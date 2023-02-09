Jak długo ładować odkurzacz akumulatorowy?
Odkurzacze bezprzewodowe bardzo szybko stały się hitem. Brak plączącego się pod nogami kabla, mobilność i natychmiastowa gotowość do pracy przenoszą codzienne sprzątanie na zupełnie inny poziom. Jednak czy wiesz, jak prawidłowo ładować odkurzacz bezprzewodowy? Jak dbać o akumulator? Jak często i jak długo ładować odkurzacz bezprzewodowy? Jeżeli szukasz odpowiedzi na te pytania, przeczytaj nasz poradnik. Przygotowaliśmy garść informacji o ładowaniu odkurzacza bezprzewodowego.
Ładowanie odkurzacza bezprzewodowego
Akumulator to jeden z najważniejszych elementów odkurzacza bezprzewodowego. To w nim skumulowana jest energia do zasilania sprzętu. Aby działał prawidłowo, ważne jest przede wszystkim prawidłowe ładowanie. Dzięki temu możesz wydłużyć żywotność baterii.
Jak ładować odkurzacz bezprzewodowy? Zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi. Zawsze należy przestrzegać zaleceń producenta. Poza tym do ładowania odkurzacza bezprzewodowego używaj dołączonej do niego (lub kompatybilnej) ładowarki. W zależności od modelu akumulator ładuje się razem z urządzeniem (np. odkurzacze bezprzewodowe ze stacją ładującą) lub osobno (np. w wersji z oddzielną ładowarką). Jeżeli odkurzacz ma wymienną baterię, możesz też ją zdemontować i umieścić w zewnętrznej ładowarce.
Podczas ładowania odkurzacza elektrycznego bezprzewodowego należy przestrzegać następujących zasad:
● W przypadku ładowania samej baterii upewnij się, czy ładowarka znajduje się na płaskiej, równej i niewrażliwej na ciepło powierzchni. W przeciwnym razie akumulator może spaść lub może dojść do uszkodzenia podłoża pod wpływem generowanego ciepła.
● W trakcie ładowania nie kładź na akumulatorze żadnych przedmiotów, a zwłaszcza tkanin czy papieru.
● Ładowarkę podłącz do prądu przed rozpoczęciem ładowania, a po jego zakończeniu wyjmij wtyczkę z gniazdka.
Jak często ładować odkurzacz bezprzewodowy?
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jak często ładować odkurzacz bezprzewodowy. To zależy od różnych czynników – przede wszystkim od pojemności akumulatora, która jest wyrażana w amperogodzinach (Ah). Im wyższa jest wartość tego parametru, tym dłużej urządzenie może pracować, a to oznacza mniejszą częstotliwość ładowania. Standardem są baterie o pojemności do 2 Ah.
W odkurzaczach bezprzewodowych Kärcher z linii VC zastosowano akumulatory 2,5 Ah dla jak najdłuższego czasu pracy (baterie 2 Ah mają tylko odkurzacze ręczne CVH 2). Co więcej, wybrane modele mają wymienne baterie, dzięki czemu można sprzątać znacznie dłużej.
Czas działania odkurzacza zależy również od trybu pracy. Jeśli sprzątasz, wykorzystując najwyższą moc, musisz znacznie częściej ładować akumulator. Jest to konieczne także w sytuacji, gdy masz duży dom lub mieszkanie.
Poziom naładowania akumulatora pozwalają kontrolować wskaźniki. Większość odkurzaczy bezprzewodowych Kärcher z linii VC ma czytelny wyświetlacz. Dzięki temu w każdej chwili możesz sprawdzić stan naładowania akumulatora i w razie potrzeby podłączyć urządzenie do ładowarki.
Warto wiedzieć, że nowoczesne baterie litowo-jonowe, które zasilają odkurzacze Kärcher, nie mają tzw. „efektu pamięci” ograniczającego ich pojemność w czasie użytkowania. Można zatem doładować akumulator, nawet jeżeli nie jest w pełni rozładowany – nie jest bowiem zalecane całkowite rozładowywanie baterii. Można ją podłączyć do ładowarki, gdy poziom naładowania spada do 15–20%.
Jak długo ładować odkurzacz bezprzewodowy?
Fot.: Odkurzacz akumulatorowy VC 7
Czas ładowania odkurzacza bezprzewodowego jest zależny od pojemności baterii oraz parametrów ładowarki. Najważniejszym z nich jest natężenie prądu, które mierzone jest w amperach (A). Wartość tego parametru decyduje o tym, jak szybko akumulator jest ładowany. Im wyższe natężenie prądu ładowania, tym szybciej naładujesz baterię.
Dokładny czas ładowania akumulatora zależy też od danego modelu odkurzacza bezprzewodowego. Informacje na ten temat znajdziesz w instrukcji obsługi, a także na stronie produktowej urządzenia w zakładce „dane techniczne”. Przykładowy czas ładowania odkurzaczy bezprzewodowych Kärcher:
● Pionowy odkurzacz bezprzewodowy VC 7 Cordless yourMax z akumulatorem 25,2 V / 2,5 Ah ładuje się w ciągu ok. 220 minut.
● Odkurzacz elektryczny bezprzewodowy VC 4 Cordless myHome potrzebuje ok. 345 minut, aby osiągnąć pełny poziom naładowania baterii.
● Ręczny odkurzacz bezprzewodowy CVH 2 jest gotowy do pracy po 4 godzinach ładowania.
● Uniwersalny odkurzacz WD 1 COMPACT BATTERY z wymienną baterią 18 V o pojemności 2,5 Ah jest w pełni naładowany po 5 godzinach.
Pamiętaj, aby ładować odkurzacz bezprzewodowy tyle czasu, ile zaleca producent. Lepiej nie zostawiać ładowarki podłączonej do gniazdka cały czas. O zakończeniu procesu ładowania informują najczęściej wskaźniki LED. Zwykle gdy urządzenie jest w pełni naładowane, wszystkie diody LED świecą się na zielono.
Pierwsze ładowanie akumulatora odkurzacza
Fot.: Akumulator odkurzacza VC 7
Po zakupie odkurzacza bezprzewodowego, przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator. Szczegółowe informacje o kolejnych krokach znajdują się w instrukcji obsługi.
Przykładowa instrukcja pierwszego ładowania odkurzacza bezprzewodowego VC 4 Cordless myHome:
- Aby naładować odkurzacz, umieść go w uchwycie ściennym (dołączony do zestawu).
- Podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego.
- Włóż wtyczkę do gniazda ładowania odkurzacza.
- Podczas procesu ładowania kontrolka LED miga na zielono.
- Gdy odkurzacz jest w pełni naładowany, dioda LED świeci się na zielono przez 2 minuty, a następnie gaśnie.
- Wyjmij ładowarkę z gniazdka elektrycznego i gniazda ładowania w odkurzaczu.
- Zdejmij odkurzacz z uchwytu ściennego. Możesz zacząć sprzątać.
W przypadku odkurzacza bezprzewodowego VC 7 Cordless yourMax istnieją dwie możliwości pierwszego ładowania – akumulator można naładować razem z urządzeniem lub osobno. W pierwszym przypadku umieść sprzęt w uchwycie ściennym z funkcją ładowania (dołączony do zestawu). Jeżeli chcesz naładować baterię osobno, połóż ładowarkę na płaskiej powierzchni, podłącz ją do gniazdka elektrycznego, a następnie włóż wtyczkę do gniazda akumulatora.
W trakcie procesu ładowania trzy kontrolki LED będą migać na zielono. Gdy urządzenie zostanie w pełni naładowane, wszystkie zaświecą się na zielono, a po dwóch minutach zgasną. Wtedy możesz wyjąć ładowarkę z gniazdka i odłączyć ją od akumulatora. Jeżeli bateria ładowała się razem z odkurzaczem, możesz zacząć go używać. W przypadku ładowania osobnego – najpierw zamontuj akumulator w urządzeniu.
Kolejne ładowania akumulatora odkurzacza
W przypadku odkurzaczy bezprzewodowych Kärcher możesz doładowywać akumulator lub ładować go całkowicie. O stanie naładowania baterii poinformują Cię wskaźniki LED. W przypadku odkurzacza VC 7 Cordless yourMax wygląda to następująco:
● jedna dioda LED miga wolno – akumulator się ładuje i jest naładowany poniżej 40%,
● jedna dioda LED świeci się światłem ciągłym, a druga miga wolno – akumulator się ładuje i jest naładowany poniżej 70%,
● dwie diody LED świecą się światłem ciągłym, a trzecia miga wolno – akumulator się ładuje i jest naładowany poniżej 99%,
● trzy diody LED świecą się światłem ciągłym, a następnie gasną – bateria jest w pełni naładowana.
Warto też wiedzieć, że akumulatorowe odkurzacze uniwersalne z serii WD są zasilane wymiennymi bateriami z wyświetlaczem i innowacyjną technologią Real Time. Dzięki temu możesz na bieżąco sprawdzać, ile czasu (podanego w minutach) pozostało do końca ładowania.
Automatyczne ładowanie odkurzacza bezprzewodowego
Fot.: Odkurzacz bezprzewodowy RCV 3
Do grupy odkurzaczy bezprzewodowych należą również roboty sprzątające. W przypadku tych urządzeń proces ładowania odbywa się automatycznie w stacji dokującej. Robot najczęściej sam do niej wraca, gdy poziom naładowania jest niski, a po zakończeniu procesu kontynuuje sprzątanie. Niekiedy urządzenie trzeba samodzielnie odnieść do bazy w celu ładowania.
Czytaj więcej: Odkurzacz automatyczny – jaki robot sprzątający wybrać?
Odkurzacze bezprzewodowe to rewolucja w sektorze odkurzania. Producenci stale udoskonalają akumulatorowe systemy ładowania, aby wydłużyć czas i wydajność pracy. Baterie mają jednak określoną żywotność, dlatego warto o nie dbać, np. poprzez prawidłowe ładowanie.
Użytkowanie odkurzacza bezprzewodowego – ładowanie, konserwacja, czyszczenie
Jak używać odkurzacza akumulatorowego? Czego nie robić? Jak długo ładować odkurzacz bezprzewodowy? Jak go czyścić? Poznaj odpowiedzi na te i inne pytania.
Jaki odkurzacz do samochodu wybrać?
Dlaczego warto regularnie odkurzać wnętrze samochodu? Jaki odkurzacz przenośny do sprzątania auta wybrać? Jaki mocny odkurzacz do samochodu kupić?