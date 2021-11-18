Kosa spalinowa czy elektryczna podkaszarka akumulatorowa?

Kosa a podkaszarka – różnice i podobieństwa

Do koszenia i pielęgnacji trawnika przeznaczone są różne sprzęty ogrodowe. Wśród nich znajdują się podkaszarka i wykaszarka, które uzupełniają pracę kosiarki, a czasem ją zastępują. Wykorzystywane są do różnych prac w ogrodzie.

Przede wszystkim służą do koszenia trawy w miejscach, do których nie dociera tradycyjna kosiarka. Doskonale radzą sobie z bardziej wymagającymi zadaniami, czyli ze ścinaniem wysokiej i gęstej trawy >>, chwastów oraz zarośli na zaniedbanych działkach. Bez problemu koszą też na terenach pochyłych, o nierównym ukształtowaniu czy kamienistej nawierzchni. Wykorzystywane są także do dbania o detale - przycinanie krawędzi trawnika, ścinanie trawy rosnącej wokół drzewek i innych przeszkód, a także przy budynkach oraz ogrodzeniu. Podkaszarka i wykaszarka wizualnie są do siebie podobne, jednak różnią się pod względem wydajności i funkcjonalności.

Wykaszarka, znana także jako kosa mechaniczna, to urządzenie zasilane silnikiem spalinowym. Cechuje się dużą mocą, wysoką wydajnością i szerokim zasięgiem cięcia. Może być wyposażona w ostrza tnące lub noże do twardej roślinności. Przeznaczona jest do intensywnych i wymagających prac na rozległych terenach. Kosa spalinowa bardzo często jest wykorzystywana przez profesjonalistów zajmujących się utrzymaniem zieleni.

Podkaszarka natomiast, inaczej trymer, to sprzęt wyposażony w silnik o mniejszej mocy, najczęściej elektryczny, ale także spalinowy, oraz żyłkę stanowiąca element tnący. Z uwagi na ograniczoną wydajność ma węższy zakres zastosowania. Najczęściej podkaszarka jest wykorzystywana jako uzupełnienie dla pracy kosiarki do pielęgnacji trawników przydomowych oraz zadbanych działek.