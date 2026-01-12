Czy filtr HEPA można myć wodą? Praktyczny poradnik pielęgnacji filtrów HEPA

Czy filtr HEPA można myć wodą?

To zależy od rodzaju filtra i materiału jego wykonania. Filtry HEPA dzieli się na zmywalne (washable) oraz niezmywalne, jednorazowe. Jak rozpoznać, z którym masz do czynienia?

Najprostszym sposobem jest sprawdzenie opisu producenta. Jeśli filtr jest przeznaczony do mycia, zwykle znajdziesz na opakowaniu odpowiednie oznaczenie (np. symbol kranika z wodą). Czasem stosuje się też kolorowe ramki – np. niebieska ramka filtra oznacza, że można go myć wodą.

Z kolei brak symbolu zmywania oznacza zazwyczaj, że filtr jest jednorazowy (nieprzystosowany do mycia). Taki filtr należy czyścić tylko na sucho i wymieniać na nowy po zużyciu. Mycie go wodą może skończyć się uszkodzeniem.

Pamiętaj! Jeśli producent nie deklaruje, że filtr jest zmywalny – lepiej załóż, że mycie nie jest dozwolone.

Jak wykonane są zmywalne filtry HEPA?

Filtry zmywalne często wykonane są z tworzyw sztucznych (np. z włókien poliestrowych zamiast celulozowych). Dzięki temu nie rozpuszczają się i nie deformują po zmoczeniu. Są wielorazowego użytku i można je myć pod wodą.