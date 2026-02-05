Niezawodne i bezpieczne usuwanie popiołu, dużych zanieczyszczeń, ale również drobinek pyłu. To zadanie dla specjalnie zaprojektowanego eksperta takiego jak nasz zasilany akumulatorem o dużej mocy, odkurzacz kominkowy AD 2. Elastyczny wąż ssący wykonany z metalu powlekanego, żaroodporny zbiornik o pojemności 14 litrów oraz wytrzymały, płaski filtr falisty wraz z osobnym filtrem dużych zanieczyszczeń wykonanym z metalu, gwarantują maksymalne bezpieczeństwo, jak również odkurzanie bez wzbijania pyłu. Innowacyjna funkcja ReBoost, która po wciśnięciu zaledwie jednego przycisku usuwa popiół z filtra, zapewniając niezmiennie wysoką moc ssania. Niezbędną moc i wytrzymałość urządzenia zapewnia wymienny 18 V akumulator Kärcher z technologią Real Time, która umożliwia wyświetlanie na zintegrowanym wyświetlaczu LCD, pozostałego czasu pracy akumulatora. Zagięta końcówka węża ssącego ułatwia sprzątanie w trudno dostępnych miejscach. Odkurzacz został również wyposażony w wygodny uchwyt parkingowy do umieszczenia węża ssącego, który pozwala zaoszczędzić miejsce do przechowywania również podczas przerw w pracy.