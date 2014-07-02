Zestaw ścierek z mikrofibry do kuchni
Zestaw ściereczek zawiera cztery różne rodzaje ściereczek z mikrofibry do czyszczenia kuchni.
Zestaw składa się z: 2 miękkich ściereczek podłogowych, 1 miękkiej powłoczki na dyszę ręczną o dużej chłonności do czyszczenia silnie zabrudzonych powierzchni i 1 ściereczki do polerowania gładkich powierzchni np. stali szlachetnej. Wszystkie wykonane z najwyższej jakości mikrofibry.
Cechy i zalety
Ściereczka do polerowania stali nierdzewnej wykonana z mikrofibry wysokiej jakości
- Bardzo dobre wchłanianie wody, czyszczenie bez zacieków
Ściereczka podłogowa wykonana z wysokiej jakości mikrofibry
- Mikrofibra gwarantuje doskonałe rezultaty czyszczenia wszystkich twardych powierzchni.
Miękka powłoczka na dysze ręczną wykonana z wysokiej jakości mikrofibry
- Mikrofibra gwarantuje doskonałe rezultaty czyszczenia wszystkich twardych powierzchni.
Wysokiej jakości mikrofibra
- Pranie w temperaturze 60 °C
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|Biała
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|400 x 110 x 6
Zastosowania
- Blaty w kuchni
- Zlewozmywak / umywalka
- Okapy
- Płyty grzewcze
- Podłogi twarde
- Lodówka
- Wnętrza szafek
- Płytki