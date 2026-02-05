Ekstremalnie ciche urządzenie łączy w sobie ergonomię i komfort pracy poprzez wygodne rozmieszczenie akcesoriów oraz zintegrowany uchwyt na wąż ssący i przewód zasilający, tak jak i dwa zaczepy na ssawkę podłogową. Urządzenie charakteryzuje się wysoką siłą ssania. W standardzie filtr HEPA.