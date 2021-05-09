Skrobaczka do szyb elektryczna czy tradycyjna: jaki skrobak wybrać?
Skrobanie szyb zimą to uciążliwy obowiązek każdego kierowcy. Dowiedz się, jakie akcesoria wybrać, aby usuwanie lodu było szybkie i dokładne. Czy wszystkie skrobaczki są bezpieczne dla szyb i uszczelek? Czy warto kupić elektryczną skrobaczkę do szyb?
Czym skrobać szyby? Przegląd dostępnych rozwiązań
Konieczność odśnieżania samochodu i usunięcia lodu ze wszystkich szyb wynika z przepisów o ruchu drogowym, ale przede wszystkim gwarantuje komfort i bezpieczeństwo w czasie jazdy. Warto jednak używać w tym celu odpowiednich akcesoriów. Przypadkowe przedmioty (np. płyta CD, karta kredytowa) użyte do usuwania szronu z szyb mogą spowodować powstanie rys i innych uszkodzeń. Bruzdy na szybie w słoneczne dni przyczyniają się do pojawiania się refleksów świetlnych, które utrudniają jazdę. Ponadto niewłaściwe skrobanie szyb może oznaczać konieczność wymiany uszkodzonej szyby.
Czym skrobać szyby w samochodzie? Wybór akcesoriów do tego celu na rynku jest ogromny. Zaczynając od różnego typu skrobaczek plastikowych i metalowych, poprzez odmrażacze do szyb aż po nowoczesne urządzenia elektryczne. Który sposób na usuwanie lodu jest najlepszy – skrobanie czy odmrażanie? Jaka jest najlepsza skrobaczka do szyb?
Plastikowe skrobaczki do szyb
Najtańsze i powszechnie dostępne są skrobaczki wykonane z plastiku. Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów tego typu akcesoriów. Niektóre są z praktyczną rękawicą, a inne z jednej strony mają szczotkę do odśnieżania.
Zaletą plastikowych skrobaczek do szyb jest trwałość (dobrej jakości skrobaczka posłuży przez cały sezon albo nawet kilka) i łatwość użycia. Problemu poradzą sobie nawet z grubą warstwą lodu na szybach. Warto jednak wybrać skrobak do szyb dobrej jakości. Skrobaczka powinna mieć stabilną rączkę i dość twarde ostrze. Zbyt miękka końcówka może się wyginać, wytwarzać nierównomierny nacisk i w efekcie rysować powierzchnię szyb w samochodzie. Natomiast zbyt ostry materiał także może powodować uszkodzenia. Warto też pamiętać, by skrobaczka była czysta przed użyciem. Nawet ziarenka piasku mogą powodować powstawanie rys.
Wadą skrobaczek plastikowych jest możliwość porysowania szyby oraz uszkodzenia uszczelek. Warto zachować ostrożność. Usuwając lód w okolicach uszczelek, trzeba uważać, by ich nie przeciąć ostrą krawędzią. Skrobanie szyb w pośpiechu powoduje, że na ich powierzchni zostają drobinki, które po uruchomieniu wycieraczek mogą wpływać na szybsze zużycie piór. Minusem używania skrobaczek plastikowych jest także uciążliwość. Dokładne usunięcie lodu trwa czasem kilkanaście minut i wymaga wysiłku.
Metalowe skrobaczki do szyb
W sklepach można znaleźć także skrobaczki z metalową końcówką do usuwania lodu. Mosiężne lub miedziane skrobaki zyskują coraz większą popularność. Ich cena także jest przystępna i porównywalna do tych plastikowych. Czym się różnią?
Zaletą metalowych skrobaczek jest lepsze przyleganie do szyby, dzięki temu, że mosiądz nie posiada chropowatej powierzchni i jest znacznie bardziej wytrzymały. Oznacza to, że szybciej i sprawniej usuwają lód. Nie trzeba także obawiać się powstania rys.
Metalowe skrobaczki są bezpieczne dla szyb i nie powodują ich uszkodzenia. Warto jednak pamiętać, że należy je często wymieniać, najlepiej co roku. Mosiężne skrobaczki się tępią, a na ich ostrzu mogą powstawać pęknięcia. Używanie takiego wysłużonego skrobaka może prowadzić do porysowania powierzchni szyb.
Odmrażacze do szyb
Odmrażanie szyb to inna metoda pozbywania się lodu i szronu z szyb samochodowych. W tym celu stosuje się odmrażacze w atomizerze lub sprayu. Wystarczy rozpylić środek, który w krótkim czasie rozpuszcza lód na szybie. Zaletą odmrażaczy jest łatwość ich użycia i brak konieczności skrobania. Jest to rozwiązanie dużo bardziej komfortowe niż skrobaczki do szyb. Poza tym odmrażacze nie uszkodzą uszczelek, wycieraczek ani lakieru. Mogą być także stosowane do lusterek i reflektorów.
Odmrażacze do szyb mają także swoje wady. Przede wszystkim cena – trzeba zapłacić kilka czy kilkanaście złotych za butelkę, która wystarczy na tydzień (przy codziennym używaniu). Poza tym stosowanie odmrażaczy jest utrudnione w wietrzny dzień. Płyn niekoniecznie osiądzie na szybie. Kolejna kwestia to długość działania przy grubej warstwie lodu. Czasem trzeba poczekać dłużej na efekty działania preparatu. Niekiedy lód i tak trzeba usunąć skrobaczką.
Elektryczna skrobaczka do szyb
Fot.: Najlepsza elektryczna skrobaczka do szyb
Jeżeli w czasie zimy musimy usuwać szron z szyb codziennie, warto sięgnąć po nowe technologie, które ułatwią ten proces. Takim rozwiązaniem jest elektryczna skrobaczka do szyb. Dlaczego jest warta uwagi?
Elektryczna skrobaczka do szyb marki Kärcher dokładnie i szybko usuwa nawet gruby lód, a przy tym proces ten nie wymaga mozolnego skrobania. Wystarczy przyłożyć urządzenie do powierzchni, a szron znika błyskawicznie. To oznacza, że znacznie mniej czasu trzeba spędzić na mrozie. Łatwość i komfort obsługi też są niewątpliwymi zaletami.
Elektryczna skrobaczka jest bezpieczna dla szyb, nie rysuje ich powierzchni i nie uszkadza uszczelek ani wycieraczek. Przy tym, raz kupując sprzęt, możemy go używać przez wiele sezonów. Kompaktowe rozmiary sprawiają, że bez problemu można przechowywać urządzenie w samochodzie.
Wadą jest cena – zdecydowanie wyższa niż tradycyjne skrobaczki. Trzeba mieć na uwadze, że jest to urządzenie elektryczne, które w dużej mierze oszczędza nam wysiłku i czasu. W związku z zasilaniem prądem z akumulatora trzeba także pamiętać o jego ładowaniu.
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Jak działają elektryczne skrobaczki do szyb?
Elektryczna skrobaczka do szyb EDI 4 Kärcher została zaprojektowana, by jak najbardziej usprawnić usuwanie lodu z szyb samochodowych. Przy tym jest bezpieczna dla powierzchni i nie uszkadza uszczelek.
Jak działa akumulatorowa skrobaczka do szyb marki Kärcher? Została wyposażona w obrotową tarczę z 6 wytrzymałymi ostrzami wykonanymi z plastiku. Wystarczy nacisnąć urządzenie od góry, by silnik wprawił w ruch tarczę. Ta bez problemu radzi sobie z usuwaniem każdego rodzaju lodu i szronu. Wymiana zużytych ostrzy także nie jest problematyczna i nie wymaga użycia narzędzi.
Urządzenie wyposażone jest w wytrzymałą baterię jonowo-litową. Czas pracy na jednym ładowaniu akumulatora wynosi 15 minut, co oznacza, że urządzenia można używać wielokrotnie do skrobania lodu. Zintegrowana dioda LED miga, gdy skrobaczka wymaga ładowania.
Nowoczesna i kompaktowa konstrukcja skrobaczki do szyb EDI 4 Kärcher ułatwia jej przenoszenie i przechowywanie w samochodzie. Zestaw zawiera także pokrywę ochronną na tarczę z ostrzami.
Fot.: Przechowywanie małej i poręcznej skrobaczki do szyb
Skrobaczka akumulatorowa – dla kogo?
Elektryczna skrobaczka do szyb Kärcher to innowacyjne rozwiązanie, które pozwala na szybkie, dokładne i bezwysiłkowe pozbycie się lodu i szronu z szyb samochodowych. Czy warto zainwestować w taki nowoczesny sprzęt?
Jeżeli zimą samochód stoi „pod chmurką”, warto kupić akumulatorową skrobaczkę, ponieważ znacznie usprawni proces oczyszczania szyb. Rano zwykle każdy się spieszy, a zimą dodatkowo trzeba poświęcić kilkanaście dodatkowych minut na przygotowanie auta do bezpiecznej jazdy. To oznacza konieczność wcześniejszego wstawania i spędzania czasu na mrozie. Stąd lepiej sięgnąć po nowoczesne rozwiązania i znacznie skrócić czas skrobania szyb. Efekt także będzie o wiele bardziej zadowalający niż w przypadku zwykłych skrobaczek.
Elektryczna skrobaczka to także praktyczne rozwiązanie dla zawodowych kierowców, dostawców czy przedstawicieli handlowych. Dla nich liczy się czas, ponieważ szybciej mogą dotrzeć na miejsce.
Skrobaczka elektryczna to akcesorium dla każdego, kto dba o swój samochód. Używając tego sprzętu, mamy gwarancję, że szyby nie zostaną porysowane, a uszczelki uszkodzone. Tego ryzyka nie da się uniknąć w przypadku zwykłych skrobaków.
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