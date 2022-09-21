Czym czyścić blat: drewniany, laminowany, kamienny, kwarcowy, kompozytowy?

Podstawowe zasady pielęgnacji blatów w kuchni

Blat kuchenny pełni bardzo ważne funkcje i codziennie jest intensywnie użytkowany. Na nim przygotowujemy posiłki, przechowujemy różne rzeczy czy rozpakowujemy zakupy. Ze względu na kontakt z żywnością powinien być zawsze higienicznie czysty. Regularne czyszczenie blatu kuchennego sprawia także, że estetycznie się on prezentuje i zachowuje dobry stan, przez co może nam służyć przez długi czas.

Pamiętajmy, aby codziennie przecierać blat kuchenny, a zwłaszcza przed i po gotowaniu. Zabrudzenia najlepiej usuwać na bieżąco, by nie dopuścić do ich zaschnięcia i wniknięcia w strukturę materiału. W najgorszym przypadku może to spowodować odbarwienia blatu. Warto także używać podkładek pod gorące naczynia, aby uniknąć przypaleń. Nie należy również kroić produktów spożywczych bezpośrednio na blacie, ponieważ może to spowodować powstanie rys. Tego typu uszkodzenia nie tylko są nieestetyczne, ale także gromadzi się w nich brud, który jest pożywką dla bakterii.

Dobór sposobu czyszczenia i środka zależy od materiału, z którego wykonany jest blat. W każdym przypadku niewskazane jest natomiast używanie szorstkich zmywaków, druciaków czy szczotek. Lepiej zastąpić je miękkimi ściereczkami, np. z mikrofibry. Nie należy także stosować agresywnych środków chemicznych, które mogą spowodować trwałe odbarwienia i uszkodzenia blatu kuchennego.

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