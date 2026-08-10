Bardzo długa ssawka szczelinowa (350 mm) jest wykonana z materiału odpornego na działanie ognia i umożliwia odkurzanie zimnego popiołu w trudno dostępnych miejscach, np. w kominku, piecu kaflowym lub grillu. Bardzo długa ssawka szczelinowa jest przydatnym akcesorium do wszystkich odkurzaczy do popiołu z serii Home & Garden.