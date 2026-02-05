Kärcher AD 2 Battery Set - Odkurzacz kominkowy akumulatorowy

Odkurzacz kominkowy Kärcher AD 2 Battery Set to bezprzewodowe urządzenie zasilane mocnym akumulatorem 18V. Ułatwia szybkie i skuteczne usuwanie popiołu z kominków i grilli. Wyposażony w system oczyszczania filtra ReBoost oraz wyświetlacz LCD pokazujący pozostały czas pracy. Żaroodporny zbiornik odkurzacza kominkowego Kärcher AD 2 Battery Set ma pojemność 14 litrów.

Nasz bezprzewodowy odkurzacz kominkowy AD 2 jest zasilany bateryjnie i umożliwia szybkie usuwanie popiołu z kominków, pieców oraz grilli. Urządzenie posiada dużą moc, dzięki 18 V wymiennej baterii Kärcher z technologią Real Time, umożliwiającej wyświetlanie pozostałego czasu pracy urządzenia na wyświetlaczu LCD. W połączeniu ze sprytnymi innowacjami, jak system czyszczenia filtra ReBoost do efektywnego oczyszczania filtra po wciśnięciu przycisku, urządzenie zapewnia stałą wysoką moc zasysania. Duże zanieczyszczenia, popiół, a nawet drobne pyły są dokładnie usuwane – również w trudno dostępnych miejscach, dzięki ściętemu zakończeniu kolanka węża. Maksymalne bezpieczeństwo podczas użytkowania zapewnia wąż wykonany z powlekanego metalu, jak również żaroodporny zbiornik o pojemności 14 litrów. Dzięki trwałemu, płaskiemu filtrowi falistemu oraz wstępnemu filtrowi dużych zanieczyszczeń wykonanemu z metalu powietrze wylotowe jest pozbawione pyłu. Po wykonaniu zadania wąż ssący można umieścić w zagłębieniu znajdującym się w obudowie i przechowywać urządzenie na niewielkiej powierzchni.

Cechy i zalety
Wymienna bateria 18 V
Wymienna bateria 18 V
Maksymalna swoboda ruchu, dzięki bezprzewodowej pracy urządzenia. Technologia Real Time z wyświetlaczem LCD umożliwiającym monitorowanie poziomu naładowania akumulatora. Kompatybilny z wszystkimi urządzeniami posiadającymi 18 V platfomę bateryjną Kärcher.
Żaroodporny materiał, metalowy zbiornik i wąż ssący
Żaroodporny materiał, metalowy zbiornik i wąż ssący
Maksymalne bezpieczeństwo podczas odkurzania popiołu - również w przypadku nieprawidłowego użytkowania.
System oczyszczania filtra ReBoost – oczyszczanie filtra poprzez naciśnięcie dedykowanego przycisku
System oczyszczania filtra ReBoost – oczyszczanie filtra poprzez naciśnięcie dedykowanego przycisku
Skuteczne czyszczenie filtra po naciśnięciu zaledwie jednego przycisku. Niezmienna moc ssania oraz możliwość odkurzania dużej ilości zabrudzeń.
Żaroodporny system filtrowania
  • Z wytrzymałym, płaskim filtrem falistym i metalowym filtrem dużych zanieczyszczeń.
  • Zbiornik jest łatwo opróżnić, bez kontaktu z brudem.
  • Prosty i szybki demontaż filtra falistego.
Specyfikacja

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe
Platforma bateryjna Platforma bateryjna 18 V
Znamionowa moc wejściowa (W) 200
Moc ssania (W) 45
Podciśnienie (mbar) maks. 95
Wydatek powietrza (l/s) maks. 22
Pojemność zbiornika (l) 14
Rozmiar nominalny akcesoriów (mm) 35
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie (V) 18
Wydajność (Ah) 2,5
Czas pracy na jednym ładowaniu (min) ok. 13 (2,5 Ah)
Czas ładowania baterii standardową ładowarką (min) 300
Moc znamionowa (A) 0,5
Zasilanie do ładowarki (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Poziom mocy akustycznej (dB(A)) 78
Kolor czarny
Waga bez akcesoriów (kg) 3,9
Waga z opakowaniem (kg) 6,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 328 x 343 x 431

Zakres dostawy

  • Wersje: Zawiera akumulator i ładowarkę
  • Akumulator: Akumulator Battery Power 18 V / 2.5 Ah (1 szt.)
  • Ładowarka: Standardowa ładowarka Battery Power 18 V (1 szt.)
  • Długość węża ssącego: 1.2 m
  • Materiał węża ssącego: Metal, powlekany
  • Płaski filtr falisty: 1 szt., Poliester, żaroodporny
  • Filtr większych zanieczyszczeń
  • Filtr dużych zanieczyszczeń: Metal

Wyposażenie

  • Materiał zbiornika: Metal
  • Inteligentny wyświetlacz: zintegrowane z akumulatorem
  • Funkcja oczyszczania filtra
  • Uchwyt parkingowy na kolanko
  • Wygodny uchwyt
  • Schowek na drobne przedmioty
Wideo

Zastosowania
  • Usuwanie popiołu
  • Kominek, grill itp.
  • Grill
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.