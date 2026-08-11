Filtr HEPA, H13

Filtr HEPA 13 zapewniający stopień separacji 99,95% zgodnie z normą DIN EN 1822:2019. Większa wydajność filtra i lepsza jakość powietrza dmuchawy.

Filtr HEPA 13 zatrzymuje drobne cząstki rzędu kilku mikrometrów dzięki imponującemu stopniowi separacji 99,95 procent. Aerozole, wirusy i bakterie ulegają prawie całkowitej separacji dzięki wysokiej wydajności filtra i nie są uwalniane z powrotem do powietrza otoczenia. Skuteczność filtra HEPA 13 potwierdzona certyfikatem według normy DIN EN 1822:2019. Ponadto filtr spełnia rygorystyczne normy bezpieczeństwa w obszarach o wysokich wymaganiach higienicznych.

Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 1
Kolor czarny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 165 x 72 x 55