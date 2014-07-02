Zestaw ssawek: ssawka szczelinowa, ssawka do tapicerki, ssawka szczotkowa, ID 35

Zestaw ssawek składający się z ssawki szczelinowej, ssawki do tapicerki i szczotki ssącej. Zestaw dysz nadaje się do wszystkich odkurzaczy Kärcher do pracy na sucho oraz odkurzaczy do pracy na mokro i sucho o szerokości nominalnej DN 35.

Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 1
Średnica znamionowa ( ) ID 35
Kolor czarny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 210 x 120 x 40

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