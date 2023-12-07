Jak zbierać i wykorzystywać deszczówkę – praktyczny przewodnik
Deszczówka jest cennym zasobem, który można gromadzić w ogrodzie oraz na balkonie. Zbieranie jej i wykorzystywanie do podlewania roślin to działanie ekonomiczne, ale także proekologiczne. Jakie korzyści płyną z gromadzenia deszczówki? W jaki sposób ją zbierać i ponownie wykorzystywać? Sprawdź!
Dlaczego deszczówka jest ważna?
Deszczówka to woda opadowa powstająca w wyniku kondensacji pary wodnej w atmosferze i opadająca na ziemię w postaci kropli deszczu. Jest zazwyczaj miękka, co oznacza, że nie zawiera nadmiernych ilości twardych minerałów, takich jak wapń czy magnez. To sprawia, że jest delikatniejsza dla roślin i powierzchni. Nie zawiera też chloru ani innych substancji chemicznych, które są dodawane do wody pitnej w celu jej dezynfekcji i uzdatniania. Woda deszczowa jest zazwyczaj wolna od soli, która może być szkodliwa dla gleby i roślin.
Deszczówka jest integralną częścią cyklu wody na Ziemi. Jej zbieranie i wykorzystywanie mogą pomóc w zrównoważonym zarządzaniu zasobami wodnymi. Korzystanie z deszczówki zmniejsza obciążenie sieci wodociągowej, a tym samym przekłada się na mniejsze zużycie energii potrzebnej do uzdatniania wody. To z kolei przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i zużycia surowców naturalnych.
Zbierając deszczówkę, możesz znacznie zmniejszyć zużycie niezwykle cennej wody pitnej. Pamiętaj o tym, że jest coraz więcej obszarów, także w Polsce, w których zasoby czystej wody są ograniczone.
Praktyczne wykorzystanie deszczówki
Deszczówkę można wykorzystać na wiele sposobów, nie tylko do nawadniania ogrodów, upraw, trawników oraz roślin doniczkowych. Woda deszczowa może służyć do mycia samochodów, rowerów czy motocykli. Jest zazwyczaj miękka i nie zawiera twardych minerałów, które mogą zostawiać smugi na powierzchniach pojazdów.
Woda deszczowa doskonale nadaje się do napełnienia basenów, co zmniejsza koszty ich użytkowania i minimalizuje obciążenie lokalnych zasobów wodnych. Można ją także wykorzystać do spłukiwania toalet.
Deszczówka jest bezpieczna i zdrowa dla zwierząt domowych. Psy czy koty mogą ją dostawać do picia. Poza tym nadaje się także do czyszczenia klatek lub bud.
Jak zbierać deszczówkę? Techniki i sposoby
Aby zbierać deszczówkę, warto zastosować odpowiednie techniki i rozważyć wybór właściwego sprzętu.
● Wybór pojemnika
Można używać beczek, specjalnych zbiorników na deszczówkę bądź nawet prostych pojemników. Ważne jest, aby zbiornik miał odpowiednią pojemność i był wykonany z materiałów, które nie oddziałują na skład i nie pogarszają jakości wody.
● Prowadzenie rur spustowych
Rury spustowe z dachów ułatwiają zbieranie deszczówki. Należy je odpowiednio skierować do zbiornika lub beczki.
● Filtracja i oczyszczanie
Deszczówka może być zabrudzona i zawierać zanieczyszczenia. Dlatego warto zastosować filtry lub pompę do brudnej wody, aby otrzymać czystą wodę.
Jak zbierać deszczówkę w ogrodzie?
W ogrodzie wodę deszczową można zbierać, ustawiając beczkę, np. pod rynnami. Inną opcją jest montaż specjalnych systemów do nawadniania ogrodu z wykorzystaniem deszczówki, co pozwoli na regularne i ekonomiczne nawadnianie roślin.
Jak zbierać deszczówkę na balkonie?
Na balkonie można użyć prostych pojemników lub specjalnie dostosowanych zbiorników na deszczówkę. Warto jednak pamiętać o regularnym czyszczeniu i konserwacji zasobników wody.
Rodzaje pomp do wody ogrodowej
W przypadku gdy chcesz efektywnie wykorzystywać zgromadzoną deszczówkę, rozważ użycie pompy do wody ogrodowej. Oto kilka modeli pomp ciśnieniowych Karcher:
● pompa ogrodowa BP 3 Home Kärcher może dostarczać wodę do pralek i toalet; automatycznie dostosowuje wydajność i ciśnienie w zależności od potrzeb; ma wygodny uchwyt do przenoszenia, stabilne mocowanie do podłogi i jest wyposażona w liczne rozwiązania, takie jak zawór zwrotny i zabezpieczenie termalne;
● pompa ciśnieniowa do wody BP 4 900 Kärcher służy do automatycznego pompowania wody do pralek i łazienek; ma zintegrowane rozwiązania, w tym zawór zwrotny, wskaźnik ciśnienia i zabezpieczenie termalne; w razie potrzeby włącza się automatycznie i dostosowuje ciśnienie;
● pompa ogrodowa do wody BP 6.000 Garden Set Kärcher to lekkie i niezawodne urządzenie o wysokiej mocy ssącej i ciśnieniu; ta pompa do wody deszczowej wyposażona jest w odporny na podciśnienie wąż spiralny z filtrem i zaworem zwrotnym; dzięki ergonomicznemu uchwytowi jest łatwa do przenoszenia, a funkcja włączania i wyłączania stopą jest wygodna i oszczędza plecy;
● pompa do zasysania BP 1 Barrel Kärcher umożliwia wygodne wykorzystanie wody z beczek; montuje się ją bezpiecznie na krawędzi zbiornika przy użyciu specjalnej klamry mocującej, która pozwala na wygodne włączanie i wyłączanie pompy w zależności od potrzeb; filtr chroni przed zanieczyszczeniami stałymi, takimi jak liście czy kamyki;
● pompa do zbiorników BP 2 CISTERN Kärcher ma korpus wykonany ze stali nierdzewnej, dlatego jest trwała, odporna na wstrząsy oraz uszkodzenia mechaniczne; stalowy filtr tej pompy do brudnej wody chroni urządzenie przed piaskiem i innymi zanieczyszczeniami.
Podsumowanie
Jakie korzyści płyną z gromadzenia deszczówki?
Gromadzenie deszczówki oszczędza wodę pitną, chroni środowisko i zmniejszenia koszty związane z nawadnianiem ogrodów.
Co jest potrzebne do zbierania deszczówki?
Niezbędny jest zbiornik na deszczówkę, ale przyda się także pompa wody lub wąż ogrodowy.
Czy warto zainwestować w pompę ciśnieniową do wody?
Tak, pompa do wody może znacząco ułatwić i usprawnić wykorzystanie zgromadzonej deszczówki do nawadniania ogrodu i innych celów.
Jak dbać o zbiorniki na deszczówkę?
Zbiorniki na deszczówkę wymagają regularnej konserwacji, w tym oczyszczania i monitorowania poziomu wody.
Jakie modele pomp ciśnieniowych oferuje Kärcher?
Kärcher oferuje kilka modeli pomp ciśnieniowych, takich jak: BP 3.200 HOME, BP 4.900 HOME, BP 6.000 GARDEN SET, BP 1 BARREL-SET, BP 2 CISTERN. Każda z nich dostosowana jest do różnych potrzeb użytkowników.