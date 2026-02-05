Odkurzacz jednofunkcyjny T 15/1 HEPA
Idealny do obszarów wrażliwych na hałas, takich jak hotele, biura czy szpitale. Emituje tylko 60 dB (A) i jest najcichszym odkurzaczem w swojej klasie.
Ekstremalnie ciche urządzenie łączy w sobie ergonomię i komfort pracy poprzez wygodne rozmieszczenie akcesoriów oraz zintegrowany uchwyt na wąż ssący i przewód zasilający, tak jak i dwa zaczepy na ssawkę podłogową. Urządzenie charakteryzuje się wysoką siłą ssania. W standardzie filtr HEPA.
Cechy i zalety
Bardzo skuteczny filtr HEPA-13Certyfikowany zgodnie z normą DIN EN 1822:2019. Do najwyższych standardów bezpieczeństwa w obszarach o wysokich wymaganiach higienicznych. Wysoki stopień filtracji i separacji, wychwytuje 99,95% drobnych cząsteczek.
Bardzo niski poziom ciśnienia akustycznego, tylko 62 dB(A)Idealny do pracy w obszarach wrażliwych na hałas oraz w nocy. Niski poziom ciśnienia akustycznego podczas pracy chroni użytkownika.
Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzeniaZintegrowane akcesoria znajdujące się z tyłu urządzenia, są zawsze i wszędzie dostępne
Elastyczny przewód
- Żółty kabel jest niezwykle wytrzymały, elastyczny i odporny na skręcanie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|220 / 22
|Wydatek powietrza (l/s)
|43
|Moc znamionowa (W)
|700
|Pojemność zbiornika (l)
|15
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Długość przewodu zasilającego (m)
|15
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|60
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|7,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|11,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|434 x 316 x 400
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 2 m
- Kolanko: Antystatyczny, z regulatorem przepływu powietrza
- Teleskopowa rura ssąca: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopowa rura ssąca, materiał: Stal, chromowana
- Przełączana ssawka podłogowa
- Ssawka do tapicerki
- Ssawka szczelinowa
- Szczotka ssąca
- Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
- Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
- Filtr typu HEPA: Filtr HEPA 13
- Kosz na filtr stały: Fizelina
Wyposażenie
- Materiał zbiornika: Tworzywo sztuczne
- Miejsce na przechowywanie kabla
- Wtyczka elektryczna: Elastyczność
Zastosowania
- Wszechstronny, do używania w miejscach o wysokich wymaganiach higienicznych
- Wszystkie twarde powierzchnie, np. płytki, naturalny kamień, PCV, linoleum.
- Wykładzina/dywan
