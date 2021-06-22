Pies lub kot w domu: jak i czym sprzątać sierść, usuwać zapach?

Typowe zabrudzenia w domu ze zwierzęciem

Kot czy pies w domu to nie tylko radość i zabawa, ale także obowiązki, a jednym z najważniejszych jest regularne sprzątanie po pupilach. Zwierzęta swobodnie przemieszczające się po mieszkaniu roznoszą różnego rodzaju zanieczyszczenia:

● Wszechobecna sierść, którą przyczepia się do wielu mebli i wyposażenia domu. Jest na podłodze, dywanie, kanapie, meblach, a także na ubraniach. Co najgorsze, sierść jest trudna do usunięcia, a problemu nie da się całkowicie wyeliminować.

● Błoto i piach, które psy i koty nanoszą na łapach z zewnątrz, zwłaszcza w deszczowe dni.

● Koty rozsypują i roznoszą po domu żwirek z kuwety. Jest to jeszcze bardziej problematyczne, ponieważ drobiny docierają we wszystkie zakamarki domu.

● Psy i koty potrafią także robić bałagan. W zależności od ich pomysłowości i stopnia znudzenia, mogą pogryźć lub zniszczyć wiele przedmiotów w domu, od roślin poprzez własne zabawki aż po meble.

● Okolice misek zwierząt domowych zwykle nie są czyste. Rozsypana karma, jedzenie na podłodze czy rozlana woda to norma. Tego typu zabrudzenia tworzą lepkie plamy i szybko zasychają.

● Zwierzęta mieszkające w domu to także problem z nieprzyjemnym zapachem. Przyczyną uciążliwej woni psiej sierści może być wiele czynników – od niewłaściwej pielęgnacji po złą dietę. Źródłem nieprzyjemnego zapachu może być też mocz czworonogów oraz kocia kuweta.

Rozwiązaniem tych wszystkich problemów jest regularne sprzątanie w domu, w którym mieszkają czworonogi. Dbanie o higienę jest konieczne nie tylko ze względów wizualnych, ale przede wszystkim zdrowotnych. Systematyczne czyszczenie powierzchni pomoże ograniczyć namnażanie się bakterii i innych drobnoustrojów, ale także ułatwi sprzątanie. Im dłużej sierść i inne zabrudzenia nie są ruszane, tym trudniej potem je usunąć. Jak pozbyć się z domu sierści i nieprzyjemnych zapachów zwierząt domowych?