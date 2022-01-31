Jaki odkurzacz do pieca na pellet lub ekogroszek wybrać? Odkurzacz do kotłowni przydomowej

Czym kierować się przy wyborze odkurzacza do kotłowni przydomowej?

Sprzątanie kotłowni, a przede wszystkim czyszczenie paleniska i usuwanie popiołu z pieca to zadanie, z którym nie poradzi sobie zwykły, domowy odkurzacz. Popiół, sadza i inne zanieczyszczenia, a zwłaszcza lepki pył węglowy, szybko zapychają filtry. Do tego typu prac należy wybrać urządzenie o specjalnej konstrukcji.

Odkurzacz do pieca na pellet lub ekogroszek powinien być tak skonstruowany, aby w bezpieczny i sprawny sposób usuwał popiół, sadzę oraz pył. Przy wyborze trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na: