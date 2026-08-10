Długa ssawka szczelinowa do odkurzaczy AD

Długa ssawka szczelinowa (350 mm) wykonana z ognioodpornego materiału, przeznaczona do odkurzania zimnego popiołu. Przeznaczona do wszystkich odkurzaczy kominkowych z asortymentu Home & Garden.

Bardzo długa ssawka szczelinowa (350 mm) jest wykonana z materiału odpornego na działanie ognia i umożliwia odkurzanie zimnego popiołu w trudno dostępnych miejscach, np. w kominku, piecu kaflowym lub grillu. Bardzo długa ssawka szczelinowa jest przydatnym akcesorium do wszystkich odkurzaczy do popiołu z serii Home & Garden.

Cechy i zalety
Pasuje do odkurzaczy do popiołu Kärcher
Wykonana z odpornego na ogień materiału
Dzięki swojej długości dociera do zakamarków i trudnodostepnych miejsc w kominkach, piecach saunowych czy grillach
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 1
Średnica znamionowa (mm) 35
Kolor czarny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 350 x 41 x 41
Zastosowania
  • Kominek, grill itp.
  • Grill