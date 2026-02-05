Odkurzacz jednofunkcyjny T 15/1
Niezwykle cichy, zrównoważony i trwały: odkurzacz do pracy na sucho T 15/1 wykonany w 45% z materiałów pochodzących z recyklingu* zapewnia doskonałą moc ssania i ergonomiczną, przyjazną dla użytkownika konstrukcję.
Nasz odkurzacz do pracy na sucho T 15/1 jest wykonany w 45% z materiałów pochodzących z recyklingu*, dzięki czemu jest produkowany w sposób oszczędzający zasoby naturalne. Imponuje wyjątkową mocą ssania, bardzo cichą pracą, ekologią, wytrzymałością i doskonałym stosunkiem ceny do wydajności. O solidności urządzenia świadczy jakość wykonania podwozia, obudowy, zderzaka i dużych kół. Pomimo wysokiej mocy ssania hałas podczas pracy modelu T 15/1 sięga zaledwie 52 dB(A). Dzięki ultracichej pracy może być używany w dowolnym momencie do czyszczenia w ciągu dnia i w miejscach wrażliwych na hałas. Kompaktowy odkurzacz jest odporny na przechylanie, zwrotny i można go ergonomicznie transportować przy ciele za pomocą składanego uchwytu do przenoszenia. Pojemność zbiornika odkurzacza wynosi 15 litrów. Dzięki zintegrowanemu schowkowi na akcesoria dołączoną do zestawu ssawkę szczelinową można zawsze przechowywać na urządzeniu T 15/1 w zasięgu ręki. Opcjonalnie można zakupić wysoce skuteczny filtr HEPA 14.
Cechy i zalety
Zrównoważony i wytrzymały: 45% materiałów pochodzących z recyklinguProdukcja: mniejsze zużycie surowców i energii. Użycie materiałów pochodzących z recyklingu obniża emisję CO₂.
Bardzo cichy: praktycznie bezgłośna praca na poziomie zaledwie 52 dB(A)Idealny do czyszczenia w ciągu dnia. Mniejsze zanieczyszczenie hałasem nawet w nocy. Zmniejsza ryzyko, takie jak stres lub uszkodzenie słuchu.
Ergonomiczna, kompaktowa i przyjazna dla użytkownika konstrukcjaErgonomiczny transport: może być noszony blisko ciała. Ergonomiczne kolanko i wygodny uchwyt do przenoszenia. Oszczędność miejsca i inteligentne rozwiązania: łatwe przechowywanie.
Wtyczka elektryczna
- Prosta i szybka wymiana kabla sieciowego nawet bez wcześniejszej wiedzy.
- Proces czyszczenia można kontynuować bez zakłóceń.
- Brak lub mniejsze koszty serwisowania.
Inteligentny, ręczny system zwijania kabla
- Kabel zasilający można szybko schować.
- Oszczędność czasu: przechowanie kabla w zaledwie kilka sekund.
- Kabel zasilający nie ulega skręceniu i jest zawsze zwinięty.
Niska waga
- Transport bez wysiłku, nawet jedną ręką.
- Łatwy do przenoszenia po schodach.
Przyjazna dla użytkownika koncepcja obsługi
- Duży przycisk wł./wył.
- Szybka i łatwa obsługa nogą lub ręką.
- Praktyczna pozycja parkingowa do schludnego przechowywania.
Opcjonalnie można zamówić wysoce skuteczny filtr HEPA 14
- Najwyższe normy bezpieczeństwa w miejscach wymagających szczególnej higieny.
- Wysoki stopień filtracji i separacji: 99,995%.
Stały główny kosz filtrujący
- Trwałość, solidność i zrównoważony rozwój.
- Wykonany z fizeliny.
- Nadają się do prania ręcznego w temperaturze 30°C i wielokrotnego użytku.
Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
- Ssawkę szczelinową można wygodnie przechowywać na głowicy urządzenia.
- Oszczędność miejsca, zawsze pod ręką.
- Bezpieczny i wygodny transport urządzenia i akcesoriów.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|185 / 18
|Wydatek powietrza (l/s)
|40
|Moc znamionowa (W)
|585
|Pojemność zbiornika (l)
|15
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Długość przewodu zasilającego (m)
|12
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|52
|Waga bez akcesoriów (kg)
|6,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|10,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|440 x 250 x 410
* Wszystkie plastikowe części, z wyłączeniem akcesoriów.
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 2 m
- Kolanko: Antystatyczny, z regulatorem przepływu powietrza
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 505 mm
- Materiał rur ssących: Stal, chromowana
- Przełączana ssawka podłogowa
- Ssawka szczelinowa
- Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
- Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
- Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza
- Kosz na filtr stały: Fizelina
Wyposażenie
- Materiał zbiornika: Tworzywo sztuczne z materiałem pochodzącym z recyklingu
- Inteligentny system zwijania kabla
- Wtyczka elektryczna: Standard
- Składany, ergonomiczny uchwyt do przenoszenia
- Uchwyt dla dyszy podłogowej
- Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
Wideo
Zastosowania
- Idealna do stosowania w hotelach, obiektach gastronomicznych, a także do czyszczenia w sklepach i budynkach
- Podłogi twarde
- Wykładzina/dywan
- Czyszczenie w ciągu dnia
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.