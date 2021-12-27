Prasowanie, jak mieć go mniej? Szybkie i łatwe prasowanie
Prasowanie jest jednym z najbardziej nielubianych i czasochłonnych obowiązków domowych. Jest to jednak czynność z różnych względów konieczna. Czy prasowanie można ułatwić i przyspieszyć? Sprawdź, jakie zalety ma prasowanie parą i jakie rozwiązania oferuje Kärcher.
Korzyści z prasowania. Dlaczego prasujemy ubrania?
Prasowanie to wygładzanie tkanin wskutek działania wysokiej temperatury w połączeniu z naciskiem lub parą wodną. W efekcie włókna się rozluźniają, a materiał ulega rozprostowaniu, zachowując idealną formę po ostygnięciu. Wyprasowane ubrania wyglądają elegancko i schludnie, ale to nie jedyny powód, dla którego sięgamy po żelazko.
Wysoka temperatura generowana w trakcie prasowania ma działanie dezynfekujące. Żelazko usuwa drobnoustroje, które są szkodliwe dla zdrowia. Co prawda, większość mikroorganizmów jest niszczona w praniu, jednak nie giną całkowicie. Tekstylia dość rzadko pierze się w maksymalnej temperaturze, ponieważ ma to niszczące działanie. Poza tym patogeny mogą się rozwijać, np. podczas suszenia i przechowywania ubrań.
Prasowane powinny być zwłaszcza ubranka i tekstylia dziecięce. W pierwszych miesiącach życia niemowlęta mają bardzo wrażliwą skórę, skłonną do podrażnień. Żelazko pomaga pozbyć się czynników alergizujących i niebezpiecznych dla zdrowia drobnoustrojów.
Kolejną funkcją prasowania jest zmiękczanie. Wysoka temperatura sprawia, że ubrania stają się miękkie i przyjemne w dotyku. To także ma znaczenie w przypadku odzieży dziecięcej, do prania której nie powinno się używać płynu zmiękczającego. Prasowanie minimalizuje zatem ryzyko podrażnienia delikatnej skóry.
Prasowanie jest ważne z różnych powodów. Jednak to nie zmienia faktu, że nadal pozostaje przykrym obowiązkiem. Na szczęście istnieją sposoby na skrócenie i ułatwienie prasowania.
Jak mieć mniej prasowania?
Stosowanie pewnych trików zapobiega zagnieceniom i w konsekwencji skraca czas prasowania oraz ułatwia cały proces. Kluczem jest odpowiednie pranie i suszenie ubrań.
Zanim włożymy brudne rzeczy do pralki, warto je posegregować. Nie chodzi jednak o kolory, ale o rodzaj materiału. Najlepiej prać tkaniny o podobnej fakturze czy grubości. Włożenie cienkiej bluzki do pralki razem z dżinsami to gwarancja jej wygniecenia. Taki sam efekt przynosi zapełnianie bębna pralki w całości.
Szybciej wyprasujemy elementy garderoby, gdy włączając pralkę, wybierzemy odpowiednie ustawienia. Ważne jest dostosowanie programu oraz temperatury do materiału. Możemy także zmniejszyć liczbę obrotów podczas wirowania, przez co ubrania nie będą bardzo wygniecione.
Wiele modeli pralek posiada funkcję ochrony przed zagnieceniami. Po zakończonym cyklu bęben automatycznie porusza się co jakiś czas. Dzięki temu ubrania nie leżą w jednej pozycji, co zapobiega zagnieceniom. Jeżeli nasza pralka nie posiada takiego trybu, najlepiej wyjmować ubrania od razu po zakończeniu prania.
Warto też stosować płyn zmiękczający. Aktywne składniki podczas suszenia zapobiegają tworzeniu się zbyt silnych połączeń między włóknami. Dzięki temu ubrania są nie tylko miękkie, ale i gładkie, a to ułatwia prasowanie. Możemy także prać ubrania w wysokiej temperaturze z dodatkiem środka dezynfekcyjnego, unikniemy wówczas prasowania z powodów higienicznych. Jednak nie jest to metoda zalecana dla wszystkich materiałów.
Odpowiednie suszenie także może ułatwić prasowanie. Jeżeli używamy suszarki automatycznej, warto korzystać z trybów zapobiegających powstawaniu zagnieceń. W przypadku suszenia na powietrzu, istotne jest równomierne powieszenie ubrań na suszarce. Warto także je wcześniej energicznie strzepnąć.
Trzeba pamiętać, że całkowicie wysuszone tkaniny trudniej się prasuje. Niewielka ilość wilgoci sprzyja wygładzaniu tkanin za pomocą żelazka. Dlatego warto przed prasowaniem zwilżać materiał spryskiwaczem. Pozbycie się zagnieceń jest wówczas szybsze i łatwiejsze. Stąd też jednym z popularnych sposobów jest wieszanie ubrań w łazience podczas kąpieli lub brania prysznica. Powstająca para wodna wygładza zagniecenia, dzięki czemu łatwiej je wyprasować. Na właściwościach pary oparte jest także działanie żelazka parowego.
Jak prasować szybciej?
Najlepszym sposobem na szybkie prasowanie jest wykorzystanie pary wodnej. Jej cząsteczki wnikają we włókna, rozluźniają je i błyskawicznie wygładzają zagniecenia. Dodatkowo para może mieć działanie dezynfekujące, zapewnia najwyższy poziom higieny oraz odświeża i neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Prasowanie parowe zapewnia też lepsze i dokładniejsze efekty, nawet w przypadku grubych tkanin. Para pod dużym ciśnieniem bez trudu przenika przez kilka warstw.
Wykorzystanie pary wodnej do prasowania jest bezpieczne dla każdego rodzaju tkanin. W przeciwieństwie do tradycyjnego żelazka, możliwe jest usuwanie zagnieceń z kurtek, garniturów, sukienek, a także falbanek itp. Parą możemy też prasować w pionie, ponieważ niwelowanie zagnieceń nie wymaga bezpośredniego kontaktu z tkaniną. To minimalizuje zaś ryzyko zabrudzeń czy przypaleń.
Prasowanie parowe po części umożliwia tradycyjne żelazko wyposażone w zbiornik wody i funkcję wyrzutu pary. Jednak strumień jest zbyt słaby, aby efekty były zadowalające. Inaczej jest w przypadku urządzeń, których działanie opiera się na wytwarzaniu pary wodnej pod wysokim ciśnieniem. Na rynku dostępne są żelazka parowe z wbudowaną wytwornicą pary, ręczne steamery, a także stacje parowe z zewnętrznym generatorem pary.
Ciekawym rozwiązaniem są żelazka i dysze, które można podłączyć do uniwersalnej parownicy. Takie praktyczne i ekonomiczne rozwiązanie oferuje marka Kärcher. Dzięki temu, posiadając jedno urządzenie o doskonałych parametrach technicznych, możemy prasować, odświeżać, czyścić, sprzątać różne powierzchnie w całym domu.
Parownica z żelazkiem – stacja parowa do prasowania
W ofercie Kärcher dostępne jest stanowisko do prasowania SI 4 EasyFix, które składa się z:
- parownicy SC 4 EasyFix wraz z bogatą gamą akcesoriów (zestaw do czyszczenia podłóg, komplet praktycznych dysz, szczotek i ściereczek)
- żelazka parowego EasyFinish
- deski do prasowania AB 1000.
Fot.: Parownica w roli generatora pary do żelazka. Zapewnia silny wyrzut i stały strumień pary
Parownica SC 4 to wszechstronne urządzenie, które generuje suchą parę wodną o ciśnieniu 3,5 bara. Pozwala na skuteczne i szybkie czyszczenie różnych powierzchni w całym domu – od podłóg poprzez kuchnię i łazienkę aż po okna i tapicerkę mebli. Co warto podkreślić, usuwanie zabrudzeń nie wymaga stosowania środków chemicznych. Ponadto gorąca para wodna ma właściwości dezynfekujące i zabija do 99,999% bakterii i wirusów (w tym koronawirusa i wirusa grypy) powszechnie występujących w domu1.
Myjka parowa jest gotowa do pracy w ciągu 4 minut. Posiada także system 2 zbiorników o pojemności 0,5 l oraz 0,8 l. Dodatkowy pojemnik można w każdej chwili napełnić, bez przerywania czyszczenia i czekania na ostygnięcie bojlera. Praktyczna jest też funkcja regulacji wydatku pary, w zależności od stopnia zabrudzenia.
1) Testy wykazały, że przy czyszczeniu punktowym parownicą Kärcher przez 30 sekund, przy maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią, można usunąć 99,999% wirusów otoczkowych, takich jak koronawirus lub wirus grypy (z wyłączeniem wirusa zapalenia wątroby typu B), na gładkich i twardych powierzchniach domowych (testowane drobnoustroje: zmodyfikowany wirus krowianki Ankara).
Dokładne czyszczenie parownicą Kärcher pozwala wyeliminować 99,99% bakterii powszechnie występujących w domu na gładkich i twardych powierzchniach domowych, przy prędkości czyszczenia wynoszącej 30 cm/s i maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią (testowane drobnoustroje: Enterococcus hirae). 99,999% przy użyciu profesjonalnych parownic SG(V), zgodnie z EN 16615:2015-06, na podłodze z PCV, testowane drobnoustroje: Enterococcus hirae ATCC 10541.
Dołączone do zestawu żelazko EasyFinish pozwala zamienić parownicę w stację parową. Zasada działania w przypadku obu urządzeń jest taka sama. Żelazko Kärcher skraca czas prasowania o 50%, nawet grubych, wielokrotnie złożonych tkanin. Wyróżnia się ciągłym podawaniem pary i optymalnym stałym ustawieniem temperatury, co eliminuje konieczność ręcznej regulacji w zależności od rodzaju tkaniny. Żelazko parowe ma także lekką stopę z powłoką ceramiczną i dużą liczbą wylotów pary, co znacznie usprawnia prasowanie.
Uzupełnieniem zestawu jest innowacyjna deska ze zintegrowanym systemem wentylatorów. Funkcja odsysania nadmiaru pary sprawia, że ubrania po prasowaniu zawsze są suche. Natomiast tryb nadmuchu wytwarza poduszkę powietrzną. To sprawia, że prasowanie grubych tkanin (jeans, len) jest łatwiejsze, a delikatnych (jedwab, tiul) – bezpieczniejsze. Deska cechuje się także optymalnym kształtem oraz wyposażona jest w gniazdo do bezpośredniego podłączenia parownicy.
Parownica w zestawie z żelazkiem i deską to praktyczne rozwiązanie, które oszczędza pieniądze oraz miejsce do przechowywania, a jednocześnie oferuje szereg możliwości.
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Szybkie prasowanie w pionie – dysza do tekstyliów
Innym rozwiązaniem do prasowania parowego oferowanym przez markę Kärcher jest dysza do tekstyliów, która jest kompatybilna ze wszystkimi modelami parownic z serii SC. Końcówka ma optymalną długość i dogodnie rozlokowane ujścia pary. Przeznaczona jest do prasowania parowego w pionie. Doskonale wygładza zagniecenia, ale także usuwa przykre zapachy. Znakomicie sprawdza się do prasowania i odświeżania garniturów, garsonek, płaszczy, kurtek i innych ubrań, w przypadku których nie można stosować tradycyjnego żelazka. Umożliwia także szybkie prasowanie firan i zasłon bez ściągania ich z karniszy. Dodatkowo dysza wyposażona jest w element do usuwania włosów i zmechaceń.
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