Filtr HEPA 13 zatrzymuje drobne cząstki rzędu kilku mikrometrów dzięki imponującemu stopniowi separacji 99,95 procent. Aerozole, wirusy i bakterie ulegają prawie całkowitej separacji dzięki wysokiej wydajności filtra i nie są uwalniane z powrotem do powietrza otoczenia. Skuteczność filtra HEPA 13 potwierdzona certyfikatem według normy DIN EN 1822:2019. Ponadto filtr spełnia rygorystyczne normy bezpieczeństwa w obszarach o wysokich wymaganiach higienicznych.