Kärcher AD 2 Battery - Odkurzacz kominkowy akumulatorowy

Odkurzacz kominkowy Kärcher AD 2 Battery to przenośny zasilany akumulatorem. Idealny do czyszczenia kominków, pieców i grilli bez wzbijania pyłu. Wyposażony w 18V wymienny akumulator i ładowarkę. Odkurzacz kominkowy Kärcher AD 2 Battery posiada żaroodporny zbiornik o pojemności 14 litrów, wytrzymały filtr i metalowy wąż ssący. 18V akumulator oraz ładowarka wymagają dokupienia.

Niezawodne i bezpieczne usuwanie popiołu, dużych zanieczyszczeń, ale również drobinek pyłu. To zadanie dla specjalnie zaprojektowanego eksperta takiego jak nasz zasilany akumulatorem o dużej mocy, odkurzacz kominkowy AD 2. Elastyczny wąż ssący wykonany z metalu powlekanego, żaroodporny zbiornik o pojemności 14 litrów oraz wytrzymały, płaski filtr falisty wraz z osobnym filtrem dużych zanieczyszczeń wykonanym z metalu, gwarantują maksymalne bezpieczeństwo, jak również odkurzanie bez wzbijania pyłu. Innowacyjna funkcja ReBoost, która po wciśnięciu zaledwie jednego przycisku usuwa popiół z filtra, zapewniając niezmiennie wysoką moc ssania. Niezbędną moc i wytrzymałość urządzenia zapewnia wymienny 18 V akumulator Kärcher z technologią Real Time, która umożliwia wyświetlanie na zintegrowanym wyświetlaczu LCD, pozostałego czasu pracy akumulatora. Zagięta końcówka węża ssącego ułatwia sprzątanie w trudno dostępnych miejscach. Odkurzacz został również wyposażony w wygodny uchwyt parkingowy do umieszczenia węża ssącego, który pozwala zaoszczędzić miejsce do przechowywania również podczas przerw w pracy.

Cechy i zalety
Akumulatorowy odkurzacz kominkowy AD 2 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki): Wymienna bateria 18 V
Wymienna bateria 18 V
Maksymalna swoboda ruchu, dzięki bezprzewodowej pracy urządzenia. Technologia Real Time z wyświetlaczem LCD umożliwiającym monitorowanie poziomu naładowania akumulatora. Kompatybilny z wszystkimi urządzeniami posiadającymi 18 V platfomę bateryjną Kärcher.
Akumulatorowy odkurzacz kominkowy AD 2 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki): Żaroodporny materiał, metalowy zbiornik i wąż ssący
Żaroodporny materiał, metalowy zbiornik i wąż ssący
Maksymalne bezpieczeństwo podczas odkurzania popiołu - również w przypadku nieprawidłowego użytkowania.
Akumulatorowy odkurzacz kominkowy AD 2 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki): System oczyszczania filtra ReBoost – oczyszczanie filtra poprzez naciśnięcie dedykowanego przycisku
System oczyszczania filtra ReBoost – oczyszczanie filtra poprzez naciśnięcie dedykowanego przycisku
Skuteczne czyszczenie filtra po naciśnięciu zaledwie jednego przycisku. Niezmienna moc ssania oraz możliwość odkurzania dużej ilości zabrudzeń.
Żaroodporny system filtrowania
  • Z wytrzymałym, płaskim filtrem falistym i metalowym filtrem dużych zanieczyszczeń.
  • Zbiornik jest łatwo opróżnić, bez kontaktu z brudem.
  • Prosty i szybki demontaż filtra falistego.
Specyfikacja

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe
Platforma bateryjna Platforma bateryjna 18 V
Znamionowa moc wejściowa (W) 200
Moc ssania (W) 45
Podciśnienie (mbar) maks. 95
Wydatek powietrza (l/s) maks. 22
Pojemność zbiornika (l) 14
Rozmiar nominalny akcesoriów (mm) 35
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie (V) 18
Czas pracy na jednym ładowaniu (min) ok. 13 (2,5 Ah) / ok. 25 (5,0 Ah)
Poziom mocy akustycznej (dB(A)) 78
Kolor czarny
Waga bez akcesoriów (kg) 3,9
Waga z opakowaniem (kg) 6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 328 x 343 x 431

Zakres dostawy

  • Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
  • Długość węża ssącego: 1.2 m
  • Materiał węża ssącego: Metal, powlekany
  • Płaski filtr falisty: 1 szt., Poliester, żaroodporny
  • Filtr większych zanieczyszczeń
  • Filtr dużych zanieczyszczeń: Metal

Wyposażenie

  • Materiał zbiornika: Metal
  • Funkcja oczyszczania filtra
  • Uchwyt parkingowy na kolanko
  • Wygodny uchwyt
  • Schowek na drobne przedmioty
Akumulatorowy odkurzacz kominkowy AD 2 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Akumulatorowy odkurzacz kominkowy AD 2 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Akumulatorowy odkurzacz kominkowy AD 2 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Akumulatorowy odkurzacz kominkowy AD 2 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Akumulatorowy odkurzacz kominkowy AD 2 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Akumulatorowy odkurzacz kominkowy AD 2 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Akumulatorowy odkurzacz kominkowy AD 2 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Akumulatorowy odkurzacz kominkowy AD 2 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Akumulatorowy odkurzacz kominkowy AD 2 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Akumulatorowy odkurzacz kominkowy AD 2 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)

Wideo

Zastosowania
  • Usuwanie popiołu
  • Kominek, grill itp.
  • Grill
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.