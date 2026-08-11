Filtr HEPA, H13
Filtr HEPA 13 zapewniający stopień separacji 99,95% zgodnie z normą DIN EN 1822:2019. Większa wydajność filtra i lepsza jakość powietrza dmuchawy.
Filtr HEPA 13 zatrzymuje drobne cząstki rzędu kilku mikrometrów dzięki imponującemu stopniowi separacji 99,95 procent. Aerozole, wirusy i bakterie ulegają prawie całkowitej separacji dzięki wysokiej wydajności filtra i nie są uwalniane z powrotem do powietrza otoczenia. Skuteczność filtra HEPA 13 potwierdzona certyfikatem według normy DIN EN 1822:2019. Ponadto filtr spełnia rygorystyczne normy bezpieczeństwa w obszarach o wysokich wymaganiach higienicznych.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|1
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|165 x 72 x 55