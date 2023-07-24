Kiedy pryskać drzewa owocowe? Kalendarz oprysków
Opryski drzew owocowych to jeden z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych, który pomaga utrzymać rośliny w dobrej kondycji i uzyskać obfite plony. To skuteczna metoda zapobiegania i zwalczania chorób oraz szkodników. Sprawdź, kiedy, jak i czym opryskiwać drzewa owocowe?
Czy i dlaczego powinno się opryskiwać drzewa owocowe?
Opryskiwanie drzew owocowych jest ważnym elementem ich pielęgnacji. Zabieg ten wykonuje się w celu:
- zapobiegania chorobom – opryski zapobiegają rozwojowi chorób, takich jak np. parch, mączniak, szara pleśń czy rdza oraz chronią drzewa owocowe przed ich negatywnym wpływem, co minimalizuje ryzyko utraty plonów,
- zwalczania szkodników – opryskiwanie pozwala skutecznie zwalczać szkodniki (np. mszyce, przędziorki), które mogą powodować poważne uszkodzenia drzew owocowych,
- poprawy plonowania – ochrona roślin przed szkodnikami i chorobami przyczynia się do ich lepszego plonowania, co przekłada się na obfite zbiory i lepszą jakość owoców.
Wykonywanie oprysku drzew owocowych wymaga jednak wiedzy i ostrożności. Ważne jest stosowanie odpowiednich środków, prawidłowej techniki oraz przestrzeganie terminów aplikacji. Podstawą jest jednak rozpoznanie problemu, aby dobrać właściwą metodę walki.
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Efektywna kontrola drzew owocowych przed pierwszymi opryskami – jak ją przeprowadzić?
Przed przystąpieniem do oprysków drzew owocowych istotne jest przeprowadzenie kontroli. Podczas obserwacji przyjrzyj się roślinom, zwracając uwagę na ich poszczególne części – liście, pędy czy owoce. Poszukaj oznak uszkodzeń, takich jak: plamy, przebarwienia, zniekształcenia czy śladów obecności owadów. Jeśli zauważysz jakieś objawy, spróbuj zidentyfikować chorobę lub szkodniki.
Oto lista najczęstszych chorób i szkodników, które atakują popularne gatunki drzew owocowych:
- szkodniki jabłoni i grusz: mszyce, bawełnice korówki, zwójki, owocówki jabłkóweczki, przędziorki
- choroby jabłoni i grusz: parch jabłoni, mączniak prawdziwy, zaraza ogniowa, szara pleśń, rdza gruszy,
- choroby brzoskwiń i nektaryn: kędzierzawość liści brzoskwiń, rak bakteryjny, mączniak prawdziwy,
- choroby wiśni i czereśni – brunatna zgnilizna drzew pestkowych, drobna plamistość drzew pestkowych
- szkodniki wiśni i czereśni – nasionnice trześniówki, mszyce.
Rozpoznanie choroby lub szkodnika pozwala dobrać odpowiedni środek, a to jest gwarancją skuteczności jego działania. Do wyboru są preparaty naturalne i chemiczne. Warto też pamiętać, że w zależności od gatunków i ich odporności na choroby czy szkodniki środki ochrony roślin można wykorzystywać prewencyjnie.
Kiedy najlepiej pryskać drzewa owocowe – kalendarz oprysków
Właściwy dobór preparatu to jednak nie wszystko. O skuteczności jego działania decydują także:
- dawka,
- faza rozwoju danego szkodnika czy choroby,
- termin zabiegu,
- warunki atmosferyczne.
Przy wyborze środków ochrony roślin bardzo ważny jest odpowiedni termin zabiegu. Jego dokładne określenie nie jest możliwe, ponieważ zależy od etapu rozwoju rośliny, a ten z kolei uzależniony jest od regionu, czynników pogodowych i gatunku drzew owocowych
Pierwsze wiosenne opryski wykonuje się w fazie bezlistnej. Ich celem jest zwalczanie szkodników zimujących i chorób grzybowych. W tym czasie można zastosować środki na parch jabłoni, brunatną zgniliznę drzew pestkowych oraz preparaty chroniące przed rakiem bakteryjnym oraz kędzierzawością liści.
W okresie nabrzmiewania pąków pryska się jabłonie, stosując środki na mączniaka prawdziwego. W tym czasie nadal stosuje się preparaty na kędzierzawość liści brzoskwiń. Ważne jest także wykonanie oprysku przeciwko przędziorkom.
Faza pękania pąków to dobry czas na opryski przeciw mszycom. Można także zabezpieczyć jabłonie i grusze przed zarazą ogniową, a brzoskwinie i morele przed mączniakiem prawdziwym. W okresie ukazywania się pierwszych liści pryska się głównie jabłonie i grusze, stosując środki na parch i mączniaka.
W zależności od gatunku wyróżnia się także różne etapy rozwoju pąków. W tym czasie wykonuje się opryski przeciwko specyficznym szkodnikom lub chorobom. Informacje na ten temat znajdują się na infografice.
W okresie kwitnienia jabłonie i grusze pryska się środkami na parch i mączniaka. Wiśnie i czereśnie mogą wymagać oprysków na raka bakteryjnego i brunatną zgniliznę drzew pestkowych. Natomiast brzoskwinie często potrzebują ochrony przed kędzierzawością liści. Koniec kwitnienia to dobry czas na opryski drzew przeciw mszycom.
Opryski po fazie kwitnienia mogą być wykonane prewencyjnie, zapewniając drzewom dodatkową ochronę przed szkodnikami (mszyce, przędziorki) i chorobami (mączniak, parch), co pozwoli uzyskać lepsze plony. W okresie rozwoju zawiązków można stosować środki na parch i mączniaka. Opryski tego typu wykonuje się także, gdy rozwijają się owoce. W tej fazie ważna jest także walka z mszycami. Po zbiorach owoców stosuje się środki na parch jabłoni (nawet na zdrowych drzewach), ponieważ jest to najczęstsza i najłatwiej rozprzestrzeniającą się choroba w sadach.
FAZA ROZWOJU
Okres bezlistny
ROŚLINA
wszystkie drzewa owocowe
brzoskwinie
RODZAJ OPRYSKU
parch jabłoni, brunatna zgnilizna drzew pestkowych, drobna plamistość liści, mszyce
kędzierzawość liści brzoskwiń
FAZA ROZWOJU
Okres nabrzmiewania pąków
ROŚLINA
wszystkie drzewa owocowe
brzoskwinie
wiśnie i czereśnie
jabłonie
RODZAJ OPRYSKU
przędziorki
rak bakteryjny, kędzierzawość liści brzoskwiń
brunatna zgnilizna drzew pestkowych
mączniak prawdziwy
FAZA ROZWOJU
Okres pękania pąków
ROŚLINA
jabłonie, grusze
brzoskwinie, morele
RODZAJ OPRYSKU
zaraza ogniowa
mączniak prawdziwy
FAZA ROZWOJU
Okres ukazywania się pierwszych liści
ROŚLINA
jabłonie, grusze
RODZAJ OPRYSKU
parch, mączniak
FAZA ROZWOJU
Okres zielonego pąka kwiatowego
ROŚLINA
jabłonie, grusze
RODZAJ OPRYSKU
gąsienice
FAZA ROZWOJU
Okres różowego pąka kwiatowego
ROŚLINA
jabłonie, grusze
RODZAJ OPRYSKU
rdza gruszy zwójki, gąsienice
FAZA ROZWOJU
Okres białego pąka kwiatowego
ROŚLINA
śliwy, czereśnie, wiśnie
RODZAJ OPRYSKU
brunatna zgnilizna drzew pestkowych, mszyce
FAZA ROZWOJU
Okres kwitnienia
ROŚLINA
jabłonie, grusze
wiśnie, czereśnie
brzoskwinie
RODZAJ OPRYSKU
parch, mączniak
brunatna zgnilizna drzew pestkowych, rak bakteryjny
kędzierzawość liści brzoskwiń
FAZA ROZWOJU
Okres końca kwitnienia
ROŚLINA
wszystkie drzewa owocowe
brzoskwinie
RODZAJ OPRYSKU
mszyce
kędzierzawość liści brzoskwiń
FAZA ROZWOJU
Okres po kwitnieniu
ROŚLINA
wiśnie
jabłonie, grusze, brzoskwinie
RODZAJ OPRYSKU
drobna plamistość drzew pestkowych
mączniak
FAZA ROZWOJU
Okres rozwoju zawiązków
ROŚLINA
jabłonie
RODZAJ OPRYSKU
parch, mączniak
FAZA ROZWOJU
Okres wzrostu owoców
ROŚLINA
jabłonie, grusze
RODZAJ OPRYSKU
parch, mączniak
FAZA ROZWOJU
Okres po zbiorach
ROŚLINA
jabłonie, grusze
RODZAJ OPRYSKU
parch
Jakie urządzenia są przydatne do oprysków drzew owocowych?
Do wykonania oprysków drzew owocowych niezbędne są opryskiwacze, które umożliwiają równomierną aplikację cieczy. Na rynku dostępne są ich różne rodzaje. Możemy wybrać opryskiwacze:
- ręczne,
- naramienne,
- plecakowe
- akumulatorowe.
Te pierwsze to proste urządzenia, które sprawdzają się w przypadku pojedynczych drzew. Modele naramienne przeznaczone są do średnich ogrodów, a plecakowe do dużych powierzchni. Natomiast opryskiwacze akumulatorowe sprawdzą się w każdym przypadku.
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W ofercie Kärcher dostępny jest opryskiwacz akumulatorowy PSU 4-18, który dzięki zasilaniu bateryjnemu eliminuje konieczność ręcznego pompowania, aby wytworzyć ciśnienie. Wykonanie oprysku wymaga jedynie naciśnięcia przycisku. Co więcej, bezprzewodowy opryskiwacz nadaje się także do nawożenia, zwalczania chwastów i precyzyjnego podlewania roślin. Dzięki regulacji strumienia ma szeroki zakres zastosowania – może rozpylać mgiełkę lub strumień punktowy.
Użytkowanie akumulatorowego opryskiwacza ogrodowego Kärcher jest komfortowe dzięki takimi rozwiązaniami, jak:
- teleskopowa lanca spryskująca – umożliwia pryskanie wysokich roślin i docieranie do trudno dostępnych miejsc,
- możliwość zablokowania spustu,
- pas na ramię do wygodnego przenoszenia,
- 4-litrowy zbiornik ze wskaźnikiem napełnienia – pozwala kontrolować poziom cieczy,
- zintegrowana miarka w zakrętce zbiornika – ułatwia przygotowywanie roztworu.
Akumulatorowy opryskiwacz PSU 4-18 stanowi doskonałe wsparcie w pielęgnacji i ochronie roślin, a przy tym poprawia komfort pracy.
Jak prawidłowo opryskiwać drzewa?
Podczas wykonywania oprysków warto pamiętać o następujących zasadach:
- Opryskiwanie drzewek owocowych należy przeprowadzać w bezwietrzny (wiatr utrudnia precyzyjną aplikację), suchy (deszcz zmywa roztwór) i pochmurny dzień (słońce w połączeniu z opryskiem może poparzyć rośliny).
- Zabieg wykonuje się wcześnie rano lub wieczorem, po oblocie pszczół.
- Dla chemicznych środków ochrony roślin optymalna temperatura to 10–25°C (mają najskuteczniejsze działanie).
- Środki ochrony roślin należy rozprowadzić dokładnie po całej roślinie w dawce zalecanej przez producenta.
Jakie drzewa owocowe warto posadzić?
Nic tak nie cieszy, jak owoce zerwane prosto z drzewa. Są nie tylko smaczne i zdrowe, ale także zawsze świeże. Nawet w najmniejszym ogrodzie warto znaleźć miejsce na posadzenie drzew owocowych. Można przykładowo wybrać odmiany karłowe. Poza tym najlepiej sadzić drzewka, które są mało podatne na choroby i odporne na niskie temperatury. Szczególnie polecane są: jabłonie, grusze, śliwy i wiśnie. Nie mniej popularne są także: brzoskwinie, morele i czereśnie.