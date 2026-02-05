Kärcher AD 2 - Odkurzacz kominkowy
Odkurzacz kominkowy Kärcher AD 2 to kompaktowe urządzenie, które skutecznie usuwa zimny popiół z kominków, pieców i grillów. Odkurzacz kominkowy Kärcher AD 2 wyposażony w innowacyjną technologię filtracji z osobnym filtrem dużych zanieczyszczeń i płaskim filtrem falistym, zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i wysoką siłę ssania. Idealne dla tych, którzy cenią czystość i wygodę.
Usuwanie popiołu z kominków, pieców oraz grillów potrafi przysporzyć wielu problemów. Efekty sprzątania zazwyczaj nie są zadowalające, gdyż unoszący się przy tym pył osiada na wszystkim dookoła. Kärcher posiada doskonałe rozwiązanie tego problemu - odkurzacz kominkowy, który szybko i skutecznie usuwa zimny popiół. Innowacyjna technologia filtracji z osobnym filtrem dużych zanieczyszczeń i płaskim filtrem falistym zapewnia maksymalne bezpieczeństwo użytkowania i stale wysoką siłę ssania.
Cechy i zalety
System oczyszczania filtra ReBoost – oczyszczanie filtra poprzez naciśnięcie dedykowanego przyciskuNiezmienna siła ciągu. Możliwość odkurzania dużej ilości zanieczyszczeń.
Żaroodporny system filtrowaniaZbiornik jest łatwo opróżnić, bez kontaktu z brudem. Prosty i szybki demontaż filtra falistego.
Żaroodporny materiał, metalowy zbiornik i wąż ssącyMaksymalne bezpieczeństwo podczas odkurzania.
Zagięta końcówka węża ssącego
- Do odkurzania trudno dostępnych miejsc w kominku.
1 metrowy wąż ssący
- Elastyczny w zastosowaniach.
System zamykania "Pull & Push"
- Łatwe opróżnianie zbiornika.
Praktyczny uchwyt na zbiorniku
- Wygodne opróżnianie zbiornika.
Pozycja "parking"
- Wygodne przechowywanie węża ssącego, również podczas przerw w pracy.
Duży hak na przewód zasilający
- Bezpiecznie i wygodne przechowywanie kabla zasilajacego.
Kompaktowy design.
- Zajmuje niewiele miejsca podczas przechowywania
Specyfikacja
Dane techniczne
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|600
|Moc ssania (W)
|140
|Podciśnienie (mbar)
|maks. 210
|Wydatek powietrza (l/s)
|maks. 40
|Pojemność zbiornika (l)
|14
|Materiał zbiornika
|Metal
|Kabel zasilający (m)
|4
|Rozmiar nominalny akcesoriów (mm)
|35
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Poziom mocy akustycznej (dB(A))
|82
|Kolor
|czarny
|Waga bez akcesoriów (kg)
|4,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|7,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|345 x 330 x 440
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 1.2 m
- Materiał węża ssącego: Metal, powlekany
- Płaski filtr falisty: 1 szt., Poliester, żaroodporny
- Filtr większych zanieczyszczeń
- Filtr dużych zanieczyszczeń: Metal
Wyposażenie
- Funkcja oczyszczania filtra
- Wygodny uchwyt
- Uchwyt parkingowy na kolanko
- Hak na przewód zasilający
- Schowek na drobne przedmioty
Wideo
Zastosowania
- Usuwanie popiołu
- Kominek, grill itp.
- Grill
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.