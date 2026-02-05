Kärcher AD 2 - Odkurzacz kominkowy

Odkurzacz kominkowy Kärcher AD 2 to kompaktowe urządzenie, które skutecznie usuwa zimny popiół z kominków, pieców i grillów. Odkurzacz kominkowy Kärcher AD 2 wyposażony w innowacyjną technologię filtracji z osobnym filtrem dużych zanieczyszczeń i płaskim filtrem falistym, zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i wysoką siłę ssania. Idealne dla tych, którzy cenią czystość i wygodę.

Usuwanie popiołu z kominków, pieców oraz grillów potrafi przysporzyć wielu problemów. Efekty sprzątania zazwyczaj nie są zadowalające, gdyż unoszący się przy tym pył osiada na wszystkim dookoła. Kärcher posiada doskonałe rozwiązanie tego problemu - odkurzacz kominkowy, który szybko i skutecznie usuwa zimny popiół. Innowacyjna technologia filtracji z osobnym filtrem dużych zanieczyszczeń i płaskim filtrem falistym zapewnia maksymalne bezpieczeństwo użytkowania i stale wysoką siłę ssania.

Cechy i zalety
Odkurzacz kominkowy AD 2: System oczyszczania filtra ReBoost – oczyszczanie filtra poprzez naciśnięcie dedykowanego przycisku
Niezmienna siła ciągu. Możliwość odkurzania dużej ilości zanieczyszczeń.
Odkurzacz kominkowy AD 2: Żaroodporny system filtrowania
Zbiornik jest łatwo opróżnić, bez kontaktu z brudem. Prosty i szybki demontaż filtra falistego.
Odkurzacz kominkowy AD 2: Żaroodporny materiał, metalowy zbiornik i wąż ssący
Żaroodporny materiał, metalowy zbiornik i wąż ssący
Maksymalne bezpieczeństwo podczas odkurzania.
Zagięta końcówka węża ssącego
  • Do odkurzania trudno dostępnych miejsc w kominku.
1 metrowy wąż ssący
  • Elastyczny w zastosowaniach.
System zamykania "Pull & Push"
  • Łatwe opróżnianie zbiornika.
Praktyczny uchwyt na zbiorniku
  • Wygodne opróżnianie zbiornika.
Pozycja "parking"
  • Wygodne przechowywanie węża ssącego, również podczas przerw w pracy.
Duży hak na przewód zasilający
  • Bezpiecznie i wygodne przechowywanie kabla zasilajacego.
Kompaktowy design.
  • Zajmuje niewiele miejsca podczas przechowywania
Specyfikacja

Dane techniczne

Znamionowa moc wejściowa (W) 600
Moc ssania (W) 140
Podciśnienie (mbar) maks. 210
Wydatek powietrza (l/s) maks. 40
Pojemność zbiornika (l) 14
Materiał zbiornika Metal
Kabel zasilający (m) 4
Rozmiar nominalny akcesoriów (mm) 35
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Poziom mocy akustycznej (dB(A)) 82
Kolor czarny
Waga bez akcesoriów (kg) 4,6
Waga z opakowaniem (kg) 7,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 345 x 330 x 440

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 1.2 m
  • Materiał węża ssącego: Metal, powlekany
  • Płaski filtr falisty: 1 szt., Poliester, żaroodporny
  • Filtr większych zanieczyszczeń
  • Filtr dużych zanieczyszczeń: Metal

Wyposażenie

  • Funkcja oczyszczania filtra
  • Wygodny uchwyt
  • Uchwyt parkingowy na kolanko
  • Hak na przewód zasilający
  • Schowek na drobne przedmioty
Wideo

Zastosowania
  • Usuwanie popiołu
  • Kominek, grill itp.
  • Grill
Akcesoria
Części zamienne

