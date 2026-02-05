Kärcher AD 2 Limited Edition - Odkurzacz kominkowy
Odkurzacz kominkowy Kärcher AD 2 LIMITED EDITION to nowoczesne urządzenie do usuwania zimnego popiołu. Wyposażony w zaawansowaną technologię filtracji i elastyczny wąż ssący, gwarantuje efektywne sprzątanie bez ryzyka rozpylania popiołu. Odkurzacz kominkowy Kärcher AD 2 LIMITED EDITION przeznaczony do kominków, pieców i grillów. Maksymalne bezpieczeństwo zapewnia metalowy pojemnik. Wygodny uchwyt ułatwia opróżnianie.
