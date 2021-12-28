Jak dbać o dywan do pokoju dziecięcego? Higiena dywanu od A do Z

Odkurzacz i akcesoria do odkurzania dywanu

Wybór odpowiedniego odkurzacza do dywanu zależy od różnych czynników. Przede wszystkim powinien mieć dużą moc ssania, aby skutecznie i dokładnie zbierać najdrobniejsze zanieczyszczenia z głębszych warstw dywanu. Kryteriami mogą być także: łatwość obsługi, wielkość czy koszty eksploatacji.

Tradycyjne odkurzacze wymagają tylko wymiany worka. Poręczne i łatwe w przechowywaniu są modele pionowe. Natomiast odkurzacze cyklonowe są tanie w eksploatacji i nie generują nieprzyjemnych zapachów podczas pracy. Wybór odpowiedniego modelu zależy od potrzeb i oczekiwań.

Bardzo istotnym parametrem przy wyborze odkurzacza do dywanu do pokoju dziecka jest efektywny system filtracji, a zwłaszcza jeżeli maluch cierpi na alergię. Wysoką skutecznością zatrzymywania zanieczyszczeń wyróżniają się odkurzacze z filtrem wodnym. Urządzenia filtrują 99,5% wszystkich cząsteczek z powietrza, zatrzymując brud, roztocza, zarodniki drobnoustrojów itp. w wodzie. Dzięki temu w maksymalnym stopniu ograniczają kontakt z alergenami oraz zapewniają świeże i czyste powietrze w sprzątanym pomieszczeniu.

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Przy wyborze odkurzacza warto zwrócić uwagę na dołączone do zestawu końcówki (lub możliwość ich dokupienia). Skuteczność odkurzania zależy m.in. od odpowiednio dobranej ssawki do długości runa. Odkurzacze standardowo wyposażone są w przełączaną dyszę podłogową, którą można używać do twardych podłóg lub dywanów.

Lepsze efekty odkurzania w przypadku dywanów z długim włosiem można uzyskać dzięki zastosowaniu szczotki turbo. Napędzana powietrzem ssawka dokładnie zbiera zanieczyszczenia nawet z głębszych warstw. Odpowiednia szczotka do dywanu ułatwia także odkurzanie.