Odkurzacz do popiołu i do pracy na sucho AD 4 Premium z 600-watową turbiną i filtrem powietrza wylotowego zapewnia imponująco wysoką, długotrwałą moc ssania. Zintegrowany system czyszczenia filtra oczyszcza zatkany filtr za naciśnięciem jednego przycisku, dzięki czemu moc ssania natychmiast wzrasta. Szybkie i wygodne opróżnianie pojemnika na odpady bez kontaktu z zanieczyszczeniami zapewnia 1-częściowy system filtrów (z wytrzymałym płaskim filtrem falistym i metalowym filtrem zgrubnym) oraz praktyczny uchwyt na pojemniku. Co więcej, wysokiej jakości materiały ognioodporne zapewniają maksymalne bezpieczeństwo podczas odkurzania popiołu. A dzięki ściętej rurze ręcznej wszystkie pozostałości popiołu można wygodnie odkurzać nawet w rogach i trudno dostępnych miejscach w kominie. Wraz z ssawką podłogową do czyszczenia twardych powierzchni i rurami ssącymi ze stali nierdzewnej w zestawie odkurzacza AD 4 Premium można używać wszędzie jako wszechstronny odkurzacz do pracy na sucho. Inna praktyczna cecha: podczas przerw w pracy wszystkie akcesoria i przewód można wygodnie przechowywać, a wąż ssący lub rury ssące z ssawką podłogową można umieścić w uchwycie na akcesoria.