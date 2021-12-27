Prasowanie, jak mieć go mniej? Szybkie i łatwe prasowanie

Korzyści z prasowania. Dlaczego prasujemy ubrania?

Prasowanie to wygładzanie tkanin wskutek działania wysokiej temperatury w połączeniu z naciskiem lub parą wodną. W efekcie włókna się rozluźniają, a materiał ulega rozprostowaniu, zachowując idealną formę po ostygnięciu. Wyprasowane ubrania wyglądają elegancko i schludnie, ale to nie jedyny powód, dla którego sięgamy po żelazko.

Wysoka temperatura generowana w trakcie prasowania ma działanie dezynfekujące. Żelazko usuwa drobnoustroje, które są szkodliwe dla zdrowia. Co prawda, większość mikroorganizmów jest niszczona w praniu, jednak nie giną całkowicie. Tekstylia dość rzadko pierze się w maksymalnej temperaturze, ponieważ ma to niszczące działanie. Poza tym patogeny mogą się rozwijać, np. podczas suszenia i przechowywania ubrań.

Prasowane powinny być zwłaszcza ubranka i tekstylia dziecięce. W pierwszych miesiącach życia niemowlęta mają bardzo wrażliwą skórę, skłonną do podrażnień. Żelazko pomaga pozbyć się czynników alergizujących i niebezpiecznych dla zdrowia drobnoustrojów.

Kolejną funkcją prasowania jest zmiękczanie. Wysoka temperatura sprawia, że ubrania stają się miękkie i przyjemne w dotyku. To także ma znaczenie w przypadku odzieży dziecięcej, do prania której nie powinno się używać płynu zmiękczającego. Prasowanie minimalizuje zatem ryzyko podrażnienia delikatnej skóry.

Prasowanie jest ważne z różnych powodów. Jednak to nie zmienia faktu, że nadal pozostaje przykrym obowiązkiem. Na szczęście istnieją sposoby na skrócenie i ułatwienie prasowania.