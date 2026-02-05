Nasz odkurzacz do pracy na sucho T 15/1 jest wykonany w 45% z materiałów pochodzących z recyklingu*, dzięki czemu jest produkowany w sposób oszczędzający zasoby naturalne. Imponuje wyjątkową mocą ssania, bardzo cichą pracą, ekologią, wytrzymałością i doskonałym stosunkiem ceny do wydajności. O solidności urządzenia świadczy jakość wykonania podwozia, obudowy, zderzaka i dużych kół. Pomimo wysokiej mocy ssania hałas podczas pracy modelu T 15/1 sięga zaledwie 52 dB(A). Dzięki ultracichej pracy może być używany w dowolnym momencie do czyszczenia w ciągu dnia i w miejscach wrażliwych na hałas. Kompaktowy odkurzacz jest odporny na przechylanie, zwrotny i można go ergonomicznie transportować przy ciele za pomocą składanego uchwytu do przenoszenia. Pojemność zbiornika odkurzacza wynosi 15 litrów. Dzięki zintegrowanemu schowkowi na akcesoria dołączoną do zestawu ssawkę szczelinową można zawsze przechowywać na urządzeniu T 15/1 w zasięgu ręki. Opcjonalnie można zakupić wysoce skuteczny filtr HEPA 14.