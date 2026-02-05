Kärcher AD 2 Battery Set - Odkurzacz kominkowy akumulatorowy
Odkurzacz kominkowy Kärcher AD 2 Battery Set to bezprzewodowe urządzenie zasilane mocnym akumulatorem 18V. Ułatwia szybkie i skuteczne usuwanie popiołu z kominków i grilli. Wyposażony w system oczyszczania filtra ReBoost oraz wyświetlacz LCD pokazujący pozostały czas pracy. Żaroodporny zbiornik odkurzacza kominkowego Kärcher AD 2 Battery Set ma pojemność 14 litrów.
Nasz bezprzewodowy odkurzacz kominkowy AD 2 jest zasilany bateryjnie i umożliwia szybkie usuwanie popiołu z kominków, pieców oraz grilli. Urządzenie posiada dużą moc, dzięki 18 V wymiennej baterii Kärcher z technologią Real Time, umożliwiającej wyświetlanie pozostałego czasu pracy urządzenia na wyświetlaczu LCD. W połączeniu ze sprytnymi innowacjami, jak system czyszczenia filtra ReBoost do efektywnego oczyszczania filtra po wciśnięciu przycisku, urządzenie zapewnia stałą wysoką moc zasysania. Duże zanieczyszczenia, popiół, a nawet drobne pyły są dokładnie usuwane – również w trudno dostępnych miejscach, dzięki ściętemu zakończeniu kolanka węża. Maksymalne bezpieczeństwo podczas użytkowania zapewnia wąż wykonany z powlekanego metalu, jak również żaroodporny zbiornik o pojemności 14 litrów. Dzięki trwałemu, płaskiemu filtrowi falistemu oraz wstępnemu filtrowi dużych zanieczyszczeń wykonanemu z metalu powietrze wylotowe jest pozbawione pyłu. Po wykonaniu zadania wąż ssący można umieścić w zagłębieniu znajdującym się w obudowie i przechowywać urządzenie na niewielkiej powierzchni.
Cechy i zalety
Wymienna bateria 18 VMaksymalna swoboda ruchu, dzięki bezprzewodowej pracy urządzenia. Technologia Real Time z wyświetlaczem LCD umożliwiającym monitorowanie poziomu naładowania akumulatora. Kompatybilny z wszystkimi urządzeniami posiadającymi 18 V platfomę bateryjną Kärcher.
Żaroodporny materiał, metalowy zbiornik i wąż ssącyMaksymalne bezpieczeństwo podczas odkurzania popiołu - również w przypadku nieprawidłowego użytkowania.
System oczyszczania filtra ReBoost – oczyszczanie filtra poprzez naciśnięcie dedykowanego przyciskuSkuteczne czyszczenie filtra po naciśnięciu zaledwie jednego przycisku. Niezmienna moc ssania oraz możliwość odkurzania dużej ilości zabrudzeń.
Żaroodporny system filtrowania
- Z wytrzymałym, płaskim filtrem falistym i metalowym filtrem dużych zanieczyszczeń.
- Zbiornik jest łatwo opróżnić, bez kontaktu z brudem.
- Prosty i szybki demontaż filtra falistego.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 18 V
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|200
|Moc ssania (W)
|45
|Podciśnienie (mbar)
|maks. 95
|Wydatek powietrza (l/s)
|maks. 22
|Pojemność zbiornika (l)
|14
|Rozmiar nominalny akcesoriów (mm)
|35
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|18
|Wydajność (Ah)
|2,5
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|ok. 13 (2,5 Ah)
|Czas ładowania baterii standardową ładowarką (min)
|300
|Moc znamionowa (A)
|0,5
|Zasilanie do ładowarki (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Poziom mocy akustycznej (dB(A))
|78
|Kolor
|czarny
|Waga bez akcesoriów (kg)
|3,9
|Waga z opakowaniem (kg)
|6,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|328 x 343 x 431
Zakres dostawy
- Wersje: Zawiera akumulator i ładowarkę
- Akumulator: Akumulator Battery Power 18 V / 2.5 Ah (1 szt.)
- Ładowarka: Standardowa ładowarka Battery Power 18 V (1 szt.)
- Długość węża ssącego: 1.2 m
- Materiał węża ssącego: Metal, powlekany
- Płaski filtr falisty: 1 szt., Poliester, żaroodporny
- Filtr większych zanieczyszczeń
- Filtr dużych zanieczyszczeń: Metal
Wyposażenie
- Materiał zbiornika: Metal
- Inteligentny wyświetlacz: zintegrowane z akumulatorem
- Funkcja oczyszczania filtra
- Uchwyt parkingowy na kolanko
- Wygodny uchwyt
- Schowek na drobne przedmioty
Wideo
Zastosowania
- Usuwanie popiołu
- Kominek, grill itp.
- Grill
