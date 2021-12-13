Jak odświeżyć zimowe ubrania?

Odświeżanie ciuchów zimowych parownicą

Bardzo dużo zalet ma odświeżanie ubrań gorącą parą wodną za pomocą żelazka z wyrzutem pary, steamera nazywanego też parownicą do ubrań lub uniwersalną myjką parową wyposażoną w odpowiednią końcówkę. Cząsteczki pary wyrzucane pod wysokim ciśnieniem delikatnie zmiękczają i rozluźniają włókna tkanin, zapewniając efekt wyraźnego wygładzenia. Jednocześnie usuwają przykre zapachy oraz drobnoustroje i alergeny, ponieważ wydobywająca się para wodna osiąga temperaturę ok. 100℃.

Odświeżanie parą wodną jest bezpieczne nawet dla wrażliwych materiałów. Parownicę można zastosować do swetrów wełnianych czy kaszmirowych, które w pralce lub suszarce mogą ulec zniszczeniu (np. wełna lubi się mechacić podczas prania).

Wykorzystanie parownicy do odświeżania zimowych ciuchów jest również wygodne, szybkie i oszczędne. Wystarczy powiesić ubranie na wieszaku i wykonywać ruchy z góry do dołu. Parownica ma tę przewagę nad żelazkiem parowym, że dociera w najmniejsze zakamarki między guzikami, falbankami, marszczeniami czy elementami dekoracyjnymi. Dlatego jest najlepszym rozwiązaniem w przypadku marynarek, płaszczy oraz innych okryć wierzchnich.

Szczególnie dobrym rozwiązaniem jest wybór parownicy Kärcher, która jest o wiele bardziej funkcjonalna niż żelazko z generatorem pary czy steamer. Zasada działania tych urządzeń jest taka sama – gorąca para wodna z dużą prędkością wydostaje się przez dyszę.

Myjka parowa przyda się nie tylko do odświeżania zimowych ubrań czy prasowania, ale także do szeregu innych zastosowań. Czyszczenie parą jest bowiem najskuteczniejszą metodą usuwania zabrudzeń z różnego typu powierzchni bez stosowania detergentów. Ma to ogromne znaczenie dla zdrowia, a zwłaszcza dzieci i alergików, ale także dla środowiska naturalnego. Przy tym parownica jest tania w eksploatacji, ponieważ do wyczyszczenia powierzchni 60 m² potrzeba zaledwie 1 litra wody.

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