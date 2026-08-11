Żelazko parowe EasyFinish

Wygodne prasowanie: Wysokiej jakości żelazko parowe EasyFinish z optymalnym stałym ustawieniem temperatury i lekką stopą z powłoką ceramiczną. Atrakcyjny czarny design.

Gładkie ubrania, to takie łatwe: dzięki wygodnej lekkiej stopie z powłoką ceramiczną, wysokiej jakości żelazko parowe EasyFinish z łatwością ślizga się po materiale. Jednocześnie ciśnienie pary wodnej pozostaje na stałym wysokim poziomie, co oznacza, że prasowanie może zająć nawet o połowę mniej czasu. Ale nie tylko ciśnienie pozwala oszczędzać czas: Dzięki optymalnej stałej temperaturze do wszystkich materiałów można zapomnieć o zarówno kłopotliwej ręcznej regulacji temperatury, jak i wstępnym sortowaniu ubrań. Ponadto to kompaktowe żelazko imponuje szczególnie łatwą obsługą oraz eleganckim czarnym designem.

Cechy i zalety
Wylot pary na stopie żelazka
  • Duża liczba wylotów pary ułatwia prasowanie
Optymalne stałe ustawienie temperatury
  • Eliminuje konieczność ręcznej regulacji temperatury, gdyż żelazko zapewnia optymalną temperaturę do wszystkich tkanin.
Kompaktowy rozmiar produktu
  • Łatwiejsza obsługa i oszczędność miejsca.
Stopa z powłoką ceramiczną
  • Znacznie ułatwia ruch żelazka.
Funkcja ciągłego podawania pary
  • Prasowanie tekstyliów łatwiejsze o połowę łatwiejsze
Funkcja automatycznego wyłączania
  • Żelazko parowe wyłącza się automatycznie po 5 minutach — większe bezpieczeństwo i mniejsze koszty energii elektrycznej.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 1,5
Waga z opakowaniem (kg) 1,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 258 x 120 x 124
Zastosowania
  • Wszystkie ubrania nadające się do prasowania
Części zamienne

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