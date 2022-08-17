Odkurzacz bezprzewodowy – jak go używać? Ładowanie, korzystanie, konserwacja
Odkurzacz bezprzewodowy zasilany akumulatorowo to odpowiedź na zmieniające się potrzeby użytkowników sprzętów domowych. To innowacyjne urządzenie oferuje znacznie większy komfort obsługi przy zachowaniu wysokiej skuteczności zbierania zabrudzeń. Pamiętajmy jednak, że o odkurzacz bateryjny, jak o każdy inny sprzęt, należy dbać. Konieczne jest czyszczenie, ale także odpowiednia eksploatacja baterii. Przedstawiamy kompleksowy poradnik na temat prawidłowego użytkowania odkurzaczy akumulatorowych.
Jak nie używać odkurzacza bezprzewodowego?
Wprowadzenie na rynek odkurzaczy bezprzewodowych zrewolucjonizowało sprzątanie – wyeliminowanie kabla zasilającego daje bowiem wiele korzyści. Przede wszystkim możemy odkurzać w dowolnym miejscu, niezależnie od dostępu do źródła prądu. To zdecydowanie ułatwia np. sprzątanie samochodu, domku na działce, a nawet schodów w domu. Brak plączącego się pod nogami kabla wpływa na komfort pracy i poprawia bezpieczeństwo (już nie potkniemy się o przewód). Odkurzacz bezprzewodowy zapewnia swobodę ruchów, dzięki czemu możemy dotrzeć do każdego zakamarka.
Ważne jest jednak, abyśmy prawidłowo użytkowali odkurzacz bateryjny. Przede wszystkim trzeba mieć świadomość, że tego typu sprzęty nie mają możliwości pracy z podłączonym przewodem elektrycznym. Nie można także zmodyfikować zasilania odkurzacza w taki sposób, aby opcjonalnie mógł być podłączony kablem do gniazdka jak zwykły odkurzacz. Ponadto powinniśmy unikać niezgodnych z przeznaczeniem zastosowań, takich jak:
- odkurzanie ludzi, zwierząt, roślin lub odzieży znajdującej się na ciele;
- zasysanie wody lub innych cieczy (wyjątek stanowią odkurzacze uniwersalne z serii WD, które przystosowane są do pracy na sucho i na mokro);
- zasysanie żarzącego się popiołu, węgla, papierosów lub innych palnych bądź łatwopalnych substancji;
- stosowanie odkurzacza w pobliżu substancji wybuchowych lub wysoce łatwopalnych.
Fot. Odkurzanie kuchni odkurzaczem bezprzewodowym Karcher z serii VC6 jest szybkie, łatwe i przyjemne
Oprócz tego pamiętajmy, że jednym z najważniejszych elementów jest bateria do odkurzacza bezprzewodowego. Aby akumulator przez długi czas działał poprawnie i zachował długą żywotność, także musi być prawidłowo eksploatowany. Należy unikać:
- narażania baterii na działanie skrajnych temperatur – zarówno zbyt wysoka, jak i zbyt niska może doprowadzić do trwałego uszkodzenia baterii, przez co stanie się bezużyteczna;
- pracy w warunkach dużej wilgotności – pamiętajmy, że odkurzacze akumulatorowe to urządzenia elektryczne;
- zalania akumulatora wodą i innymi płynami – zamoczoną baterię należy jak najszybciej osuszyć.
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Instrukcja obsługi – kluczowy przewodnik, jak krok po kroku korzystać z posiadanego odkurzacza
Powyżej przedstawiliśmy ogólne zasady korzystania z odkurzacza bezprzewodowego. Warto jednak pamiętać, że każdy producent tego typu sprzętów może zalecać nieco inne praktyki. Dlatego przed rozpoczęciem użytkowania odkurzacza akumulatorowego należy koniecznie zapoznać się z instrukcją obsługi dołączoną do danego modelu.
Niemniej często się zdarza, że po zakupie odkurzacza wyrzucamy instrukcję obsługi lub chowamy ją tak, że później nie możemy jej znaleźć. Dlatego Kärcher dla ułatwienia i rozwiązania tego problemu zamieszcza na stronie produktowej każdego urządzenia instrukcję obsługi w formacie PDF do pobrania lub do czytania online (sekcja „do pobrania”).
Pobierz: Przykładową instrukcję obsługi odkurzacza bezprzewodowego
W każdej instrukcji obsługi odkurzaczy bezprzewodowych Kärcher znajdziemy m.in. takie informacje, jak:
- wskazówki ogólne,
- zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
- dane na temat akcesoriów i części zamiennych,
- warunki gwarancji,
- zakres wyposażenia standardowego,
- dokładny opis urządzenia wraz z ilustracjami,
- zasady uruchamiania odkurzacza,
- zasada działania odkurzacza bezprzewodowego,
- opis i zastosowanie dołączonych akcesoriów,
- przechowywanie,
- czyszczenie i konserwacja,
- usuwanie usterek,
- dane techniczne.
Jak ładować odkurzacz bezprzewodowy?
Warto wiedzieć, że prawidłowe ładowanie baterii do odkurzaczy bezprzewodowych może wydłużyć ich żywotność. Dlatego należy przestrzegać wskazówek producenta dotyczących ładowania akumulatorów. Najważniejsze z nich to:
- Przed pierwszym uruchomieniem należy całkowicie naładować akumulator.
- Akumulator można naładować razem z urządzeniem (np. odkurzacze bezprzewodowe z bazą do ładowania) lub osobno (np. w wersji z wymiennym akumulatorem). Jeżeli odkurzacz ma zintegrowaną baterię, wystarczy podłączyć go do prądu za pomocą kompatybilnej ładowarki. Baterię wymienną z kolei należy zdemontować i umieścić w zewnętrznej ładowarce.
- W przypadku ładowania samej baterii należy upewnić się, czy ładowarka znajduje się na płaskiej, równej i niewrażliwej na ciepło powierzchni. W przeciwnym razie może dojść do upadku baterii lub uszkodzenia podłoża pod wpływem generowanego ciepła.
- Podczas ładowania na akumulator nie należy kłaść żadnych przedmiotów (np. tkanin ani papieru).
- W przypadku modeli ze wskaźnikami LED kontrolki migają lub świecą na zielono w zależności od stanu naładowania baterii. Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, wszystkie diody LED świecą na zielono przez 2 minuty, a następnie gasną.
- Ładowarkę należy podłączyć do prądu przed rozpoczęciem ładowania, a po jego zakończeniu wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Jak długo ładować odkurzacz bezprzewodowy?
Czas ładowania akumulatora zależny jest od modelu odkurzacza lub zastosowanych w nim baterii. Informacje dotyczące czasu ładowania dostępne są w instrukcji obsługi, a także na stronie produktowej urządzenia w zakładce „dane techniczne”. Przykładowo odkurzacz pionowy VC 7 Cordless yourMax z akumulatorem 25,2 V / 2,5 Ah ładuje się w ciągu 220 minut, natomiast uniwersalny model WD 1 Compact Battery z wymienną baterią 18 V / 2,5 Ah jest w pełni naładowany po 5 godzinach.
Warto też wiedzieć, że odkurzacze bateryjne Kärcher wyposażone są w nowoczesne baterie litowo-jonowe (Li-Ion), które są właściwie bezobsługowe. Gwarantują stałą wydajność przy niskim samorozładowaniu i braku efektu pamięci. Mogą być zatem doładowywane w dowolnym momencie.
Co więcej, odkurzacze wielofunkcyjne z serii WD pracują w oparciu o akumulatory z wyświetlaczem i innowacyjną technologią Real Time. Dzięki temu możemy na bieżąco sprawdzać, ile czasu (podanego w minutach) pozostało do końca ładowania. W bezprzewodowych odkurzaczach pionowych ułatwieniem są diody LED sygnalizujące poziom naładowania:
- jedna dioda LED miga wolno – akumulator się ładuje i jest naładowany poniżej 40%,
- jedna dioda LED świeci światłem ciągłym, a druga miga wolno – akumulator się ładuje i jest naładowany poniżej 70%,
- dwie diody LED świecą światłem ciągłym, a trzecia miga wolno – akumulator się ładuje i jest naładowany poniżej 99%,
- trzy diody LED świecą światłem ciągłym, a następnie gasną – bateria jest w pełni naładowana.
Fot. Pionowy odkurzacz bezprzewodowy ułatwia sprzątanie kurzu z pod niskiej, skórzanej kanapy w salonie
Jak często czyścić odkurzacz bezprzewodowy? Konserwacja urządzenia
Jeśli chcemy, by nasz odkurzacz bezprzewodowy działał niezawodnie przez długi czas, to musimy o niego odpowiednio dbać. Istotne jest zwłaszcza regularne czyszczenie i konserwacja poszczególnych elementów, takich jak:
- pojemnik na kurz i ewentualnie filtr cyklonowy (jeżeli dany model jest w niego wyposażony),
- filtr wlotowy powietrza,
- filtr HEPA,
- dysze.
W pojemniku na kurz gromadzą się brud i zanieczyszczenia wciągnięte przez odkurzacz podczas sprzątania. W tradycyjnych modelach znajduje się worek, który po napełnieniu wyrzucamy i wymieniamy na nowy. W przypadku bezprzewodowych odkurzaczy cyklonowych pojemnik na kurz należy opróżniać po każdym użyciu, a także czyścić miękką szczotką lub wilgotną ściereczką.
Bardzo ważne jest także systematyczne czyszczenie filtrów, których zadaniem jest zatrzymywanie jak największej ilości pyłów i zanieczyszczeń, aby nie unosiły się w powietrzu. Filtr wylotowy powietrza czyści się po jego zdemontowaniu wilgotną szmatką lub pod bieżącą wodą. Ponadto filtr w odkurzaczach bezprzewodowych: VC 4 myHome, VC 6 ourFamily oraz VC 7 yourMax można szybko i łatwo wyczyścić za pomocą specjalnego narzędzia do czyszczenia filtra.
Jeżeli na filtrze HEPA zauważymy zabrudzenia, należy go wyczyścić delikatnie pod bieżącą wodą, a następnie pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Pamiętajmy, że zamontowanie w odkurzaczu wilgotnego filtra może prowadzić do rozwoju pleśni. W przypadku widocznych uszkodzeń filtr HEPA wymieniamy na nowy.
Pamiętajmy także o czyszczeniu rur, ssawek i dysz odkurzacza akumulatorowego. Podczas mycia poszczególnych końcówek najlepiej stosować się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi. Niektóre można bowiem myć pod bieżącą wodą, a inne należy czyścić wyłącznie na sucho. Warto także na koniec przetrzeć obudowę odkurzacza.
Tylko czysty odkurzacz skutecznie zbiera zanieczyszczenia i pracuje ze stałą siłą ssania. Zaniedbanie czyszczenia może nawet prowadzić do poważnych usterek.
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