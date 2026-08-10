Nakładka na dyszę do odświeżania dywanów
Nakładka na dyszę podłogową EasyFix umożliwiająca odświeżanie dywanów i wykładzin tekstylnych.
Nakładka na dyszę do czyszczenia dywanów oraz dysza podłogowa EasyFix tworzą idealny zespół do parowego czyszczenia dywanów. Dyszę podłogową EasyFix można z łatwością i wygodą wsunąć do nakładki do czyszczenia dywanów i równie łatwo wyjąć — wszystko to nawet bez potrzeby schylania. Dzięki temu moc pary szybko i łatwo odświeża dywany i podnosi włókna, przywracając ich sprężystość.
Cechy i zalety
Pasuje do dyszy podłogowej EasyFix
- Odświeżanie dywanów za pomocą pary.
Dyszę podłogową EasyFix można łatwo wsunąć do nakładki do odświeżania dywanów oraz ją później wyjąć
- Wygodna obsługa bez potrzeby schylania się.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|357 x 178 x 46
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
- Edycja specjalna: SC 5 Easy Fix Premium Home Line + odkurzacz VC 3 Premium Home Line
- KST 2
- KST 2 + cloth set
- KST 2 Upright
- KST 2 Upright + abrasive cloth set
- SC 1 EasyFix
- SC 1 EasyFix Premium Home Line
- SC 2 Deluxe EasyFix
- SC 2 Deluxe EasyFix Limited Edition
- SC 2 Deluxe EasyFix Premium Home Line
- SC 2 EasyFix
- SC 2 EasyFix Premium Home Line
- SC 2 Upright Anniversary Edition
- SC 3 Deluxe Anniversary Edition
- SC 3 Deluxe EasyFix Premium Home Line
- SC 3 EF Anniversary Edition
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix Essential
- SC 3 EasyFix Limited Edition
- SC 3 EasyFix Premium Home Line
- SC 3 EasyFix Select
- SC 3 Mop parowy EasyFix
- SC 3 Mop parowy EasyFix Premium Home Line
- SC 4 Deluxe
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Essential
- SC 4 EasyFix Premium Home Line
- SC 4 EasyFix Premium Home Line – zestaw z żelazkiem
- SC 4 EasyFix – zestaw z żelazkiem
- SC 5 EasyFix
- SC 5 EasyFix Iron Plug Select
- SC 5 EasyFix Premium Home Line
- SC 5 EasyFix Premium Home Line – zestaw z żelazkiem
- SC 5 EasyFix – zestaw z żelazkiem
- SC 5 Premium Home Line
- SI 4 EasyFix Home Line – zestaw z żelazkiem
- SI 4 EasyFix Premium Home Line – zestaw z żelazkiem
- SI 4 EasyFix – zestaw z żelazkiem
Zastosowania
- Wykładzina/dywan
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