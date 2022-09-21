Czym czyścić blat: drewniany, laminowany, kamienny, kwarcowy, kompozytowy?
Blat kuchenny może być wykonany z różnych materiałów: z drewna, laminatu, kamienia naturalnego, konglomeratu czy szkła. Każdy wymaga systematycznego czyszczenia ze względu na codzienne użytkowanie. Na blacie przygotowujemy posiłki, przez co zachowanie wysokiego poziomu higieny jest koniecznością. Odpowiednia pielęgnacja pozwala także zachować jego dobry stan na długi czas. Czym i jak wyczyścić blat kuchenny? Czego unikać podczas sprzątania kuchni? Jakie środki stosować do poszczególnych rodzajów blatów? Podpowiadamy!
Podstawowe zasady pielęgnacji blatów w kuchni
Blat kuchenny pełni bardzo ważne funkcje i codziennie jest intensywnie użytkowany. Na nim przygotowujemy posiłki, przechowujemy różne rzeczy czy rozpakowujemy zakupy. Ze względu na kontakt z żywnością powinien być zawsze higienicznie czysty. Regularne czyszczenie blatu kuchennego sprawia także, że estetycznie się on prezentuje i zachowuje dobry stan, przez co może nam służyć przez długi czas.
Pamiętajmy, aby codziennie przecierać blat kuchenny, a zwłaszcza przed i po gotowaniu. Zabrudzenia najlepiej usuwać na bieżąco, by nie dopuścić do ich zaschnięcia i wniknięcia w strukturę materiału. W najgorszym przypadku może to spowodować odbarwienia blatu. Warto także używać podkładek pod gorące naczynia, aby uniknąć przypaleń. Nie należy również kroić produktów spożywczych bezpośrednio na blacie, ponieważ może to spowodować powstanie rys. Tego typu uszkodzenia nie tylko są nieestetyczne, ale także gromadzi się w nich brud, który jest pożywką dla bakterii.
Dobór sposobu czyszczenia i środka zależy od materiału, z którego wykonany jest blat. W każdym przypadku niewskazane jest natomiast używanie szorstkich zmywaków, druciaków czy szczotek. Lepiej zastąpić je miękkimi ściereczkami, np. z mikrofibry. Nie należy także stosować agresywnych środków chemicznych, które mogą spowodować trwałe odbarwienia i uszkodzenia blatu kuchennego.
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Czym czyścić blat kuchenny z drewna? Czy wymaga szczególnej uwagi?
Blaty kuchenne z drewna cieszą się dużą popularnością. Urzekają przede wszystkim naturalnym wyglądem, a przy odpowiedniej pielęgnacji przez wiele lat zachowują trwałość. Oto najważniejsze zasady czyszczenia blatu drewnianego:
- używamy miękkich ściereczek, wykluczone są ostre myjki,
- na co dzień do usuwania zabrudzeń wystarczy woda z odrobiną płynu do naczyń – na koniec wycieramy blat do sucha,
- nie używamy środków, które mogą zmatowić lub zarysować powierzchnię, stosujemy wyłącznie specjalne środki do czyszczenia blatów drewnianych,
- unikamy nadmiernego moczenia blatu, pamiętając, że drewno nie lubi wilgoci – rozlane płyny zbieramy natychmiast,
- regularnie konserwujemy drewniane blaty olejowane specjalnym olejem,
- zniszczony blat lakierowany możemy zeszlifować i ponownie pokryć lakierem.
Fot. Szybkie i skuteczne czyszczenie blatów w kuchni z parownicą Karcher
Jak czyścić blaty: granitowy, marmurowy, kwarcowy i inne blaty kamienne?
Wiele osób decyduje się na blat kuchenny wykonany z kamienia naturalnego. Ten szlachetny materiał jest odporny na uszkodzenia i działanie wysokiej temperatury. Aby zachował swoje charakterystyczne właściwości, musi być jednak odpowiednio pielęgnowany i konserwowany. Ważny jest zwłaszcza zabieg impregnacji, który zmniejsza nasiąkliwość kamienia i zapobiega matowieniu jego powierzchni.
Do codziennego czyszczenia blatów kamiennych, zarówno marmurowych, jak i granitowych, z trawertynu czy kwarcu, wystarczy wyłącznie woda i miękka ściereczka. Możemy także stosować preparaty przeznaczone do danego materiału. Do silniejszych zabrudzeń na marmurze sprawdzi się płyn do mycia naczyń. W przypadku czyszczenia blatów kamiennych należy unikać:
- środków czyszczących na bazie kwasów, np. octu – powodują matowienie powierzchni blatu,
- środków wybielających – przyczyniają się do odbarwienia kamienia,
- preparatów na bazie silikonów – mogą zostawić na blacie nieestetyczne smugi,
- wody destylowanej lub mineralnej – powodują odbarwienia marmuru.
Blat z konglomeratu – jak czyścić?
Konglomerat powstaje w wyniku połączenia zmielonego kamienia z żywicą oraz pigmentem. Dzięki temu jest równie trwały jak surowiec naturalny, odporny na uszkodzenia, ale jednocześnie jest lżejszy i ciepły w dotyku. Co więcej, powierzchnia konglomeratu jest pozbawiona porów. Blat wykonany z tego materiału nie wymaga impregnacji. Jest też łatwy do utrzymania w czystości, ponieważ nie chłonie zabrudzeń i nie ulega przebarwieniom.
Na co dzień blat z konglomeratu wystarczy czyścić wodą i miękką ściereczką. Można również używać innych detergentów, które przeznaczone są do czyszczenia kuchni. Konglomerat jest bowiem dość odporny na środki chemiczne.
Jak usunąć plamy i odbarwienia na blacie laminowanym?
Obecnie do najczęściej wybieranych należą blaty laminowane. Decyduje o tym zwłaszcza korzystny stosunek ceny do jakości. Laminat dostępny jest w wielu wariantach kolorystycznych, może imitować zarówno drewno, jak i kamień, a przy tym jest dość odporny i łatwy w czyszczeniu.
Codzienne zabrudzenia usuniemy z blatu laminowanego za pomocą miękkiej szmatki oraz ciepłej wody z dodatkiem łagodnego detergentu. W przypadku silniejszych zanieczyszczeń można wykorzystać spirytus lub aceton, a także przygotować domowy środek czyszczący na bazie octu. Warto jednak wypróbować te preparaty w mało widocznym miejscu, aby mieć pewność, że nie uszkodzą one powierzchni. Zmorą są często odbarwienia i białe plamy na blacie laminowanym, które trudno jest usunąć. Można zastosować niewielką ilość soku z cytryny lub mleczko o delikatnym działaniu ściernym. Najlepiej jednak sięgnąć po preparaty przeznaczone do tego typu zanieczyszczeń.
Fot. Parownica Karcher szybko wyczyści zaschnięte białe plamy na czarnym blacie
Jak czyścić szklany blat w kuchni?
Szklane blaty są najczęściej wybierane do eleganckich, nowoczesnych kuchni. Zwykle wykonane są ze szkła hartowanego klejonego z dwóch warstw. Dzięki temu są odporne na uszkodzenia mechaniczne i wysokie temperatury.
Dużą zaletą szklanych blatów jest niezwykła łatwość czyszczenia. Są odporne na wilgoć i bez obaw można je czyścić różnymi środkami chemicznymi. Wadą blatów wykonanych ze szkła są jednak widoczne smugi. Dlatego po każdym czyszczeniu powierzchnię trzeba wypolerować miękką szmatką.
Czy da się usunąć ślady po przypaleniu blatu kuchennego?
Podczas codziennego gotowania w kuchni nietrudno o przypalenie blatu. Wystarczy postawić nagrzaną patelnię lub garnek i na powierzchni pojawi się nieestetyczny ślad. Niestety nie w każdym przypadku można się pozbyć tego typu uszkodzeń. Przypalenia usuniemy z blatu drewnianego i laminowanego.
Aby przywrócić dawny wygląd powierzchni drewnianej, należy za pomocą papieru ściernego delikatnie zeszlifować problematyczne miejsce (tak aby nie odróżniało się od całości). Następnie pokrywamy powierzchnię lakierem lub olejem. Gdy przypalimy blat laminowany, ślady są nieco trudniejsze do usunięcia. Możemy spróbować je zniwelować, przecierając powierzchnię roztworem octu i soku z cytryny (trzy łyżki octu wymieszane z jedną łyżką soku). Jeżeli przypalenie nie jest głębokie, istnieje szansa, że mieszanka zadziała.
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Fot. Czyszczenie blatu w okolicy baterii umywalkowej
Środki czystości do blatów kuchennych. Czym bezpiecznie czyścić blaty?
Jak już wcześniej było wspominane, lekkie zabrudzenia z blatów usuniemy z użyciem wody i miękkiej szmatki. W przypadku uciążliwych, zaschniętych plam lub odbarwień można sięgnąć po specjalne środki chemiczne przeznaczone do danego materiału, z którego wykonany jest blat. Pamiętajmy jednak, że częste używanie detergentów może powodować uszkodzenia powierzchni. Poza tym gotowe preparaty są szkodliwe dla środowiska i naszego zdrowia – podrażniają skórę i są niebezpieczne dla alergików oraz małych dzieci. Blat ma także kontakt z żywnością, więc lepiej unikać częstego czyszczenia chemią.
Zabrudzeń z blatów kuchennych możemy pozbyć się, stosując domowe metody. Pomocne są produkty, które zwykle mamy w domu. Nie każdy nadaje się jednak do czyszczenia wszystkich rodzajów blatów. Do mycia powierzchni w kuchni przydatne są:
- soda oczyszczona – wymieszana z wodą skutecznie usuwa tłuste plamy, najlepiej nadaje się do czyszczenia kamiennych blatów,
- wazelina i biały ocet – w połączeniu z odrobiną wody przywraca połysk i blask blatom z marmuru czy granitu,
- roztwór octu z wodą – świetnie usuwa plamy i przykre zapachy.
Jeżeli nie chcemy używać środków chemicznych do mycia blatu kuchennego, ale także obawiamy się stosowania domowych sposobów (trzeba pamiętać, co się nadaje do jakiego blatu), warto wybrać parownicę Kärcher z serii SC. Czyszczenie parowe jest jedną z najskuteczniejszych metod usuwania zabrudzeń. Para wodna niweluje także przykre zapachy i – co najważniejsze – ogranicza ilość chorobotwórczych drobnoustrojów na powierzchniach.
Parownice Kärcher umożliwiają czyszczenie blatu bez chemii – generują gorącą parę wodną o minimalnym ciśnieniu 3 barów, która z prędkością ok. 170 km/h wnika w każdą szczelinę. Efekt czyszczenia potęguje także wysoka temperatura – zabrudzenia nagrzewają się bowiem szybciej niż czyszczona powierzchnia, co sprawia, że nawet uciążliwy brud można łatwo usunąć bez konieczności szorowania.
Parownica do czyszczenia blatu gwarantuje higieniczną czystość, ponieważ wysoka temperatura pozwala wyeliminować chorobotwórcze drobnoustroje. Parownice Kärcher usuwają do 99,999%1 wirusów otoczkowych, takich jak koronawirusy lub wirusy grypy, a także 99,99%2 bakterii powszechnie występujących w domu na twardych powierzchniach. Przy tym są bezpieczne dla większości blatów (wyjątek to drewno olejowane i woskowane). Warto też dodać, że myjka parowa jest bezpieczna dla zdrowia, w tym dzieci i alergików. Czyszczenie parowe to ekologiczna i ekonomiczna metoda, która umożliwia usuwanie zabrudzeń także z innych powierzchni i podłóg w całym domu.
Innym urządzeniem, które przyda się do czyszczenia blatów kuchennych, jest myjka do okien Kärcher z serii WV. Wbrew nazwie ten sprzęt nie służy wyłącznie do mycia szyb (w sprzątaniu blatów szklanych jest wręcz bezkonkurencyjna). Myjka nadaje się do każdej powierzchni płaskiej. Dzięki niej łatwo i szybko zbierzemy nadmiar wilgoci podczas czyszczenia blatów drewnianych, laminowanych czy kamiennych. To z kolei zapobiega powstawaniu smug. Urządzenie przyda się także do odsysania rozlanych płynów, np. napojów. Myjka jest zatem niezastąpiona w przypadku posiadania blatów wrażliwych na wilgoć.
Czym nabłyszczyć blat kuchenny?
Blaty kuchenne, bez względu na rodzaj materiału, z którego są wykonane, mogą z biegiem czasu zmatowieć. Istnieją jednak sposoby na przywrócenie im blasku. Każdy blat wymaga zastosowania nieco innej techniki i środków do polerowania. Aby powierzchnia robocza odzyskała swój dawny wygląd, najlepiej sięgnąć po specjalne preparaty, które przeznaczone są do nabłyszczania danego materiału. Można także wypróbować domowy sposób i natrzeć blat połówką ziemniaka, a następnie umyć wodą.
W przypadku dużej ilości drobnych rys, które powodują zmatowienie, blat może wymagać odnowienia. Renowację powierzchni drewnianych czy kamiennych warto powierzyć fachowcom.
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