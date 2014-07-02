Filtr HEPA
Wysokowydajny filtr HEPA (EN 1822:1998) wychwytuje pyłki, zarodniki grzybów, bakterie i odchody roztoczy. Zapewnia filtrację 99,9% wszystkich cząstek większych niż 0,3 µm.
Pomoc dla alergików oraz doskonałe rozwiązanie dla wszystkich, dla których ważne jest czyste powietrze: wydajny filtr HEPA 12 (EN1822:1998) skutecznie zatrzymuje pyłki, zarodniki grzybów, bakterie i roztocza. Filtr o wysokiej wydajności, gwarantujący skuteczne zatrzymywanie wszystkich alergenów i pyłu. Zapewnia doskonałą czystość. Powietrze wylotowe jest czystsze niż powietrze w pomieszczeniu, 99,9 % cząsteczek większych niż 0,3 µm zostaje zatrzymanych. Doskonałe rozwiązanie dla ludzi o szczególnie wysokich wymaganiach jeśli chodzi o higienę.
Cechy i zalety
Wydajna filtracja
- Filtrowanie pyłków, zarodników grzybów, bakterii i roztoczy.
- Skuteczna filtracja alergenów i pyłu.
Doskonały dla alergików
- Zatrzymywanych jest 99,9% wszystkich cząstek wywołujących alergie większych niż 0,3 µm.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|158 x 105 x 22