Czym czyścić zlew: granitowy, stalowy, czarny, z kompozytu?

Jak czyścić zlew kuchni? Podstawowe zasady

Aby Twój zlewozmywak zawsze lśnił i był bezpieczny dla zdrowia, warto dbać o niego codziennie – najlepiej po każdym gotowaniu/myciu naczyń. Okolice kuchennego zlewu to idealne środowisko dla drobnoustrojów. Najczęściej gromadzą się tam:

resztki jedzenia i osady organiczne,

tłuszcz powstały z przygotowywania posiłków,

osad z kamienia i minerałów zawartych w wodzie,

bakterie rozwijające się w wilgoci,

nieprzyjemne zapachy wydobywające się z sitka.

Czyszczenie zlewu – niezależnie od tego, z czego został wykonany – powinno być proste i systematyczne. Trzymaj się tych podstawowych zasad: