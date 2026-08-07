Energooszczędny i ultra cichy odkurzacz – hałas jest aż do 5 dB(A) mniejszy od generowanego przez klasyczne modele. Odkurzacz jest szczególnie polecany do sprzątania w przedszkolach, żłobkach, szkołach, hotelach czy przychodniach lekarskich. Pomimo niewielkiego poboru energii (750 W) modele eco!efficiency odkurzają z taką samą dokładnością, jak modele podstawowe urządzeń. Optymalizacja przepływu powietrza w odkurzaczu sprawia, że wydajność powierzchniowa urządzeń plasuje się na poziomie 98% w stosunku do modeli o poborze mocy 1300 W. Przewód zasilający jest montowany do odkurzacza za pomocą wtyczki, dzięki czemu w razie uszkodzenia można go łatwo wymienić na nowy przy niskim nakładzie kosztów, bez potrzeby korzystania z usług serwisu i rozbierania urządzenia. Duży włącznik można obsługiwać stopą, bez potrzeby schylania się. Specjalnie wyprofilowana głowica ułatwia nawijanie przewodu zasilającego. Wszystkie akcesoria można przechowywać „pod ręką” i w należytym porządku na obudowie odkurzacza dzięki specjalnym uchwytom. W standardzie 2,5 m wąż ssący z kolankiem, fizelinowy worek filtracyjny, zmywalny filtr nylonowy i 285 mm ssawka podłogowa przełączana.