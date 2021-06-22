Pies lub kot w domu: jak i czym sprzątać sierść, usuwać zapach?
Wszechobecna sierść i inne zabrudzenia to codzienność w domu, w którym mieszkają psy czy koty. Prezentujemy sprzęty, ułatwiające sprzątanie i utrzymanie higieny.
Typowe zabrudzenia w domu ze zwierzęciem
Kot czy pies w domu to nie tylko radość i zabawa, ale także obowiązki, a jednym z najważniejszych jest regularne sprzątanie po pupilach. Zwierzęta swobodnie przemieszczające się po mieszkaniu roznoszą różnego rodzaju zanieczyszczenia:
● Wszechobecna sierść, którą przyczepia się do wielu mebli i wyposażenia domu. Jest na podłodze, dywanie, kanapie, meblach, a także na ubraniach. Co najgorsze, sierść jest trudna do usunięcia, a problemu nie da się całkowicie wyeliminować.
● Błoto i piach, które psy i koty nanoszą na łapach z zewnątrz, zwłaszcza w deszczowe dni.
● Koty rozsypują i roznoszą po domu żwirek z kuwety. Jest to jeszcze bardziej problematyczne, ponieważ drobiny docierają we wszystkie zakamarki domu.
● Psy i koty potrafią także robić bałagan. W zależności od ich pomysłowości i stopnia znudzenia, mogą pogryźć lub zniszczyć wiele przedmiotów w domu, od roślin poprzez własne zabawki aż po meble.
● Okolice misek zwierząt domowych zwykle nie są czyste. Rozsypana karma, jedzenie na podłodze czy rozlana woda to norma. Tego typu zabrudzenia tworzą lepkie plamy i szybko zasychają.
● Zwierzęta mieszkające w domu to także problem z nieprzyjemnym zapachem. Przyczyną uciążliwej woni psiej sierści może być wiele czynników – od niewłaściwej pielęgnacji po złą dietę. Źródłem nieprzyjemnego zapachu może być też mocz czworonogów oraz kocia kuweta.
Rozwiązaniem tych wszystkich problemów jest regularne sprzątanie w domu, w którym mieszkają czworonogi. Dbanie o higienę jest konieczne nie tylko ze względów wizualnych, ale przede wszystkim zdrowotnych. Systematyczne czyszczenie powierzchni pomoże ograniczyć namnażanie się bakterii i innych drobnoustrojów, ale także ułatwi sprzątanie. Im dłużej sierść i inne zabrudzenia nie są ruszane, tym trudniej potem je usunąć. Jak pozbyć się z domu sierści i nieprzyjemnych zapachów zwierząt domowych?
Odkurzacz do sierści psa i kota – jaki wybrać?
Podstawowym urządzeniem w domu, w którym mieszka pies lub kot, jest dobry odkurzacz. Niestety, nie każdy sprzęt poradzi sobie z sierścią i innymi zabrudzeniami.
Jaki odkurzacz dla właścicieli zwierząt będzie najlepszy? Przede wszystkim odkurzacz do sierści musi mieć dużą moc ssania, przydatne będą także specjalne szczotki (turboszczotka, elektroszczotka). Ważny jest też rodzaj filtra – najlepiej HEPA. Warto wybrać odkurzacz renomowanego producenta, który gwarantuje jakość i niezawodność.
Fot.: do szybkiego i wygodnego usuwania sierści przyda się szczotka elektryczna – lekka jak zwykła miotła, skuteczna jak odkurzacz.
Marka Kärcher proponuje szeroki wybór odkurzaczy, które skutecznie radzą sobie z różnymi typami zabrudzeń, w tym ze zwierzęcą sierścią. Posiadając w domu psa lub kota, warto wybrać modele, które sprawdziły się u innych właścicieli czworonogów.
W zależności od potrzeb i wielkości mieszkania lub domu Kärcher oferuje odkurzacze:
● pionowe – np. kompaktowy VC 5 z doskonałym systemem filtracji i możliwością zamontowania turboszczotki,
● workowe – ciche z dużą mocą ssącą,
● bezworkowe – np. VC 3 o wysokiej mocy ssania, niezależnie od stopnia napełnienia zbiornika, z filtrem HEPA 12,
● z filtrem wodnym – DS 6 jest polecany szczególnie dla właścicieli zwierząt,
● parowe – SV 7 to urządzenie wielofunkcyjne 3 w 1: czyści parowo, odsysa oraz zbiera suche śmieci jednocześnie,
● wielofunkcyjne uniwersalne – przydadzą się do czyszczenia wielu różnych powierzchni w domu i nie tylko,
● piorące – szybkie czyszczenie dywanów i tapicerki,
● robot sprzątający.
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Wielu właścicieli czworonogów szczególnie poleca automatyczne roboty sprzątające. Ich główną zaletą jest samodzielne odkurzanie bez wysiłku ze strony domowników. Urządzenie to wyposażone jest w wydajny system zbierania zanieczyszczeń, a dodatkowo dzięki aplikacji, można zaprogramować harmonogram sprzątania i zapomnieć o codziennym odkurzaniu. Automatyczny robot sprzątający sierść psa i kota to najlepszy wybór, ułatwiający utrzymanie porządku w domu.
Usuwanie mokrych zabrudzeń zwierzęcych z podłóg twardych
Samo odkurzanie jednak nie wystarczy. Czworonogi, szczególnie te, które swobodnie przemieszczają się między domem a dworem, ale także te spacerujące na smyczy, nanoszą do domu sporo błota i piachu. Mokrą i zabrudzoną podłogę trzeba myć nawet kilka razy dziennie. Tradycyjne czyszczenie jest uciążliwe, ponieważ luźne zabrudzenia trzeba najpierw odkurzyć (problem z mokrym błotem), a następnie umyć przy pomocy mopa i wiadra.
Czy mycie podłogi w domu ze zwierzętami może być proste, szybkie i bezwysiłkowe? Kärcher z myślą o wygodzie zaprojektował innowacyjne urządzenie 2 w 1 – mop elektryczny, który myje podłogi bez ich wcześniejszego odkurzania. To oznacza, że sprzątanie jest o 50% szybsze niż w przypadku tradycyjnych metod, a dodatkowo, dzięki przemyślanej konstrukcji, o 20% wydajniejsze.
Fot.: mop elektryczny pozwoli szybko usunąć błoto naniesione przez psa. Podłoga sucha w dwie minuty!
Jak działa mop elektryczny Kärcher? Jego konstrukcja opiera się na systemie 2 zbiorników. Czysta woda z jednego pojemnika stale nawilża szybko obracające się pady z mikrofibry, które skutecznie zbierają zabrudzenia, w tym sierść zwierząt. Jednocześnie system odkurzający zasysa z nich brudną wodę do drugiego zbiornika. Wszystko w jednym przejściu roboczym. Przy tym mop elektryczny zostawia małą wilgoć resztkową (podłoga jest sucha po 2 minutach) i dzięki temu nadaje się do mycia wszystkich rodzajów podłóg. Dodatkową zaletą jest praktyczna funkcja samoczyszczenia. Wiele modeli występuje w wygodnej wersji bezprzewodowej.
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Jak usunąć zapach moczu psa lub kota z dywanu, kanapy?
Koty i psy w domu to nie tylko zabrudzenia, ale także czasem nieprzyjemny zapach. Zwłaszcza młode zwierzęta, gdy nie są jeszcze nauczone załatwiania swoich potrzeb fizjologicznych na zewnątrz czy w kuwecie, często robią to w domu. O ile zdarzy się to na podłodze, to można w prosty sposób usunąć kłopotliwe zabrudzenia. Większy problem pojawia się, gdy potrzeby zostaną załatwione na dywanie lub tapicerowanych meblach.
Jak usunąć zapach moczu z dywanu lub kanapy? Najlepszym rozwiązaniem jest dobrej jakości odkurzacz, a szczególnie z funkcją prania. Dzięki temu można gruntownie odświeżyć dywany, wykładziny i tapicerowane meble. Ogromną zaletą odkurzaczy piorących zasysanie brudnej wody do zbiornika. Tradycyjne ręczne pranie jest nieefektywne, ponieważ zanieczyszczenia są wcierane do wnętrza dywanu. Odkurzacze piorące nie tylko skutecznie czyszczą, ale także neutralizują zapachy, ponieważ cały brud jest usuwany.
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Wybierając odkurzacz piorący, warto postawić na sprawdzony model, który nie tylko skutecznie czyści, ale także ma dużą moc ssącą i dokładnie zasysa wodę z czyszczonej powierzchni. Dzięki temu czas schnięcia jest zaskakująco krótki. Godne polecenia są odkurzacze piorące do użytku domowego z linii SE marki Kärcher, charakteryzujące się doskonałymi właściwościami ssącymi oraz wyposażone w praktyczne ssawki.
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Właścicieli zwierząt powinny zainteresować także parownice. Dlaczego warto posiadać myjkę parową w domu ze zwierzętami? Przede wszystkim z uwagi na jej działanie dezynfekujące i neutralizujące nieprzyjemne zapachy. Parownicą można wyczyścić prawie wszystkie powierzchnie w domu, a gorąca para wodna pod wysokim ciśnieniem skutecznie usuwa 99,999% bakterii i wirusów. Dzięki temu zyskujemy pewność, że podłogi i dywany są higienicznie czyste, nawet gdy w domu mieszkają zwierzęta. Co najważniejsze, parownice usuwają zabrudzenia bez użycia detergentów, przez co są ekologiczne i przyjazne nie tylko dla zdrowia ludzi, ale i czworonogów.
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Czyszczenie kuwety
Nieprzyjemny zapach kociego moczu w domu to zwykle wina niewłaściwego czyszczenia kuwety. Tylko regularne i systematyczne sprzątanie zapobiega przykrej woni i namnażaniu się bakterii, które mogą być groźne nie tylko dla kota, ale też dla domowników.
Jak pozbyć się zapachu kociego moczu? Podstawą jest regularna wymiana żwirku w kuwecie. Dla zachowania wysokiego poziomu czystości pojemnik należy także dokładnie umyć i wypłukać.
Dla jeszcze większej higieny można sięgnąć po parownicę. Czyszczenie parowe, jak wiadomo, jest uznawane za najskuteczniejszą metodę usuwania zabrudzeń i szkodliwych drobnoustrojów. Dlatego warto dodatkowo zdezynfekować w ten sposób kocią kuwetę. Wówczas mamy pewność, że pojemnik jest czysty i bezpieczny dla otoczenia. Pozbędziemy się również uciążliwej woni kociego moczu.