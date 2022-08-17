Odkurzacz bezprzewodowy – jak go używać? Ładowanie, korzystanie, konserwacja

Jak nie używać odkurzacza bezprzewodowego?

Wprowadzenie na rynek odkurzaczy bezprzewodowych zrewolucjonizowało sprzątanie – wyeliminowanie kabla zasilającego daje bowiem wiele korzyści. Przede wszystkim możemy odkurzać w dowolnym miejscu, niezależnie od dostępu do źródła prądu. To zdecydowanie ułatwia np. sprzątanie samochodu, domku na działce, a nawet schodów w domu. Brak plączącego się pod nogami kabla wpływa na komfort pracy i poprawia bezpieczeństwo (już nie potkniemy się o przewód). Odkurzacz bezprzewodowy zapewnia swobodę ruchów, dzięki czemu możemy dotrzeć do każdego zakamarka.

Ważne jest jednak, abyśmy prawidłowo użytkowali odkurzacz bateryjny. Przede wszystkim trzeba mieć świadomość, że tego typu sprzęty nie mają możliwości pracy z podłączonym przewodem elektrycznym. Nie można także zmodyfikować zasilania odkurzacza w taki sposób, aby opcjonalnie mógł być podłączony kablem do gniazdka jak zwykły odkurzacz. Ponadto powinniśmy unikać niezgodnych z przeznaczeniem zastosowań, takich jak: