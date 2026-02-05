Kärcher AD 2 Battery - Odkurzacz kominkowy akumulatorowy
Odkurzacz kominkowy Kärcher AD 2 Battery to przenośny zasilany akumulatorem. Idealny do czyszczenia kominków, pieców i grilli bez wzbijania pyłu. Wyposażony w 18V wymienny akumulator i ładowarkę. Odkurzacz kominkowy Kärcher AD 2 Battery posiada żaroodporny zbiornik o pojemności 14 litrów, wytrzymały filtr i metalowy wąż ssący. 18V akumulator oraz ładowarka wymagają dokupienia.
Niezawodne i bezpieczne usuwanie popiołu, dużych zanieczyszczeń, ale również drobinek pyłu. To zadanie dla specjalnie zaprojektowanego eksperta takiego jak nasz zasilany akumulatorem o dużej mocy, odkurzacz kominkowy AD 2. Elastyczny wąż ssący wykonany z metalu powlekanego, żaroodporny zbiornik o pojemności 14 litrów oraz wytrzymały, płaski filtr falisty wraz z osobnym filtrem dużych zanieczyszczeń wykonanym z metalu, gwarantują maksymalne bezpieczeństwo, jak również odkurzanie bez wzbijania pyłu. Innowacyjna funkcja ReBoost, która po wciśnięciu zaledwie jednego przycisku usuwa popiół z filtra, zapewniając niezmiennie wysoką moc ssania. Niezbędną moc i wytrzymałość urządzenia zapewnia wymienny 18 V akumulator Kärcher z technologią Real Time, która umożliwia wyświetlanie na zintegrowanym wyświetlaczu LCD, pozostałego czasu pracy akumulatora. Zagięta końcówka węża ssącego ułatwia sprzątanie w trudno dostępnych miejscach. Odkurzacz został również wyposażony w wygodny uchwyt parkingowy do umieszczenia węża ssącego, który pozwala zaoszczędzić miejsce do przechowywania również podczas przerw w pracy.
Cechy i zalety
Wymienna bateria 18 VMaksymalna swoboda ruchu, dzięki bezprzewodowej pracy urządzenia. Technologia Real Time z wyświetlaczem LCD umożliwiającym monitorowanie poziomu naładowania akumulatora. Kompatybilny z wszystkimi urządzeniami posiadającymi 18 V platfomę bateryjną Kärcher.
Żaroodporny materiał, metalowy zbiornik i wąż ssącyMaksymalne bezpieczeństwo podczas odkurzania popiołu - również w przypadku nieprawidłowego użytkowania.
System oczyszczania filtra ReBoost – oczyszczanie filtra poprzez naciśnięcie dedykowanego przyciskuSkuteczne czyszczenie filtra po naciśnięciu zaledwie jednego przycisku. Niezmienna moc ssania oraz możliwość odkurzania dużej ilości zabrudzeń.
Żaroodporny system filtrowania
- Z wytrzymałym, płaskim filtrem falistym i metalowym filtrem dużych zanieczyszczeń.
- Zbiornik jest łatwo opróżnić, bez kontaktu z brudem.
- Prosty i szybki demontaż filtra falistego.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 18 V
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|200
|Moc ssania (W)
|45
|Podciśnienie (mbar)
|maks. 95
|Wydatek powietrza (l/s)
|maks. 22
|Pojemność zbiornika (l)
|14
|Rozmiar nominalny akcesoriów (mm)
|35
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|18
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|ok. 13 (2,5 Ah) / ok. 25 (5,0 Ah)
|Poziom mocy akustycznej (dB(A))
|78
|Kolor
|czarny
|Waga bez akcesoriów (kg)
|3,9
|Waga z opakowaniem (kg)
|6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|328 x 343 x 431
Zakres dostawy
- Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
- Długość węża ssącego: 1.2 m
- Materiał węża ssącego: Metal, powlekany
- Płaski filtr falisty: 1 szt., Poliester, żaroodporny
- Filtr większych zanieczyszczeń
- Filtr dużych zanieczyszczeń: Metal
Wyposażenie
- Materiał zbiornika: Metal
- Funkcja oczyszczania filtra
- Uchwyt parkingowy na kolanko
- Wygodny uchwyt
- Schowek na drobne przedmioty
Zastosowania
- Usuwanie popiołu
- Kominek, grill itp.
- Grill
