na koniec szybę wystarczy wytrzeć suchą ściereczką.
Jaki odkurzacz do popiołu wybrać? Polecane modele
Wybierając odkurzacz kominkowy, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na system filtracji. Najlepsze modele gwarantują skuteczne usuwanie popiołu bez pylenia i ryzyka uszkodzenia silnika. Kluczowa jest także trwała obudowa zapewniająca bezpieczeństwo. Wszystkie te wymogi spełniają odkurzacze kominkowe Kärcher z serii AD.
Specjalistyczny odkurzacz do sadzy i popiołu
W ofercie Kärcher dostępne są specjalne odkurzacze do czyszczenia kominka.
- Urządzenia z serii AD przeznaczone są do zbierania zimnego popiołu, pyłu i gruboziarnistych pozostałości po spalaniu drewna o temperaturze poniżej 40°C.
- Wyróżniają się wysoką siłą ssania, co umożliwia dokładne usuwanie zanieczyszczeń w krótkim czasie.
- Dla bezpieczeństwa zostały zaopatrzone także w metalową, żaroodporną konstrukcję, w tym zbiornik na zanieczyszczenia i rurę ssącą.
Największą zaletą odkurzaczy kominkowych AD Kärcher jest żaroodporny system filtrowania z płaskim filtrem falistym i metalowym filtrem dużych zanieczyszczeń. Dzięki temu wydajnie zbierają popiół bez uciążliwego pylenia.
Dodatkowo wyposażone są w innowacyjny system oczyszczania filtra ReBoost, który zapobiega spadkowi siły ssania i zapewnia ciągłą pracę bez przerw, nawet w przypadku dużej ilości popiołu. Wystarczy nacisnąć przycisk, a silny strumień zwrotnego powietrza usuwa zalegające w filtrze zanieczyszczenia.
Warto też dodać, że odkurzacze kominkowe Kärcher cechują się przemyślaną konstrukcją ułatwiającą pracę. Mają m.in. zagiętą końcówkę ręczną pozwalającą na odsysanie popiołu nawet z trudno dostępnych miejsc czy elastyczny wąż ssący.
Fot.: Odkurzacz kominkowy służy także do usuwania innych luźnych zanieczyszczeń, np. małych kawałków drewna w kotłowni.
Wielofunkcyjny odkurzacz uniwersalny do okazjonalnego odkurzania popiołów?
Odkurzacze Kärcher do czyszczenia na mokro i na sucho z serii WD nie są przeznaczone do odkurzania popiołu. Jednak po zamontowaniu w urządzeniu worka filtracyjnego można okazjonalnie zebrać niewielką ilość zimnego popiołu. Warto też wiedzieć, że istnieje możliwość zakupu filtra popiołu. Składa się on z 20-litrowego metalowego zbiornika, elastycznego metalowego węża, metalowej rury ssącej oraz filtra drobnego pyłu. Dzięki temu za pomocą odkurzaczy uniwersalnych można czyścić kominki czy grille, dokładnie usuwając popiół bez pylenia.
Czyszczenie kominka tradycyjnego a kominka z płaszczem wodnym
W domach coraz częściej montowane są kominki z płaszczem wodnym, które przede wszystkim pełnią funkcję użytkową i zastępują tradycyjne kotły CO – służą do ogrzewania pomieszczeń i przygotowywania ciepłej wody. Zatem utrzymanie ich w czystości jest kluczowe dla wydajności procesu spalania drewna.
Bardzo ważna jest dbałość o drożność i czystość wszystkich kanałów oraz paleniska. Nadmierne nagromadzenie sadzy, kreozotu i innych produktów ubocznych spalania zmniejsza ilość wydzielanego ciepła i negatywnie wpływa na pracę kominka. Nadmiar łatwopalnych osadów grozi także pożarem. Czyszczenie kominka z płaszczem wodnym powinno odbywać się częściej, niż ma to miejsce w przypadku kominka tradycyjnego. Codziennie należy opróżniać palenisko, najlepiej za pomocą odkurzacza do popiołu. Trzeba też pamiętać o regularnym czyszczeniu szyby kominkowej. To gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodne działanie kominka.
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