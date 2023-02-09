Jakie teleskopowe nożyce do cięcia żywopłotu wybrać?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze teleskopowych nożyc do żywopłotu?

Nie każde nożyce do żywopłotu zapewniają precyzyjne cięcie czy komfortową pracę. Aby uniknąć rozczarowania, warto przed zakupem zapoznać się z najważniejszymi aspektami. Liczy się:

● Rodzaj ostrza – tylko ostre ostrze zapewnia gładkie cięcie bez szarpania, co ma znaczenie dla kondycji roślin. W akumulatorowych nożycach do żywopłotu na wysięgniku Kärcher zastosowano wysokiej jakości ostrze szlifowane diamentowo, które gwarantuje precyzyjny i równomierny efekt przycinania.

● Długość ostrza – nożyce PHG 18-45 BATTERY mają ostrze o optymalnej długości 45 cm. Dzięki temu można przycinać szerokie i gęste żywopłoty.

● Zasięg pracy, jaki zapewnia wysięgnik – teleskopowa rękojeść powinna wydłużać się na tyle, aby można było swobodnie przycinać żywopłot. Nożyce Kärcher mają wysięgnik z zasięgiem do 4 m. Dodatkowo można go zablokować za pomocą szybkozłącza na dowolnej wysokości.

● Wygodny uchwyt – przycinanie wysokiego żywopłotu to czasochłonne zajęcie, dlatego nożyce powinny mieć ergonomiczny, miękki uchwyt, który pozwala na pewny i stabilny chwyt, a jednocześnie wygodne manewrowanie.

● Waga nożyc – im lżejsze, tym większa swoboda operowania oraz mniejsze zmęczenie rąk podczas długotrwałej pracy.

● Funkcje dodatkowe – praktyczne rozwiązania znacznie ułatwiają pracę. Nożyce teleskopowe Kärcher mają funkcję piły, dzięki czemu można przecinać nawet grubsze gałęzie. Kolejną zaletą jest regulowana głowica tnąca z 4 ustawieniami kąta pochylenia do 115°. Pozwala to na przycinanie szerokiej gamy różnych kształtów żywopłotu i jednocześnie zachowanie prawidłowej pozycji roboczej.

● Wyposażenie – w zestawie z nożycami PHG 18-45 BATTERY znajduje się zgarniacz do żywopłotu, dzięki któremu ścinki nie trafią do jego wnętrza, ale obok. Pasek na ramię zapewnia optymalny rozkład masy, co odciąża ramiona podczas długich prac. Z kolei osłona ostrza chroni je przed uszkodzeniem, a jednocześnie zabezpiecza ściany czy posadzki. Dodatkowo ma zintegrowany hak, co ułatwia przechowywanie nożyc.

● Czas pracy na jednym ładowaniu (przy modelach akumulatorowych) – tanie akumulatorowe nożyce do żywopłotu mogą działać przez kilka minut, co nie jest wystarczające, aby dokładnie przyciąć krzewy. Marka Kärcher wyposażyła swoje nożyce w wymienne akumulatory 18 V, które są kompatybilne z platformą bateryjną. Ich czas działania to do 35 min (2,5 Ah) lub do 70 min (5,0 Ah). Co więcej, posiadając dwie baterie, można pracować bez przerw.