Jak wyczyścić płytę indukcyjną? Sposoby na plamy i przypalenia na indukcji

Czy domowe sposoby na czyszczenie płyty indukcyjnej działają?

Jak wyczyścić płytę indukcyjną domowymi sposobami? Przydać mogą Ci się ocet, soda oczyszczona oraz cytryna.

Domowe sposoby na czyszczenie indukcji: ocet

Ocet jest niezastąpiony do usuwania tłustych plam z płyty indukcyjnej. Co więcej, ma właściwości nabłyszczające i nie pozostawia smug.

Jak wyczyścić płytę indukcyjną octem?

Należy wymieszać go z wodą w proporcji 1:1, a następnie spryskać powierzchnię kuchenki i przetrzeć ściereczką.

W przypadku zabrudzeń z tłuszczu, które mocno przywierają, można spróbować je najpierw rozpuścić. W tym celu gąbkę nasączoną wodą z octem przykładamy do plamy. Po jakimś czasie przecieramy płytę wilgotną ściereczką.

Jak usunąć przypalenia z płyty indukcyjnej? Sodą oczyszczoną!

Soda oczyszczona to środek, który doskonale radzi sobie z przepaleniami na płycie indukcyjnej. Można ją wykorzystać na wiele sposobów. Jak wyczyścić kuchenkę indukcyjną sodą?

Wystarczy przygotować domowy płyn, mieszając proszek z wodą. Roztwór doskonale nadaje się do codziennego przecierania płyty.

Aby pozbyć się przypaleń, do sody dodaj niewielką ilość wody, aby powstała gęsta pasta. Nałóż ją na zabrudzenia i delikatnie przetrzyj gąbką. Na koniec przetrzyj płytę wilgotną ściereczką.

Czyszczenie płyty indukcyjnej cytryną

Płytę indukcyjną można także natrzeć połówką cytryny. Ze względu na swoje kwasowe właściwości sok z cytryny dobrze rozpuszcza tłuste osady, osady po mleku oraz delikatne naloty z kamienia.

Po przetarciu powierzchni warto odczekać kilka minut, a następnie zebrać zabrudzenia wilgotną ściereczką i wytrzeć płytę do sucha. Ten sposób sprawdzi się przy lekkich i świeżych plamach, natomiast przy mocnych przypaleniach konieczne będzie użycie specjalnego środka do płyt indukcyjnych.