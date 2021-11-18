Kosa spalinowa czy elektryczna podkaszarka akumulatorowa?
Koszenie i pielęgnacja trawnika wymagają odpowiedniego sprzętu. Do wyboru mamy kosiarki, wykaszarki i podkaszarki oraz nożyce do trawy. Każde urządzenie ma nieco inny zakres zastosowania. Kiedy przydają się wykaszarka i podkaszarka? Co różni te sprzęty? Lepiej sprawdzi się podkaszarka czy kosa spalinowa? Czym się kierować przy wyborze? Sprawdź!
Kosa a podkaszarka – różnice i podobieństwa
Do koszenia i pielęgnacji trawnika przeznaczone są różne sprzęty ogrodowe. Wśród nich znajdują się podkaszarka i wykaszarka, które uzupełniają pracę kosiarki, a czasem ją zastępują. Wykorzystywane są do różnych prac w ogrodzie.
Przede wszystkim służą do koszenia trawy w miejscach, do których nie dociera tradycyjna kosiarka. Doskonale radzą sobie z bardziej wymagającymi zadaniami, czyli ze ścinaniem wysokiej i gęstej trawy >>, chwastów oraz zarośli na zaniedbanych działkach. Bez problemu koszą też na terenach pochyłych, o nierównym ukształtowaniu czy kamienistej nawierzchni. Wykorzystywane są także do dbania o detale - przycinanie krawędzi trawnika, ścinanie trawy rosnącej wokół drzewek i innych przeszkód, a także przy budynkach oraz ogrodzeniu. Podkaszarka i wykaszarka wizualnie są do siebie podobne, jednak różnią się pod względem wydajności i funkcjonalności.
Wykaszarka, znana także jako kosa mechaniczna, to urządzenie zasilane silnikiem spalinowym. Cechuje się dużą mocą, wysoką wydajnością i szerokim zasięgiem cięcia. Może być wyposażona w ostrza tnące lub noże do twardej roślinności. Przeznaczona jest do intensywnych i wymagających prac na rozległych terenach. Kosa spalinowa bardzo często jest wykorzystywana przez profesjonalistów zajmujących się utrzymaniem zieleni.
Podkaszarka natomiast, inaczej trymer, to sprzęt wyposażony w silnik o mniejszej mocy, najczęściej elektryczny, ale także spalinowy, oraz żyłkę stanowiąca element tnący. Z uwagi na ograniczoną wydajność ma węższy zakres zastosowania. Najczęściej podkaszarka jest wykorzystywana jako uzupełnienie dla pracy kosiarki do pielęgnacji trawników przydomowych oraz zadbanych działek.
Podkaszarka elektryczna czy kosa spalinowa? Zależy od Twoich potrzeb!
Wielu właścicieli ogrodów i działek ma dylemat w kwestii zakupu odpowiedniego urządzenia koszącego. Co wybrać – kosę spalinową czy podkaszarkę elektryczną? Warto rozważyć kilka aspektów, które pomogą rozwiązać problem.
Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę rodzaj powierzchni i zagospodarowanie terenu. Do koszenia trudnego w pielęgnacji, zarośniętego ogrodu lepiej sprawdzi się kosa spalinowa. Podobnie jak w przypadku nierównej i pagórkowatej powierzchni.
Natomiast podkaszarka elektryczna to dobry wybór dla właścicieli zadbanych trawników. Sprawdzi się także do pielęgnacji ogrodów z dużą ilością przeszkód, takich jak rabaty kwiatowe czy elementy małej architektury i wąskich przejść. Podkaszarka jest przydatna do koszenia ogrodów o stromej, nierównej lub kamienistej powierzchni. W przypadku niewielkich ogrodów może nawet zastąpić tradycyjną kosiarkę.
Fot.: Podkaszarka akumulatorowa zapewnia swobodę ruchów i dostęp do zakamarków ogrodu
Kolejna kwestia to wielkość ogrodu. Do pielęgnacji dużych terenów sprawdzi się zarówno kosa spalinowa, jak i podkaszarka elektryczna, ale w wersji akumulatorowej, która zapewnia nieograniczony zasięg pracy. Istotny jest zatem także sposób zasilania. Brak źródła prądu eliminuje urządzenia elektryczne.
Wybierając między kosą spalinową a podkaszarką elektryczną, należy także uwzględnić komfort i ergonomię pracy. Przede wszystkim chodzi o wagę urządzenia. Im lżejsze, tym wygodniejsza i mniej męcząca jest praca. Warto zwrócić uwagę na wyprofilowanie uchwytów i możliwość regulacji drążka do wzrostu operatora. Zachowanie prawidłowej pozycji roboczej pozwala uniknąć obciążenia pleców i urazów.
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Kosa spalinowa – wady i zalety
Kosa spalinowa jako urządzenie o dużej mocy sprawdzi się do wymagających zastosowań. Silnik spalinowy, który co prawda zapewnia wysoką wydajność i mobilność, stanowi jednocześnie pewne ograniczenie.
Obsługa kosy spalinowej wymaga pewnej wiedzy i umiejętności. Nie jest to zatem urządzenie dla mało doświadczonych ogrodników. Silnik spalinowy wymaga zastosowania odpowiedniej mieszanki paliwowo-olejowej. Trzeba ponadto go regularnie czyścić (zwłaszcza filtr powietrza) i serwisować (wymiana części eksploatacyjnych, np. świece zapłonowe).
Silnik spalinowy zapewnia dużą moc, ale efektami ubocznym jego pracy są szkodliwe spaliny, wysoki poziom hałasu oraz emisja drgań, które powodują dyskomfort. Nie jest to zatem rozwiązanie przyjazne dla środowiska, zdrowia, otoczenia ani operatora. Zwłaszcza sąsiedzi mogą narzekać na zbyt duży hałas.
Kolejną wadą kosy spalinowej jest duża masa urządzenia, która przekłada się na mniejszy komfort pracy i szybsze zmęczenie operatora. Urządzenia mogą ważyć nawet 8 kg, co przy długim użytkowaniu stanowi poważny problem. Poza tym ciężką kosą trudniej manewrować i wymaga to więcej wysiłku.
Podsumowując, kosa spalinowa oferuje wysoką wydajność, ale też niski poziom komfortu pracy. Sprawdza się do intensywnych prac, a zwłaszcza do użytku profesjonalnego lub pielęgnacji rozległych terenów.
Podkaszarka elektryczna – przewodowa czy akumulatorowa?
Podkaszarka elektryczna stanowi doskonałą alternatywę dla kosy spalinowej w sytuacji, gdy nie jest wymagana duża wydajność. Na rynku dostępne są wersje zasilane sieciowo i akumulatorowo. Którą wybrać?
Podkaszarka elektryczna zasilana sieciowo jest lekka i cicho pracuje, dzięki czemu zapewnia przyjazne warunki operatorowi. Nie wymaga skomplikowanej obsługi ani konserwacji oraz jest tania w eksploatacji. Największą wadą jest zakres pracy ograniczony przez przewód. Kabel utrudnia manewrowanie, plącze się i zaczepia o rośliny oraz stwarza niebezpieczeństwo – można go przez nieuwagę przeciąć.
Fot.: Podkaszarka bateryjna – najwygodniejszy rodzaj podkaszarki
Najlepszym wyborem jest podkaszarka akumulatorowa. Posiada zalety urządzenia elektrycznego – ma lekką konstrukcję, generuje niski poziom hałasu, nie emituje spalin, jest łatwa w obsłudze, a z drugiej strony eliminuje największą wadę, czyli konieczność zasilania sieciowego. Zastosowanie baterii pozwala na swobodną pracę w dowolnym miejscu i zapewnia większe bezpieczeństwo. Podkaszarka akumulatorowa łączy w sobie atuty urządzeń elektrycznych i spalinowych, ale nie posiada ich ograniczeń. Gwarantuje efektywną pracę w komfortowych warunkach.
Czy podkaszarka może zastąpić kosę spalinową?
Kosa spalinowa i podkaszarka akumulatorowa to w gruncie rzeczy dwa odmienne urządzenia o innej budowie, sposobie działania i w konsekwencji różnym obszarze zastosowań. Pierwsze z urządzeń radzi sobie z nawet najtrudniejszymi zadaniami. Ścina gęste, wysokie trawy, zarośla, a nawet młode drzewka. Przy tym duża moc sprawia, że praca jest szybka i wydajna.
Podkaszarka w pewnym zakresie może zastąpić kosę spalinową, ale nie jest to jej odpowiednik ani zamiennik. Niemniej w przypadku sporadycznego użytkowania wykaszarki, nie jest to opłacalna inwestycja. Cena dobrej jakości kosy spalinowej jest dość wysoka. Z drugiej strony zakup urządzenia z najniższej półki cenowej także nie rozwiązuje problemu. W takiej sytuacji lepiej postawić na solidną i niezawodną podkaszarkę akumulatorową. Kärcher oferuje mocne maszyny, które można wykorzystywać do różnego typu zadań.
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Jaką podkaszarkę kupić, aby potem nie żałować?
Kärcher oferuje różne modele podkaszarek akumulatorowych. Dostępne są urządzenia zasilane baterią 18 V odpowiednie do małych ogrodów i niewymagających zastosowań, ale także mocne jednostki z akumulatorem 36 V o dużej wydajności, które sprawdzą się do koszenia wysokiej, gęstej trawy czy zarośli.
Akumulatorowe podkaszarki Kärcher wyróżniają się praktycznymi funkcjami, które ułatwiają pracę. Wyposażone są w skręcaną żyłkę gwarantująca precyzyjne cięcie trawy, automatyczną regulację jej długości oraz obrotową głowicę zapewniająca czyste cięcie przy krawędziach. Mogą być także wyposażone w noże tnące do bardziej wymagających zastosowań. Posiadają ponadto osłony chroniące zarówno operatora, jak i rośliny przed uszkodzeniem. Ergonomiczna konstrukcja przekłada się na wysoki poziom komfortu pracy.
Fot.: Wymiana żyłki w podkaszarce Kärcher
Zaletą akumulatorowych podkaszarek jest także wymienna bateria z technologią Real Time i wyświetlaczem LCD wskazującym pozostały czas pracy i ładowania oraz procentową pojemność. Co więcej, akumulatory są kompatybilne z innymi urządzeniami Kärcher o tej samej klasie napięcia, które pracują w oparciu o uniwersalną platformę bateryjną marki.
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