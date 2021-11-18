Jak oszczędzać wodę? Sposoby na oszczędne gospodarowanie wodą

Jak oszczędzać wodę w domu: skuteczne sposoby

Nie ulega wątpliwości, że warto oszczędzać wodę. Przemyślane zarządzanie poborem wody przełoży się nie tylko na oszczędności, ale także na dobrostan planety.

Oszczędzanie wody nie jest trudne. Wystarczy przeanalizować codzienne czynności i wprowadzić niewielką zmianę nawyków. Warto także rozważyć zakup urządzeń, które pomagają w oszczędnym gospodarowaniu wody. Jak zmniejszyć rachunki za wodę w prosty sposób?

Pierwszym krokiem może być przegląd szczelności kranów i innych urządzeń (np. spłuczka, wężyki). Przyjmując, że woda kapie z częstotliwością 1 kropla na 1 sekundę, w skali roku daje to aż 11935 litrów. Dlatego warto regularnie wymieniać zużyte uszczelki i naprawiać nieszczelności.

Dobrym rozwiązaniem jest używanie jednouchwytowych baterii z perlatorem, czyli nakładką w kształcie sitka, która napowietrza strumień wody. Dzięki temu zużywa się od 15% do 60% mniej wody niż standardowo.