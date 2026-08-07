Zestaw T 12/1 eco!efficiency + Zestaw ssawek + Worki filtracyjne
Skuteczny i ekologiczny odkurzacz profesjonalny z linii eco!efficiency. Zużywa nawet 40% mniej energii zachowując wydajność powierzchniową na poziomie 98% w stosunku do modeli o poborze mocy 1300 W. Z zestawem ssawek i workami filtracyjnymi z włókniny.
W skład zestawu wchodzą:
Energooszczędny i ultra cichy odkurzacz – hałas jest aż do 5 dB(A) mniejszy od generowanego przez klasyczne modele. Odkurzacz jest szczególnie polecany do sprzątania w przedszkolach, żłobkach, szkołach, hotelach czy przychodniach lekarskich. Pomimo niewielkiego poboru energii (750 W) modele eco!efficiency odkurzają z taką samą dokładnością, jak modele podstawowe urządzeń. Optymalizacja przepływu powietrza w odkurzaczu sprawia, że wydajność powierzchniowa urządzeń plasuje się na poziomie 98% w stosunku do modeli o poborze mocy 1300 W. Przewód zasilający jest montowany do odkurzacza za pomocą wtyczki, dzięki czemu w razie uszkodzenia można go łatwo wymienić na nowy przy niskim nakładzie kosztów, bez potrzeby korzystania z usług serwisu i rozbierania urządzenia. Duży włącznik można obsługiwać stopą, bez potrzeby schylania się. Specjalnie wyprofilowana głowica ułatwia nawijanie przewodu zasilającego. Wszystkie akcesoria można przechowywać „pod ręką” i w należytym porządku na obudowie odkurzacza dzięki specjalnym uchwytom. W standardzie 2,5 m wąż ssący z kolankiem, fizelinowy worek filtracyjny, zmywalny filtr nylonowy i 285 mm ssawka podłogowa przełączana.
Cechy i zalety
Oszczędność energii – eco!efficiency
- Niskie zużycie energii (500 W).
- Do 40% oszczędności energii przy jednocześnie wysokiej wydajności czyszczenia.
Miejsce na przewód na obudowie odkurzacza
- Kabel zasilający jest zawsze pewnie zamocowany na czas transportu.
Niski poziom hałasu
- Nadaje się do stosowania w obszarach wrażliwych na hałas, dzięki niskiemu poziomowi hałasu podczas pracy.
- Bez najmniejszych problemów możliwe jest również czyszczenie w nocy.
Łatwe w serwisowaniu
- Prosta, szybka wymiana kabla zasilającego, nawet bez wcześniejszego przeszkolenia.
- Krótszy czas i niższe koszty serwisowania.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|185 / 18,5
|Wydatek powietrza (l/s)
|46
|Moc znamionowa (W)
|500
|Pojemność zbiornika (l)
|12
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Długość przewodu zasilającego (m)
|12
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|60
|Kolor
|antracyt
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 2 m
- Kolanko: Antystatyczny, z regulatorem przepływu powietrza
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 505 mm
- Materiał rur ssących: Stal, chromowana
- Przełączana ssawka podłogowa
- Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
- Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
- Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza
- Kosz na filtr stały: Fizelina
Wyposażenie
- Materiał zbiornika: Tworzywo sztuczne
- Miejsce na przechowywanie kabla
- Hak na przewód zasilający
- Wtyczka elektryczna: Standard
Zastosowania
- Idealna do stosowania w hotelach, obiektach gastronomicznych, a także do czyszczenia w sklepach i budynkach
- Idealny do pracy w obszarach wrażliwych na hałas w tym w nocy