Nakładka na dyszę do czyszczenia dywanów oraz dysza podłogowa EasyFix tworzą idealny zespół do parowego czyszczenia dywanów. Dyszę podłogową EasyFix można z łatwością i wygodą wsunąć do nakładki do czyszczenia dywanów i równie łatwo wyjąć — wszystko to nawet bez potrzeby schylania. Dzięki temu moc pary szybko i łatwo odświeża dywany i podnosi włókna, przywracając ich sprężystość.