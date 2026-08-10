Nakładka na dyszę do odświeżania dywanów

Nakładka na dyszę podłogową EasyFix umożliwiająca odświeżanie dywanów i wykładzin tekstylnych.

Nakładka na dyszę do czyszczenia dywanów oraz dysza podłogowa EasyFix tworzą idealny zespół do parowego czyszczenia dywanów. Dyszę podłogową EasyFix można z łatwością i wygodą wsunąć do nakładki do czyszczenia dywanów i równie łatwo wyjąć — wszystko to nawet bez potrzeby schylania. Dzięki temu moc pary szybko i łatwo odświeża dywany i podnosi włókna, przywracając ich sprężystość.

Cechy i zalety
Pasuje do dyszy podłogowej EasyFix
  • Odświeżanie dywanów za pomocą pary.
Dyszę podłogową EasyFix można łatwo wsunąć do nakładki do odświeżania dywanów oraz ją później wyjąć
  • Wygodna obsługa bez potrzeby schylania się.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 357 x 178 x 46
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Wykładzina/dywan
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.