Gładkie ubrania, to takie łatwe: dzięki wygodnej lekkiej stopie z powłoką ceramiczną, wysokiej jakości żelazko parowe EasyFinish z łatwością ślizga się po materiale. Jednocześnie ciśnienie pary wodnej pozostaje na stałym wysokim poziomie, co oznacza, że prasowanie może zająć nawet o połowę mniej czasu. Ale nie tylko ciśnienie pozwala oszczędzać czas: Dzięki optymalnej stałej temperaturze do wszystkich materiałów można zapomnieć o zarówno kłopotliwej ręcznej regulacji temperatury, jak i wstępnym sortowaniu ubrań. Ponadto to kompaktowe żelazko imponuje szczególnie łatwą obsługą oraz eleganckim czarnym designem.