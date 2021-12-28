Nowoczesne odkurzacze i mopy - dlaczego warto?

Jak sprzątały nasze babcie?

Sprzątanie to nieodłączny element naszego życia. Jego historia sięga starożytności. Na początku do czyszczenia używano samej wody. Około 2 tys. lat p.n.e Babilończycy wymyślili pierwsze mydło, łącząc wodę z tłuszczem i popiołem. Egipcjanie ulepszyli ten skład, dodając olejki roślinne. Wówczas zaczęto stosować mydło także do prania ubrań. Jednak wraz z upadkiem Imperium Rzymskiego pamięć o nim zaginęła. Trudno uwierzyć, ale aż do początku XVII w. w Europie radzono sobie bez mydła.

Jednak dopiero w XIX w. zaczęto dbać o czystość ze współczesną pieczołowitością. Powstało wówczas pierwsze mydło w płynie, które składało się z oleju palmowego i innych olejów roślinnych.

Podczas I wojny światowej, gdy brakowało oleju, mydło zaczęto produkować ze składników syntetycznych. Skutkiem ubocznym było powstanie pierwszych detergentów do sprzątania. Na świecie płyny do podłóg w powszechnym użytku były już w latach 40. W Stanach Zjednoczonych w latach 50. dostępne były preparaty do zmywarki, w latach 70. zmiękczacze tkanin, a w latach 80. proszki do prania w niższych temperaturach.

Tymczasem w Polsce nasze prababcie i babcie czyściły, myły i prały z użyciem naturalnych substancji – głównie szarego mydła, octu, boraksu, sody oczyszczonej czy kwasku owocowego, a nawet piasku i popiołu. Z tych składników przygotowywano specyfiki do mycia podłóg i innych gładkich powierzchni, płytek, armatury, okien itp.

W roli akcesoriów do sprzątania używało się skrawków bawełnianych ubrań, które nie nadawały się już do noszenia, czy gazet, np. do polerowania okien. W Stanach Zjednoczonych od lat 30. w powszechnym użyciu był odkurzacz. W Polsce po wojnie i przez wiele następnych lat popularna była legendarna już „Kasia”, czyli szczotka ręczna, która napędzana była przez koła i zbierała kurz do metalowego pojemnika. Natomiast podłogi myto szmatą na klęczkach lub owijało się nią szczotkę, aby nie musieć się schylać. Sprytniejsze gospodynie budowały własnoręcznie mopy. Wystarczyły skrawki szmatek, kilka gwoździ i drewniany kij.