Co robić z opadłymi liśćmi: jak i czym grabić, zbierać, utylizować liście

Jak wykorzystać jesienne liście?

Jesiennych liści wcale nie trzeba wyrzucać, mogą one bowiem stanowić cenny, naturalny i, co najważniejsze, darmowy surowiec dla naszego ogrodu. Warunkiem ich wykorzystania jest, by były to liście pochodzące wyłącznie ze zdrowych roślin, nieporażonych przez choroby grzybowe, takie jak np. mączniak. Do ponownego wykorzystania nie nadają się również liście pochodzące z orzecha włoskiego, ze względu na zawartość substancji, które hamują wzrost innych roślin.

Opadłe liście doskonale nadają się przede wszystkim na kompost, który użyźni glebę i poprawi kondycję roślin w kolejnych latach. Liście należy wtedy zebrać do specjalnego kompostownika lub też zgromadzić na pryzmie. Pamiętajmy, by spód wyłożyć gałęziami, które zapewnią odpowiedni przepływ powietrza i przyspieszą procesy rozkładu.

Innym sposobem, by wykorzystać liście ogrodowe, jest stworzenie z nich dodatkowej ochrony klombów i rabat bylinowych. Dzięki pozostawieniu ich w tych miejscach nie tylko ochronimy nadziemne części roślin przed zimnym wiatrem, ale również zabezpieczymy system korzeniowy, co jest istotne zwłaszcza w przypadku roślin zimozielonych, które nawet w zimie pobierają wodę z gleby. Jak już wspomnieliśmy, część pozostawionych w ten sposób liści z pewnością ulegnie rozkładowi, dodatkowo użyźniając glebę – pozostałe natomiast należy usunąć w trakcie wiosennych prac w ogrodzie.

Jak pozbyć się liści z ogrodu? W większości przypadków najprostszym rozwiązaniem jest grabienie, a następnie zebranie ich w specjalnych workach, które odbierają przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej. Jeżeli liści jest dużo, możemy również samodzielnie odwieźć je do punktu składowania odpadów zielonych lub kompostowni.

Kiedyś popularnym rozwiązaniem było jesienne palenie liści, natomiast w obecnej chwili w większości gmin jest ono surowo zabronione. Wyjątek stanowi jedynie sytuacja, kiedy nie są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania. Pamiętajmy jednak, że nawet wtedy palenie liści jest nieekologiczne, a w jego trakcie wydziela się gęsty dym zawierający wiele szkodliwych dla otoczenia substancji.

Co zrobić, jeżeli mamy do usunięcia liście z drzew porażonych chorobami, nienadające się ani do ściółkowania ani na kompost? Jeżeli nie możemy ich przekazać firmie utylizującej odpady zielone, najlepiej zakopać je w nieużytkowanej części ogrodu na głębokości co najmniej 30–40 centymetrów.