Czym czyścić zlew: granitowy, stalowy, czarny, z kompozytu?
Zlew w kuchni powinien być zawsze higienicznie czysty ze względu na ciągły kontakt z żywnością. Regularne czyszczenie zapobiega rozwojowi bakterii i zarazków, ale także na dłużej zachowuje jego dobry stan. Podpowiadamy, jak i czym czyścić zlew z kompozytu, granitowy oraz stalowy? Jak przepchać zlew i pozbyć się nieprzyjemnego zapachu z odpływu?
Jak czyścić zlew kuchni? Podstawowe zasady
Aby Twój zlewozmywak zawsze lśnił i był bezpieczny dla zdrowia, warto dbać o niego codziennie – najlepiej po każdym gotowaniu/myciu naczyń. Okolice kuchennego zlewu to idealne środowisko dla drobnoustrojów. Najczęściej gromadzą się tam:
- resztki jedzenia i osady organiczne,
- tłuszcz powstały z przygotowywania posiłków,
- osad z kamienia i minerałów zawartych w wodzie,
- bakterie rozwijające się w wilgoci,
- nieprzyjemne zapachy wydobywające się z sitka.
Czyszczenie zlewu – niezależnie od tego, z czego został wykonany – powinno być proste i systematyczne. Trzymaj się tych podstawowych zasad:
- Po myciu spłukuj i wycieraj do sucha komorę – zapobiega to powstawaniu smug i osadu z wody.
- Regularnie czyść kran i okolice baterii – to miejsca szczególnie narażone na osadzanie się kamienia. Najlepiej przecierać je miękką ściereczką lub gąbką z dodatkiem łagodnego środka lub roztworu wody z kwaskiem cytrynowym. Przy widocznym kamieniu nałóż preparat na ściereczkę, przemyj powierzchnię i od razu spłucz, a następnie wytrzyj baterię do sucha – to ogranicza powstawanie kolejnych osadów i smug.
- Zwracaj uwagę na zakamarki, ranty i łączenia – tam gromadzi się brud i wilgoć. Do ich czyszczenia używaj wąskiej szczoteczki, patyczka kosmetycznego lub zwiniętej ściereczki, które pozwolą dotrzeć do trudno dostępnych przestrzeni. Myj je delikatnie, bez szorowania, a po czyszczeniu dokładnie spłucz i osusz, aby nie pozostawiać wilgoci w szczelinach.
- Czyść sitko oraz odpływ – regularnie wyjmuj sitko i dokładnie płucz je pod bieżącą wodą, usuwając resztki jedzenia i osady, które mogą powodować nieprzyjemne zapachy. Co jakiś czas warto umyć je ciepłą wodą z dodatkiem płynu do naczyń, a sam odpływ przepłukać gorącą wodą, aby ograniczyć odkładanie się tłuszczu i zabrudzeń.
- Stosuj łagodne środki do mycia i miękkie akcesoria – do czyszczenia zlewu używaj delikatnych detergentów oraz miękkich gąbek lub ściereczek z mikrofibry.
- Unikaj proszków, mleczek z drobinami ściernymi i ostrych szczotek – mogą powodować mikrozarysowania, matowienie powierzchni i przyspieszać jej zużycie.
Jak wyczyścić zlew w kuchni za pomocą parownicy?
Czyszczenie parą sprawia, że wysoka temperatura rozpuszcza tłuszcz i zaschnięty brud. Parownica z odpowiednią końcówką pozwala doczyścić łączenia, zakamarki i okolice odpływu bez szorowania. Dodatkowy plus: parownice Kärcher są projektowane do sprzątania bez chemii na wodoodpornych powierzchniach, więc łatwo utrzymać kuchnię w czystości.
Jak często czyścić zlew parownicą? Optymalnie raz w tygodniu – odparuj komorę zlewu, odpływ, jak i również kran i ranty. Możesz ją stosować doraźnie np. po przygotowywaniu tłustych potraw.
Instrukcja czyszczenia zlewu parownicą krok po kroku
- Usuń resztki i opróżnij komorę – wyjmij sitko, opłucz je pod kranem.
- Załóż odpowiednią końcówkę – najwygodniej sprawdza się dysza ręczna z mikrofibrą; do szczelin użyj dyszy punktowej.
- Pracuj od góry do dołu – zacznij od baterii i rantu, potem ścianki komory i dno.
- Zakamarki i łączenia – przejedź dyszą punktową przy krawędziach, przy odpływie i wokół baterii.
- Wytrzyj do sucha – po parze zbierz rozpuszczony brud mikrofibrą i dosusz powierzchnię (mniej smug i mniej kamienia).
- Na koniec odpływ – krótki strzał parą w okolice odpływu + założenie czystego sitka.
Którą parownicę wybrać do kuchni?
Parownice Kärcher to wszechstronne urządzenia, które nadają się do regularnego czyszczenia zlewu, ale także do kompleksowego dbania o czystość w całej kuchni. Sprawdź:
- SC 5 Deluxe Signature Line generuje parę o ciśnieniu do 4,2 bar i ma funkcję VapoHydro, która ułatwia usuwanie tłuszczu i zaschniętych osadów ze zlewu oraz baterii.
- SC 4 EasyFix Plus pracuje z ciśnieniem 3,5 bara, a dzięki systemowi ciągłego uzupełniania wody, można dolać ją w trakcie pracy bez wyłączania i ponownego nagrzewania urządzenia.
- SC 3 EasyFix nagrzewa się w około 30 sekund, ma ciśnienie 3,5 bara i system odkamieniania.
- SC 1 Multi & Up to parownica ręczna do punktowego czyszczenia – sprawdzi się przy myciu odpływu, rantów i trudno dostępnych miejsc wokół zlewu.
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Jak usunąć kamień ze zlewu?
Kamień to efekt kontaktu powierzchni z twardą wodą, bogatą w wapń i magnez. Po jej odparowaniu minerały osadzają się na ściankach, wokół odpływu i przy baterii, tworząc biały lub żółtawy nalot. Im dłużej kamień pozostaje na powierzchni, tym trudniej go usunąć, dlatego liczy się szybka reakcja i regularna pielęgnacja.
Jeśli osad już się pojawił, najlepiej sięgnąć po łagodne środki o kwaśnym odczynie, które rozpuszczają minerały, ale nie niszczą powierzchni:
- roztwór wody z octem (1:1) – skuteczny przy świeżym i średnim kamieniu,
- kwasek cytrynowy (1 łyżka na 1 litr wody) – działa podobnie jak ocet, ale jest mniej uciążliwy zapachowo,
- sok z cytryny – odpowiedni do lekkiego osadu i bieżącego odświeżania,
- gotowe preparaty odkamieniające przeznaczone do zlewów i armatury.
Środek nanieś na ściereczkę lub gąbkę, przetrzyj zabrudzone miejsca i pozostaw na kilka minut, pilnując, aby powierzchnia nie wyschła. Następnie dokładnie spłucz zlew czystą wodą i wytrzyj go do sucha, szczególnie w okolicach baterii i odpływu.
Aby ograniczyć powstawanie kamienia w przyszłości:
- osuszaj zlew i kran po każdym myciu naczyń,
- regularnie usuwaj świeże zacieki, zamiast czekać na twardy nalot,
- unikaj pozostawiania wody na dnie zlewu i wokół baterii.
Jak i czym czyścić zlew granitowy?
Zlewozmywaki granitowe cenione są za trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Dzięki temu wybór odpowiedniej metody i środków do czyszczenia zlewu granitowego nie stanowi większego problemu.
Do codziennego nadaje się zwykły płyn do mycia naczyń, który doskonale usuwa zabrudzenia i odtłuszcza.
Zlew granitowy – czyszczenie domowymi środkami
Do pielęgnacji granitu można sięgnąć po domowe metody:
- Ocet – wymieszaj z wodą w równych proporcjach (1:1). Takim roztworem umyj komorę zlewu za pomocą ścierki z mikrofibry, ręcznika papierowego lub gąbeczki. Pozostaw rozcieńczony ocet na kilkanaście minut, a następnie dokładnie spłucz.
- Soda oczyszczona – wymieszaj ją z niewielką ilością wody (np. 1:1), aby powstała gęsta pasta. Następnie delikatnie przetrzyj nią zlew i spłucz obficie wodą. W przypadku uporczywych plam nałóż na nie pastę i zostaw na kilkanaście minut. Potem spłucz.
- Kwasek cytrynowy – rozpuść go w wodzie (1 łyżka kwasku na 1 litr wody). Wymieszaj do całkowitego rozpuszczenia, przemyj zlew miękką gąbką lub ściereczką, po czym dokładnie spłucz czystą wodą i wytrzyj do sucha.
Sporządzenie domowych środków do czyszczenia zlewu granitowego jest proste, tanie i ekologiczne. Nie jest to jednak jedyna opcja. Możemy także wykorzystać gotowe preparaty. Pamiętaj jednak, by wybierać wyłącznie środki dedykowane do powierzchni granitowych..
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Pamiętajmy także, że zlew granitowy należy myć wyłącznie delikatnymi myjkami – mogą to być gąbeczki lub miękkie ściereczki.
Jak wyczyścić zlew granitowy krok po kroku?
Podstawą pielęgnacji zlewu granitowego jest przede wszystkim systematyczność. Warto wiedzieć, że ma on lekko porowatą strukturę, przez co zabrudzenia mocniej przylegają do jego powierzchni. Zlew granitowy należy czyścić codziennie. Jak to zrobić?
- Przetrzyj komorę wilgotną ściereczką lub miękką gąbką z dodatkiem łagodnego środka. Usuniesz w ten sposób brud i lekkie plamy.
- Spłucz zlew czystą wodą i wytrzyj do sucha, aby uniknąć zacieków i osadu.
- Wetrzyj kilka kropel oleju, by odświeżyć kolor i ograniczyć wchłanianie wilgoci oraz zabrudzeń.
Olejowanie zlewu granitowego – dlaczego warto to robić?
Raz na kilka tygodni warto przeprowadzić zabieg olejowania przy użyciu oleju rzepakowego lub słonecznikowego (nie zaleca się stosowania oleju z ziaren sezamu i olejów orzechowych, które mogłyby powodować zmianę koloru granitu). Dzięki temu woda będzie spływać po powierzchni, nie pozostawiając zacieków, a granit ponownie nabierze blasku.
Warto wiedzieć, że lekki efekt matowienia granitu jest naturalną reakcją tworzywa na środki czyszczące i twardą wodę.
Czego unikać przy czyszczeniu zlewów granitowych?
Stosowanie nieodpowiednich środków i akcesoriów może spowodować trwałe uszkodzenie powierzchni. Warto pamiętać, że naruszenie warstwy ochronnej lub struktury granitu sprawia, że stanie się on bardziej podatny na odbarwienia, zarysowania i inne uszkodzenia mechaniczne.
Niewskazane są:
- mleczka z drobinkami czyszczącymi lub proszki o właściwościach ściernych,
- roztwory na bazie amoniaku lub sody kaustycznej,
- preparaty żrące, wybielające i zawierające chlor,
- druciaki, metalowe szczotki i ostre narzędzia.
Jak usunąć odbarwienia ze zlewu granitowego?
Przebarwienia powstają zazwyczaj wskutek uszkodzenia powłoki ochronnej lub zbyt długiego kontaktu z barwiącymi produktami (o tym, czego nie wkładać do zlewu granitowego, piszemy w dalszej części tekstu). Plamy są szczególnie widoczne na jasnych modelach.
Jeśli dojdzie do odbarwienia, możesz wypróbować jeden z poniższych sposobów:
- Przygotuj roztwór z octu i wody (w proporcjach 1:1), napełnij nim zlew i pozostaw na całą noc. Rano dokładnie umyj całą komorę.
- Do komory zlewu wlej ciepłą wodę i dodaj kilka miarek proszku do prania. Mieszankę pozostaw na kilka godzin, a najlepiej na całą noc. Po tym czasie wyczyść zlew miękką gąbką.
- Napełnij zlew wodą i wrzuć kostkę do zmywarki. Odczekaj kilka godzin i umyj komorę.
- Spryskaj plamy specjalnym środkiem do zlewów granitowych, a po kilku minutach wyczyść powierzchnię, wykonując koliste ruchy miękką gąbką.
Pamiętaj, że nie wszystkie przebarwienia da się usunąć. Warto sprawdzić (np. na stronie internetowej producenta) polecane sposoby na usuwanie plam z posiadanego modelu zlewozmywaka.
Czego lepiej nie zostawiać w zlewie granitowym?
Aby uniknąć trwałych plam, staraj się nie pozostawiać w komorze na dłużej produktów silnie barwiących. Granit „nie lubi” kontaktu z:
- burakami i czerwoną kapustą;
- czerwonym winem, kawą i herbatą;
- owocami (jagody, truskawki, czarna porzeczka, granat);
- marchwią, kurkumą, curry i papryką w proszku;
- barwionymi metalami (np. czarnymi blachami do pieczenia).
Jeśli któryś z tych produktów znajdzie się w zlewie, wystarczy od razu dokładnie opłukać komorę czystą wodą.
Kolor zlewozmywaka a czyszczenie: czy czarny i jasny zlew granitowy czyścimy tak samo?
Kolor zlewozmywaka granitowego ma znaczenie, biorąc pod uwagę widoczność plam i przebarwień na jego powierzchni.
Czym czyścić czarny zlew granitowy? Do usuwania zabrudzeń wystarczą metody opisane wcześniej. Jednak e przypadku czarnego zlewu kluczowe jest regularne (nawet co kilka dni) przecieranie go olejem spożywczym. Dzięki temu kolor stanie się głębszy, powierzchnia błyszcząca, a zlew bardziej odporny na plamy.
Aby uniknąć białych osadów, warto zainstalować specjalne filtry do wody lub wykorzystać czyszczenie czarnego zlewu granitowego za pomocą parownicy Kärcher. Urządzenie to skutecznie usuwa zabrudzenia, a dzięki wyrzutowi pary pod ciśnieniem ogranicza powstawanie nowych osadów wapiennych, szczególnie przy regularnym stosowaniu.
W przypadku zlewu granitowego w jasnym kolorze, do jego czyszczenia również użyj polecanych wcześniej środków. Warto pamiętać, że na jasnej powierzchni plamy po barwiących produktach mogą być bardziej widoczne. Zadbaj o to, aby resztki nie zalegały zbyt długo w komorze.
Czym i jak czyścić zlew z kompozytu lub z konglomeratu?
Zlewozmywaki z konglomeratu oraz z kompozytu mają bardzo zbliżone właściwości użytkowe. Wykonuje się je z mieszanki naturalnego kruszywa mineralnego (np. granitu lub kwarcu) połączonego z żywicami syntetycznymi. Z tego powodu zasady ich pielęgnacji są w praktyce takie same – oba materiały źle reagują na agresywną chemię i intensywne szorowanie.
Po każdym intensywniejszym użytkowaniu zlewu:
- Nanieś na powierzchnię kilka kropel łagodnego płynu do naczyń rozcieńczonego w ciepłej wodzie.
- Umyj komorę miękką stroną gąbki kuchennej (bez warstwy szorującej) lub ściereczką z mikrofibry, wykonując koliste ruchy.
- Dokładnie spłucz powierzchnię czystą wodą, aby nie pozostawić resztek detergentu.
- Wytrzyj zlew do sucha ręcznikiem papierowym lub suchą ściereczką, zwłaszcza w okolicach odpływu i baterii.
Jeśli pojawi się osad z kamienia, tłusty nalot lub przebarwienia:
- Użyj środka przeznaczonego do zlewów granitowych lub kompozytowych, zgodnie z instrukcją producenta.
- Preparat rozprowadź miękką gąbką lub ściereczką, nie zostawiaj go na powierzchni dłużej niż zalecany czas,
- Po czyszczeniu dokładnie spłucz i osusz zlew.
Możesz też zastosować roztwór wody z niewielką ilością octu albo sodę rozpuszczoną w wodzie. Preparat nanieś, odczekaj chwilę i delikatnie przetrzyj, bez szorowania. Zawsze zakończ czyszczenie obfitym spłukaniem wodą.
Czego unikać przy czyszczeniu zlewów konglomeratowych/kompozytowych?
Aby nie uszkodzić struktury zlewu, wystrzegaj się stosowania:
- gąbek z warstwą ścierną, druciaków i twardych szczotek,
- mleczek i proszków czyszczących,
- preparatów do piekarników, grilli i silnych odkamieniaczy,
- środków zawierających chlor lub amoniak.
Czym czyścić czarny zlew z kompozytu lub konglomeratu?
Czarne modele z kompozytu czy konglomeratu myje się tak samo, jak warianty w innych kolorach. Sposób czyszczenia nie zależy bowiem od barwy, ale przede wszystkim od materiału, z jakiego zlew jest wykonany.
Czarny zlew z konglomeratu czy kompozytu wymaga regularnego czyszczenia za pomocą wody i płynu do mycia naczyń lub detergentu przeznaczonego do tego rodzaju powierzchni.
Głównym wyzwaniem w przypadku czarnego zlewu jest kamień. Biały osad jest na jego powierzchni wyjątkowo widoczny. Aby się go pozbyć, wystarczy spryskać komorę zlewu roztworem wody z octem w proporcji 1:1, a po kilku minutach spłukać. Można też sięgnąć po specjalne preparaty odkamieniające, które są bezpieczne dla kompozytu i konglomeratu.
Warto także za każdym wycierać zlew do sucha. Dobrym rozwiązaniem jest używanie parownicy Kärcher do czyszczenia – używanie zdemineralizowanej pary wodnej do usuwania zabrudzeń ogranicza powstawanie kamienia.
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Jak dbać o zlewozmywak ze stali?
Jednym z najczęściej wybieranych rozwiązań do kuchni jest zlew stalowy. Materiał ten jest odporny na zarysowania, ścieranie i wysokie temperatury. W sklepach dostępne są modele z powłoką ze stali nierdzewnej oraz emaliowaną. Każdy wymaga jednak nieco innej pielęgnacji.
Czyszczenie zlewu ze stali nierdzewnej
Pamiętajmy, że na powierzchniach stalowych o wysokim połysku często pojawiają się nieestetyczne zacieki. Aby nie dopuścić do ich powstawania, ważne jest wycieranie komory do sucha. Przyda się do tego ściereczka do polerowania gładkich powierzchni, w tym stali szlachetnej. Znajdziesz ją w zestawie czterech różnych ściereczek z najwyższej jakości mikrofibry Kärcher.
Jak wygląda czyszczenie zlewu ze stali nierdzewnej?
Zlewy ze stali nierdzewnej mogą być matowe, półmatowe, szczotkowane, z połyskiem, nawet z fakturą imitującą len. Wszystkie są stosunkowo łatwe do utrzymania w czystości, choć warianty gładkie i połyskliwe wymagają nieco więcej uwagi, by nienagannie się prezentowały.
Bez względu na rodzaj wykończenia, zlew ze stali nierdzewnej wymaga czyszczenia każdego dnia. Można go myć na wiele sposobów, np. przy użyciu:
- płynu do mycia naczyń,
- mleczka lub płynu przeznaczonego do zlewów stalowych,
- domowych metod – soda oczyszczona, ocet i kwasek cytrynowy.
Do czyszczenia zlewu ze stali nierdzewnej nie powinno się używać:
- proszków i mleczek z drobinami ściernymi,
- druciaków, ostrych gąbek i szczotek metalowych,
- silnych preparatów na bazie chloru lub wybielaczy,
- środków zawierających amoniak i agresywne kwasy,
- preparatów przeznaczonych do czyszczenia piekarników lub grilli.
Takie produkty mogą trwale zmatowić powierzchnię, powodować mikrozarysowania i przyspieszać korozję.
Powierzchnię zlewu ze stali nierdzewnej możesz także zabezpieczyć, smarując komorę olejem spożywczym. Dzięki temu powstanie warstwa zabezpieczająca przed plamami i zabrudzeniami.
Jak myć zlew ze stali emaliowanej?
Zlewy emaliowane kiedyś były powszechne, dziś cieszą się już mniejszą popularnością. Ich wadą jest pojawianie się odprysków wskutek mocniejszego uderzenia. Mają one jednak gładką powierzchnię i dlatego dość łatwo jest je pielęgnować.
Na co dzień wystarczy woda z płynem do mycia naczyń lub uniwersalnym środkiem czyszczącym.
Do usunięcia plam z kawy lub osadów z kamienia ze zlewu emaliowanego wykorzystać możesz:
- wodę z octem i solą kuchenną – wymieszaj 1 szklankę ciepłej wody, ½ szklanki octu i 1 łyżkę soli; przemyj powierzchnię i od razu spłucz,
- sodę oczyszczoną – posyp nią wilgotny zlew (2-3 łyżki sody), delikatnie wyszoruj miękką ściereczką lub gąbką,
- cytrynę – użyj połówki świeżej cytryny, przetrzyj zabrudzone miejsca, pozostaw na ok. 30 minut, a następnie dokładnie spłucz wodą.
Do mycia zlewów stalowych z powłoką emaliowaną nie należy natomiast stosować detergentów zawierających substancje ścierne, gdyż mogą one porysować lub zmatowić powierzchnię.
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Brzydki zapach ze zlewu – jak się go pozbyć?
Nieprzyjemny zapach z odpływu to kłopotliwy problem. Może pojawić się nawet przy regularnym myciu komory. Winne temu są bakterie, które rozwijają się w odpływie, a pożywkę dla nich stanowią resztki jedzenia.
Sposobów na zniwelowanie brzydkiego zapachu ze zlewu jest kilka. Najpopularniejsze z nich to:
- Montaż sitka, które zatrzymuje resztki jedzenia.
- Wlanie do odpływu soku z cytryny (można dodać trochę soli) – po 20 minutach należy spłukać gorącą wodą.
- Wsypanie do odpływu 4 łyżeczek soli – po 30 minutach spłukać zimną wodą.
- Wykorzystanie przepychacza – zalegające resztki zostaną przepchnięte dalej do rur.
- Środki chemiczne – najlepiej sięgać po nie, gdy zawiodą domowe sposoby.
Aby uniknąć nieprzyjemnego zapachu z odpływu zlewu, warto oczyszczać syfon raz na jakiś czas. Najlepiej także nie wrzucać do niego resztek jedzenia oraz nie wlewać olejów wykorzystywanych do smażenia. Bardzo ważne jest także regularne mycie komory zlewu.
Jak przepchać zlew bez pomocy hydraulika?
Kiedy woda przestaje spływać, nie musisz od razu wzywać fachowca. Warto najpierw wypróbować kilka sprawdzonych sposobów na samodzielne przepychanie zlewu.
Najlepiej zacząć od metod domowych, takich jak:
- Ocet i soda oczyszczona – wsyp 4 łyżki sody oczyszczonej do zatkanej rury odpływowej i wlej 1/2 szklanki octu. To wywoła silną reakcję chemiczną. Gdy bulgotanie ustanie, wlej do środka wrzątek. Taka mieszanka powinna rozpuścić znajdujący się w rurze czop.
- Płyn do mycia naczyń i wrzątek – wlej ok. 1/2 szklanki płynu do naczyń, a po chwili zalej odpływ wrzącą wodą.
Do przepchania zatkanego zlewu możesz wykorzystać także parownicę! Dyszę punktową przyłóż do odpływu zlewu i przytrzymaj kilka minut. Jeżeli po chwili usłyszysz bulgotanie z dochodzące z rury, oznacza to, że złogi powoli zaczęły się rozpuszczać. Warto wtedy zatrzymać parownicę i puścić wodę.
Połączenie silnego uderzenia pary wodnej i wysokiej temperatury powoduje rozluźnienie uporczywych oraz tłustych zanieczyszczeń, które zalegają w rurze. Co więcej, cząsteczki pary docierają do trudno dostępnych zakamarków. Parownica usuwa także bakterie i inne drobnoustroje.
Powyższe sposoby są skuteczne w przypadku zatorów, które nie są zbyt duże i są ulokowane tuż pod odpływem. Czasem trzeba sięgnąć po bardziej radykalne metody, takie jak:
- Środki chemiczne przeznaczone do udrażniania rur odpływowych – mają silnie żrące i drażniące działanie, dlatego należy obchodzić się z nimi ostrożnie, mogą też uszkodzić elementy zlewu.
- Przepychacz (gumowy kielich na drążku) – kielich przykłada się do odpływu i naciska energicznym ruchem. W ten sposób zator może zostać odessany do otworu odpływowego (trzeba go usunąć) lub przepchany dalej, gdzie rury mają większą średnicę.
- Tzw. żmijka, czyli specjalna sprężyna kanalizacyjna – elastyczny drut wsuwa się do rury, jednocześnie kręcąc korbą, co powoduje wkręcanie się sprężyny w zator. Trzeba jednak uważać, żeby nie uszkodzić instalacji kanalizacyjnej.
Jeśli odpływ nadal jest niedrożny, konieczne może być wezwanie hydraulika.
Warto jednak na co dzień dbać o rury, stosując się do następujących zaleceń:
- regularne płukanie odpływu wrzątkiem,
- unikanie wrzucania resztek jedzenia do zlewu,
- instalacja sitka na odpływie,
- systematyczne czyszczenie odpływu np. za pomocą parownicy.
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