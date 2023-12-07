Jak zbierać i wykorzystywać deszczówkę – praktyczny przewodnik

Dlaczego deszczówka jest ważna?

Deszczówka to woda opadowa powstająca w wyniku kondensacji pary wodnej w atmosferze i opadająca na ziemię w postaci kropli deszczu. Jest zazwyczaj miękka, co oznacza, że nie zawiera nadmiernych ilości twardych minerałów, takich jak wapń czy magnez. To sprawia, że jest delikatniejsza dla roślin i powierzchni. Nie zawiera też chloru ani innych substancji chemicznych, które są dodawane do wody pitnej w celu jej dezynfekcji i uzdatniania. Woda deszczowa jest zazwyczaj wolna od soli, która może być szkodliwa dla gleby i roślin.

Deszczówka jest integralną częścią cyklu wody na Ziemi. Jej zbieranie i wykorzystywanie mogą pomóc w zrównoważonym zarządzaniu zasobami wodnymi. Korzystanie z deszczówki zmniejsza obciążenie sieci wodociągowej, a tym samym przekłada się na mniejsze zużycie energii potrzebnej do uzdatniania wody. To z kolei przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i zużycia surowców naturalnych.

Zbierając deszczówkę, możesz znacznie zmniejszyć zużycie niezwykle cennej wody pitnej. Pamiętaj o tym, że jest coraz więcej obszarów, także w Polsce, w których zasoby czystej wody są ograniczone.