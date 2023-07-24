Kiedy pryskać drzewa owocowe? Kalendarz oprysków

Kiedy najlepiej pryskać drzewa owocowe – kalendarz oprysków

Właściwy dobór preparatu to jednak nie wszystko. O skuteczności jego działania decydują także:

dawka,

faza rozwoju danego szkodnika czy choroby,

termin zabiegu,

warunki atmosferyczne.

Przy wyborze środków ochrony roślin bardzo ważny jest odpowiedni termin zabiegu. Jego dokładne określenie nie jest możliwe, ponieważ zależy od etapu rozwoju rośliny, a ten z kolei uzależniony jest od regionu, czynników pogodowych i gatunku drzew owocowych

Pierwsze wiosenne opryski wykonuje się w fazie bezlistnej. Ich celem jest zwalczanie szkodników zimujących i chorób grzybowych. W tym czasie można zastosować środki na parch jabłoni, brunatną zgniliznę drzew pestkowych oraz preparaty chroniące przed rakiem bakteryjnym oraz kędzierzawością liści.

W okresie nabrzmiewania pąków pryska się jabłonie, stosując środki na mączniaka prawdziwego. W tym czasie nadal stosuje się preparaty na kędzierzawość liści brzoskwiń. Ważne jest także wykonanie oprysku przeciwko przędziorkom.

Faza pękania pąków to dobry czas na opryski przeciw mszycom. Można także zabezpieczyć jabłonie i grusze przed zarazą ogniową, a brzoskwinie i morele przed mączniakiem prawdziwym. W okresie ukazywania się pierwszych liści pryska się głównie jabłonie i grusze, stosując środki na parch i mączniaka.

W zależności od gatunku wyróżnia się także różne etapy rozwoju pąków. W tym czasie wykonuje się opryski przeciwko specyficznym szkodnikom lub chorobom. Informacje na ten temat znajdują się na infografice.

W okresie kwitnienia jabłonie i grusze pryska się środkami na parch i mączniaka. Wiśnie i czereśnie mogą wymagać oprysków na raka bakteryjnego i brunatną zgniliznę drzew pestkowych. Natomiast brzoskwinie często potrzebują ochrony przed kędzierzawością liści. Koniec kwitnienia to dobry czas na opryski drzew przeciw mszycom.

Opryski po fazie kwitnienia mogą być wykonane prewencyjnie, zapewniając drzewom dodatkową ochronę przed szkodnikami (mszyce, przędziorki) i chorobami (mączniak, parch), co pozwoli uzyskać lepsze plony. W okresie rozwoju zawiązków można stosować środki na parch i mączniaka. Opryski tego typu wykonuje się także, gdy rozwijają się owoce. W tej fazie ważna jest także walka z mszycami. Po zbiorach owoców stosuje się środki na parch jabłoni (nawet na zdrowych drzewach), ponieważ jest to najczęstsza i najłatwiej rozprzestrzeniającą się choroba w sadach.