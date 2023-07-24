Kiedy pryskać drzewa owocowe? Kalendarz oprysków

Opryski drzew owocowych to jeden z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych, który pomaga utrzymać rośliny w dobrej kondycji i uzyskać obfite plony. To skuteczna metoda zapobiegania i zwalczania chorób oraz szkodników. Sprawdź, kiedy, jak i czym opryskiwać drzewa owocowe?

Kiedy pryskać drzewka owocowe?

Czy i dlaczego powinno się opryskiwać drzewa owocowe?

Opryskiwanie drzew owocowych jest ważnym elementem ich pielęgnacji. Zabieg ten wykonuje się w celu:

  • zapobiegania chorobom – opryski zapobiegają rozwojowi chorób, takich jak np. parch, mączniak, szara pleśń czy rdza oraz chronią drzewa owocowe przed ich negatywnym wpływem, co minimalizuje ryzyko utraty plonów,
  • zwalczania szkodników – opryskiwanie pozwala skutecznie zwalczać szkodniki (np. mszyce, przędziorki), które mogą powodować poważne uszkodzenia drzew owocowych,
  • poprawy plonowania – ochrona roślin przed szkodnikami i chorobami przyczynia się do ich lepszego plonowania, co przekłada się na obfite zbiory i lepszą jakość owoców.

Wykonywanie oprysku drzew owocowych wymaga jednak wiedzy i ostrożności. Ważne jest stosowanie odpowiednich środków, prawidłowej techniki oraz przestrzeganie terminów aplikacji. Podstawą jest jednak rozpoznanie problemu, aby dobrać właściwą metodę walki.

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Efektywna kontrola drzew owocowych przed pierwszymi opryskami – jak ją przeprowadzić?

Przed przystąpieniem do oprysków drzew owocowych istotne jest przeprowadzenie kontroli. Podczas obserwacji przyjrzyj się roślinom, zwracając uwagę na ich poszczególne części – liście, pędy czy owoce. Poszukaj oznak uszkodzeń, takich jak: plamy, przebarwienia, zniekształcenia czy śladów obecności owadów. Jeśli zauważysz jakieś objawy, spróbuj zidentyfikować chorobę lub szkodniki.

Oto lista najczęstszych chorób i szkodników, które atakują popularne gatunki drzew owocowych:

  • szkodniki jabłoni i grusz: mszyce, bawełnice korówki, zwójki, owocówki jabłkóweczki, przędziorki
  • choroby jabłoni i grusz: parch jabłoni, mączniak prawdziwy, zaraza ogniowa, szara pleśń, rdza gruszy,
  • choroby brzoskwiń i nektaryn: kędzierzawość liści brzoskwiń, rak bakteryjny, mączniak prawdziwy,
  • choroby wiśni i czereśni – brunatna zgnilizna drzew pestkowych, drobna plamistość drzew pestkowych
  • szkodniki wiśni i czereśni – nasionnice trześniówki, mszyce.

Rozpoznanie choroby lub szkodnika pozwala dobrać odpowiedni środek, a to jest gwarancją skuteczności jego działania. Do wyboru są preparaty naturalne i chemiczne. Warto też pamiętać, że w zależności od gatunków i ich odporności na choroby czy szkodniki środki ochrony roślin można wykorzystywać prewencyjnie.

Mężczyzna w letnim stroju idzie przez ogród, niosąc akumulatorowy opryskiwacz ciśnieniowy. W tle zachodzące słońce.

Kiedy najlepiej pryskać drzewa owocowe – kalendarz oprysków

Właściwy dobór preparatu to jednak nie wszystko. O skuteczności jego działania decydują także:

  • dawka,
  • faza rozwoju danego szkodnika czy choroby,
  • termin zabiegu,
  • warunki atmosferyczne.

Przy wyborze środków ochrony roślin bardzo ważny jest odpowiedni termin zabiegu. Jego dokładne określenie nie jest możliwe, ponieważ zależy od etapu rozwoju rośliny, a ten z kolei uzależniony jest od regionu, czynników pogodowych i gatunku drzew owocowych

Pierwsze wiosenne opryski wykonuje się w fazie bezlistnej. Ich celem jest zwalczanie szkodników zimujących i chorób grzybowych. W tym czasie można zastosować środki na parch jabłoni, brunatną zgniliznę drzew pestkowych oraz preparaty chroniące przed rakiem bakteryjnym oraz kędzierzawością liści.

W okresie nabrzmiewania pąków pryska się jabłonie, stosując środki na mączniaka prawdziwego. W tym czasie nadal stosuje się preparaty na kędzierzawość liści brzoskwiń. Ważne jest także wykonanie oprysku przeciwko przędziorkom.

Faza pękania pąków to dobry czas na opryski przeciw mszycom. Można także zabezpieczyć jabłonie i grusze przed zarazą ogniową, a brzoskwinie i morele przed mączniakiem prawdziwym. W okresie ukazywania się pierwszych liści pryska się głównie jabłonie i grusze, stosując środki na parch i mączniaka.

W zależności od gatunku wyróżnia się także różne etapy rozwoju pąków. W tym czasie wykonuje się opryski przeciwko specyficznym szkodnikom lub chorobom. Informacje na ten temat znajdują się na infografice.

W okresie kwitnienia jabłonie i grusze pryska się środkami na parch i mączniaka. Wiśnie i czereśnie mogą wymagać oprysków na raka bakteryjnego i brunatną zgniliznę drzew pestkowych. Natomiast brzoskwinie często potrzebują ochrony przed kędzierzawością liści. Koniec kwitnienia to dobry czas na opryski drzew przeciw mszycom.

Opryski po fazie kwitnienia mogą być wykonane prewencyjnie, zapewniając drzewom dodatkową ochronę przed szkodnikami (mszyce, przędziorki) i chorobami (mączniak, parch), co pozwoli uzyskać lepsze plony. W okresie rozwoju zawiązków można stosować środki na parch i mączniaka. Opryski tego typu wykonuje się także, gdy rozwijają się owoce. W tej fazie ważna jest także walka z mszycami. Po zbiorach owoców stosuje się środki na parch jabłoni (nawet na zdrowych drzewach), ponieważ jest to najczęstsza i najłatwiej rozprzestrzeniającą się choroba w sadach.

FAZA ROZWOJU

Okres bezlistny

ROŚLINA

wszystkie drzewa owocowe

brzoskwinie

RODZAJ OPRYSKU

parch jabłoni, brunatna zgnilizna drzew pestkowych, drobna plamistość liści, mszyce

kędzierzawość liści brzoskwiń

FAZA ROZWOJU

Okres nabrzmiewania pąków

ROŚLINA

wszystkie drzewa owocowe

brzoskwinie

wiśnie i czereśnie

jabłonie

RODZAJ OPRYSKU

przędziorki

rak bakteryjny, kędzierzawość liści brzoskwiń

brunatna zgnilizna drzew pestkowych

mączniak prawdziwy

FAZA ROZWOJU

Okres pękania pąków

ROŚLINA

jabłonie, grusze

brzoskwinie, morele

RODZAJ OPRYSKU

zaraza ogniowa

mączniak prawdziwy

FAZA ROZWOJU

Okres ukazywania się pierwszych liści

ROŚLINA

jabłonie, grusze

RODZAJ OPRYSKU

parch, mączniak

FAZA ROZWOJU

Okres zielonego pąka kwiatowego

ROŚLINA

jabłonie, grusze

RODZAJ OPRYSKU

gąsienice

FAZA ROZWOJU

Okres różowego pąka kwiatowego

ROŚLINA

jabłonie, grusze

RODZAJ OPRYSKU

rdza gruszy zwójki, gąsienice

FAZA ROZWOJU

Okres białego pąka kwiatowego

ROŚLINA

śliwy, czereśnie, wiśnie

RODZAJ OPRYSKU

brunatna zgnilizna drzew pestkowych, mszyce

FAZA ROZWOJU

Okres kwitnienia

ROŚLINA

jabłonie, grusze

wiśnie, czereśnie

brzoskwinie

RODZAJ OPRYSKU

parch, mączniak

brunatna zgnilizna drzew pestkowych, rak bakteryjny

kędzierzawość liści brzoskwiń

FAZA ROZWOJU

Okres końca kwitnienia

ROŚLINA

wszystkie drzewa owocowe

brzoskwinie

RODZAJ OPRYSKU

mszyce

kędzierzawość liści brzoskwiń

FAZA ROZWOJU

Okres po kwitnieniu

ROŚLINA

wiśnie

jabłonie, grusze, brzoskwinie

RODZAJ OPRYSKU

drobna plamistość drzew pestkowych

mączniak

FAZA ROZWOJU

Okres rozwoju zawiązków

ROŚLINA

jabłonie

RODZAJ OPRYSKU

parch, mączniak

FAZA ROZWOJU

Okres wzrostu owoców

ROŚLINA

jabłonie, grusze

RODZAJ OPRYSKU

parch, mączniak

FAZA ROZWOJU

Okres po zbiorach

ROŚLINA

jabłonie, grusze

RODZAJ OPRYSKU

parch

Jakie urządzenia są przydatne do oprysków drzew owocowych?

Do wykonania oprysków drzew owocowych niezbędne są opryskiwacze, które umożliwiają równomierną aplikację cieczy. Na rynku dostępne są ich różne rodzaje. Możemy wybrać opryskiwacze:

  • ręczne,
  • naramienne,
  • plecakowe
  • akumulatorowe.

Te pierwsze to proste urządzenia, które sprawdzają się w przypadku pojedynczych drzew. Modele naramienne przeznaczone są do średnich ogrodów, a plecakowe do dużych powierzchni. Natomiast opryskiwacze akumulatorowe sprawdzą się w każdym przypadku.

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W ofercie Kärcher dostępny jest opryskiwacz akumulatorowy PSU 4-18, który dzięki zasilaniu bateryjnemu eliminuje konieczność ręcznego pompowania, aby wytworzyć ciśnienie. Wykonanie oprysku wymaga jedynie naciśnięcia przycisku. Co więcej, bezprzewodowy opryskiwacz nadaje się także do nawożenia, zwalczania chwastów i precyzyjnego podlewania roślin. Dzięki regulacji strumienia ma szeroki zakres zastosowania – może rozpylać mgiełkę lub strumień punktowy.

Użytkowanie akumulatorowego opryskiwacza ogrodowego Kärcher jest komfortowe dzięki takimi rozwiązaniami, jak:

  • teleskopowa lanca spryskująca – umożliwia pryskanie wysokich roślin i docieranie do trudno dostępnych miejsc,
  • możliwość zablokowania spustu,
  • pas na ramię do wygodnego przenoszenia,
  • 4-litrowy zbiornik ze wskaźnikiem napełnienia – pozwala kontrolować poziom cieczy,
  • zintegrowana miarka w zakrętce zbiornika – ułatwia przygotowywanie roztworu.

Akumulatorowy opryskiwacz PSU 4-18 stanowi doskonałe wsparcie w pielęgnacji i ochronie roślin, a przy tym poprawia komfort pracy.

Akumulatorowy opryskiwacz ogrodowy stoi na trawie.

Jak prawidłowo opryskiwać drzewa?

Podczas wykonywania oprysków warto pamiętać o następujących zasadach:

  • Opryskiwanie drzewek owocowych należy przeprowadzać w bezwietrzny (wiatr utrudnia precyzyjną aplikację), suchy (deszcz zmywa roztwór) i pochmurny dzień (słońce w połączeniu z opryskiem może poparzyć rośliny).
  • Zabieg wykonuje się wcześnie rano lub wieczorem, po oblocie pszczół.
  • Dla chemicznych środków ochrony roślin optymalna temperatura to 10–25°C (mają najskuteczniejsze działanie).
  • Środki ochrony roślin należy rozprowadzić dokładnie po całej roślinie w dawce zalecanej przez producenta.

Jakie drzewa owocowe warto posadzić?

Nic tak nie cieszy, jak owoce zerwane prosto z drzewa. Są nie tylko smaczne i zdrowe, ale także zawsze świeże. Nawet w najmniejszym ogrodzie warto znaleźć miejsce na posadzenie drzew owocowych. Można przykładowo wybrać odmiany karłowe. Poza tym najlepiej sadzić drzewka, które są mało podatne na choroby i odporne na niskie temperatury. Szczególnie polecane są: jabłonie, grusze, śliwy i wiśnie. Nie mniej popularne są także: brzoskwinie, morele i czereśnie.

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