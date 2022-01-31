Jaki odkurzacz do pieca na pellet lub ekogroszek wybrać? Odkurzacz do kotłowni przydomowej
Regularne czyszczenie pieca c.o. ma ogromne znaczenie dla jego prawidłowego działania, efektywnego spalania paliw stałych oraz bezpieczeństwa użytkowania. Zaniedbanie tego obowiązku może mieć poważne konsekwencje. Zobacz, dlaczego warto dbać o kocioł c.o. i jaki odkurzacz do pieca na pellet wybrać!
Czym kierować się przy wyborze odkurzacza do kotłowni przydomowej?
Sprzątanie kotłowni, a przede wszystkim czyszczenie paleniska i usuwanie popiołu z pieca to zadanie, z którym nie poradzi sobie zwykły, domowy odkurzacz. Popiół, sadza i inne zanieczyszczenia, a zwłaszcza lepki pył węglowy, szybko zapychają filtry. Do tego typu prac należy wybrać urządzenie o specjalnej konstrukcji.
Odkurzacz do pieca na pellet lub ekogroszek powinien być tak skonstruowany, aby w bezpieczny i sprawny sposób usuwał popiół, sadzę oraz pył. Przy wyborze trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na:
- Szczelność konstrukcji odkurzacza – zanieczyszczenia i zapachy podczas sprzątania nie powinny rozprzestrzeniać się w powietrzu. Nie mogą również dostać się do wnętrza turbiny odkurzacza, w przeciwnym razie podzespoły będą narażone na zapylenie. W efekcie spowoduje to szybkie zatkanie się części, częstsze występowanie awarii oraz skrócenie żywotności odkurzacza.
- System filtracji i sposób oczyszczania filtra – powinien on być wielostopniowy, aby zanieczyszczenia i pyły nie wydostawały się na zewnątrz. Skuteczny filtr zatrzymuje najmniejsze cząsteczki i ogranicza pylenie. Dzięki temu zabrudzenia nie osadzają się w pomieszczeniu, a domownicy nie muszą wdychać szkodliwych substancji. Warto też zwrócić uwagę na system oczyszczania filtra – ma on wpływ na utrzymanie stałej mocy ssania podczas odkurzania.
- Moc odkurzacza i wydajność pracy – od mocy odkurzacza zależy skuteczność, wydajność i szybkość czyszczenia pieca oraz kotłowni. Zbyt słabe urządzenie będzie wymagało wielu „przejść” po tej samej powierzchni, co wydłuży sprzątanie i obniży komfort pracy.
- Pojemność zbiornika i materiał wykonania – im większy zbiornik, tym rzadziej trzeba go opróżniać. Metalowy zbiornik czy wąż ssący gwarantują nie tylko trwałość, ale przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowania. Najlepsze odkurzacze do pieca mają żaroodporną konstrukcję, co zwiększa bezpieczeństwo, jednak należy pamiętać, by usuwać wyłącznie całkowicie wygaszony i wystudzony popiół.
- Wygoda obsługi – dużą zaletą jest np. długi przewód sieciowy lub zasilanie akumulatorowe, które daje większą swobodę pracy. Oprócz tego ergonomiczna, przemyślana konstrukcja (wygodny uchwyt, odpowiednio dobrana długość węża, praktyczne kółka ułatwiające manewrowanie) znacząco podnosi wygodę użytkowania i ułatwia regularne sprzątanie kotłowni.
Jak czyścić piec w zależności od rodzaju opału?
Sposób czyszczenia kotła zależy nie tylko od jego konstrukcji, ale przede wszystkim od rodzaju opału. Ekogroszek, pellet, drewno czy miał węglowy, pozostawiają inne zanieczyszczenia, które w różnym stopniu obciążają wymiennik ciepła, kanały spalin i filtr odkurzacza.
Piec na ekogroszek – jakie zanieczyszczenia powstają i jaki odkurzacz je usunie?
W kotłach na ekogroszek powstaje dość duża ilość popiołu, drobnego pyłu i twardych spieków. Na palniku (retorcie) tworzą się zlepiska żużla, które ograniczają dopływ powietrza, a w kanałach spalinowych odkłada się warstwa szarej sadzy i pyłu. Zanieczyszczenia są stosunkowo ciężkie i potrafią szybko zapchać wymiennik.
Odkurzacz do pieca na ekogroszek powinien:
- Mieć metalowy zbiornik i akcesoria odporne na kontakt z popiołem.
- Dobrze radzić sobie z drobnym pyłem (filtr patronowy / HEPA + filtr wstępny).
- Mieć możliwość łatwego czyszczenia lub wstrząsania filtra.
- Mieć odpowiednią siłę ssania i dość szeroką ssawkę do popiołu.
- Pracować wyłącznie z całkowicie wystudzonym popiołem (chyba że producent wyraźnie dopuszcza pracę z lekko ciepłym).
Jak czyścić piec na ekogroszek?
- Wyłącz piec i poczekaj, aż całkowicie wystygnie. Upewnij się, że w komorze nie ma żaru.
- Opróżnij popielnik.
- Otwórz dolne drzwiczki.
- Wysuń szufladę popielnika i wysyp zawartość do metalowego pojemnika z pokrywą.
- Drobny pył i resztki popiołu odessij odkurzaczem do popiołu.
- Usuń spieki z palnika (retorty).
- Otwórz drzwiczki komory spalania.
- Skrobakiem rozbij twarde zlepiska na palniku.
- Resztki zassij odkurzaczem (końcówką o wąskim wlocie).
- Wyczyść wymiennik ciepła i kanały spalin.
- Użyj szczotek dostarczonych z kotłem, aby zbić nagromadzony pył i sadzę.
- Zebrane zanieczyszczenia opadną do komory popielnika – ponownie je odkurz.
- Oczyść wentylator i okolice czujników.
- Pędzelkiem usuń nalot z wirnika wentylatora, a następnie zassij pył odkurzaczem.
Delikatnie oczyść okolice czujników, aby odczyty temperatury były wiarygodne.
- Pędzelkiem usuń nalot z wirnika wentylatora, a następnie zassij pył odkurzaczem.
- Sprawdź uszczelki i domknięcie drzwiczek.
- Obejrzyj sznury uszczelniające – jeśli są popękane, zaplanuj wymianę.
- Sprawdź, czy drzwiczki domykają się bez luzów.
- Uruchom piec.
- Włącz zasilanie i rozpal kocioł.
- Zwróć uwagę na stabilność płomienia i brak dymienia po otwarciu drzwiczek.
Piec na pelet – czyszczenie. Co warto wiedzieć?
Pellet drzewny jest paliwem stosunkowo czystym. Pozostawia niewielką ilość popiołu, ale za to bardzo drobnego i lekkiego. W komorze spalania pojawia się drobny, suchy pył, czasem niewielkie spieki, a w wymienniku – cienka warstwa szarego osadu. Głównym wyzwaniem jest tu pylenie i zapychanie filtra.
Odkurzacz do kotła na pellet powinien:
- Mieć skuteczną filtrację drobnego pyłu (filtry kartridżowe / HEPA, najlepiej z filtrem wstępnym).
- Umożliwiać częste i wygodne oczyszczanie filtra (np. system otrząsania).
- Być szczelny – aby pył nie wydostawał się z powrotem do pomieszczenia.
- Mieć w zestawie wąskie końcówki do trudno dostępnych miejsc wymiennika.
- Posiadać metalowy zbiornik odporny na popiół.
Jak czyścić piec na pellet?
- Wyłącz kocioł, odczekaj na wygaszenie i wychłodzenie, odłącz zasilanie.
- Wysuń popielnik, wysyp zawartość do metalowego pojemnika, z komory spalania usuń resztki pelletu i pył odkurzaczem.
- Oczyść palnik i otwory powietrzne z nagaru i pyłu, w razie potrzeby przedmuchaj je lub odessij.
- Przesuń turbulatory (jeśli są) i okresowo przeciągnij szczotką po wymienniku, zebrany pył odkurz.
- Przetrzyj fotokomórkę i czujniki suchą szmatką, co jakiś czas odkurz zasobnik i okolice podajnika, a następnie uruchom kocioł i sprawdź, czy płomień oraz podawanie paliwa są równomierne.
Jak czyścić piec na drewno (kawałkowe)?
W kotłach na drewno, oprócz popiołu, pojawia się sporo sadzy oraz, przy niewłaściwym spalaniu, lepka smoła na ściankach kotła i w przewodzie kominowym. Popiół jest zwykle grubszy niż przy pellecie, ale za to cząstki sadzy są wyjątkowo uciążliwe i intensywnie brudzą pomieszczenie.
Odkurzacz do kotła na drewno powinien:
- Mieć dobrą filtrację dla bardzo drobnej sadzy.
- Być wyposażony w metalowy zbiornik i wąż odporny na pył i ewentualne drobne, jeszcze ciepłe resztki.
- Radzić sobie z mieszanką grubszego popiołu i lekkiego pyłu.
- Mieć łatwo czyszczony filtr (sadza szybko przykleja się do powierzchni filtrującej).
Uwaga: lepkiej smoły i silnie przylegających złogów nie usuwa się odkurzaczem – wymagają one mechanicznego skrobania, a czyszczenie przewodu kominowego powinien wykonywać kominiarz z uprawnieniami.
Bezpieczne wybieranie popiołu z pieca na drewno – krok po kroku:
- Poczekaj, aż drewno całkowicie się wypali, kocioł wystygnie, zabezpiecz podłogę, załóż rękawice i maseczkę.
- Zgarnij resztki drewna i żużlu do metalowego pojemnika, popiół i drobny pył odkurz.
- Skrobakiem usuń nagar z rusztu i ścian komory spalania, powstający pył od razu zasysaj odkurzaczem.
- Otwórz drzwiczki rewizyjne, przeczyść kanały dymne i wymiennik szczotką, zebrane zanieczyszczenia odkurz.
- Sprawdź uszczelki i otwory doprowadzające powietrze, a czyszczenie przewodów kominowych zlecaj regularnie kominiarzowi.
Jak czyścić piec na węgiel i miał węglowy?
Węgiel i miał węglowy pozostawiają dużo popiołu oraz bardzo drobny, ciemny pył. W kanałach spalinowych i na wymienniku odkłada się gruba warstwa sadzy. Tego typu zanieczyszczenia wyjątkowo mocno obciążają zarówno kocioł, jak i filtr odkurzacza.
Odkurzacz do pieca na węgiel/miał powinien:
- Mieć dużą pojemność zbiornika (popiołu jest dużo).
- Mieć skuteczną filtrację pyłu (kilkustopniowy system filtrów, najlepiej z możliwością otrząsania).
- Być przystosowany do pracy z bardzo drobnym, „ciężkim” pyłem.
- Być wyposażony w metalowy zbiornik oraz odporny wąż i ssawki.
- Zachować odpowiednią szczelność, aby sadza nie wydostawała się na zewnątrz.
Instrukcja czyszczenia pieca węglowego krok po kroku:
- Wygaszaj kocioł do całkowitego zaniku żaru, dopiero wtedy przystąp do pracy.
- Opróżnij popielnik do metalowego pojemnika, resztki popiołu i pyłu odkurz – nie wyrzucaj gorącego popiołu do plastikowych pojemników.
- Rozbij spieki na ruszcie skrobakiem, zbierz je łopatką, drobniejsze frakcje zassij odkurzaczem.
- Szczotką zbij sadzę z wymiennika i ścian kotła, pył na bieżąco zbieraj odkurzaczem; wyczyść kanały spalinowe i czopuch przez wyczystki.
- Skontroluj drożność otworów doprowadzających powietrze, a komin regularnie zlecaj do czyszczenia kominiarzowi.
W każdym z opisanych przypadków podstawą bezpiecznej pracy jest stosowanie odkurzacza przeznaczonego do popiołu i drobnego pyłu, a nie zwykłego odkurzacza domowego. Dzięki temu kocioł będzie pracował stabilniej, a czyszczenie nie zamieni kotłowni w czarną chmurę kurzu.
Jaki odkurzacz do pieca na węgiel, drewno, pellet, ekogroszek? Popularne modele
Dużą popularnością i dobrymi opiniami wśród użytkowników cieszą się odkurzacze Kärcher z serii AD. To urządzenia przystosowane do usuwania popiołu z kominka, ale także kotłów c.o., oraz sprzątania kotłowni.
Najlepszy odkurzacz do domowego pieca i kotłowni
Najbardziej zaawansowany odkurzacz kominkowy z serii AD to model AD 4 Premium Kärcher. Urządzenie wyróżnia się wszechstronnością zastosowania. Służy do czyszczenia:
- kominków,
- palenisk pieców na paliwo stałe,
- a także grilla.
AD 4 może być także używany jako tradycyjny odkurzacz do pracy na sucho, służący do sprzątania podłóg twardych, np. w garażu, warsztacie lub piwnicy. Bez problemu usuwa zimny popiół, pył i gruboziarniste pozostałości po spalaniu o temperaturze poniżej 40°C oraz suche zanieczyszczenia.
Odkurzacz do czyszczenia pieca AD 4 wyróżnia się metalową, żaroodporną konstrukcją i dużą siłą ssania. Gwarantuje dokładne i wydajne zbieranie popiołu oraz innych zanieczyszczeń w krótkim czasie. Jego zaletą jest żaroodporny system filtrowania z płaskim filtrem falistym i metalowym filtrem dużych zanieczyszczeń. Dodatkowo jest wyposażony w wymienny filtr powietrza wylotowego. Dzięki temu AD 4 nie przepuszcza żadnego brudu i filtruje nawet najmniejsze cząsteczki zanieczyszczeń. Oznacza to skuteczne odkurzanie bez uciążliwego unoszenia się pyłu w powietrzu.
Wysoką siłę ssania na stałym poziomie, nawet podczas zbierania dużych ilości zanieczyszczeń, zapewnia zaś innowacyjny system oczyszczania filtra ReBoost. Wystarczy nacisnąć przycisk, a silny strumień zwrotnego powietrza usuwa zalegający w filtrze pył. Automatyczny układ eliminuje konieczność ręcznego czyszczenia i zapewnia pracę bez przerw.
Aby czyszczenie pieca było maksymalnie łatwe i bezpieczne, marka Kärcher wyposażyła odkurzacz do popiołu w metalowy, żaroodporny zbiornik o dużej pojemności 17 l. Atutem jest system „Pull & Push”, który umożliwia szybkie otwieranie i zamykanie. Pojemnik zaopatrzono także w wygodny uchwyt ułatwiający opróżnianie bez kontaktu z brudem. Dokładne usuwanie popiołu z paleniska usprawnia zagięta końcówka ręczna, która pozwala dotrzeć nawet do trudno dostępnych miejsc. Swobodę pracy gwarantuje zaś długi, elastyczny wąż ssący wykonany z metalu powlekanego.
Odkurzacz AD 4 Premium Kärcher wyróżnia się również ergonomiczną konstrukcją. Komfort użytkowania zapewniają m.in.: długi kabel zasilający, kółka transportowe, wygodny uchwyt do przenoszenia czy praktyczne uchwyty do przechowywania akcesoriów na obudowie.
Przewodowy lub bezprzewodowy odkurzacz do popiołu z pieca
W ofercie Kärcher dostępne są też kompaktowe odkurzacze do pieców, kominków, grilla czy sprzątania w ich pobliżu, które zasilane są sieciowo lub akumulatorowo. Służą do zbierania zimnego popiołu, pyłu i gruboziarnistych pozostałości po spalaniu paliw stałych o temperaturze poniżej 40°C.
Przykładem odkurzacza akumulatorowego jest Kärcher AD 2 Battery Set – odkurzacz kominkowy zasilany baterią 18 V z serii Battery Power. Ma metalowy, żaroodporny zbiornik o pojemności 14 l, płaski filtr falisty oraz system oczyszczania filtra ReBoost, który po naciśnięciu przycisku usuwa pył z powierzchni filtrującej i przywraca siłę ssania bez konieczności ręcznego czyszczenia. Na wyświetlaczu LCD będziesz widzieć pozostały czas pracy akumulatora – to ułatwia zaplanowanie sprzątania kominka, pieca czy grilla.
Przy czyszczeniu trudno dostępnych miejsc – narożników paleniska, przewężeń w komorze spalania czy zakamarków przy ruszcie – przydaje się długa ssawka szczelinowa do odkurzaczy AD. To końcówka o długości ok. 350 mm, wykonana z materiału odpornego na działanie wysokiej temperatury, przeznaczona do odkurzania zimnego popiołu z wąskich szczelin w kominkach, piecach saunowych i grillach. Pasuje do wszystkich odkurzaczy i odkurzaczy kominkowych Kärcher z linii Home & Garden, dzięki czemu można wykorzystać ją zarówno przy modelu AD 4 Premium, jak i AD 2 Battery Set.
Co więcej, wydajny i wytrzymały akumulator wyróżnia się technologią Real Time i jest zaopatrzony w wyświetlacz. Dzięki temu użytkownik ma dostęp do informacji o stanie naładowania baterii. Czas pozostały do końca pracy lub ładowania podany jest w minutach. Ponadto bateria jest kompatybilna z innymi urządzeniami z platformy bateryjnej Kärcher 18 V.
Czy regularne odkurzanie pieca ma znaczenie?
Eksploatacja kotła centralnego ogrzewania sprawia, że ulega on zabrudzeniu – niezależnie od rodzaju paliwa. Jednak trzeba wiedzieć, że piece na ekogroszek, węgiel czy pellet wymagają częstego czyszczenia. Spalanie paliw stałych wiąże się z silniejszym powstawaniem zanieczyszczeń niż w przypadku paliw płynnych. Sadza, popiół i pył oblepiają wnętrze pieca oraz komina i przewodów wentylacyjnych.
Warto mieć świadomość, że zanieczyszczony, brudny piec to przede wszystkim zwiększone ryzyko awarii instalacji centralnego ogrzewania.
To z kolei oznacza ogromne koszty naprawy lub konieczność wymiany kotła. W czasie usuwania usterki nie będzie możliwości ogrzewania budynku z pieca. Trzeba będzie zastosować alternatywne metody, np. ogrzewanie kominkiem czy przenośnymi, elektrycznymi grzejnikami.
Kolejnym skutkiem zaniedbania czyszczenia kotła jest spadek jego wydajności. Przekłada się to na mniejszą efektywność ogrzewania i w konsekwencji większe koszty eksploatacji. Tylko czysty kocioł zapewnia odpowiednią temperaturę przy znacznie mniejszym wykorzystaniu paliwa.
Trzeba też pamiętać, że brudny piec i przewody kominowe sprawiają, że szkodliwe substancje nie są odprowadzane w prawidłowy sposób i gromadzą się w kotłowni. Zatem domownicy są narażeni na ich wdychanie, co jest szkodliwe dla zdrowia. Ponadto ściany pokrywają się sadzą i lepką smołą. Tego typu zabrudzenia powodują powstawanie często niemożliwych do usunięcia zacieków i są źródłem nieprzyjemnego zapachu. W skrajnych przypadkach nagromadzone zanieczyszczenia mogą się zapalić w kominie, co stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców domu.
Konsekwencje zlekceważenia obowiązku czyszczenia pieca c.o. są poważne. Dlatego nie należy tego bagatelizować i trzeba systematycznie usuwać zabrudzenia. Pomocnym urządzeniem w tym zakresie jest odkurzacz do czyszczenia pieca.
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