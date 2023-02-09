Jakie teleskopowe nożyce do cięcia żywopłotu wybrać?
Żywopłot nie wymaga zbyt wielu zabiegów pielęgnacyjnych, ale kluczowym spośród nich jest przycinanie. Usuwanie zbyt długich pędów sprawia, że krzewy zyskują regularny kształt. Wpływa to także korzystnie na ich kondycję. Regularnie przycinany żywopłot ładnie się zagęszcza, dzięki czemu lepiej spełnia rolę zielonej ściany. Usuwanie zbędnych gałęzi może być jednak nieco utrudnione w przypadku wysokich krzewów. W takiej sytuacji możesz użyć drabiny lub teleskopowych nożyc do żywopłotu. Sprawdź, jakie wybrać!
Rodzaje teleskopowych nożyc do żywopłotu
Przycinanie żywopłotu bez nożyc nie byłoby możliwe. Dlatego na rynku sprzętów ogrodowych znajdziesz szeroki ich wybór. Jeżeli w Twoim ogrodzie rośnie wysoki żywopłot, zwróć uwagę na nożyce teleskopowe. To doskonałe rozwiązanie, jeżeli chcesz uniknąć korzystania z drabiny i ograniczyć ryzyko upadku z wysokości. Dzięki teleskopowym nożycom do gałęzi przytniesz żywopłot bezpiecznie z poziomu ziemi.
W zależności od liczby krzewów w ogrodzie, częstotliwości ich przycinania czy oczekiwanej precyzji cięcia możesz wybrać:
● ręczne nożyce do żywopłotu teleskopowe,
● elektryczne nożyce do żywopłotu na wysięgniku,
● teleskopowe nożyce do żywopłotu akumulatorowe.
Fot.: Elektryczne nożyce teleskopowe.
Elektryczne nożyce teleskopowe
Wysokie żywopłoty mają przynajmniej kilka lat, a więc ich pędy są już dość grube. Dlatego do ich przycinania zdecydowanie lepiej sprawdzają się elektryczne nożyce teleskopowe. Umożliwiają one szybkie, dokładne i niemal bezwysiłkowe usuwanie zbędnych gałęzi na wysokości.
Elektryczne nożyce teleskopowe do żywopłotu mają o wiele więcej zalet. Przede wszystkim są przyjazne dla użytkownika, a także dla środowiska. Cechują się lekką konstrukcją i łatwą obsługą. Nie generują także nadmiernego hałasu i szkodliwych spalin tak jak modele spalinowe.
Trzeba jednak mieć świadomość, że kabel zasilający ogranicza zasięg pracy – w pobliżu musi bowiem znajdować się gniazdko elektryczne. Poza tym operowanie elektrycznymi nożycami na wysięgniku z przewodem nie jest łatwe. Kabel może się zaplątać, co wpływa na komfort pracy. Istnieje także niebezpieczeństwo przypadkowego przecięcia przewodu. Natomiast ze względu na ryzyko porażenia prądem nie należy przycinać mokrych i wilgotnych gałęzi, a także używać nożyc podczas deszczu.
Akumulatorowe nożyce teleskopowe
Akumulatorowe nożyce do żywopłotu na wysięgniku to najlepsze rozwiązanie spośród dostępnych. Mają wszystkie zalety modeli elektrycznych, ale pozbawione są ich wad. Do zasilania nożyc służy bowiem akumulator, w którym skumulowana jest energia.
Wyeliminowanie kabla zasilającego sprawia, że akumulatorowe nożyce teleskopowe zapewniają niezależną pracę w dowolnym miejscu, mobilność i swobodę manewrowania. Dzięki temu możesz wygodnie przyciąć wysokie krzewy. Brak przewodu to także większe bezpieczeństwo. Dzięki akumulatorowym nożycom do żywopłotu cięcie przebiega szybko, sprawnie i nie wymaga wysiłku.
Trzeba jednak mieć świadomość, że to, co jest największą zaletą bezprzewodowych nożyc, jest jednocześnie ich wadą. Akumulator ma określoną pojemność i moc, od których zależy czas pracy oraz wydajność cięcia. Dlatego przy zakupie akumulatorowych nożyc do żywopłotu warto wybrać renomowanego producenta. To także gwarancja funkcjonalnych rozwiązań.
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Na co zwrócić uwagę przy wyborze teleskopowych nożyc do żywopłotu?
Nie każde nożyce do żywopłotu zapewniają precyzyjne cięcie czy komfortową pracę. Aby uniknąć rozczarowania, warto przed zakupem zapoznać się z najważniejszymi aspektami. Liczy się:
● Rodzaj ostrza – tylko ostre ostrze zapewnia gładkie cięcie bez szarpania, co ma znaczenie dla kondycji roślin. W akumulatorowych nożycach do żywopłotu na wysięgniku Kärcher zastosowano wysokiej jakości ostrze szlifowane diamentowo, które gwarantuje precyzyjny i równomierny efekt przycinania.
● Długość ostrza – nożyce PHG 18-45 BATTERY mają ostrze o optymalnej długości 45 cm. Dzięki temu można przycinać szerokie i gęste żywopłoty.
● Zasięg pracy, jaki zapewnia wysięgnik – teleskopowa rękojeść powinna wydłużać się na tyle, aby można było swobodnie przycinać żywopłot. Nożyce Kärcher mają wysięgnik z zasięgiem do 4 m. Dodatkowo można go zablokować za pomocą szybkozłącza na dowolnej wysokości.
● Wygodny uchwyt – przycinanie wysokiego żywopłotu to czasochłonne zajęcie, dlatego nożyce powinny mieć ergonomiczny, miękki uchwyt, który pozwala na pewny i stabilny chwyt, a jednocześnie wygodne manewrowanie.
● Waga nożyc – im lżejsze, tym większa swoboda operowania oraz mniejsze zmęczenie rąk podczas długotrwałej pracy.
● Funkcje dodatkowe – praktyczne rozwiązania znacznie ułatwiają pracę. Nożyce teleskopowe Kärcher mają funkcję piły, dzięki czemu można przecinać nawet grubsze gałęzie. Kolejną zaletą jest regulowana głowica tnąca z 4 ustawieniami kąta pochylenia do 115°. Pozwala to na przycinanie szerokiej gamy różnych kształtów żywopłotu i jednocześnie zachowanie prawidłowej pozycji roboczej.
● Wyposażenie – w zestawie z nożycami PHG 18-45 BATTERY znajduje się zgarniacz do żywopłotu, dzięki któremu ścinki nie trafią do jego wnętrza, ale obok. Pasek na ramię zapewnia optymalny rozkład masy, co odciąża ramiona podczas długich prac. Z kolei osłona ostrza chroni je przed uszkodzeniem, a jednocześnie zabezpiecza ściany czy posadzki. Dodatkowo ma zintegrowany hak, co ułatwia przechowywanie nożyc.
● Czas pracy na jednym ładowaniu (przy modelach akumulatorowych) – tanie akumulatorowe nożyce do żywopłotu mogą działać przez kilka minut, co nie jest wystarczające, aby dokładnie przyciąć krzewy. Marka Kärcher wyposażyła swoje nożyce w wymienne akumulatory 18 V, które są kompatybilne z platformą bateryjną. Ich czas działania to do 35 min (2,5 Ah) lub do 70 min (5,0 Ah). Co więcej, posiadając dwie baterie, można pracować bez przerw.
Fot.: Podcinanie żywopłotu przy pomocy nożyc teleskopowych Kärcher HGE 36/60.
Nowoczesne nożyce do żywopłotu – akumulatorowe
Obecnie największą popularnością cieszą się narzędzia ogrodowe z akumulatorem. Użytkownicy doceniają je za możliwość swobodnej pracy w dowolnym miejscu i łatwość manewrowania, ale także lekką konstrukcję i bezproblemową obsługę. Ważna jest również cicha praca i brak szkodliwych spalin. Nożyce do żywopłotu akumulatorowe nadają się do przycinania wszystkich krzewów i są odpowiednie dla każdego użytkownika, w tym dla kobiet i osób starszych. Zostały bowiem stworzone z myślą o maksymalnie łatwej i komfortowej pracy, a także odpowiedniej pielęgnacji roślin.
Zobacz film i przekonaj się, jak łatwe może być przycinanie żywopłotu przy pomocy nożyc akumulatorowych:
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