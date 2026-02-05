Kärcher WD 1 - Uniwersalny odkurzacz akumulatorowy

Uniwersalny odkurzacz akumulatorowy Kärcher WD 1 Compact Battery Set do sprzątania na sucho i na mokro. Wyposażony w akumulator 18V, kompatybilny z platformą Kärcher. Odkurzacz Kärcher WD 1 Compact Battery Set doskonale sprawdzi się w garażu, warsztacie, samochodzie czy piwnicy. Zestaw zawiera baterię i ładowarkę.

WD 1 to kompaktowy, bezprzewodowy odkurzacz na sucho/mokro zasilany za pomocą baterii 18 V kompatybilnej z uniwersalną platformą bateryjną Kärcher, która może być wykorzystywana we wszystkich urządzeniach Kärcher zasilanych baterią 18 V. Przeznaczony do prac wokół domu, w garażu, a zwłaszcza do odkurzania samochodu. Imponująca siła ssąca pozwala na skuteczne i wydajne odkurzanie. W zestawie z 18 V baterią i ładowarką.

Cechy i zalety
Akumulatorowy odkurzacz uniwersalny WD 1 Compact Battery Set: Wymienna bateria 18 V
Pełna swoboda pracy i niezależność od dostępu do sieci elektrycznej. Technologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii. Kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami korzystającymi z 18 V platformy bateryjnej Kärcher.
Akumulatorowy odkurzacz uniwersalny WD 1 Compact Battery Set: Kompaktowy design
Wygodny w użyciu. Łatwy w transporcie.
Akumulatorowy odkurzacz uniwersalny WD 1 Compact Battery Set: Niezawodny filtr kartridżowy
Praca na sucho i na mokro bez potrzeby wymiany filtra.
Akcesoria do czyszczenia wnętrza samochodu
  • Idealny do czyszczenia wnętrza samochodu.
  • Najlepszy efekt czyszczenia - dla suchych, mokrych, drobnych i dużych zanieczyszczeń.
  • Maksymalna wygoda odkurzania.
Praktyczna funkcja wydmuchu
  • Użyteczna funkcja wydmuchu przydatna, kiedy nie chcesz zbierać śmieci do zbiornika.
  • Łatwe usuwanie zanieczyszczeń np.: ze ścieżek żwirowych.
Praktyczne przechowywanie węża ssącego
  • Wąż ssący łatwo zabezpieczyć z wykorzystaniem gumowego paska.
Praktyczny schowek na akcesoria
  • Zajmuje mało miejsca podczas przechowywania.
System zamykania "Pull & Push"
  • Szybkie, łatwe i bezpieczne otwieranie oraz zamykanie zbiornika.
Ergonomicznie ukształtowany uchwyt
  • Odkurzacz łatwy i wygodny w transporcie.
Specyfikacja

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe
Platforma bateryjna Platforma bateryjna 18 V
Znamionowa moc wejściowa (W) 250
Moc ssania (W) 60
Podciśnienie (mbar) maks. 85
Wydatek powietrza (l/s) maks. 22
Pojemność zbiornika (l) 7
Materiał zbiornika Tworzywo sztuczne
Składnik koloru Głowica urządzenia żółty Zbiornik żółty
Rozmiar nominalny akcesoriów (mm) 35
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie (V) 18
Wydajność (Ah) 2,5
Czas pracy na jednym ładowaniu (min) ok. 10 (2,5 Ah)
Czas ładowania baterii standardową ładowarką (min) 300
Moc znamionowa (A) 0,5
Zasilanie do ładowarki (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 64
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 3,1
Waga z opakowaniem (kg) 5,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 386 x 279 x 312

Zakres dostawy

  • Wersje: Zawiera akumulator i ładowarkę
  • Akumulator: Akumulator Battery Power 18 V / 2.5 Ah (1 szt.)
  • Ładowarka: Standardowa ładowarka Battery Power 18 V (1 szt.)
  • Długość węża ssącego: 1.2 m
  • Materiał węża ssącego: Tworzywo sztuczne
  • Ssawka szczelinowa
  • Ssawka do tapicerki
  • Filtr kartridżowy: 1 szt., Celuloza
  • Papierowa torebka filtracyjna: 1 szt., Dwuwarstwowy

Wyposażenie

  • Inteligentny wyświetlacz: zintegrowane z akumulatorem
  • Funkcja wydmuchu
  • Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
Wideo

Zastosowania
  • Wnętrze samochodu
  • Mobilne domy
  • Teren wokół domu i ogród
  • Altana
  • Płyny
  • Warsztat
  • Warsztat majsterkowicza
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.