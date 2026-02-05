Odkurzacz VC 6 Cordless ourFamily Pet zachwyca znakomitymi efektami czyszczenia, wygodnym użytkowaniem oraz maksymalną swobodą ruchu podczas czyszczenia. Czas pracy urządzenia wynosi do 50 minut. Bezszczotkowy silnik o mocy 250 watów umożliwia odkurzanie bez wysiłku i dokładne usuwanie zarówno sierści zwierząt, jak i martwych komórek naskórka. W razie potrzeby dodatkową moc zasysania zapewnia tryb Boost. Napędzana ssawka podłogowa z oświetleniem LED czyści zarówno twarde posadzki, jak i wykładziny. Odkurzacz posiada także napędzaną mini turbo ssawkę do odkurzania tapicerowanych mebli i materaców. Wyjątkowo wygodne użytkowanie, dzięki opróżnianiu zbiornika zanieczyszczeń za pomocą jednego kliknięcia, ergonomicznej budowie ułatwiającej czyszczenie pod meblami, jak i trójpoziomowemu wskaźnikowi naładowania akumulatora. Kolejną zaletą jest cicha praca urządzenia, co nie stresuje zwierząt. Przycisk blokujący sprawia, że nie ma potrzeby ciągłego przytrzymywania przycisku zasilania. Kompaktowe urządzenie może także być wykorzystywane jako odkurzacz ręczny na przykład do czyszczenia mebli. Z urządzeniem dostarczana jest ssawka szczelinowa, miękka szczotka do mebli 2 w 1, narzędzie do czyszczenia filtra, jak również drugi wymienny filtr i uchwyt ścienny z funkcją ładowania.