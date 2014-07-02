Zestaw ścierek z mikrofibry do kuchni

Zestaw ściereczek zawiera cztery różne rodzaje ściereczek z mikrofibry do czyszczenia kuchni.

Zestaw składa się z: 2 miękkich ściereczek podłogowych, 1 miękkiej powłoczki na dyszę ręczną o dużej chłonności do czyszczenia silnie zabrudzonych powierzchni i 1 ściereczki do polerowania gładkich powierzchni np. stali szlachetnej. Wszystkie wykonane z najwyższej jakości mikrofibry.

Cechy i zalety
Ściereczka do polerowania stali nierdzewnej wykonana z mikrofibry wysokiej jakości
  • Bardzo dobre wchłanianie wody, czyszczenie bez zacieków
Ściereczka podłogowa wykonana z wysokiej jakości mikrofibry
  • Mikrofibra gwarantuje doskonałe rezultaty czyszczenia wszystkich twardych powierzchni.
Miękka powłoczka na dysze ręczną wykonana z wysokiej jakości mikrofibry
  • Mikrofibra gwarantuje doskonałe rezultaty czyszczenia wszystkich twardych powierzchni.
Wysokiej jakości mikrofibra
  • Pranie w temperaturze 60 °C
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor Biała
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 400 x 110 x 6
Kompatybilne urządzenia
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Blaty w kuchni
  • Zlewozmywak / umywalka
  • Okapy
  • Płyty grzewcze
  • Podłogi twarde
  • Lodówka
  • Wnętrza szafek
  • Płytki