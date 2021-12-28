Nowoczesne odkurzacze i mopy - dlaczego warto?
Dawniej codzienne obowiązki domowe były zdecydowanie większym wyzwaniem niż obecnie. Nowoczesne sprzęty w znacznym stopniu ułatwiły nasze życie. Dzięki nim sprzątanie nie wymaga dużych nakładów pracy i czasu. Przedstawiamy innowacyjne urządzenia czyszczące Kärcher, które zrewolucjonizowały dotychczasowe metody walki z brudem.
Jak sprzątały nasze babcie?
Sprzątanie to nieodłączny element naszego życia. Jego historia sięga starożytności. Na początku do czyszczenia używano samej wody. Około 2 tys. lat p.n.e Babilończycy wymyślili pierwsze mydło, łącząc wodę z tłuszczem i popiołem. Egipcjanie ulepszyli ten skład, dodając olejki roślinne. Wówczas zaczęto stosować mydło także do prania ubrań. Jednak wraz z upadkiem Imperium Rzymskiego pamięć o nim zaginęła. Trudno uwierzyć, ale aż do początku XVII w. w Europie radzono sobie bez mydła.
Jednak dopiero w XIX w. zaczęto dbać o czystość ze współczesną pieczołowitością. Powstało wówczas pierwsze mydło w płynie, które składało się z oleju palmowego i innych olejów roślinnych.
Podczas I wojny światowej, gdy brakowało oleju, mydło zaczęto produkować ze składników syntetycznych. Skutkiem ubocznym było powstanie pierwszych detergentów do sprzątania. Na świecie płyny do podłóg w powszechnym użytku były już w latach 40. W Stanach Zjednoczonych w latach 50. dostępne były preparaty do zmywarki, w latach 70. zmiękczacze tkanin, a w latach 80. proszki do prania w niższych temperaturach.
Tymczasem w Polsce nasze prababcie i babcie czyściły, myły i prały z użyciem naturalnych substancji – głównie szarego mydła, octu, boraksu, sody oczyszczonej czy kwasku owocowego, a nawet piasku i popiołu. Z tych składników przygotowywano specyfiki do mycia podłóg i innych gładkich powierzchni, płytek, armatury, okien itp.
W roli akcesoriów do sprzątania używało się skrawków bawełnianych ubrań, które nie nadawały się już do noszenia, czy gazet, np. do polerowania okien. W Stanach Zjednoczonych od lat 30. w powszechnym użyciu był odkurzacz. W Polsce po wojnie i przez wiele następnych lat popularna była legendarna już „Kasia”, czyli szczotka ręczna, która napędzana była przez koła i zbierała kurz do metalowego pojemnika. Natomiast podłogi myto szmatą na klęczkach lub owijało się nią szczotkę, aby nie musieć się schylać. Sprytniejsze gospodynie budowały własnoręcznie mopy. Wystarczyły skrawki szmatek, kilka gwoździ i drewniany kij.
Nowoczesne sprzęty domowe, które skracają i automatyzują sprzątanie
W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie sprzątanie bez arsenału środków czyszczących, które jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki usuwają wszelkie zabrudzenia. Niezastąpione są także nowoczesne sprzęty domowe, które ułatwiają utrzymanie czystości w domu. Rosnące tempo życia i pracy sprawia, że na sprzątanie mamy coraz mniej czasu, a przy tym nasze domy są coraz większe, ich wyposażenie coraz bardziej złożone. Dlatego nowatorskie technologie, które pomagają uporać się z kurzem czy zabrudzeniami szybko i bez wysiłku, są wybawieniem. Poza tym sprawiają, że porządki z przykrego obowiązku stają się niemalże przyjemnością. Szczególnie gdy sprzęty wykonują całą pracę za nas.
Nowoczesny odkurzacz: samojezdny, bateryjny, bezworkowy, cyklonowy, parowy...
Tradycyjne odkurzacze coraz częściej są zastępowane przez ich nowoczesne odpowiedniki. Nic w tym dziwnego – innowacyjne technologie sprawiają, że odkurzanie staje się proste, łatwe i nie wymaga wysiłku. Przy tym nowoczesne odkurzacze są obecnie przystępne cenowo. Ułatwiają sprzątanie w wielu domach.
Roboty sprzątające
Jednym z symboli współczesnej rewolucji w sprzątaniu są odkurzacze samojezdne. Roboty pozwalają niemal zapomnieć o odkurzaniu. Samodzielnie zajmują się sprzątaniem i nie wymagają zaangażowania z naszej strony. Wystarczy, że zaplanujemy harmonogram pracy lub uruchomimy odkurzacz, a można to zrobić nawet zdalnie za pomocą smartfona. Niektóre z dostępnych na rynku modeli wyposażone są w zaawansowane funkcje, np. mapowanie pomieszczeń czy tryb rozpoznawania powierzchni.
Odkurzacz automatyczny to urządzenie idealne dla osób, które nie lubią odkurzać lub mają dużą powierzchnię, przez co sprzątanie jest bardzo czasochłonne i męczące.
Akumulatorowy odkurzacz pionowy
Pionowe odkurzacze zasilane akumulatorowo powstały z myślą o małych mieszkaniach, gdzie problemem jest przechowywanie dużego urządzenia. Poza tym świetnie sprawdzają się w domu jako drugi, poręczny sprzęt do wygodnego sprzątania, bez plączącego się kabla. Największymi zaletami odkurzaczy bateryjnych są bowiem: kompaktowa konstrukcja, niewielka waga i nieograniczony zasięg pracy. Dzięki temu umożliwiają praktycznie bezwysiłkowe sprzątanie w dowolnym pomieszczeniu.
Przy tym odkurzacze pionowe przeznaczone są do czyszczenia wszystkich rodzajów podłóg, a także mebli i samochodu. Pod względem siły ssania nie różnią się od wielu tradycyjnych urządzeń. Przykładem może być odkurzacz Kärcher VC 5, który łączy wyjątkową wygodę obsługi z doskonałymi parametrami pracy.
Odkurzacze bezworkowe
Odkurzacze bezworkowe to głównie urządzenia z technologią cyklonową. W modelach tych ssanie wytwarzane jest dzięki wykorzystaniu siły odśrodkowej (tzw. efekt cyklonu), która oddziela śmieci od powietrza. Trafiają one do przezroczystego pojemnika, który należy opróżniać po sprzątaniu. Na rynku dostępne są odkurzacze jednocyklonowe (monocyklon) lub wielocyklonowe (multicyklon).
Nowoczesne odkurzacze cyklonowe mają 3 podstawowe zalety:
- odkurzają ze stałą siłą ssania,
- nie wymagają wymiany ani kupowania worków,
- mają doskonały system filtracji.
Kompaktowy odkurzacz cyklonowy CV 3 Kärcher wyróżnia się technologią multicyklonową, dużą siłą ssania i wysokim stopniem filtracji. Sprzęt wyposażony jest w filtr HEPA 12 lub 13, co przekłada się na imponującą zdolność zatrzymywania zanieczyszczeń na poziomie 99,9%. W efekcie odkurzacz cyklonowy zapewnia czyste powietrze wylotowe, wolne od pyłków, roztoczy, zarodników grzybów i innych cząsteczek wywołujących alergię. Dlatego VC 3 jest polecanym rozwiązaniem dla alergików.
Skoro mowa o alergii: dla osób z uczuleniami, małych dzieci czy opiekunów zwierząt domowych sprawdzi się także odkurzacz z filtrem wodnym. Szczególnie polecany jest odkurzacz Kärcher DS 6 z wielostopniowym systemem filtracji. Dzięki temu powietrze wylotowe jest znacznie czystsze od powietrza w sprzątanym pomieszczeniu. Sercem odkurzacza jest pojemnik na wodę, czyli filtr wodny, gdzie uwięzione zostają największe cząstki zanieczyszczeń. Natomiast HEPA 12 lub HEPA 13 zatrzymują roztocza, pyłki, zarodniki grzybów i inne cząsteczki o wielkości powyżej 0,3 μm. Odkurzacze z filtrem wodnym skutecznie odkurzają dywany, tapicerkę i podłogi twarde, usuwając jednocześnie alergeny.
Odkurzacze parowe
Odkurzacze parowe to połączenie parownicy i tradycyjnego odkurzacza. Czyszczą gorącą parą wodną i zasysają wilgoć wraz z zanieczyszczeniami do zbiornika w jednym cyklu roboczym. Co więcej, wysoka temperatura sprawia, że usuwają większość drobnoustrojów, zapewniając higieniczną czystość.
Odkurzacz SV 7 Kärcher to urządzenie 3 w 1 – dokładnie czyści parowo bez zacieków i wody pozostającej na powierzchni, odsysa niewielkie ilości wody i zbiera luźne zabrudzenia. Ponadto wyposażony jest w filtr HEPA, który zatrzymuje roztocza, pyłki, zarodniki grzybów i inne cząsteczki o wielkości powyżej 0,3 μm. Odkurzacz parowy zapewnia skuteczne i ekologiczne czyszczenie bez stosowania chemii.
Odkurzacz piorący – dywany i tapicerki nigdy nie były tak czyste!
Niezastąpionym pomocnikiem do utrzymania porządku w domu jest odkurzacz piorący. Doskonale sprawdza się do gruntownego czyszczenia dywanów, wykładzin dywanowych, mebli tapicerowanych, materacy, a także siedzeń samochodowych. Odkurzacze piorące mogą też pełnić funkcje odkurzacza do pracy na mokro lub sucho i mokro.
Odkurzacze piorące z linii SE Kärcher czyszczą metodą ekstrakcji. Polega to na spryskaniu pod ciśnieniem zabrudzonej powierzchni roztworem wody i środka czyszczącego. Preparat wnika w strukturę dywanu i rozpuszcza nagromadzony brud. Następnie zanieczyszczenia są dokładnie odsysane w tym samym przejściu roboczym. Dzięki doskonałym właściwościom ssącym oraz dobrze zaprojektowanym ssawkom czas schnięcia wypranych powierzchni jest bardzo krótki.
Fot. Odkurzaczem piorącym wyczyścisz nie tylko dywany, ale też meble tapicerowane
Warto dodać, że pranie ekstrakcyjne dywanów i innych powierzchni nie tylko dokładnie usuwa zabrudzenia, ale także niweluje nieprzyjemne zapachy i przywracania świeży wygląd.
Nowoczesny mop – lśniące podłogi bez wiadra i schylania się
Niezwykle nowoczesnym urządzeniem do sprzątania jest mop elektryczny Kärcher z serii FC. To urządzenie 2 w 1 – odkurza i myje podłogi jednocześnie. W praktyce przekłada się to na sprzątanie o 50% szybsze. Ponadto innowacyjne mopy gwarantują o 20% wydajniejsze czyszczenie podłóg w porównaniu z tradycyjnym mopem. Wynika to z ich zasady działania.
Jak działa mop elektryczny? Obracające się przeciwbieżnie z dużą prędkością pady są automatycznie zwilżane roztworem wody i środka czyszczącego. Jednocześnie system zasysający odprowadza zabrudzenia i nadmiar wilgoci do drugiego zbiornika. Oznacza to, że za każdym pociągnięciem podłoga jest myta czystą wodą, a brud nie jest rozmazywany. Daje to doskonałe i szybkie rezultaty czyszczenia. Przy tym nowoczesna głowica skutecznie usuwa brud także przy ścianach, w rogach i wokół mebli.
Dodatkowo mopy elektryczne pozostawiają niewielką ilość wilgoci, dzięki czemu podłoga jest sucha w ciągu zaledwie 2 minut. Urządzenie może być więc wykorzystywane do mycia wszystkich rodzajów podłóg twardych, w tym także do paneli czy parkietów. Ograniczają także zużycie wody aż do 90% w porównaniu z czyszczeniem przy pomocy tradycyjnego mopa i wiadra. Najlepsze modele wyposażone są w funkcję samooczyszczania, co maksymalnie ułatwia pracę. Mop elektryczny Kärcher to oszczędność czasu i wysiłku.
- Poznaj ofertę innowacyjnych mopów elektrycznych Kärcher >>
Nowoczesne sprzątanie uwolni Twoje czas i energię
Sprzątanie to czynność, która pochłania dużo czasu i sił. Poza tym mało kto lubi porządki. Dlatego aby zaoszczędzić czas i wysiłek, warto sięgać po nowoczesne urządzenia i akcesoria do sprzątania. Kärcher produkuje sprzęty, które dzięki innowacyjnym rozwiązaniom pozwalają czyścić skutecznie, bez wysiłku i w znacznie krótszym czasie.
Przejdź do:
- Oferta urządzeń Home&Garden: odkurzacze parowe, cyklonowe, bezworkowe, piorące, a także mopy elektryczne, bateryjne >>
Jaki odkurzacz do kominka?
Czyszczenie kominka specjalnym odkurzaczem do popiołu jest proste i bezpieczne. Sprawdź, jak wybrać odkurzacz do kominka, pieca CO, kuchni kaflowej czy grilla.
Jaki odkurzacz do pieca na pellet?
Odkurzacz do pieca, który poradzi sobie z popiołem, sadzą i zabrudzeniami w kotłowni – jaki najlepszy? Sprawdź, co kupić do czyszczenia pieca i kominka.
Co warto wiedzieć o odkurzaczach dla alergika?
Czym się kierować przy wyborze odkurzacza dla alergika? Jaki odkurzacz wybrać, aby skutecznie usuwać alergeny ze swojego otoczenia?