Najlepsza parownica do ubrań i firan – jaką wybrać? Ranking Kärcher

Jak sprawdza się zestaw żelazko parowe + parownica? Rozwiązanie od Kärcher

Marka Kärcher oferuje zupełnie inne rozwiązanie do prasowania parowego, chociaż działające na takiej samej zasadzie. Uniwersalną efektywną parownicę do sprzątania można z łatwością zamienić w stację parową o doskonałych parametrach technicznych poprzez podłączenie specjalnego żelazka parowego.

To rozwiązanie praktyczne i ekonomiczne jednocześnie. Jedno urządzenie o imponująco szerokim zakresie zastosowań zajmuje znacznie mniej miejsca niż oddzielne sprzęty przeznaczone do prasowania i sprzątania. Poza tym to oszczędność finansowa – koszt wielozadaniowej parownicy w zestawie z żelazkiem parowym jest bardzo zbliżony do zakupu dobrego generatora pary. Jednak funkcjonalność jest o wiele szersza.

Nowoczesne parownice Kärcher znane są z wszechstronności zastosowań. Doskonale sprawdzają się do higienicznego czyszczenia wielu różnych powierzchni w domu bez pomocy detergentów. Od podłóg poprzez kuchnię, łazienkę, aż po okna, lustra oraz odświeżanie i prasowanie tekstyliów. Przy tym wyróżniają się dobrymi parametrami technicznymi, co przekłada się na wysoką wydajność, szybkie nagrzewanie, skuteczność i szybkość odspajania zabrudzeń, a także komfort użytkowania. Olbrzymią zaletą parownic Kärcher jest działanie dezynfekujące potwierdzone przez certyfikat – przy odpowiednim użytkowaniu zabijają do 99,999% bakterii i wirusów (w tym koronawirusa i wirusa grypy) powszechnie występujących w domu.1

Co ważne, każda parownica Kärcher może być używana do prasowania ubrań i firan, pod warunkiem zastosowania odpowiedniej końcówki. Do wyboru są dwa typy akcesoriów: końcówka do wygładzania zagnieceń oraz żelazko parowe EasyFinish. Oba rozwiązania gwarantują skuteczne usuwanie zagnieceń parą wodną, jednak różnią się ergonomią pracy i zakresem możliwości. W niektórych modelach końcówki te znajdują się już w zestawie, co znacznie ułatwia wybór. Na przykład SC 1 Multi & Up Textile Edition oraz SC 3 Deluxe Textile Edition wyposażone są fabrycznie w akcesorium do wygładzania zagnieceń. Z kolei modele SC 4 Deluxe Iron oraz SC 5 EF Iron Select Bath Edition oferują jeszcze większą funkcjonalność dzięki dołączonemu żelazku parowemu EasyFinish.

Te urządzenia pozwalają skrócić czas prasowania nawet o 50%, a dzięki stałej temperaturze i ceramicznej stopie nie wymagają regulowania ustawień zależnie od tkaniny.