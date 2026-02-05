Odkurzacz jednofunkcyjny T 15/1 HEPA

Idealny do obszarów wrażliwych na hałas, takich jak hotele, biura czy szpitale. Emituje tylko 60 dB (A) i jest najcichszym odkurzaczem w swojej klasie.

Ekstremalnie ciche urządzenie łączy w sobie ergonomię i komfort pracy poprzez wygodne rozmieszczenie akcesoriów oraz zintegrowany uchwyt na wąż ssący i przewód zasilający, tak jak i dwa zaczepy na ssawkę podłogową. Urządzenie charakteryzuje się wysoką siłą ssania. W standardzie filtr HEPA.

Cechy i zalety
Odkurzacz jednofunkcyjny T 15/1 HEPA: Bardzo skuteczny filtr HEPA-13
Certyfikowany zgodnie z normą DIN EN 1822:2019. Do najwyższych standardów bezpieczeństwa w obszarach o wysokich wymaganiach higienicznych. Wysoki stopień filtracji i separacji, wychwytuje 99,95% drobnych cząsteczek.
Odkurzacz jednofunkcyjny T 15/1 HEPA: Bardzo niski poziom ciśnienia akustycznego, tylko 62 dB(A)
Idealny do pracy w obszarach wrażliwych na hałas oraz w nocy. Niski poziom ciśnienia akustycznego podczas pracy chroni użytkownika.
Odkurzacz jednofunkcyjny T 15/1 HEPA: Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
Zintegrowane akcesoria znajdujące się z tyłu urządzenia, są zawsze i wszędzie dostępne
Elastyczny przewód
  • Żółty kabel jest niezwykle wytrzymały, elastyczny i odporny na skręcanie.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Podciśnienie (mbar/kPa) 220 / 22
Wydatek powietrza (l/s) 43
Moc znamionowa (W) 700
Pojemność zbiornika (l) 15
Średnica znamionowa ( ) ID 35
Długość przewodu zasilającego (m) 15
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 60
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 7,1
Waga z opakowaniem (kg) 11,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 434 x 316 x 400

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 2 m
  • Kolanko: Antystatyczny, z regulatorem przepływu powietrza
  • Teleskopowa rura ssąca: 615 mm, 1007 mm
  • Teleskopowa rura ssąca, materiał: Stal, chromowana
  • Przełączana ssawka podłogowa
  • Ssawka do tapicerki
  • Ssawka szczelinowa
  • Szczotka ssąca
  • Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
  • Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
  • Filtr typu HEPA: Filtr HEPA 13
  • Kosz na filtr stały: Fizelina

Wyposażenie

  • Materiał zbiornika: Tworzywo sztuczne
  • Miejsce na przechowywanie kabla
  • Wtyczka elektryczna: Elastyczność
Odkurzacz jednofunkcyjny T 15/1 HEPA
Wideo

Zastosowania
  • Wszechstronny, do używania w miejscach o wysokich wymaganiach higienicznych
  • Wszystkie twarde powierzchnie, np. płytki, naturalny kamień, PCV, linoleum.
  • Wykładzina/dywan
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.