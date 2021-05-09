Skrobaczka do szyb elektryczna czy tradycyjna: jaki skrobak wybrać?

Plastikowe skrobaczki do szyb

Najtańsze i powszechnie dostępne są skrobaczki wykonane z plastiku. Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów tego typu akcesoriów. Niektóre są z praktyczną rękawicą, a inne z jednej strony mają szczotkę do odśnieżania.

Zaletą plastikowych skrobaczek do szyb jest trwałość (dobrej jakości skrobaczka posłuży przez cały sezon albo nawet kilka) i łatwość użycia. Problemu poradzą sobie nawet z grubą warstwą lodu na szybach. Warto jednak wybrać skrobak do szyb dobrej jakości. Skrobaczka powinna mieć stabilną rączkę i dość twarde ostrze. Zbyt miękka końcówka może się wyginać, wytwarzać nierównomierny nacisk i w efekcie rysować powierzchnię szyb w samochodzie. Natomiast zbyt ostry materiał także może powodować uszkodzenia. Warto też pamiętać, by skrobaczka była czysta przed użyciem. Nawet ziarenka piasku mogą powodować powstawanie rys.

Wadą skrobaczek plastikowych jest możliwość porysowania szyby oraz uszkodzenia uszczelek. Warto zachować ostrożność. Usuwając lód w okolicach uszczelek, trzeba uważać, by ich nie przeciąć ostrą krawędzią. Skrobanie szyb w pośpiechu powoduje, że na ich powierzchni zostają drobinki, które po uruchomieniu wycieraczek mogą wpływać na szybsze zużycie piór. Minusem używania skrobaczek plastikowych jest także uciążliwość. Dokładne usunięcie lodu trwa czasem kilkanaście minut i wymaga wysiłku.