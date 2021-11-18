Jak oszczędzać wodę? Sposoby na oszczędne gospodarowanie wodą
Woda jest jednym z najcenniejszych zasobów naszej planety. Co prawda ponad 70% naszej planety pokryte jest wodą, jednak tylko 1% wody na Ziemi nadaje się do picia. Niestety źródła głębinowe szybko się wyczerpują, a odnawiają bardzo powoli. Dodatkowo wskutek zanieczyszczenia tracą przydatność. Dostęp do wody staje się więc coraz bardziej ograniczony. I właśnie dlatego cenna jest każda zaoszczędzona kropla. Zmiana drobnych nawyków pomoże oddalić widmo wyczerpania zasobów. Przedstawiamy sprawdzone sposoby na oszczędzanie wody w gospodarstwie domowym.
Dlaczego warto oszczędzać wodę?
Każdego dnia ludzie zużywają ogromne ilości wody. Konsekwencją takiego działania są nie tylko wyższe rachunki, ale także wzrost ilości ścieków i zanieczyszczeń, obniżanie się poziomu wód czy niekorzystny wpływ na faunę i florę. Oszczędzanie wody jest ważne nie tylko z powodów ekonomicznych, ale także środowiskowych. Efektem niskiego zużycia są oszczędności, wydłużenie życia jezior i rzek czy niższym ciśnieniem w systemie kanalizacyjnym, a co za tym idzie — wydłużeniem jego żywotności. Jak zużywać mniej wody dziennie?
Jak oszczędzać wodę w domu: skuteczne sposoby
Nie ulega wątpliwości, że warto oszczędzać wodę. Przemyślane zarządzanie poborem wody przełoży się nie tylko na oszczędności, ale także na dobrostan planety.
Oszczędzanie wody nie jest trudne. Wystarczy przeanalizować codzienne czynności i wprowadzić niewielką zmianę nawyków. Warto także rozważyć zakup urządzeń, które pomagają w oszczędnym gospodarowaniu wody. Jak zmniejszyć rachunki za wodę w prosty sposób?
Pierwszym krokiem może być przegląd szczelności kranów i innych urządzeń (np. spłuczka, wężyki). Przyjmując, że woda kapie z częstotliwością 1 kropla na 1 sekundę, w skali roku daje to aż 11935 litrów. Dlatego warto regularnie wymieniać zużyte uszczelki i naprawiać nieszczelności.
Dobrym rozwiązaniem jest używanie jednouchwytowych baterii z perlatorem, czyli nakładką w kształcie sitka, która napowietrza strumień wody. Dzięki temu zużywa się od 15% do 60% mniej wody niż standardowo.
Sposoby oszczędzania wody w łazience
Kolejnym etapem jest zmiana codziennych nawyków, które prowadzą do marnowania wody. Jak zmniejszyć zużycie wody w łazience? Prostym sposób na oszczędzanie wody w łazience jest zakręcanie kranu podczas mycia zębów czy golenia. W ciągu minuty wody zużywa się nawet 6 litrów! Ponadto mycie rąk nie wymaga maksymalnej mocy strumienia.
Fot.: Kapiący kran – od niego warto zacząć oszczędzanie wody
Kąpiel w wannie wypełnionej po brzegi jest bardzo odprężająca, ale wymaga zużycia ok. 180 litrów wody. Lepiej wybrać szybki prysznic. Niemniej całkowita rezygnacja z kąpieli nie jest konieczna. Wystarczy zmniejszyć ich częstotliwość i pozwalać sobie na taką przyjemność np. raz w miesiącu. Nie należy także napełniać całej wanny wodą.
Podczas brania prysznica także można zadbać o mniejsze zużycie wody. Przyjmuje się, że w ciągu minuty z kranu płynie 10 litrów. Strumień nie musi jednak lać się cały czas. W czasie mycia głowy czy nakładania żelu, koniecznie zakręcaj wodę.
Jak oszczędzać wodę w toalecie? Dobrym pomysłem jest toaleta z systemem podwójnego spłukiwania. Do wyboru są 2 opcje: mniejszy strumień i pełne spłukiwanie. W efekcie zużywa się wodę adekwatnie do potrzeb, jednocześnie ją oszczędzając.
Pranie to także okazja do oszczędzania wody. Pralkę należy uruchamiać, gdy bęben jest pełny. Warto korzystać z programów ograniczających zużycie wody, a zwłaszcza, gdy pralka nie jest pełna lub ubrania są lekko zabrudzone.
Jak zużywać mniej wody w kuchni?
Jak oszczędzać wodę w kuchni? Przede wszystkim nie należy używać bieżącej wody podczas ręcznego zmywania. Najlepszym rozwiązaniem jest jednak zakup zmywarki o efektywnym zużyciu wody. Urządzenie należy także uruchamiać przy pełnym załadunku.
Owoce i warzywa należy myć w misce, a nie pod bieżącą wodą. Ponadto wodę można powtórnie wykorzystać, np. do podlewania kwiatów. Podobnie - po gotowaniu warzyw, ryżu czy makaronu.
Sposobem na oszczędzanie wody jest także gotowanie na parze, pod przykryciem oraz używanie odpowiedniego rozmiaru garnka.
Warto także pamiętać, by przed wrzuceniem do kosza nie myć śmieci, które mają być poddane recyklingowi. Odpady przed przetworzeniem są czyszczone przemysłowo.
To tylko kilka przykładów na to, jak oszczędzać wodę. Sposobów jest o wiele więcej. Ważne, by każdy zmienił swoje nawyki w trosce o zasoby wody.
Co możemy zrobić, aby oszczędzać zasoby wody? Oszczędne sprzątanie
Marka Kärcher w trosce o środowisko naturalne i zasoby wody pitnej dostarcza rozwiązania pozwalające oszczędzać ten cenny surowiec. Jednym z takich urządzeń jest parownica.
Parownica została skonstruowana z myślą o higienicznej czystości bez marnowania cennej wody. Zabrudzenia są usuwane przy pomocy gorącej pary wodnej, której strumień osiąga prędkość 170 km/h. W efekcie dogłębnie penetruje nawet niewidoczne szczeliny i dociera do trudno dostępnych miejsc. Co więcej, wysoka temperatura ma działanie dezynfekujące i zabija do 99,999%* wirusów otoczkowych, takich jak koronawirusy lub wirusy grypy, a także 99,99%** bakterii powszechnie występujących w domu. Wszystko to bez użycia jakichkolwiek detergentów i z wykorzystaniem minimalnej ilości czystej wody.
Parownice Kärcher z 1 litra wody generują aż 1700 l pary wodnej, co jest wystarczające do wyczyszczenia powierzchni 60 m². Mycie w tradycyjny sposób, czyli z wykorzystaniem wiadra i mopa, wymaga zużycia w takim przypadku aż 5 l wody. Parownica daje zatem oszczędność sięgającą do 80%! Ponadto myjka nie wymaga stosowania chemikaliów, do których produkcji także zużywa się duże ilości wody. W ostatecznym rozrachunku zatem parownica pozwala zachować higieniczną czystość w domu, skrócić czas sprzątania o połowę i jednocześnie maksymalnie oszczędzić cenne zasoby wodne.
* Testy wykazały, że przy czyszczeniu punktowym parownicą Kärcher przez 30 sekund, przy maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią, można usunąć 99,999% wirusów otoczkowych, takich jak koronawirus lub wirus grypy (z wyłączeniem wirusa zapalenia wątroby typu B), na gładkich i twardych powierzchniach domowych (testowane drobnoustroje: zmodyfikowany wirus krowianki Ankara).
** Dokładne czyszczenie parownicą Kärcher pozwala wyeliminować 99,99% bakterii powszechnie występujących w domu na gładkich i twardych powierzchniach domowych, przy prędkości czyszczenia wynoszącej 30 cm/s i maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią (testowane drobnoustroje: Enterococcus hirae). 99,999% przy użyciu profesjonalnych parownic SG(V), zgodnie z EN 16615:2015-06, na podłodze z PCV, testowane drobnoustroje: Enterococcus hirae ATCC 10541.
Fot.: Parownica – oszczędny sposób na higieniczną czystość
Warto także dodać, że czyszczenie parą jest przyjazne dla środowiska w szerszym kontekście. Brak detergentów sprawia, że ścieki nie są zanieczyszczone chemikaliami. Ponadto parownice to doskonałe rozwiązanie dla zdrowia, a zwłaszcza dzieci i alergików. Kondensat pary wodnej nie pozostawia na czyszczonej powierzchni potencjalnie alergizujących resztek, a dodatkowo wiąże cząsteczki kurzu, przez co poprawia jakość powietrza w pomieszczeniu.
Co więcej, olbrzymią zaletą parownic Kärcher jest wszechstronne zastosowanie do czyszczenia w całym domu i nie tylko. Myjka parowa doskonale usuwa wszelkiego rodzaju zabrudzenia, nawet uciążliwe, z powierzchni w kuchni (płyta, piekarnik, okap, blaty) i łazience (armatura, płytki, umywalka, kabina prysznicowa, wanna, toaleta). Czyści także podłogi, okna, lustra, odświeża tekstylia i dywany, a nawet wnętrze samochodu. Jedno urządzenie do wielu zastosowań to oszczędność miejsca przy przechowywaniu i pieniędzy.
Gromadzenie deszczówki i inne metody oszczędzania wody w ogrodzie
Ogród to kolejne miejsce, w którym warto wdrożyć zasady oszczędzania wody. Do podlewania roślin zużywa się bowiem duże jej ilości, które najczęściej pochodzą z sieci wodociągowej.
Jak wykorzystać wodę z opadów atmosferycznych? W celu ograniczenia zużycia wody z wodociągów warto zastosować zbiornik na deszczówkę, szczególnie że taka woda jest nawet lepiej przyswajana przez rośliny. Deszczówka jest miękka, nie zawiera magnezu, potasu ani chloru, ma neutralne pH oraz charakteryzuje się dużą czystością. Ponadto może być wykorzystywana do innych celów, np. mycia samochodu czy spłukiwania toalet.
Jak zbierać deszczówkę? Najprostszym sposobem jest ustawienie pojemników pod rurami spustowymi systemu rynnowego. Inna możliwość to zbiorniki podziemne, które można połączyć ze wszystkimi rynnami oraz z odwodnieniem liniowym zbierającym wodę z dużych płaskich powierzchni, takich jak podjazd czy nieprzepuszczalny grunt.
Deszczówkę ze zbiornika naziemnego można czerpać przy pomocy wiadra lub konewki, ale najczęściej stosuje się pompy ogrodowe (np. pompa do beczek Kärcher), które zasysają wodę i przekazują ją przez wąż do akcesoriów przeznaczonych do nawadniania, np. zraszacza czy pistoletu. W przypadku zbiorników podziemnych konieczne jest zastosowanie pompy zanurzeniowej (np. seria SP Flat) oraz innych akcesoriów. Czasem montowane są też skrzynki rozsączające, które magazynują wodę, a następnie rozprowadzają ją stopniowo w ziemi. Ponadto systemy podziemne wyposażone w system hydroforowy pozwalają używać deszczówkę również do innych celów, np. spłukiwania toalet czy prania.
Dowiedz się, jak wykorzystać alternatywne źródła wody do podlewania ogrodu: Nawadnianie trawnika i ogrodu deszczówką lub ze studni >>
Innym sposobem na ograniczenie zużycia wody w ogrodzie jest system automatycznego nawadniania. To rozwiązanie oferuje wiele korzyści:
- Oszczędza wodę, wykorzystując każdą jej kroplę.
- Jest korzystne dla roślin, ponieważ wilgoć jest dostarczana równomiernie i z uwzględnieniem potrzeb dla danego gatunku, co ogranicza ryzyko wystąpienia chorób grzybowych.
- Ułatwia pracę w ogrodzie, eliminując konieczność ręcznego nawadniania, przez co oszczędza się czas i wysiłek.
- Umożliwia wyjazd na urlop bez martwienia się o stan ogrodu po powrocie.
Szczególnie istotna jest redukcja zużycia wody. Nawadnianie automatyczne pozwala zaprogramować podlewanie o dowolnej porze. Nocą woda nie paruje tak szybko jak w ciągu dnia, przez co wilgoć wnika w podłoże i skutecznie dociera do systemu korzeniowego. Efektem tego jest mniejszy wydatek wody.
Przyjmuje się, że system automatycznego nawadniania ogrodu pozwala zaoszczędzić nawet 50% wody w porównaniu z tradycyjnym podlewaniem. Co ważne, instalację można zasilać wodą pochodzącą z deszczówki lub studni, co jeszcze bardziej ogranicza jej zużycie.
Oszczędzanie wody pitnej jest konieczne z uwagi na kurczące się zasoby. Warto zmienić swoje nawyki dla dobra środowiska i planety. Dodatkową wymierną korzyścią są oszczędności finansowe.
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