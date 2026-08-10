Długa ssawka szczelinowa do odkurzaczy AD
Długa ssawka szczelinowa (350 mm) wykonana z ognioodpornego materiału, przeznaczona do odkurzania zimnego popiołu. Przeznaczona do wszystkich odkurzaczy kominkowych z asortymentu Home & Garden.
Bardzo długa ssawka szczelinowa (350 mm) jest wykonana z materiału odpornego na działanie ognia i umożliwia odkurzanie zimnego popiołu w trudno dostępnych miejscach, np. w kominku, piecu kaflowym lub grillu. Bardzo długa ssawka szczelinowa jest przydatnym akcesorium do wszystkich odkurzaczy do popiołu z serii Home & Garden.
Cechy i zalety
Pasuje do odkurzaczy do popiołu Kärcher
Wykonana z odpornego na ogień materiału
Dzięki swojej długości dociera do zakamarków i trudnodostepnych miejsc w kominkach, piecach saunowych czy grillach
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|1
|Średnica znamionowa (mm)
|35
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|350 x 41 x 41
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Kominek, grill itp.
- Grill