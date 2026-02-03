Kärcher AD 4 Premium - Odkurzacz kominkowy

Odkurzacz kominkowy Kärcher AD 4 Premium o mocy 600W. Idealny do czyszczenia kominków, pieców i grilla. Odkurzacz kominkowy Kärcher AD 4 Premium jest wyposażony zasobnik na popiół 17l i system czyszczenia filtra. Odkurzacz kominkowy Kärcher AD 4 Premium jest wytrzymały, łatwy w obsłudze, gwarantuje bezpyłowe odkurzanie.

Odkurzacz do popiołu i do pracy na sucho AD 4 Premium z 600-watową turbiną i filtrem powietrza wylotowego zapewnia imponująco wysoką, długotrwałą moc ssania. Zintegrowany system czyszczenia filtra oczyszcza zatkany filtr za naciśnięciem jednego przycisku, dzięki czemu moc ssania natychmiast wzrasta. Szybkie i wygodne opróżnianie pojemnika na odpady bez kontaktu z zanieczyszczeniami zapewnia 1-częściowy system filtrów (z wytrzymałym płaskim filtrem falistym i metalowym filtrem zgrubnym) oraz praktyczny uchwyt na pojemniku. Co więcej, wysokiej jakości materiały ognioodporne zapewniają maksymalne bezpieczeństwo podczas odkurzania popiołu. A dzięki ściętej rurze ręcznej wszystkie pozostałości popiołu można wygodnie odkurzać nawet w rogach i trudno dostępnych miejscach w kominie. Wraz z ssawką podłogową do czyszczenia twardych powierzchni i rurami ssącymi ze stali nierdzewnej w zestawie odkurzacza AD 4 Premium można używać wszędzie jako wszechstronny odkurzacz do pracy na sucho. Inna praktyczna cecha: podczas przerw w pracy wszystkie akcesoria i przewód można wygodnie przechowywać, a wąż ssący lub rury ssące z ssawką podłogową można umieścić w uchwycie na akcesoria.

Cechy i zalety
Odkurzacz kominkowy AD 4 Premium: System oczyszczania filtra ReBoost
System oczyszczania filtra ReBoost
System oczyszczania filtra aktywowany przyciskiem na głowicy. Wysoka siła ssania. Możliwość odkurzania dużej ilości zanieczyszczeń.
Odkurzacz kominkowy AD 4 Premium: 1-częściowy system filtrujący
1-częściowy system filtrujący
Składa się z filtrów: płaskiego falistego, metalowego i do większych zanieczyszczeń. Model AD 4 Premium dodatkowo posiada osobny filtr wylotowy. Łatwy demontaż filtra bez kontaktu z brudem.
Odkurzacz kominkowy AD 4 Premium: Żaroodporny materiał, metalowy zbiornik i wąż ssący
Żaroodporny materiał, metalowy zbiornik i wąż ssący
Maksymalne bezpieczeństwo odkurzania.
Akcesoria umożliwiają tradycyjne odkurzanie
  • Nadaje się do odkurzania podłóg twardych.
  • Różne możliwości zastosowań.
Zagięta końcówka węża ssącego
  • Do odkurzania trudno dostępnych miejsc w kominku.
1,7 m wąż ssący wykonany z metalu, powlekany
  • Bezpieczna praca.
  • Elastyczny w zastosowaniach.
System zamykania "Pull & Push"
  • Łatwe opróżnianie zbiornika.
Praktyczny uchwyt na zbiorniku
  • Wygodne opróżnianie zbiornika.
  • Brak kontaktu z brudem.
Przechowywanie akcesoriów ma odkurzaczu
  • Bezpieczne i wygodne przechowywanie akcesoriów i kabla zasilającego.
  • Miejsce na odkładanie rur ssących i ssawki podłogowej podczas przerw w pracy.
Kółka
  • Wiele zastosowań.
  • Łatwy w przemieszczaniu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Znamionowa moc wejściowa (W) 600
Moc ssania (W) 150
Podciśnienie (mbar) maks. 215
Wydatek powietrza (l/s) maks. 42
Pojemność zbiornika (l) 17
Materiał zbiornika Metal
Kabel zasilający (m) 4
Rozmiar nominalny akcesoriów (mm) 35
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Poziom mocy akustycznej (dB(A)) <= 80
Kolor czarny
Waga bez akcesoriów (kg) 5,5
Waga z opakowaniem (kg) 8,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 365 x 330 x 565

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 1.7 m
  • Materiał węża ssącego: Metal, powlekany
  • Ilość rur ssących: 2 szt.
  • Długość rur ssących: 0.5 m
  • Nominalna szerokość rur ssących: 35 mm
  • Materiał rur ssących: Stal nierdzewna
  • Ssawka do odkurzania na sucho: Żaroodporny
  • Płaski filtr falisty: 1 szt., Poliester, żaroodporny
  • Filtr wylotowy
  • Filtr większych zanieczyszczeń
  • Filtr dużych zanieczyszczeń: Metal

Wyposażenie

  • Funkcja oczyszczania filtra
  • Wygodny uchwyt
  • Uchwyt parkingowy na kolanko
  • Pozycja parking
  • Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
  • Listwa odbojowa
  • Hak na przewód zasilający
  • Kółka
  • Schowek na drobne przedmioty
Zastosowania
  • Usuwanie popiołu
  • Kominek, grill itp.
  • Grill
  • Odkurzanie garażu, warsztatu lub piwnicy
  • Do odkurzania suchych zanieczyszczeń
  • Warsztat
  • Garaż
  • Piwnica
  • Warsztat majsterkowicza
Akcesoria
Części zamienne

