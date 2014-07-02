Zestaw składa się z: 2 miękkich ściereczek podłogowych, 1 miękkiej powłoczki na dyszę ręczną o dużej chłonności do czyszczenia silnie zabrudzonych powierzchni i 1 ściereczki do polerowania gładkich powierzchni np. stali szlachetnej. Wszystkie wykonane z najwyższej jakości mikrofibry.