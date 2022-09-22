Jak wyczyścić płytę indukcyjną? Sposoby na plamy i przypalenia na indukcji
Płyty indukcyjne zachwycają swoją funkcjonalnością i możliwością szybkiego gotowania. Ze względu na gładką powierzchnię i brak wystających elementów są także łatwe w czyszczeniu. Ale czy w każdej sytuacji? Problemem mogą być silniejsze zabrudzenia i plamy. Czym wyczyścić płytę indukcyjną? Jakie środki i metody są skuteczne, a jednocześnie nie powodują zarysowań na delikatnej powierzchni? Podpowiadamy, jak czyścić płytę indukcyjną.
Plamy na płycie indukcyjnej. Jakie są najczęstsze zabrudzenia?
Nowoczesna płyta indukcyjna zdobywa coraz większą popularność. Jej przewagą nad innymi rodzajami kuchenek jest szybsze gotowanie przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia prądu. Ze względu na płaską konstrukcję czyszczenie nie stanowi tak dużego wyzwania, jak w przypadku modeli gazowych. Powierzchnia płyt indukcyjnych wykonana jest ze specjalnego szkła, przez co plamy są bardziej widoczne.
Najczęściej pojawiające się plamy na płycie indukcyjnej to:
- tłuste ślady po gotowaniu i smażeniu,
- zaschnięte resztki jedzenia oraz przypalone osady,
- smugi po źle dobranym środku czyszczącym,
- białe naloty z kamienia po wykipiałej wodzie,
- ślady po mleku i potrawach mlecznych,
- plamy po cukrze i słodkich sosach,
- odciski palców i ślady po dotykaniu panelu sterowania,
- przypalenia po wykipieniu potrawy na gorącą płytę.
W zdecydowanej większości przypadków zabrudzeń i plam można się pozbyć. Wystarczy szybka reakcja oraz odpowiednie środki czyszczące i akcesoria.
Jak wyczyścić przypaloną płytę indukcyjną bez zarysowań?
Płyta indukcyjna ze względu na szklaną powierzchnię jest dość delikatna i wrażliwa na zarysowania. Warto o tym pamiętać i nie czyścić kuchenki pierwszym lepszym płynem czy zmywakiem – może to bowiem spowodować powstanie trwałych uszkodzeń. Szczególnie ostrożnym trzeba być w przypadku czarnych płyt indukcyjnych. Na białych modelach drobne rysy są praktycznie niewidoczne, co nie oznacza, że nie wpływają na eksploatację kuchenki.
Zarysowania na płycie indukcyjnej mogą powstać zwłaszcza podczas usuwania przypaleń. Ten rodzaj zabrudzeń mocno przywiera do powierzchni. Czyszczenie przypalonej płyty indukcyjnej jest dość dużym wyzwaniem. Aby nie uszkodzić kuchenki, należy unikać:
- szorowania,
- używania gąbek z szorstką powierzchnią, druciaków i ostrych myjek,
- stosowania środków o właściwościach ścierających,
- używania ostrych narzędzi.
Czytaj także: Jak wyczyścić kuchenkę gazową?
Czy domowe sposoby na czyszczenie płyty indukcyjnej działają?
Jak wyczyścić płytę indukcyjną domowymi sposobami? Przydać mogą Ci się ocet, soda oczyszczona oraz cytryna.
Domowe sposoby na czyszczenie indukcji: ocet
Ocet jest niezastąpiony do usuwania tłustych plam z płyty indukcyjnej. Co więcej, ma właściwości nabłyszczające i nie pozostawia smug.
Jak wyczyścić płytę indukcyjną octem?
Należy wymieszać go z wodą w proporcji 1:1, a następnie spryskać powierzchnię kuchenki i przetrzeć ściereczką.
W przypadku zabrudzeń z tłuszczu, które mocno przywierają, można spróbować je najpierw rozpuścić. W tym celu gąbkę nasączoną wodą z octem przykładamy do plamy. Po jakimś czasie przecieramy płytę wilgotną ściereczką.
Jak usunąć przypalenia z płyty indukcyjnej? Sodą oczyszczoną!
Soda oczyszczona to środek, który doskonale radzi sobie z przepaleniami na płycie indukcyjnej. Można ją wykorzystać na wiele sposobów. Jak wyczyścić kuchenkę indukcyjną sodą?
Wystarczy przygotować domowy płyn, mieszając proszek z wodą. Roztwór doskonale nadaje się do codziennego przecierania płyty.
Aby pozbyć się przypaleń, do sody dodaj niewielką ilość wody, aby powstała gęsta pasta. Nałóż ją na zabrudzenia i delikatnie przetrzyj gąbką. Na koniec przetrzyj płytę wilgotną ściereczką.
Czyszczenie płyty indukcyjnej cytryną
Płytę indukcyjną można także natrzeć połówką cytryny. Ze względu na swoje kwasowe właściwości sok z cytryny dobrze rozpuszcza tłuste osady, osady po mleku oraz delikatne naloty z kamienia.
Po przetarciu powierzchni warto odczekać kilka minut, a następnie zebrać zabrudzenia wilgotną ściereczką i wytrzeć płytę do sucha. Ten sposób sprawdzi się przy lekkich i świeżych plamach, natomiast przy mocnych przypaleniach konieczne będzie użycie specjalnego środka do płyt indukcyjnych.
Czym czyścić indukcję, a czego nie używać? Środki chemiczne
W sklepach znajdziesz specjalne środki przeznaczone do czyszczenia kuchni indukcyjnej. Oprócz tego możesz stosować także inne preparaty. W codziennym usuwaniu zabrudzeń sprawdza się płyn do naczyń. Wystarczy zwilżyć szmatkę z mikrofibry, a następnie nanieść kilka kropel płynu. Po umyciu płytę przecieramy ściereczką wypłukaną w czystej wodzie.
Innym środkiem, którego możemy użyć do czyszczenia płyty indukcyjnej, jest płyn do okien. Doskonale usuwa zabrudzenia i nabłyszcza jej powierzchnię. Płytę spryskujemy płynem i przecieramy. Na koniec myjemy wilgotną ściereczką.
Czym nie myć płyty indukcyjnej?
Do mycia płyty indykcyjnej nie należy natomiast stosować:
- środków o działaniu wybielającym,
- płynów na bazie chloru,
- detergentów żrących i łatwopalnych,
- preparatów o właściwościach ścierających z drobinkami.
Specjalne preparaty do czyszczenia płyt indukcyjnych – czym myć indukcję?
W ofercie sklepów znajdziemy profesjonalne środki przeznaczone do czyszczenia płyt indukcyjnych. Produkty tego typu powstały z myślą o tym rodzaju kuchenek, zatem są w pełni bezpieczne dla ich powierzchni i efektywnie usuwają zabrudzenia, w tym tłuszcz i pozostałości po jedzeniu.
Najczęściej występują w formie mleczka lub sprayu. Są bardzo wygodne w użyciu − wystarczy nanieść preparat, a następnie umyć płytę za pomocą papierowego ręcznika i wytrzeć do sucha.
Czytaj także: Jak wyczyścić kuchenkę gazową?
Specjalne akcesoria: skrobak do płyt indukcyjnych
Do czyszczenia płyt indukcyjnych przeznaczone są specjalne skrobaki, które zostały stworzone z myślą o tego rodzaju kuchenkach. Są to zatem bezpieczne narzędzia, które przy prawidłowym używaniu nie rysują powierzchni płyty.
Skrobak to niewielki przyrząd, który kształtem przypomina szpachelkę. Zakończony jest jednak płaskim ostrzem, które doskonale radzi sobie z usuwaniem przypaleń. Trzymając skrobak pod odpowiednim kątem, bez wysiłku pozbędziesz się kłopotliwych zabrudzeń.
Ważne, aby ostrze było bardzo ostre – wówczas nie porysuje powierzchni. Podczas czyszczenia płyty indukcyjnej przy pomocy skrobaka trzeba jednak zachować ostrożność.
Jak myć indukcję ręcznie? Instrukcja krok po kroku
Ręczne mycie płyty indukcyjnej jest proste i bezpieczne. Wystarczy właściwa kolejność działań: zmiękczanie zabrudzeń, delikatne usuwanie i dokładne osuszenie. Dzięki temu unikniesz smug, przypaleń i ryzyka zarysowania powierzchni. Jak myć płytę indukcyjną?
Krok 1. Poczekaj, aż płyta całkowicie ostygnie
Nigdy nie czyść gorącej indukcji. Kontakt zimnej wody z rozgrzanym szkłem może prowadzić do mikropęknięć, a zaschnięte zabrudzenia trudniej wtedy usunąć.
Krok 2. Usuń luźne zabrudzenia
Zetrzyj okruchy i resztki jedzenia suchą lub lekko wilgotną ściereczką z mikrofibry. Dzięki temu nie rozsmarujesz brudu podczas dalszego czyszczenia.
Krok 3. Zmiękcz zabrudzenia
Nałóż niewielką ilość płynu do naczyń, płynu do szyb lub preparatu do płyt indukcyjnych na wilgotną ściereczkę i rozprowadź go na płycie. Przy zaschniętych plamach pozostaw środek na 2-3 minuty, aby zabrudzenia zmiękły. Nie polewaj płyty wodą.
Krok 4. Umyj płytę delikatnie
Przemyj powierzchnię miękką ściereczką, bez dociskania. Wykonuj spokojne, koliste ruchy, skupiając się na najbardziej zabrudzonych miejscach.
Krok 5. Usuń przypalenia skrobakiem
Jeśli na płycie pozostały zaschnięte przypalenia, użyj skrobaka do płyt indukcyjnych. Trzymaj go pod niewielkim kątem. Ostrze powinno „ślizgać się” po powierzchni, a nie ją drapać.
Krok 6. Usuń resztki środka
Przetrzyj płytę czystą, wilgotną ściereczką, aby zebrać pozostałości detergentu i rozpuszczonego brudu. To ważne, bo zaschnięty środek może powodować smugi.
Krok 7. Wypoleruj płytę do sucha
Na koniec dokładnie osusz powierzchnię suchą mikrofibrą lub ręcznikiem papierowym. Polerowanie na sucho nadaje płycie połysk i zapobiega powstawaniu zacieków.
Jak często myć płytę indukcyjną?
Płytę indukcyjną najlepiej czyścić po każdym gotowaniu, gdy tylko całkowicie ostygnie. Regularne, szybkie mycie zapobiega zaschnięciu tłuszczu, resztek jedzenia i cukru, które później trudno usunąć bez skrobaka.
Dokładniejsze czyszczenie warto wykonać raz na kilka dni, zwłaszcza jeśli płyta jest intensywnie używana.
Czyszczenie płyty indukcyjnych parownicą lub myjką Karcher – to też działa!
Przypalenia, ale także każdy inny rodzaj zabrudzeń usuniemy bez szorowania i obaw o zarysowanie powierzchni indukcji za pomocą parownicy Kärcher z serii SC. Duża moc ciśnienia w połączeniu z wysoką temperaturą pary wodnej to sposób na szybkie i skuteczne czyszczenie płyty bez stosowania środków chemicznych.
Cząsteczki pary z dużą prędkością uderzają w powierzchnię płyty i wnikają w zabrudzenia. W efekcie parownica radzi sobie nawet z tłustymi plamami. Dodatkowo wysoka temperatura sprawia, że cząsteczki brudu nagrzewają się szybciej niż czyszczona powierzchnia – w wyniku odkształceń termicznych łatwiej odspajają się od płyty. Dzięki temu nie musimy szorować indukcji, aby pozbyć się przypaleń, co eliminuje ryzyko powstawania rys.
Do czyszczenia płyty indukcyjnej sprawdzą się m.in.:
- Parownica SC 1 Multi & Up – to kompaktowe, ręczne urządzenie, które dobrze radzi sobie z punktowymi zabrudzeniami. Sprawdzi się przy świeżych przypaleniach, tłustych plamach i zaschniętych resztkach jedzenia. Niewielki rozmiar pozwala precyzyjnie skierować parę na zabrudzone miejsce, bez zalewania całej płyty wodą.
- Parownica SC 3 EasyFix Plus – świetne rozwiązanie dla osób, które regularnie czyszczą kuchnię i zależy im na szybkim działaniu. Krótki czas nagrzewania pozwala niemal od razu rozpocząć pracę, a stabilne ciśnienie pary skutecznie usuwa tłuszcz i osady z gotowania. Dzięki zestawowi końcówek łatwo dopasować sposób czyszczenia do powierzchni płyty indukcyjnej.
- Parownica SC 5 Deluxe Signature Line – najbardziej zaawansowana propozycja, przeznaczona do trudniejszych zabrudzeń i intensywnego użytkowania. Wysoka moc pary radzi sobie nawet ze starymi przypaleniami, a możliwość regulacji intensywności pozwala bezpiecznie czyścić delikatne powierzchnie szklane. To dobry wybór, jeśli płyta indukcyjna jest mocno eksploatowana.
Proces mycia płyty indukcyjnej można wyraźnie usprawnić, sięgając po myjkę do okien Kärcher WV 7 Signature Line. Choć kojarzy się głównie z szybami, bardzo dobrze sprawdza się także przy czyszczeniu indukcji. Urządzenie pozwala odessać nadmiar wilgoci razem z rozpuszczonym brudem, dzięki czemu powierzchnia płyty jest natychmiast sucha.
Takie osuszenie ma kilka zalet. Po pierwsze, od razu widać, czy płyta została dokładnie umyta, czy wymaga jeszcze miejscowego doczyszczenia. Po drugie, brak wilgoci oznacza brak zacieków i brak osadów z kamienia, które często pojawiają się przy niedokładnym wycieraniu ręcznym. Myjka zbiera wodę bez rozchlapywania jej po blacie czy podłodze.
Myjka Kärcher z serii WV sprawdzi się także do mycia okien, luster i innych szklanych powierzchni w domu.
Jak usunąć trudne plamy z płyty indukcyjnej?
Nie wszystkie zabrudzenia na płycie indukcyjnej da się usunąć jednym przetarciem. Jak usunąć konkretne zabrudzenia?
Jak usunąć przypalony tłuszcz z płyty indukcyjnej?
Przypalony tłuszcz na płycie indukcyjnej to spore wyzwanie. Na szczęście tego typu plamy można z powodzeniem usunąć. Wystarczy odpowiedni środek, akcesoria i technika.
Na przypalenia na płycie indukcyjnej możesz użyć:
- Płynu do naczyń – kilkukrotnie przecieramy zabrudzenie ściereczką nasączoną płynem z wodą.
- Profesjonalnego preparatu do czyszczenia płyt indukcyjnych – spryskujemy plamę i przecieramy ściereczką.
- Sody oczyszczonej i cytryny – przypalenia posypujemy sodą i pocieramy plasterkiem cytryny, a następnie myjemy płytę wilgotną szmatką.
Jeżeli żaden z wyżej wymienionych sposobów nie przyniósł oczekiwanych efektów, trzeba sięgnąć po skrobaczkę. Rozmiękczone przez środki przypalenia usuniesz, trzymając przyrząd możliwie płasko na powierzchni. Skrobaczkę przesuwaj do przodu i do tyłu, aż zabrudzenie zniknie.
Uwaga! Używając skrobaczki, trzeba zachować ostrożność. Wystarczy chwila nieuwagi lub wyślizgnięcie się przyrządu z ręki, aby powstały zarysowania.
Pamiętaj także, aby nigdy nie usuwać mocnych przypaleń na siłę. Pośpiech nie jest wskazany, ponieważ może prowadzić do powstania rys. Czasem konieczne jest powtórzenie procedury czyszczenia kilkukrotnie.
Jak usunąć zaschnięte jedzenie z indukcji?
Zaschnięte resztki jedzenia na płycie indukcyjnej nie są tak problematyczne w usuwaniu, jak przypalenia. Aby się ich pozbyć, możesz:
- Użyć dowolnego środka i umyć płytę ściereczką – aby zmiękczyć zabrudzenia, warto spryskać plamę płynem i zostawić na jakiś czas.
- Wykorzystać skrobaczkę – delikatnie zeskrobujemy resztki potraw.
Na koniec umyj całą powierzchnię płyty i wytrzyj do sucha.
Jak usunąć roztopiony plastik z płyty indukcyjnej?
Roztopiony plastik to jedna z najbardziej problematycznych plam na indukcji, bo szybko twardnieje i mocno przywiera do powierzchni. Jak można go usunąć?
- Najpierw wyłącz płytę i pozwól jej całkowicie ostygnąć.
- Nie próbuj zdrapywać plastiku na gorąco – możesz trwale uszkodzić szkło.
- Gdy plastik stwardnieje, delikatnie usuń go skrobaczką, trzymając ostrze płasko.
- Pozostałości umyj płynem do naczyń lub preparatem do płyt indukcyjnych.
- Na koniec wytrzyj powierzchnię do sucha.
Jeśli plastik stopił się na dużej powierzchni, czynność może wymagać kilku powtórzeń.
Jak usunąć cukier z płyty indukcyjnej?
Cukier i słodkie syropy są szczególnie niebezpieczne dla płyty indukcyjnej, bo po zastygnięciu tworzą bardzo twardą warstwę. Jak można usunąć przypalony cukier z płyty indukcyjnej?
- Jeśli zauważysz rozsypany cukier podczas gotowania, jak najszybciej wyłącz pole grzewcze.
- Po ostygnięciu płyty zmiękcz zabrudzenie wilgotną ściereczką z dodatkiem płynu.
- Usuń cukier skrobaczką, prowadząc ją delikatnie i bez dociskania.
- Dokładnie umyj płytę i osusz ją do sucha.
Nie próbuj usuwać cukru na gorąco ani szorować go suchą gąbką.
Jak usunąć tęczowe plamy na płycie indukcyjnej?
Tęczowe przebarwienia to częsty efekt wykipienia wody, osadów mineralnych lub kontaktu płyty z metalowymi naczyniami. Choć wyglądają nieestetycznie, nie oznaczają uszkodzenia płyty. Jak usunąć tęczowe plamy z indukcji?
- Nanieś na zabrudzenie płyn do szyb lub preparat do płyt indukcyjnych.
- Przetrzyj powierzchnię miękką ściereczką z mikrofibry.
- Przy uporczywych plamach użyj odrobiny octu lub soku z cytryny.
- Spłucz płytę wilgotną ściereczką i dokładnie ją osusz.
Tęczowe plamy najczęściej znikają po dokładnym osuszeniu i wypolerowaniu powierzchni.
Rysy na płycie indukcyjnej – czy da się je usunąć?
Rysy na płycie indukcyjnej to problem, który pojawia się najczęściej w wyniku codziennego użytkowania. Drobne mikrozarysowania zwykle nie wpływają na działanie płyty, ale mogą psuć jej wygląd.
Głębokich rys nie da się niestety skutecznie usunąć. Preparaty „maskujące” mogą jedynie na chwilę zmniejszyć widoczność drobnych śladów, ale nie naprawiają powierzchni.
Warto też wiedzieć, że intensywne szorowanie, pasty ścierne czy proszki czyszczące nie usuwają rys, a wręcz je pogłębiają. Podobnie działają szorstkie gąbki, druciaki oraz nieprzeznaczone do indukcji skrobaki.
Aby ograniczyć powstawanie rys na płycie indukcyjnej, warto:
- używać wyłącznie miękkich ściereczek z mikrofibry,
- usuwać zabrudzenia na bieżąco, zanim zaschną,
- stosować skrobak tylko wtedy, gdy to konieczne i trzymać go pod odpowiednim kątem,
- nie przesuwać garnków po powierzchni płyty, lecz je podnosić,
- unikać czyszczenia płyty na sucho, gdy znajdują się na niej drobinki piasku lub cukru.
Jak dbać o indukcję, żeby pozostawała czysta, lśniąca i funkcjonalna?
Podstawą pielęgnacji płyty indukcyjnej jest systematyczność. Dobrym nawykiem jest przecieranie kuchenki po każdym użyciu, nawet jeżeli nie jest mocno zabrudzona.
Pamiętaj, że podczas gotowania czy smażenia powstają opary, które osadzają się na jej powierzchni. Regularne mycie płyty indukcyjnej znacznie zmniejsza ilość uporczywych zabrudzeń, dzięki czemu unikniemy w przyszłości mozolnego i czasochłonnego czyszczenia.
Ważne jest także szybkie reagowanie. W sytuacji, gdy potrawa wykipi, zdejmuj garnek z pola i po krótkiej chwili zetrzyj zabrudzenia, zanim zaschną. Tak samo postępuj, gdy na płycie zacznie topić się np. plastikowa łopatka kuchenna. Inne zabrudzenia usuwaj, dopiero gdy płyta jest zimna.
Warto także zapobiegać powstawaniu zabrudzeń. Przykładowo, podczas gotowania staraj się nie rozsypywać przypraw na płytę. Dorzucając do garnka kolejne składniki, także uważaj, aby nie wylądowały one na powierzchni kuchenki.
Systematyczna pielęgnacja w połączeniu z odpowiednimi środkami czyszczącymi pozwala utrzymać płytę indukcyjną w dobrym stanie technicznym i wizualnym przez wiele lat.
Zobacz też: Jak czyścić palniki i ruszt kuchenki gazowej?
Jak wyczyścić blat w kuchni?
Chcesz kuchni lśniącej czystością? Radzimy, czym czyścić kuchenny blat: kamienny, drewniany, laminowany, z konglomeratu. Usuń plamy z blatu kuchennego bez rys!
Czym wyczyścić zlew?
Zlew granitowy, stalowy, czarny, z kompozytu – jak czyścić różne rodzaje zlewozmywaków kuchennych? Poznaj domowe sposoby i sprawdź, jak myć i pielęgnować zlew.
Jak i czym wyczyścić patelnię?
Jak i czym wyczyścić patelnię na zewnątrz i wewnątrz? Czy można myć patelnię octem, sodą lub gorącą parą? Jak pozbyć się starego tłuszczu?