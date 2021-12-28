Jak dbać o dywan do pokoju dziecięcego? Higiena dywanu od A do Z
Dywan do pokoju dziecięcego jest konieczny, ponieważ spełnia wiele funkcji. Zapewnia przytulny klimat oraz komfort cieplny dla stóp. Chroni przed skutkami upadków i jest doskonałym miejscem do zbaw. Z drugiej strony dywan do pokoju dziecięcego bardzo często ulega zabrudzeniom oraz gromadzi kurz, brud, drobnoustroje i alergeny. Dlatego odpowiednie i regularne czyszczenie jest koniecznością. Jak dbać o dywan, aby zachował swój wygląd i nie stanowił zagrożenia dla zdrowia dzieci?
Odkurzanie – podstawa pielęgnacji dywanu
Dbanie o dywan do pokoju dziecięcego obejmuje szereg różnych zabiegów. Podstawowym i kluczowym jest regularne odkurzanie, które pozwala skutecznie pozbyć się zanieczyszczeń. Trzeba mieć świadomość, że brud stanowi doskonałą pożywkę dla rozwoju szkodliwych dla zdrowia dziecka drobnoustrojów chorobotwórczych. Odkurzanie dywanu pomaga zatem utrzymać higienę, ale spełnia też inne funkcje – zachowanie ładnego wyglądu i wydłużenie żywotności.
Dywan w pokoju dziecięcym należy odkurzać przynajmniej raz w tygodniu. Dzięki regularności większość zanieczyszczeń nie dostaje się w głąb struktury. Pozwala to uniknąć powstawania trwałych i trudnych do usunięcia zabrudzeń.
Odkurzacz i akcesoria do odkurzania dywanu
Wybór odpowiedniego odkurzacza do dywanu zależy od różnych czynników. Przede wszystkim powinien mieć dużą moc ssania, aby skutecznie i dokładnie zbierać najdrobniejsze zanieczyszczenia z głębszych warstw dywanu. Kryteriami mogą być także: łatwość obsługi, wielkość czy koszty eksploatacji.
Tradycyjne odkurzacze wymagają tylko wymiany worka. Poręczne i łatwe w przechowywaniu są modele pionowe. Natomiast odkurzacze cyklonowe są tanie w eksploatacji i nie generują nieprzyjemnych zapachów podczas pracy. Wybór odpowiedniego modelu zależy od potrzeb i oczekiwań.
Bardzo istotnym parametrem przy wyborze odkurzacza do dywanu do pokoju dziecka jest efektywny system filtracji, a zwłaszcza jeżeli maluch cierpi na alergię. Wysoką skutecznością zatrzymywania zanieczyszczeń wyróżniają się odkurzacze z filtrem wodnym. Urządzenia filtrują 99,5% wszystkich cząsteczek z powietrza, zatrzymując brud, roztocza, zarodniki drobnoustrojów itp. w wodzie. Dzięki temu w maksymalnym stopniu ograniczają kontakt z alergenami oraz zapewniają świeże i czyste powietrze w sprzątanym pomieszczeniu.
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Przy wyborze odkurzacza warto zwrócić uwagę na dołączone do zestawu końcówki (lub możliwość ich dokupienia). Skuteczność odkurzania zależy m.in. od odpowiednio dobranej ssawki do długości runa. Odkurzacze standardowo wyposażone są w przełączaną dyszę podłogową, którą można używać do twardych podłóg lub dywanów.
Lepsze efekty odkurzania w przypadku dywanów z długim włosiem można uzyskać dzięki zastosowaniu szczotki turbo. Napędzana powietrzem ssawka dokładnie zbiera zanieczyszczenia nawet z głębszych warstw. Odpowiednia szczotka do dywanu ułatwia także odkurzanie.
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Szczotka do dywanów, trzepanie dywanu – inne metody usuwania zabrudzeń z dywanu
Usuwanie luźnych zabrudzeń z dywanu jest możliwe nie tylko przy pomocy odkurzacza. Alternatywą jest wykorzystanie szczotki elektrycznej zasilanej akumulatorowo. To dobre rozwiązanie do szybkiego i doraźnego sprzątania, np. gdy coś się rozsypie. Szczotka elektryczna jest przy tym wygodniejsza i szybsza niż tradycyjna miotła, a jej użycie wymaga zdecydowanie mniej wysiłku niż sięganie po odkurzacz. Poza tym podczas sprzątania nie trzeba się schylać.
Dobra szczotka elektryczna jest lekka i poręczna. Dokładne zbiera brud do pojemnika, bez wzniecania kurzu. Zaletą jest wydajny system zamiatania, który usuwa zabrudzenia nawet przy krawędziach i w kątach. Zaś niewielkie rozmiary umożliwiają wygodne odkurzanie pod meblami czy na schodach. Kompaktowa konstrukcja ułatwia także przechowywanie szczotki zawsze pod ręką. Warto zwrócić uwagę na możliwość szybkiego opróżniania zbiornika, bez kontaktu z brudem.
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Innym sposobem na pozbycie się zabrudzeń jest tradycyjne trzepanie dywanu. Ta sprawdzona metoda jest wyjątkowo skuteczna. Rozwieszenie dywanu na trzepaku i energiczne uderzenia trzepaczką pomaga pozbyć się kurzu z jego głębokich warstw. Poza tym trzepanie nadaje sprężystości i puszystości. Dodatkowo korzystne jest pozostawienie dywanu na jakiś czas na świeżym powietrzu.
Pranie dywanu do pokoju dziecięcego
Nawet jeżeli dywan jest regularnie odkurzany, to z czasem wymaga prania. Zabrudzenia wnikają bowiem głęboko w jego strukturę. Na dywanie w pokoju dziecięcym szczególnie często pojawiają się także plamy oraz nieprzyjemny zapach. Czyszczenie na mokro przywraca świeżość, ładny wygląd i zapewnia higienę.
Jednym ze sposobów czyszczenia dywanów jest pranie ręczne. Do wyboru są różne preparaty i szampony przeznaczone do tego celu. Zabrudzenia z dywanu można także usuwać przy pomocy domowych sposobów, np. wody zmieszanej z octem, płynem do naczyń czy pasty przygotowanej z sody oczyszczonej. Niezbędne jest także użycie gąbki i szczotki z odpowiednim włosiem, aby nie zniszczyć struktury włókien.
Pranie ręczne dywanu nie jest jednak łatwe i nie zawsze przynosi zamierzone efekty. Przede wszystkim wymaga nakładów pracy i czasu. Poza tym jest nieefektywne. Zabrudzenia nie są usuwane, ale wcierane w strukturę dywanu. Rezultat może być zatem pozorny. Powierzchnia dywanu będzie bardziej czysta, ale w głębszych warstwach nadal pozostaną zanieczyszczenia. Warto też pamiętać, że dywan po praniu ręcznym bardzo długo schnie, a to sprzyja rozwojowi pleśni i grzybów.
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Najlepszym sposobem na skuteczne pranie dywanu jest wykorzystanie odkurzacza piorącego. Zasada jego działania sprawia, że dogłębnie usuwa zabrudzenia, ale także brzydki zapach. Poza tym nie moczy nadmiernie dywanu, przez co szybciej wysycha.
Odkurzacz piorący podczas czyszczenia nanosi pod ciśnieniem roztwór wody ze środkiem czyszczącym. Dzięki temu wnika on głęboko w strukturę dywanu i rozpuszcza zabrudzenia. W tym samym przejściu roboczym, odkurzacz zasysa brudną wodę. W efekcie usuwa nawet uporczywe plamy i przywraca świeżość. Warto też podkreślić, że obsługa urządzenia jest prosta i nie wymaga wysiłku.
Fot.: Odkurzacz piorący do dywanów zapewni idealną czystość, przyjemny zapach i szybki czas schnięcia – to sprzęt bardzo przydatny w domu z dziećmi
Odświeżanie dywanu i usuwanie nieprzyjemnych zapachów
Jeżeli dywan nie ma widocznych zabrudzeń, a problemem jest nieprzyjemny zapach, nie trzeba go czyścić na mokro. Rozwiązaniem w takiej sytuacji jest odświeżanie za pomocą parownicy lub mopa parowego. Cząstki gorącej pary wodnej wnikają w strukturę włókien i skutecznie niwelują brzydki zapach.
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Odświeżanie dywanu za pomocą myjki parowej wymaga zastosowania specjalnej nakładki na dyszę podłogową. Wówczas wystarczy lekko przesuwać parownicą po dywanie, bez potrzeby schylania się. Po takim zabiegu dywan nie tylko odzyskuje świeżość, ale także sprężystość. Włókna pod wpływem działania gorącej pary wodnej podnoszą się i wracają do pierwotnej postaci. Dzięki temu dywan dłużej wygląda jak nowy.
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Dezynfekcja dywanu w pokoju dziecięcym
Odkurzanie i pranie dywanu nie usuwa jednak całkowicie wszystkich drobnoustrojów oraz alergenów zalegających w głębokich warstwach. Dlatego od czasu do czasu warto przeprowadzić dezynfekcję, która znacząco ogranicza liczbę bakterii i wirusów. To istotne zwłaszcza w przypadku dzieci, które cierpią na dolegliwości alergiczne.
Dezynfekcję dywanu w pokoju dziecięcym można przeprowadzić za pomocą środków chemicznych. Trzeba jednak pamiętać, aby sprawdzić ich skład, ponieważ niektóre substancje mogą dodatkowo działać podrażniająco i nasilać dolegliwości u dzieci. Najlepszym rozwiązaniem jest unikanie środków chemicznych do dezynfekcji dywanu, a tym bardziej, gdy istnieje skuteczna alternatywa.
Wysoką skuteczność usuwania drobnoustrojów wykazuje dezynfekcja termiczna przy pomocy parownicy. Gorąca para wodna pod wysokim ciśnieniem pomaga w walce z mikroorganizmami. Trzeba jednak wybrać urządzenie, które posiada certyfikaty potwierdzające skuteczność działania. Testy w niezależnym laboratorium pokazały, że parownice Kärcher zabijają do 99,999% wirusów otoczkowych*, takich jak koronawirus lub wirus grypy, a także do 99,999% bakterii powszechnie występujących na powierzchniach gładkich w domu**.
O skuteczności dezynfekcji dywanu decydują także inne czynniki. Bardzo ważne jest dokładne odkurzanie powierzchni oraz przestrzeganie zaleceń producenta podczas nanoszenia pary, które dotyczą prędkości, temperatury i ustawień urządzenia.
Poprawnie wykonana dezynfekcja dywanu przy pomocy parownicy Kärcher wymaga działania parą na jedno miejsce przez 30 sekund. Należy przy tym pracować w nakładających się ścieżkach, by nie pominąć żadnego fragmentu powierzchni.
Parownica Kärcher to urządzenie, które gwarantuje wysoką skuteczność usuwania chorobotwórczych drobnoustrojów nie tylko z dywanów, ale także innych elementów wyposażenia dziecięcego pokoju, np. zabawek, w tym pluszowych czy materaca.
* Testy wykazały, że przy czyszczeniu punktowym parownicą Kärcher przez 30 sekund, przy maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią, można usunąć 99,999% wirusów otoczkowych, takich jak koronawirus lub wirus grypy (z wyłączeniem wirusa zapalenia wątroby typu B), na gładkich i twardych powierzchniach domowych (testowane drobnoustroje: zmodyfikowany wirus krowianki Ankara).
** Dokładne czyszczenie parownicą Kärcher pozwala wyeliminować 99,99% bakterii powszechnie występujących w domu na gładkich i twardych powierzchniach domowych, przy prędkości czyszczenia wynoszącej 30 cm/s i maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią (testowane drobnoustroje: Enterococcus hirae).
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