Jaki odkurzacz pionowy bezprzewodowy wybrać? Ranking modeli Kärcher

Czym kierować się przy wyborze bezprzewodowego odkurzacza pionowego: czas pracy, moc silnika, rodzaj filtra

Rynek odkurzaczy pionowych jest szeroki i stale się rozwija. W jaki sposób wybrać dobry odkurzacz pionowy, który pomoże oszczędzić czas i zwiększy komfort sprzątania? Wybierając odkurzacz, warto zwrócić uwagę na kilka kwestii:

Moc silnika – wpływa na siłę ssania, ale trzeba pamiętać, że liczy się też szczelność obudowy czy konstrukcja ssawki.

– wpływa na siłę ssania, ale trzeba pamiętać, że liczy się też szczelność obudowy czy konstrukcja ssawki. Rodzaj filtra – wysoką skuteczność filtracji powietrza zapewniają filtry HEPA. Warto też przyjrzeć się sposobowi czyszczenia filtra.

– wysoką skuteczność filtracji powietrza zapewniają filtry HEPA. Warto też przyjrzeć się sposobowi czyszczenia filtra. Wyposażenie – decyduje o funkcjonalności. Im więcej dodatkowych ssawek, tym większy zakres zastosowania i łatwiejsze sprzątanie.

– decyduje o funkcjonalności. Im więcej dodatkowych ssawek, tym większy zakres zastosowania i łatwiejsze sprzątanie. Długość pracy akumulatora – tylko wysokiej jakości akumulatory litowo-jonowe gwarantują długi czas pracy na jednym ładowaniu. Warto też zwrócić uwagę na rozwiązania wydłużające pracę akumulatora oraz wskaźnik informujący o poziomie naładowania baterii.

– tylko wysokiej jakości akumulatory litowo-jonowe gwarantują długi czas pracy na jednym ładowaniu. Warto też zwrócić uwagę na rozwiązania wydłużające pracę akumulatora oraz wskaźnik informujący o poziomie naładowania baterii. Oświetlenie LED – szczotka z oświetleniem LED pozwala dokładniej sprzątać w miejscach o ograniczonej widoczności, np. pod meblami, a także doświetla podłogę, poprawiając widoczność nagromadzonych zanieczyszczeń.

– szczotka z oświetleniem LED pozwala dokładniej sprzątać w miejscach o ograniczonej widoczności, np. pod meblami, a także doświetla podłogę, poprawiając widoczność nagromadzonych zanieczyszczeń. Funkcje dodatkowe – np. miniodkurzacz ręczny, czujnik kurzu, regulacja mocy ssania.

– np. miniodkurzacz ręczny, czujnik kurzu, regulacja mocy ssania. Ergonomiczna konstrukcja – lekki, wygodny w obsłudze odkurzacz ułatwia sprzątanie.

– lekki, wygodny w obsłudze odkurzacz ułatwia sprzątanie. Poziom generowanego hałasu – głośny odkurzacz może powodować duży dyskomfort, dlatego warto zwrócić uwagę na ten parametr. Często modele z mocniejszymi silnikami i większą siłą ssania generują większy hałas. Przed wyborem sprzętu sprawdź poziom decybeli, jaki wytwarza urządzenie podczas pracy.

Wiesz już, na podstawie jakich parametrów przygotowaliśmy nasz ranking odkurzaczy pionowych marki Kärcher. Czas poznać nasze profesjonalne urządzenia i wybrać najlepszy odkurzacz stojący.