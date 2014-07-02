Zestaw ssawek: ssawka szczelinowa, ssawka do tapicerki, ssawka szczotkowa, ID 35
Zestaw ssawek składający się z ssawki szczelinowej, ssawki do tapicerki i szczotki ssącej. Zestaw dysz nadaje się do wszystkich odkurzaczy Kärcher do pracy na sucho oraz odkurzaczy do pracy na mokro i sucho o szerokości nominalnej DN 35.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|1
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|210 x 120 x 40
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Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
- BVL 3/1 Bp Anniversary Edition
- CV 36/2
- CV 46/2
- NT 14/1 Ap
- NT 14/1 Ap Adv
- NT 14/1 Ap Advanced
- NT 14/1 Ap Te Adv
- NT 14/1 Ap Te Adv L
- NT 14/1 Ap Te Advanced
- NT 14/1 Classic
- NT 25/1 Ap
- NT 27/1 Advanced
- NT 27/1 Me Advanced
- NT 27/1 Me Advanced Professional
- NT 35/1 Ap
- NT 35/1 Tact
- NT 35/1 Tact Bs
- NT 35/1 Tact Te