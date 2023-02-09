Jak długo ładować odkurzacz akumulatorowy?

Ładowanie odkurzacza bezprzewodowego

Akumulator to jeden z najważniejszych elementów odkurzacza bezprzewodowego. To w nim skumulowana jest energia do zasilania sprzętu. Aby działał prawidłowo, ważne jest przede wszystkim prawidłowe ładowanie. Dzięki temu możesz wydłużyć żywotność baterii.

Jak ładować odkurzacz bezprzewodowy? Zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi. Zawsze należy przestrzegać zaleceń producenta. Poza tym do ładowania odkurzacza bezprzewodowego używaj dołączonej do niego (lub kompatybilnej) ładowarki. W zależności od modelu akumulator ładuje się razem z urządzeniem (np. odkurzacze bezprzewodowe ze stacją ładującą) lub osobno (np. w wersji z oddzielną ładowarką). Jeżeli odkurzacz ma wymienną baterię, możesz też ją zdemontować i umieścić w zewnętrznej ładowarce.

Podczas ładowania odkurzacza elektrycznego bezprzewodowego należy przestrzegać następujących zasad:

● W przypadku ładowania samej baterii upewnij się, czy ładowarka znajduje się na płaskiej, równej i niewrażliwej na ciepło powierzchni. W przeciwnym razie akumulator może spaść lub może dojść do uszkodzenia podłoża pod wpływem generowanego ciepła.

● W trakcie ładowania nie kładź na akumulatorze żadnych przedmiotów, a zwłaszcza tkanin czy papieru.

● Ładowarkę podłącz do prądu przed rozpoczęciem ładowania, a po jego zakończeniu wyjmij wtyczkę z gniazdka.