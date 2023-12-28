Jak usunąć plamy z krwi?

Usuwanie plamy z krwi z tkanin – najważniejsze zasady

Aby wywabić plamy z krwi należy użyć zimnej wody. Dlaczego to takie ważne? Ciepła woda spowoduje ścięcie się białek znajdujących się we krwi, przez co plama się utrwala jest trudniejsza do usunięcia. Użycie zimnej wody nie powoduje denaturacji białek – w efekcie zabrudzenie się rozpuszcza i znika.

Jeśli nie wiesz czym sprać krew, poznaj domowe sposoby, które należy dostosować do rodzaju tkaniny i stopnia utrwalenia plamy.

Zimna woda i sól – rozpuść 2 łyżki soli w 1 litrze wody. Namocz plamę w zimnej wodzie i pozostaw na 20–30 minut, w tym czasie delikatnie trąc szczoteczką zabrudzone miejsce. Sól pomoże w rozpuszczeniu krwi, a zimna woda zapobiegnie jej utrwaleniu.

Płyn do mycia naczyń i zimna woda – stwórz roztwór z kilku kropli płynu i zimnej wody. Delikatnie potrzyj plamę roztworem, a następnie spłucz zimną wodą.

Szampon lub mydło w płynie i zimna woda – nałóż niewielką ilość szamponu lub mydła na plamę i delikatnie potrzyj. Słucz zimną wodą. Ten sposób jest szczególnie polecany dla delikatnych tkanin, takich jak jedwab czy wełna.

Pasta do zębów – nałóż niewielką ilość pasty na plamę, a następnie delikatnie wetrzyj ją w materiał i pozostaw na kilka minut. Następnie spłucz zimną wodą. Użyj białej pasty, bez drobinek ścierających!

Woda utleniona lub ocet – nanieś niewielką ilość środka bezpośrednio na plamę, a potem delikatnie potrzyj materiał. Pozwól, aby działał przez kilka minut, a następnie obficie wypłucz tkaninę. Uwaga! Woda utleniona i ocet mogą być stosowana wyłącznie na białych i odpornych tkaninach.

Amoniak – rozcieńcz amoniak z wodą w stosunku 1:1 i nałóż na plamę. Pozostaw na kilka minut, a następnie delikatnie spłucz materiał. Zachowaj szczególną ostrożność w przypadku delikatnych materiałów.

Sok z cytryny - nanieść świeży sok z cytryny bezpośrednio na ślad z krwi. Następnie delikatnie wetrzyj go w plamę za pomocą miękkiej szmatki lub gąbki i pozostaw na około 15-30 minut, aby sok mógł zadziałać. Po upływie tego czasu, spłucz ubranie zimną wodą. Pamiętaj jednak o tym, że sok z cytryny może wybielać tkaniny, dlatego nie zaleca się stosowania go na delikatne tkaniny.

Pamiętaj, aby zawsze sprawdzić reakcję tkaniny na wybrany środek na małym, niewidocznym fragmencie przed zastosowaniem go na całej plamie!

Jeśli plama krwi nie da się usunąć za pomocą domowych sposobów, można także skorzystać z pralki. Pamiętaj jednak, aby dostosować program prania do rodzaju tkaniny i stopnia zabrudzenia.

Natomiast w sytuacji, gdy plamy powstały na innych powierzchniach tekstylnych, np. tapicerce meblowej lub dywanie, domowe sposoby na usuwanie plam będą nieskuteczne, dlatego aby skutecznie usunąć plamy z krwi możesz spróbować sprać ją z pomocą odkurzacza piorącego.