Nieprzyjemny zapach z szafy – jak się go pozbyć?
Często się zdarza, że wyprane i pachnące ubrania po wyjęciu z szafy mają nieprzyjemną woń. Brzydki zapach z szafy to dość powszechny problem, który może być spowodowany przez wiele czynników. Jak się go pozbyć? Przedstawiamy praktyczne wskazówki na temat prawidłowego przechowywania ubrań w szafie, by zawsze ładnie pachniały.
Brzydki zapach z szafy – co go powoduje?
Przyczyny powstawania przykrego zapachu w szafie z ubraniami mogą być różne. Głównym powodem nieprzyjemnej woni są bakterie i roztocza, które bytują na ciuchach i półkach. Ich rozwojowi sprzyja nieprawidłowe przechowywanie odzieży.
Zbyt duża ilość upchniętych ubrań sprawia, że w szafie panuje ścisk, który ogranicza cyrkulację powietrza. Wówczas odrobina wilgoci i ciepło są wystarczające, aby pleśń i grzyby miały doskonałe warunki do rozwoju. Ponadto wkładanie do szafy ubrań, które były już noszone dostarcza drobnoustrojom pożywkę, np. w postaci potu i innych zabrudzeń, które znajdują się na odzieży.
Nieprzyjemny zapach może być powodowany także przez brudną pralkę. Nagromadzenie się detergentu lub zanieczyszczeń w filtrze może sprawiać, że ubrania po praniu nie pachną ładnie.
Ponadto brzydki zapach z szafy to także powszechna cecha starych mebli, które w przeszłości mogły być niewłaściwie użytkowane i przechowywane.
Jak usunąć nieprzyjemny zapach z szafy?
Pozbycie się nieprzyjemnego zapachu z szafy jest trudne, ale możliwe. Nie wystarczy jednak zastosowanie środków zapachowych, ponieważ ich działanie polega na maskowaniu problemu. Sytuacja poprawi się na chwilę, ale gdy preparaty stracą swoje właściwości, brzydka woń powróci.
Skuteczne usunięcie przykrego zapachu z szafy wymaga znalezienia przyczyny jego powstawania. To kluczowa kwestia. Kolejnymi krokami są dokładne wyczyszczenie szafy i odświeżenie garderoby, a także wprowadzenie dobrej organizacji. Odpowiednie dbanie o ubrania i właściwe ich przechowywanie pomoże pozbyć się uciążliwej woni.
Jak przechowywać ubrania, aby nie pojawiał się brzydki zapach w szafie?
Prawidłowe przechowywanie ubrań ogranicza problem z nieprzyjemnym zapachem z szafy. Warto wprowadzić kilka podstawowych zasad:
- Ubrania do szafy należy wkładać po dokładnym ich wysuszeniu. Nie mogą być w żadnym wypadku wilgotne.
- Warto prasować ubrania, zanim zostaną ułożone w szafie. Wysoka temperatura powoduje usuwanie mikroorganizmów, co zapobiega ich rozwojowi w szafie.
- Ubrań, które były noszone, nie należy wkładać do szafy bezpośrednio po ich zdjęciu. Najlepiej, aby przez kilka godzin wisiały na zewnątrz, co pomoże pozbyć się zapachów, które w nie wniknęły. Dobrze jest też zastosować parę wodną, aby zlikwidować drobnoustroje. W miarę możliwości warto znaleźć miejsce na ubrania noszone, które planujesz jeszcze zakładać przed praniem.
- Nie należy umieszczać w szafie zbyt dużej ilości ubrań, ponieważ zaburza to prawidłowy przepływ powietrza. Odzież powinna wisieć w odstępach, co chroni ją także przed zagnieceniami i mechaceniem. Wyjątkowo delikatne ubrania najlepiej jest przechowywać w przewiewnych materiałowych pokrowcach.
- Dobrą praktyką jest codziennie otwieranie szeroko drzwi szafy nawet na kilkanaście minut, aby usprawnić przepływ powietrza.
- Warto również zabezpieczyć szafę przed dostępem małych dzieci oraz zwierząt domowych, aby nie roznosiły, np. resztek jedzenia, które mogą być przyczyną brzydkiego zapachu.
- Dobrze jest też dbać o czystość pralki. Ubrania należy wyjmować bezpośrednio po zakończeniu prania. Konieczne jest także usuwanie zabrudzeń z filtra i mycie wnętrza pralki.
Fot.: Prasowanie parowe – szybsze o połowę od tradycyjnego, bezpieczne dla tkanin
Jak odświeżać szafę i garderobę?
Pierwszym krokiem do pozbycia się uciążliwej woni z szafy jest dokładne wyczyszczenie wnętrza. Należy zatem wszystko wyjąć, a następnie przystąpić do dokładnego mycia mebla oraz odświeżania ubrań. Wymaga to zaangażowania i poświęcenia czasu, ale pomoże pozbyć się problemu.
Wnętrze szafy warto dokładnie odkurzyć, aby usunąć luźne zanieczyszczenia. Następnie należy umyć drzwiczki, półki, a nawet zawiasy. Do czyszczenia można zastosować wodę z szarym mydłem lub roztwór detergentu. Konieczne jest też wytarcie szafy do sucha po umyciu.
Dobrym rozwiązaniem do czyszczenia wnętrza szafy jest użycie parownicy Kärcher. Gorąca para wodna, która wydostaje się przez dyszę z dużą prędkością, ma doskonałe właściwości czyszczące, a także dezynfekujące. Ułatwia odspajanie zabrudzeń i usuwa drobnoustroje. Przy tym generowana para jest „sucha”, przez co powierzchnia nie nasiąka wilgocią.
Po dokładnym wyczyszczeniu wnętrza szafy należy zająć się porządkowaniem ubrań. Najpierw warto pozbyć się tych, które są stare, zniszczone lub nie są już noszone. Dzięki temu w szafie przybędzie dodatkowa przestrzeń.
Kolejny etap to odświeżanie ubrań. Niektóre elementy odzieży mogą wymagać prania, a po wysuszeniu prasowania. Większość można jednak szybko i wygodnie odświeżyć parą wodną za pomocą parownicy z dyszą do tekstyliów, żelazka parowego czy steamera.
Fot.: Z dyszą do tekstyliów wyprasujesz w pionie nawet najdelikatniejsze tkaniny
To doskonałe rozwiązanie, ponieważ para wodna nie tylko usuwa nieprzyjemny zapach z ubrań, ale także rozluźnia włókna, przez co stają się wygładzone i nie wymagają prasowania. Co ważne, likwiduje siedliska roztoczy, drobnoustrojów i innych alergenów. Ponadto para jest bezpieczna dla materiałów, nawet tak delikatnych, jak wełna czy kaszmir.
Szczególnie funkcjonalna jest parownica Kärcher wyposażona w specjalną dyszę do tekstyliów, której można używać w pionie. Dzięki temu bez problemu dociera w każde miejsce, np. między guzikami, falbanami, marszczeniami czy elementami dekoracyjnymi. Jest niezastąpiona w przypadku ubrań, które trudno jest uprasować przy pomocy żelazka. Optymalna długość dyszy oraz dogodnie rozlokowane ujścia pary umożliwiają szybkie i wygodne odświeżanie wszystkich elementów garderoby. Ponadto została wyposażona w zintegrowany element do usuwania przylegających włókien, przez co skutecznie usuwa zmechacenia.
- Kup teraz praktyczną dyszę do tekstyliów >>
Dobrym rozwiązaniem do odświeżania ubrań jest także wybór parownicy Kärcher w zestawie z żelazkiem parowym EasyFinish, które dzięki wysokiemu ciśnieniu pary skraca czas prasowania o 50%. Wpływ na to mają także liczne wyloty pary na stopie oraz funkcja ciągłego podawania pary. Poza tym stopa z powłoką ceramiczną ułatwia ruchy, a stałe ustawienie temperatury eliminuje konieczność ręcznej jej regulacji. Żelazko zapewnia optymalną temperaturę do wszystkich tkanin.
- Poznaj funkcjonalną parownicę Kärcher SC 4 EasyFix w zestawie z żelazkiem >>
Zapach do szafy – czysta i pachnąca garderoba
Po dokładnym umyciu wnętrza szafy i odświeżeniu ubrań warto umieścić w niej zapach. Do wyboru są gotowe saszetki dostępne w sklepie. Można jednak zastosować domowe zapachy do szafy, które są naturalne i bezpieczne dla domowników oraz tkanin, a także pozwalają utrzymać ubrania w dobrym stanie.
Dla przyjemnej woni i ochrony przed molami warto umieścić w szafie woreczki z lawendą, której zapach skutecznie odstrasza szkodniki. Najlepiej powiesić je na drzwiach z powodu dobrej cyrkulacji powietrza. Działanie odstraszające mole mają też goździki, tymianek lub mięta.
Mydło zapachowe włożone między ubrania to kolejna propozycja zapewniająca przyjemny zapach z szafy. Aromat ten odstrasza także mole. Można wykorzystać również sole do kąpieli w woreczkach tekstylnych lub otwartych słoiczkach, które mają bardzo ładny zapach. Dobrym pomysłem są także świece i woski zapachowe. Umieszczając je w szafie, warto pamiętać, by nie stykały się z ubraniami, gdyż mogą pozostawić na tkaninach tłuste plamy.
Orzeźwiającą woń zapewnią z kolei suszone cytrusy. Wysuszone plasterki cytryn i pomarańczy trzeba przewlec nitką i powiesić na wieszaku lub drążku w szafie. W plastry owoców można również wetknąć goździki, posypać je cynamonem i umieścić w naczyniu na dnie szafy.
Profilaktycznie można stosować sodę oczyszczoną, która absorbuje zapachy. Warto od czasu do czasu na noc wstawić do szafy pojemnik z tym proszkiem.
Przestrzeganie zasad prawidłowego przechowywania ubrań, stosowanie woreczków zapachowych oraz systematyczne czyszczenie pozwalają utrzymać w szafie miłą woń i raz na zawsze pozbyć się przykrego zapachu.
Co to jest bezworkowy odkurzacz cyklonowy?
Co to jest odkurzacz cyklonowy? Czy warto go kupić? Czy odkurzacze cyklonowe są odpowiednie dla alergików? Poznaj wady i zalety
Jaką parownicę do ubrań wybrać?
Dobra parownica do ubrań i firan – jaka powinna być? Na jakie cechy i parametry sprzętu do prasowania parowego zwrócić uwagę? Kup wydają parownicę do prasowania.
Jak odświeżyć ubrania w szafie?
Przygotuj zimowe ubrania na sezon! Sprawdź, jak odświeżyć grube swetry i płaszcze bez prania. Parownica do ubrań, wietrzenie na zewnątrz i inne metody