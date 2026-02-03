Kärcher AD 4 Premium - Odkurzacz kominkowy
Odkurzacz kominkowy Kärcher AD 4 Premium o mocy 600W. Idealny do czyszczenia kominków, pieców i grilla. Odkurzacz kominkowy Kärcher AD 4 Premium jest wyposażony zasobnik na popiół 17l i system czyszczenia filtra. Odkurzacz kominkowy Kärcher AD 4 Premium jest wytrzymały, łatwy w obsłudze, gwarantuje bezpyłowe odkurzanie.
Odkurzacz do popiołu i do pracy na sucho AD 4 Premium z 600-watową turbiną i filtrem powietrza wylotowego zapewnia imponująco wysoką, długotrwałą moc ssania. Zintegrowany system czyszczenia filtra oczyszcza zatkany filtr za naciśnięciem jednego przycisku, dzięki czemu moc ssania natychmiast wzrasta. Szybkie i wygodne opróżnianie pojemnika na odpady bez kontaktu z zanieczyszczeniami zapewnia 1-częściowy system filtrów (z wytrzymałym płaskim filtrem falistym i metalowym filtrem zgrubnym) oraz praktyczny uchwyt na pojemniku. Co więcej, wysokiej jakości materiały ognioodporne zapewniają maksymalne bezpieczeństwo podczas odkurzania popiołu. A dzięki ściętej rurze ręcznej wszystkie pozostałości popiołu można wygodnie odkurzać nawet w rogach i trudno dostępnych miejscach w kominie. Wraz z ssawką podłogową do czyszczenia twardych powierzchni i rurami ssącymi ze stali nierdzewnej w zestawie odkurzacza AD 4 Premium można używać wszędzie jako wszechstronny odkurzacz do pracy na sucho. Inna praktyczna cecha: podczas przerw w pracy wszystkie akcesoria i przewód można wygodnie przechowywać, a wąż ssący lub rury ssące z ssawką podłogową można umieścić w uchwycie na akcesoria.
Cechy i zalety
System oczyszczania filtra ReBoostSystem oczyszczania filtra aktywowany przyciskiem na głowicy. Wysoka siła ssania. Możliwość odkurzania dużej ilości zanieczyszczeń.
1-częściowy system filtrującySkłada się z filtrów: płaskiego falistego, metalowego i do większych zanieczyszczeń. Model AD 4 Premium dodatkowo posiada osobny filtr wylotowy. Łatwy demontaż filtra bez kontaktu z brudem.
Żaroodporny materiał, metalowy zbiornik i wąż ssącyMaksymalne bezpieczeństwo odkurzania.
Akcesoria umożliwiają tradycyjne odkurzanie
- Nadaje się do odkurzania podłóg twardych.
- Różne możliwości zastosowań.
Zagięta końcówka węża ssącego
- Do odkurzania trudno dostępnych miejsc w kominku.
1,7 m wąż ssący wykonany z metalu, powlekany
- Bezpieczna praca.
- Elastyczny w zastosowaniach.
System zamykania "Pull & Push"
- Łatwe opróżnianie zbiornika.
Praktyczny uchwyt na zbiorniku
- Wygodne opróżnianie zbiornika.
- Brak kontaktu z brudem.
Przechowywanie akcesoriów ma odkurzaczu
- Bezpieczne i wygodne przechowywanie akcesoriów i kabla zasilającego.
- Miejsce na odkładanie rur ssących i ssawki podłogowej podczas przerw w pracy.
Kółka
- Wiele zastosowań.
- Łatwy w przemieszczaniu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|600
|Moc ssania (W)
|150
|Podciśnienie (mbar)
|maks. 215
|Wydatek powietrza (l/s)
|maks. 42
|Pojemność zbiornika (l)
|17
|Materiał zbiornika
|Metal
|Kabel zasilający (m)
|4
|Rozmiar nominalny akcesoriów (mm)
|35
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Poziom mocy akustycznej (dB(A))
|<= 80
|Kolor
|czarny
|Waga bez akcesoriów (kg)
|5,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|8,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|365 x 330 x 565
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 1.7 m
- Materiał węża ssącego: Metal, powlekany
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 0.5 m
- Nominalna szerokość rur ssących: 35 mm
- Materiał rur ssących: Stal nierdzewna
- Ssawka do odkurzania na sucho: Żaroodporny
- Płaski filtr falisty: 1 szt., Poliester, żaroodporny
- Filtr wylotowy
- Filtr większych zanieczyszczeń
- Filtr dużych zanieczyszczeń: Metal
Wyposażenie
- Funkcja oczyszczania filtra
- Wygodny uchwyt
- Uchwyt parkingowy na kolanko
- Pozycja parking
- Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
- Listwa odbojowa
- Hak na przewód zasilający
- Kółka
- Schowek na drobne przedmioty
Wideo
Zastosowania
- Usuwanie popiołu
- Kominek, grill itp.
- Grill
- Odkurzanie garażu, warsztatu lub piwnicy
- Do odkurzania suchych zanieczyszczeń
- Warsztat
- Garaż
- Piwnica
- Warsztat majsterkowicza
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.