Nasz bezprzewodowy odkurzacz kominkowy AD 2 jest zasilany bateryjnie i umożliwia szybkie usuwanie popiołu z kominków, pieców oraz grilli. Urządzenie posiada dużą moc, dzięki 18 V wymiennej baterii Kärcher z technologią Real Time, umożliwiającej wyświetlanie pozostałego czasu pracy urządzenia na wyświetlaczu LCD. W połączeniu ze sprytnymi innowacjami, jak system czyszczenia filtra ReBoost do efektywnego oczyszczania filtra po wciśnięciu przycisku, urządzenie zapewnia stałą wysoką moc zasysania. Duże zanieczyszczenia, popiół, a nawet drobne pyły są dokładnie usuwane – również w trudno dostępnych miejscach, dzięki ściętemu zakończeniu kolanka węża. Maksymalne bezpieczeństwo podczas użytkowania zapewnia wąż wykonany z powlekanego metalu, jak również żaroodporny zbiornik o pojemności 14 litrów. Dzięki trwałemu, płaskiemu filtrowi falistemu oraz wstępnemu filtrowi dużych zanieczyszczeń wykonanemu z metalu powietrze wylotowe jest pozbawione pyłu. Po wykonaniu zadania wąż ssący można umieścić w zagłębieniu znajdującym się w obudowie i przechowywać urządzenie na niewielkiej powierzchni.