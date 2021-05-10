Jakie drewno do kominka? Przygotowanie drewna kominkowego

Drewno kominkowe – jakim drewnem palić w kominku?

Do palenia w kominku najlepiej nadaje się drewno liściaste, ponieważ daje dużo ciepła, równomiernie się spala i nie tworzy dużej ilości dymu. Z kolei opał z drzew iglastych ma dużą zawartość żywicy, która w czasie palenia strzela (niebezpieczne przy kominkach otwartych), przez co kominek pokrywa się trudnymi do usunięcia plamami. Poza tym drewno iglaste tworzy dużo dymu, smolistego osadu i sadzy, które osiadają w przewodzie kominowym.

Szczególnie dobrze palą się gatunki twardego drewna liściastego z uwagi na wysoką kaloryczność, czyli dużą ilość produkowanej energii cieplnej. Grab, dąb, buk czy jesion to najlepsze drewno do kominka. Ten pierwszy ma najwyższą wartość opałową – daje dużo ciepła i pali się powoli, bardzo długo się żarząc. Dąb ceniony jest za charakterystyczny przyjemny zapach, ale wymaga długiego suszenia. Jesion do kominka jest bardzo wydajny, ale także twardy, przez co sprawia problemy przy rąbaniu. Z kolei najpopularniejsze jest drewno kominkowe bukowe, ponieważ ma niską zawartość kory oraz równomiernie i długo się pali. Warto wiedzieć, że wysokokaloryczny opał oznacza rzadsze dokładanie do ognia. Duża wydajność drewna sprawia, że do ogrzania domu potrzeba mniej surowca, dzięki czemu oszczędza się też miejsce do składowania.

Miękkie drewno liściaste jest mniej kaloryczne, przez co mniej wydajne. Dla przykładu, topola ma bardzo niską wartość opałową i daje niewiele ciepła. Natomiast brzoza do kominka jest chętnie wykorzystywana, mimo iż ma średnią wydajność. Pali się dość szybko, ale równomiernie i łatwo (nawet krótko sezonowana), nie powoduje też iskrzenia oraz zawiera bardzo mało substancji smolistych. Pozostałe gatunki drewna do kominka to: olcha, drzewa owocowe, lipa oraz akacja.