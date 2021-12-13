Jak odświeżyć zimowe ubrania?
Ubrania zimowe leżące miesiącami w szafie mogą przeniknąć różnymi zapachami. Przed sezonem warto sprawdzić, w jakim stanie są płaszcze, kurtki czy swetry. Najczęściej wymagają odświeżenia. Podpowiadamy, jak przygotować ciuchy zimowe przed nadejściem znacznego ochłodzenia. Poznaj najskuteczniejszą metodę odświeżania ubrań.
Ciepłe ubrania zimowe – zatroszcz się o nie na jesień
Zanim nadejdzie zima, warto sprawdzić stan ciepłych ubrań, które przez większą część roku leżą upchnięte w najdalszych zakątkach szafy lub są schowane na strychu w kartonach bądź pokrowcach. Pomimo tego, że są nieużywane, mogą nie nadawać się od razu do noszenia. Najlepiej wyciągnąć płaszcze, kurtki czy wełniane swetry odpowiednio wcześnie, czyli jesienią, by sprawdzić, w jakim są stanie i czy wymagają odświeżenia.
Leżące, nieruszane miesiącami zimowe ubrania mogą nieprzyjemnie pachnieć, nawet jeżeli po zimie zostały uprane i czyste schowane do szafy. Z uwagi na duży ścisk, jaki panuje na półkach z ciuchami, powietrze nie może krążyć swobodnie, a to sprzyja powstawaniu przykrej woni. Trzeba też pamiętać, że włókna materiałów, a zwłaszcza tych naturalnych, mają tendencję do pochłaniania różnych zapachów. Zanim zrobi się zimno, ubrania należy odświeżyć i przygotować do ponownego noszenia.
Sposoby na odświeżanie ubrań zimowych
Sposobów na odświeżanie zimowych ubrań jest wiele. Pierwszym pomysłem na przywrócenie ich do pożądanego stanu jest wietrzenie i pranie w pralce. Dobrym rozwiązaniem jest odświeżanie ciepłej odzieży parą wodną. W ostateczności można oddać ciuchy do pralni. Która metoda sprawdza się najlepiej?
Daj ubraniom odetchnąć
Odpowiednio wczesne wyjęcie zimowych kurtek i płaszczy, a także ciepłych swetrów czy innych dodatków, zanim nadejdzie ochłodzenie, daje możliwość wykorzystania jesiennej pogody na wietrzenie oraz pranie.
Wietrzenie zimowych ubrań to najprostszy i jednocześnie najtańszy sposób na ich odświeżenie. Wystarczy wystawić ciuchy na zewnątrz w pogodny jesienny dzień. Wiatr i promienie słoneczne poprawią ich stan. Trzeba jednak uważać na niespodziewany deszcz, który może przemoczyć ubrania. Z kolei zbyt mocne słońce przyczynia się do utraty kolorów ciuchów. Ponadto wietrzenie jest nieskuteczne, jeżeli zimowe ciuchy przeniknęły silnym zapachem lub okazały się poplamione. Wówczas pozostaje pranie.
Fot.: Ciepły jesienny dzień będzie idealny na odświeżenie ubrań na powietrzu
Pranie ubrań zimowych najlepiej zaplanować na ciepły dzień, wówczas można je wysuszyć na zewnątrz. Bardzo ważne jest, by do szafy wkładać tylko suche ciuchy, ponieważ zapobiega to rozwojowi pleśni i pojawieniu się nieprzyjemnego zapachu. Przy tym nie każdy płaszcz, kurtkę czy sweter można uprać w zwykłej pralce. Czasem wymagają czyszczenia chemicznego, by nie uległy zniszczeniu.
Suszarka automatyczna z trybem odświeżania
Dobrym sposobem na pozbycie się zapachów z ubrań zimowych jest wykorzystanie automatycznej suszarki. Odświeżanie w takim przypadku nie wymaga stosowania detergentów ani zużywania wody, jest też mniej inwazyjne niż pranie w pralce.
Suszarka musi być jednak wyposażona w specjalny program do odświeżania ubrań. Dzięki zastosowaniu pary wodnej, jonizacji lub wzmożonego wietrzenia urządzenie pomaga usunąć nieprzyjemne zapachy. Po kilkudziesięciu minutach ubrania są świeże jak po praniu. Nie wszystkie jednak można odświeżyć w ten sposób.
Odświeżanie ciuchów zimowych parownicą
Bardzo dużo zalet ma odświeżanie ubrań gorącą parą wodną za pomocą żelazka z wyrzutem pary, steamera nazywanego też parownicą do ubrań lub uniwersalną myjką parową wyposażoną w odpowiednią końcówkę. Cząsteczki pary wyrzucane pod wysokim ciśnieniem delikatnie zmiękczają i rozluźniają włókna tkanin, zapewniając efekt wyraźnego wygładzenia. Jednocześnie usuwają przykre zapachy oraz drobnoustroje i alergeny, ponieważ wydobywająca się para wodna osiąga temperaturę ok. 100℃.
Odświeżanie parą wodną jest bezpieczne nawet dla wrażliwych materiałów. Parownicę można zastosować do swetrów wełnianych czy kaszmirowych, które w pralce lub suszarce mogą ulec zniszczeniu (np. wełna lubi się mechacić podczas prania).
Wykorzystanie parownicy do odświeżania zimowych ciuchów jest również wygodne, szybkie i oszczędne. Wystarczy powiesić ubranie na wieszaku i wykonywać ruchy z góry do dołu. Parownica ma tę przewagę nad żelazkiem parowym, że dociera w najmniejsze zakamarki między guzikami, falbankami, marszczeniami czy elementami dekoracyjnymi. Dlatego jest najlepszym rozwiązaniem w przypadku marynarek, płaszczy oraz innych okryć wierzchnich.
Szczególnie dobrym rozwiązaniem jest wybór parownicy Kärcher, która jest o wiele bardziej funkcjonalna niż żelazko z generatorem pary czy steamer. Zasada działania tych urządzeń jest taka sama – gorąca para wodna z dużą prędkością wydostaje się przez dyszę.
Myjka parowa przyda się nie tylko do odświeżania zimowych ubrań czy prasowania, ale także do szeregu innych zastosowań. Czyszczenie parą jest bowiem najskuteczniejszą metodą usuwania zabrudzeń z różnego typu powierzchni bez stosowania detergentów. Ma to ogromne znaczenie dla zdrowia, a zwłaszcza dzieci i alergików, ale także dla środowiska naturalnego. Przy tym parownica jest tania w eksploatacji, ponieważ do wyczyszczenia powierzchni 60 m² potrzeba zaledwie 1 litra wody.
Fot.: Prasowanie, a szczególnie prasowanie parowe, także jest dobrą metodą odświeżania ubrań
Aby skutecznie usunąć nieprzyjemne zapachy z ubrań zimowych, należy parownicę Kärcher wyposażyć w specjalną dyszę do tekstyliów, która jest przeznaczona do używania w pionie. Optymalna długość oraz dogodnie rozlokowane ujścia pary umożliwiają szybkie i wygodne odświeżanie ciuchów zimowych, ale także innych tekstyliów, np. firan czy zasłon. Ponadto dysza wyposażona jest we wbudowany element do usuwania przylegających włókien. Dzięki temu skutecznie pozbędziesz się zmechaceń z płaszczy czy swetrów.
Odświeżanie ubrań w pralni
Odświeżanie ubrań w pralni jest ostatecznością, gdy inne metody nie mogą być zastosowane, np. w przypadku odzieży wyjątkowo delikatnej lub kosztownej. Jednak trzeba pamiętać, że usługi tego typu nie są tanie, a punkty nie biorą zwykle odpowiedzialności za ewentualne zniszczenie ubrań. Ponadto jest to czyszczenia chemiczne, a więc na ubraniach pozostają resztki preparatów, które mogą być potencjalnie alergizujące i wywołujące podrażnienia skóry.
Odświeżanie bez prania - ciepłe ubrania gotowe na zimę!
Podsumowując, istnieje kilka sposobów, które sprawdzą się w przypadku konieczności odświeżenia zimowych ubrań po wyciągnięciu z szafy. Każda z metod ma swoje wady i zalety. Na szczególną uwagę zasługuje zastosowanie gorącej pary wodnej do skutecznego usuwania nieprzyjemnych zapachów. Żadna inna metoda nie oferuje tylu korzyści.
Parownice są najlepszym sposobem na odświeżanie ubrań zimowych. Dają szybki efekt i mogą być stosowane do praktycznie wszystkich rodzajów tkanin, nawet delikatnych. Ich ogromną zaletą jest jednoczesne wygładzanie zagnieceń, przez co ubrań nie trzeba już prasować.
Co ważne, parownice skutecznie usuwają siedliska roztoczy, drobnoustrojów i innych alergenów. Przy tym pracują bez stosowania detergentów, co ma istotne znaczenie dla zdrowia. Są także komfortowe w użytkowaniu i tanie w eksploatacji. Wybierając wielofunkcyjną parownicę Kärcher zyskuje się także niezliczone możliwości innych zastosowań.
Jak pozbyć się nieprzyjemnego zapachu z szafy?
Nieprzyjemny zapach z szafy sprawia, że musisz prać czyste ubrania? Sprawdź, dlaczego ubrania brzydko pachną i co możesz z tym zrobić! Poradnik
Czym skutecznie zdezynfekować mieszkanie?
Jak i czym zdezynfekować podłogi w domu oraz zabawki, ubrania, materace, pościel, zlewy, brodziki, armaturę, pralkę, a nawet deskę do krojenia.
Prasowanie parą – dlaczego warto?
Komu przyda się prasowanie parą w pionie? Czego potrzebujemy do prasowania parą? Jak szybko i efektywnie prasować parą?