Zestaw T 12/1 eco!efficiency + Zestaw ssawek + Worki filtracyjne

Skuteczny i ekologiczny odkurzacz profesjonalny z linii eco!efficiency. Zużywa nawet 40% mniej energii zachowując wydajność powierzchniową na poziomie 98% w stosunku do modeli o poborze mocy 1300 W. Z zestawem ssawek i workami filtracyjnymi z włókniny.

W skład zestawu wchodzą:

Energooszczędny i ultra cichy odkurzacz – hałas jest aż do 5 dB(A) mniejszy od generowanego przez klasyczne modele. Odkurzacz jest szczególnie polecany do sprzątania w przedszkolach, żłobkach, szkołach, hotelach czy przychodniach lekarskich. Pomimo niewielkiego poboru energii (750 W) modele eco!efficiency odkurzają z taką samą dokładnością, jak modele podstawowe urządzeń. Optymalizacja przepływu powietrza w odkurzaczu sprawia, że wydajność powierzchniowa urządzeń plasuje się na poziomie 98% w stosunku do modeli o poborze mocy 1300 W. Przewód zasilający jest montowany do odkurzacza za pomocą wtyczki, dzięki czemu w razie uszkodzenia można go łatwo wymienić na nowy przy niskim nakładzie kosztów, bez potrzeby korzystania z usług serwisu i rozbierania urządzenia. Duży włącznik można obsługiwać stopą, bez potrzeby schylania się. Specjalnie wyprofilowana głowica ułatwia nawijanie przewodu zasilającego. Wszystkie akcesoria można przechowywać „pod ręką” i w należytym porządku na obudowie odkurzacza dzięki specjalnym uchwytom. W standardzie 2,5 m wąż ssący z kolankiem, fizelinowy worek filtracyjny, zmywalny filtr nylonowy i 285 mm ssawka podłogowa przełączana.

Cechy i zalety
Oszczędność energii – eco!efficiency
  • Niskie zużycie energii (500 W).
  • Do 40% oszczędności energii przy jednocześnie wysokiej wydajności czyszczenia.
Miejsce na przewód na obudowie odkurzacza
  • Kabel zasilający jest zawsze pewnie zamocowany na czas transportu.
Niski poziom hałasu
  • Nadaje się do stosowania w obszarach wrażliwych na hałas, dzięki niskiemu poziomowi hałasu podczas pracy.
  • Bez najmniejszych problemów możliwe jest również czyszczenie w nocy.
Łatwe w serwisowaniu
  • Prosta, szybka wymiana kabla zasilającego, nawet bez wcześniejszego przeszkolenia.
  • Krótszy czas i niższe koszty serwisowania.
Specyfikacja

Dane techniczne

Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Podciśnienie (mbar/kPa) 185 / 18,5
Wydatek powietrza (l/s) 46
Moc znamionowa (W) 500
Pojemność zbiornika (l) 12
Średnica znamionowa ( ) ID 35
Długość przewodu zasilającego (m) 12
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 60
Kolor antracyt

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 2 m
  • Kolanko: Antystatyczny, z regulatorem przepływu powietrza
  • Ilość rur ssących: 2 szt.
  • Długość rur ssących: 505 mm
  • Materiał rur ssących: Stal, chromowana
  • Przełączana ssawka podłogowa
  • Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
  • Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
  • Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza
  • Kosz na filtr stały: Fizelina

Wyposażenie

  • Materiał zbiornika: Tworzywo sztuczne
  • Miejsce na przechowywanie kabla
  • Hak na przewód zasilający
  • Wtyczka elektryczna: Standard
Odkurzacz jednofunkcyjny Zestaw T 12/1 eco!efficiency + Zestaw ssawek + Worki filtracyjne
Odkurzacz jednofunkcyjny Zestaw T 12/1 eco!efficiency + Zestaw ssawek + Worki filtracyjne
Zastosowania
  • Idealna do stosowania w hotelach, obiektach gastronomicznych, a także do czyszczenia w sklepach i budynkach
  • Idealny do pracy w obszarach wrażliwych na hałas w tym w nocy
Akcesoria