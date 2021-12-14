Nieprzyjemny zapach z szafy – jak się go pozbyć?

Brzydki zapach z szafy – co go powoduje?

Przyczyny powstawania przykrego zapachu w szafie z ubraniami mogą być różne. Głównym powodem nieprzyjemnej woni są bakterie i roztocza, które bytują na ciuchach i półkach. Ich rozwojowi sprzyja nieprawidłowe przechowywanie odzieży.

Zbyt duża ilość upchniętych ubrań sprawia, że w szafie panuje ścisk, który ogranicza cyrkulację powietrza. Wówczas odrobina wilgoci i ciepło są wystarczające, aby pleśń i grzyby miały doskonałe warunki do rozwoju. Ponadto wkładanie do szafy ubrań, które były już noszone dostarcza drobnoustrojom pożywkę, np. w postaci potu i innych zabrudzeń, które znajdują się na odzieży.

Nieprzyjemny zapach może być powodowany także przez brudną pralkę. Nagromadzenie się detergentu lub zanieczyszczeń w filtrze może sprawiać, że ubrania po praniu nie pachną ładnie.

Ponadto brzydki zapach z szafy to także powszechna cecha starych mebli, które w przeszłości mogły być niewłaściwie użytkowane i przechowywane.